Αθήνα σε Πολιτική Ηλεκτρισμένη Ζώνη: Ακρίβεια, Υποκλοπές, Εσωκομματικά Ρήγματα και Κόμματα σε Θέση Μάχης

Η σημερινή πολιτική εικόνα στην Ελλάδα, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, δεν παραπέμπει σε περίοδο κανονικότητας. Το αντίθετο. Η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει όρθιο το αφήγημα της σταθερότητας, αλλά βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με ένα διπλό βάρος: από τη μία την πίεση της ακρίβειας και του ενεργειακού κόστους, από την άλλη την επανεμφάνιση θεσμικών και πολιτικών σκιών, με αιχμή τις υποκλοπές και το παρατεταμένο πολιτικό απόνερο της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια στιγμή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τόνους, όμως εξακολουθούν να κινούνται σε ένα πεδίο καταγγελίας χωρίς να έχουν ακόμη διαμορφώσει ενιαία και αδιαμφισβήτητη εναλλακτική δυναμική.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πολιτικό σκηνικό που βράζει κάτω από την επιφάνεια. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στις μετρήσεις, αλλά το προβάδισμά της δεν συνεπάγεται πολιτική ηρεμία. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να μετατρέψει την εσωκομματική του κινητικότητα σε μήνυμα ανασυγκρότησης, ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητεί ξανά ρόλο σκληρής αντιπολίτευσης, το ΚΚΕ σηκώνει ακόμη περισσότερο τη γραμμή σύγκρουσης, ενώ μικρότεροι σχηματισμοί συνεχίζουν να απορροφούν τη διάχυτη κοινωνική δυσπιστία. Αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλή κομματική αντιπαράθεση· είναι σύγκρουση για τον έλεγχο της πολιτικής ατζέντας σε μια περίοδο κόπωσης, οργής και αμφισβήτησης.

Η κυβέρνηση μιλά για σταθερότητα, αλλά η πραγματικότητα μυρίζει φθορά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε σήμερα τη βασική κυβερνητική γραμμή ότι η Ελλάδα αποτελεί «λιμάνι σταθερότητας» μέσα σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον. Η επιλογή αυτής της φράσης δεν είναι τυχαία. Είναι η απόπειρα του Μεγάρου Μαξίμου να αντιπαραθέσει στο κοινωνικό άγχος ένα κεντρικό πολιτικό μήνυμα: ότι, παρά τις διεθνείς αναταράξεις, υπάρχει κυβέρνηση που κρατά σταθερά το τιμόνι. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός συμμετείχε σήμερα σε δημόσια συζήτηση στο συνέδριο του Bloomberg για την ενέργεια, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θέλει να εμφανίζεται ενεργή, παρούσα και διεθνώς δικτυωμένη σε ένα πεδίο ιδιαίτερα ευαίσθητο για την οικονομία και το πολιτικό κλίμα.

Όμως η πραγματική πίεση δεν βρίσκεται στα συνθήματα, αλλά στο ταμείο του νοικοκυριού. Η ακρίβεια επανέρχεται ως βαριά πολιτική απειλή για την κυβέρνηση. Σημερινά δημοσιεύματα καταγράφουν ότι η κυβερνητική γραμμή μιλά για παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα: επάρκεια αγαθών, αντιμετώπιση αισχροκέρδειας και στήριξη των ευάλωτων πολιτών, με τον Κωστή Χατζηδάκη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων αν το απαιτήσουν οι συνθήκες. Αυτό δείχνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζει πολύ καλά πως η νέα άνοδος πιέσεων στις τιμές μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό εφιάλτη, ιδίως αν παγιωθεί η αίσθηση ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί αντί να προλαμβάνει.

Υποκλοπές: μια πληγή που δεν έκλεισε ποτέ

Το δεύτερο και ίσως πιο επικίνδυνο μέτωπο για την κυβέρνηση είναι η πλήρης επιστροφή του ζητήματος των υποκλοπών στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Σημερινή πολιτική αποτίμηση στην Καθημερινή σημειώνει ευθέως ότι στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχει προβληματισμός για την υπόθεση των υποκλοπών, την ώρα που η αντιπολίτευση επαναφέρει με σκληρό τρόπο τα ερωτήματα περί λογοδοσίας, θεσμών και κράτους δικαίου. Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι μόνο η ύπαρξη της υπόθεσης, αλλά το ότι αυτή αρνείται να πεθάνει πολιτικά. Κάθε νέα δημόσια αναφορά, κάθε νέα καταγγελία, κάθε νέα συζήτηση στη Βουλή ξανανοίγει την ίδια πληγή.

