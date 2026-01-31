Έκτακτο «καμπανάκι» της ΕΜΥ για την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου: καταιγίδες μεγάλης διάρκειας, θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ και χιόνια – Πού «χτυπά» πιο δυνατά

Η χώρα μπαίνει σε 24ωρο αυξημένης μετεωρολογικής επιφυλακής, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε το πρωί του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου 2026 έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας ότι η Κυριακή (01/02/2026) θα συνοδευτεί από έντονη επιδείνωση σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Το χαρακτηριστικό αυτής της κακοκαιρίας δεν είναι μόνο η ένταση των φαινομένων, αλλά κυρίως η διάρκεια: οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες αναμένεται να επιμένουν επί ώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για συσσώρευση νερού, τοπικές πλημμύρες, προβλήματα σε μετακινήσεις και δυσκολίες σε περιοχές με ευάλωτες υποδομές. Παράλληλα, οι άνεμοι προβλέπεται να φτάσουν 8 έως 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις σε ορισμένες ζώνες.

Στο ίδιο «κάδρο» έρχονται και οι χιονοπτώσεις: εκτός από τα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, προβλέπεται ότι από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής χιόνια θα κατέβουν και σε βόρειες ορεινές–ημιορεινές περιοχές, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η εικόνα, με λίγα λόγια, παραπέμπει σε ένα κύμα κακοκαιρίας με πολλαπλά “μέτωπα” (νερό, άνεμος, χαλάζι, χιόνι), που απαιτεί έγκαιρη προετοιμασία και προσοχή.

Τι περιμένουμε – Τα βασικά χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες , με έμφαση στη μεγάλη διάρκεια των φαινομένων.

, με έμφαση στη των φαινομένων. Θυελλώδεις άνεμοι έως 8–9 μποφόρ σε πολλές περιοχές.

έως σε πολλές περιοχές. Πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις .

. Χιονοπτώσεις: στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, στα βόρεια ορεινά–ημιορεινά και από το απόγευμα της Κυριακής ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε Ανατολική Μακεδονία–Θράκη.

Πού θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα (Κυριακή 02/02/2026)

Η ΕΜΥ δίνει συγκεκριμένα «παράθυρα» επικινδυνότητας ανά περιοχή:

Κόκκινη προειδοποίηση (υψηλότερη ένταση/κίνδυνος)

Πελοπόννησος : από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

: από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα. Ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία μαζί με τις Σποράδες) και Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική): από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση (ισχυρά φαινόμενα)

Κρήτη (κυρίως δυτικά και νότια): από τις πρωινές ώρες.

(κυρίως δυτικά και νότια): από τις πρωινές ώρες. Νησιά Ιονίου (κυρίως Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος): από τις πρώτες ώρες έως αργά το απόγευμα.

(κυρίως Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος): από τις πρώτες ώρες έως αργά το απόγευμα. Ήπειρος και Δυτική Στερεά : από τις πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

και : από τις πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Δυτική Θεσσαλία (Καρδίτσα, Τρίκαλα): από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

(Καρδίτσα, Τρίκαλα): από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα. Υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία : από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

: από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα. Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής ) και Εύβοια : από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

(συμπεριλαμβανομένης της ) και : από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα. Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα: από τις μεσημβρινές ώρες.

Και τη Δευτέρα (03/02/2026) – Πότε υποχωρεί

Η ΕΜΥ σημειώνει ότι τα ισχυρά φαινόμενα επιμένουν έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας σε:

Δωδεκάνησα και Κρήτη (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας – Τι να προσέξουν οι πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπενθυμίζει μέτρα αυτοπροστασίας και αναφέρει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες/Περιφέρειες/Δήμοι έχουν ενημερωθεί για αυξημένη ετοιμότητα.

Σε έντονες βροχές/καταιγίδες/θυελλώδεις ανέμους

Ασφαλίζουμε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν (γλάστρες, τέντες, ελαφρά υλικά).

Ελέγχουμε λούκια και υδρορροές να μην είναι φραγμένα.

Δεν διασχίζουμε χειμάρρους/ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια και για ώρες μετά.

Αποφεύγουμε υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες σε παράκτιες/θαλάσσιες περιοχές την ώρα των φαινομένων (κεραυνοί).

Σε χαλάζι: καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο, παραμένουμε ασφαλείς μέχρι να περάσει.

Αποφεύγουμε διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα/πινακίδες/μπαλκόνια.

Σε κεραυνική δραστηριότητα

Στο σπίτι: αποφεύγουμε χρήση/κράτημα ηλεκτρικών συσκευών και τηλεφώνου, αποσυνδέουμε συσκευές, δεν αγγίζουμε σωληνώσεις.

Στο αυτοκίνητο: σταματάμε με ασφάλεια, μένουμε μέσα με κλειστά τζάμια, δεν ακουμπάμε μεταλλικά αντικείμενα, αποφεύγουμε πλημμυρισμένους δρόμους.

Σε εξωτερικό χώρο: βρίσκουμε κτίριο/αυτοκίνητο· αλλιώς κάθισμα χαμηλά χωρίς να ξαπλώσουμε, μακριά από πυλώνες/γραμμές ρεύματος/μεταλλικά αντικείμενα και νερά.

Σε χιονοπτώσεις/παγετό

Αν χρειαστεί μετακίνηση: ενημέρωση για καιρό και οδικό δίκτυο, αλυσίδες, καύσιμα, προτίμηση σε κεντρικούς δρόμους και μετακινήσεις ημέρας.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 λειτουργεί ως σαφής προειδοποίηση ότι το κύμα κακοκαιρίας δεν είναι «μια συνηθισμένη βροχή», αλλά ένα φαινόμενο με ένταση, διάρκεια και συνδυαστικούς κινδύνους: καταιγίδες που επιμένουν, θυελλώδεις άνεμοι που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές, πιθανό χαλάζι, αλλά και χιόνι που ενδέχεται να «κατέβει» χαμηλότερα στα βόρεια.

Σε τέτοιες συνθήκες, η ουσία δεν είναι ο πανικός, αλλά η έγκαιρη προετοιμασία: ασφαλίζουμε τον χώρο μας, προσαρμόζουμε μετακινήσεις, αποφεύγουμε ρίσκα (ιδίως σε ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους) και παρακολουθούμε τις επίσημες ενημερώσεις. Όσο πιο γρήγορα ευθυγραμμιστούμε με τις οδηγίες αυτοπροστασίας, τόσο πιο αποτελεσματικά μειώνουμε τις συνέπειες που μπορούν να φέρουν λίγες ώρες «ακραίου» καιρού σε γειτονιές, δρόμους, καλλιέργειες και καθημερινές ζωές.