Το ΚΚΕ σήμερα ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους. Σε συνέντευξη που φιλοξενήθηκε στο in.gr, ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι είναι «100% σίγουρος» πως ο πρωθυπουργός ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, μιλώντας όχι μόνο για πολιτικές αλλά και για ποινικές ευθύνες. Πρόκειται για μια εξαιρετικά βαριά πολιτική κατηγορία, η οποία δείχνει ότι η υπόθεση έχει πλέον πάψει να αντιμετωπίζεται ως “παλιό σκάνδαλο” και επανέρχεται ως ενεργό όπλο αντιπολίτευσης.

Την ίδια ώρα, στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει έντονη η ίδια γραμμή πίεσης προς την κυβέρνηση. Σε πρόσφατη κομματική τοποθέτηση, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά ανοιχτά λογοδοσία του πρωθυπουργού για τις υποκλοπές, επιμένοντας ότι το ζήτημα δεν έχει κλείσει ούτε πολιτικά ούτε θεσμικά. Αυτή η κοινή πίεση από περισσότερα του ενός κόμματα δίνει στο θέμα διάρκεια και βάθος, αφαιρώντας από την κυβέρνηση την πολυτέλεια να το θεωρήσει λήξαν.

ΟΠΕΚΕΠΕ: το άλλο αγκάθι που δεν θέλει κανείς στο Μαξίμου να ξαναφουντώσει

Σαν να μην έφταναν η ακρίβεια και οι υποκλοπές, η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει ανοιχτή σκιά πάνω από την κυβέρνηση. Η σημερινή εικόνα, όπως καταγράφεται στον πολιτικό Τύπο, είναι ότι στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχει ανησυχία και για το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση το επόμενο διάστημα, με νέα δικογραφία να αναμένεται και με το ενδεχόμενο νέας πολιτικής πίεσης να παραμένει στο τραπέζι. Δεν είναι τυχαίο ότι η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιμένει να επιστρέφει στον δημόσιο διάλογο: έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας υπόθεσης που μπορεί να ξαναφουντώσει αιφνιδιαστικά και να τραυματίσει την εικόνα διοικητικής επάρκειας της κυβέρνησης.

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ανάσα στη ΝΔ, όχι όμως πολιτική αθωότητα

Παρά τα πολλαπλά μέτωπα, οι μετρήσεις εξακολουθούν να δίνουν σαφές προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Η πρόσφατη δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε από την ΕΡΤ και την CNN Greece, καταγράφει τη ΝΔ στο 25,5% στην πρόθεση ψήφου, με το ΠΑΣΟΚ στο 11%, την Πλεύση Ελευθερίας στο 8%, την Ελληνική Λύση στο 7%, το ΚΚΕ στο 6,5% και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 5%. Η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ φτάνει τις 14,5 μονάδες. Αυτή είναι η μεγάλη ασπίδα του Μαξίμου: η αντιπολίτευση πιέζει, αλλά δεν έχει ακόμη πείσει συνολικά ότι μπορεί να γίνει αξιόπιστος αντικαταστάτης.

Αυτό όμως δεν ισοδυναμεί με πολιτική άνεση. Μια κυβέρνηση μπορεί να προηγείται και ταυτόχρονα να φθείρεται. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να συγκρατεί εκλογικά δυνάμεις, αλλά η ατμόσφαιρα δεν είναι ατμόσφαιρα κυριαρχίας. Είναι ατμόσφαιρα διατήρησης θέσεων υπό πίεση. Και αυτό αλλάζει εντελώς την ανάγνωση της περιόδου.

ΠΑΣΟΚ: συμμετοχή, ενότητα, αλλά και εμφανής νευρικότητα

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μετατρέψει την εσωκομματική του κινητικότητα σε εικόνα δυναμικής ανασύνταξης. Οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων ολοκληρώθηκαν με μεγάλη συμμετοχή, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε έμφαση στο μήνυμα ότι «την Ελλάδα που αξίζουμε» το κόμμα θα την κερδίσει μαζί με την κοινωνία. Στο οργανωτικό επίπεδο, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να δείξει ζωή, μηχανισμό και εσωτερική ενεργοποίηση.

Ταυτόχρονα όμως, η σημερινή παρέμβαση του Κώστα Τσουκαλά ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν χωρίζεται σε τιμάρια» και ότι οι σύνεδροι δεν ανήκουν σε «στρατούς και μηχανισμούς» φανερώνει ότι στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχει σαφής ανάγκη να σταλεί μήνυμα πειθαρχίας και ελέγχου των εσωτερικών ανταγωνισμών. Όταν ένα κόμμα νιώθει την ανάγκη να δηλώσει δημόσια ότι δεν είναι άθροισμα μηχανισμών, σημαίνει ότι ακριβώς αυτό φοβάται πως βλέπουν οι απέναντι και ίσως και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του.

ΣΥΡΙΖΑ: φωνάζει πιο δυνατά, αλλά παραμένει χαμηλά

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να χτίζει σκληρή αντιπολιτευτική γραμμή, με αιχμές στην ακρίβεια, στις κοινωνικές ανισότητες και στο ζήτημα των υποκλοπών. Στον κομματικό του λόγο επανέρχονται οι καταγγελίες ότι η κυβέρνηση οφείλει να λογοδοτήσει, ενώ παράλληλα επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο φορέας μιας “προοδευτικής” πολιτικής διεξόδου. Ωστόσο, η δημοσκοπική εικόνα παραμένει ισχνή: το 5% της Pulse αποτυπώνει ότι η οξύτητα της ρητορικής του δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε ισοδύναμη κοινωνική ανάκτηση.

ΚΚΕ: σκληρή σύγκρουση σε όλα τα μέτωπα

Το ΚΚΕ παραμένει ίσως το μόνο κόμμα που αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται να εμφανιστεί “ήπιο”. Σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε και για τις υποκλοπές και για τη διεθνή κατάσταση, καταγγέλλοντας αφενός ευθέως τον πρωθυπουργό και αφετέρου ότι η μετατροπή της Ελλάδας σε «ορμητήριο πολέμου» αποτελεί παράγοντα μεγάλου κινδύνου και αστάθειας. Η γραμμή του ΚΚΕ είναι καθαρή: επίθεση στην κυβέρνηση χωρίς στρογγυλέματα, χωρίς θεσμικές αβρότητες, χωρίς προσπάθεια συναινετικής εμφάνισης. Αυτό του δίνει καθαρότητα, έστω κι αν δεν του εξασφαλίζει μεγάλα άλματα.

Το βαθύτερο πρόβλημα του συστήματος: υπάρχει οργή, αλλά όχι ακόμη ενιαίος αποδέκτης

Αυτό που ξεχωρίζει σήμερα στο πολιτικό σκηνικό δεν είναι μόνο το κυβερνητικό στρίμωγμα. Είναι και το γεγονός ότι η κοινωνική δυσφορία συνεχίζει να μοιράζεται σε πολλά διαφορετικά κομματικά κανάλια. Η άνοδος της Πλεύσης Ελευθερίας στην τρίτη θέση της συγκεκριμένης μέτρησης, η παρουσία μικρότερων κομμάτων και η αδυναμία των μεγάλων αντιπολιτευτικών σχηματισμών να μονοπωλήσουν τη δυσαρέσκεια δείχνουν ότι η κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα δεν έχει ακόμη βρει έναν ενιαίο πολιτικό εκφραστή. Αυτό είναι το κεντρικό γνώρισμα της περιόδου.

Η σημερινή πολιτική ειδησεογραφία στην Ελλάδα αποτυπώνει μια χώρα με κυβέρνηση που προηγείται, αλλά δεν αναπνέει άνετα· με αντιπολίτευση που επιτίθεται, αλλά δεν έχει ακόμη ενοποιήσει πλειοψηφικό ρεύμα· και με κοινωνία που παρακολουθεί όλο και πιο δύσπιστα. Η ακρίβεια πιέζει, οι υποκλοπές επιστρέφουν, ο ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει ανοιχτή εστία κινδύνου, τα εσωκομματικά στα κόμματα δεν έχουν σβήσει και οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αντοχές, όχι λύσεις.

Με πιο σκληρούς όρους, το συμπέρασμα της ημέρας είναι το εξής: το ελληνικό πολιτικό σύστημα συνεχίζει να στέκεται όρθιο, αλλά όχι αλώβητο. Η κυβέρνηση κρατά ακόμη την πρωτοκαθεδρία, όμως δεν μπορεί να κρύψει ότι πολιορκείται. Η αντιπολίτευση χτυπά, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη το αποφασιστικό ρήγμα. Και όσο αυτό το κενό παραμένει, η πολιτική ζωή θα συνεχίσει να κινείται μέσα σε ένα εκρηκτικό μείγμα φθοράς, νευρικότητας και παρατεταμένης αναμονής για την επόμενη μεγάλη σύγκρουση.

