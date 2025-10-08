Ανακούφιση στο Καλάθι της Νοικοκυράς: Έρχονται Μειώσεις Τιμών σε Πάνω από 1.000 Προϊόντα στα Σούπερ Μάρκετ

Σε μια περίοδο όπου ο οικογενειακός προϋπολογισμός βρίσκεται υπό διαρκή πίεση και το κόστος διαβίωσης αυξάνεται, οι Έλληνες καταναλωτές λαμβάνουν μια ευχάριστη είδηση: από την επόμενη εβδομάδα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ αναμένεται να γίνουν αισθητές σημαντικές μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας εθελοντικής συμφωνίας με την αγορά και φιλοδοξεί να προσφέρει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά που δίνουν καθημερινό αγώνα για να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους ανάγκες.

Παρότι δεν πρόκειται για πανάκεια, καθώς αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, η κίνηση αυτή υποδηλώνει την αρχή μιας συντονισμένης προσπάθειας για την ανάσχεση της ακρίβειας. Οι μειώσεις τιμών δεν είναι απλώς συμβολικές – σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ξεπερνούν το 5% και σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζουν το 10%, γεγονός που μεταφράζεται σε αισθητή διαφορά στο τελικό ταμείο για τον καταναλωτή.

Τι αλλάζει από την επόμενη εβδομάδα

Η εθελοντική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ βρίσκεται πλέον στη φάση της υλοποίησης, με τις πρώτες λίστες να περιλαμβάνουν περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων. Τα περισσότερα από αυτά – περίπου 70% – αφορούν τρόφιμα, ενώ το υπόλοιπο 30% καλύπτει είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριστικά. Η προσπάθεια αναμένεται να κορυφωθεί με την ένταξη πάνω από 1.000 κωδικών, προσφέροντας εκπτώσεις 5%-10%.

Αρχικά, είχε εκτιμηθεί ότι οι νέες τιμές θα αποτυπωθούν στα ράφια έως τις 10 Οκτωβρίου, ωστόσο η εφαρμογή μετατίθεται για την επόμενη εβδομάδα, με τελική προθεσμία έως τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές και τα ινστιτούτα ερευνών της αγοράς παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τον αντίκτυπο στους καταναλωτές.

Ο Λευτέρης Κιοσές, γενικός διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, σημειώνει πως με δεδομένο τον τεράστιο όγκο κωδικών που κυκλοφορούν στην αγορά (άνω των 20.000), ενδέχεται ο καταναλωτής να μην αντιληφθεί άμεσα τη διαφορά, ενώ πολλά νωπά προϊόντα εξαιρούνται από τέτοιες πρωτοβουλίες.

Ο Πληθωρισμός Υποχωρεί, αλλά οι Ανατιμήσεις Παραμένουν Επιλεκτικές

Παρά τη γενικότερη αρνητική αίσθηση, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ μειώθηκε σημαντικά – από 1,6% τον Αύγουστο, στο 0,6% τον Σεπτέμβριο. Οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίζονται στα:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά (μείωση 5,6%)

(μείωση 5,6%) Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (μείωση 5,4%)

(μείωση 5,4%) Τρόφιμα παντοπωλείου (μείωση 5,2%)

Ωστόσο, δεν είναι όλα θετικά: ορισμένες κατηγορίες προϊόντων καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις τιμών, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα φρέσκα κρέατα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν έως και 10,2% τον Σεπτέμβριο. Αυτή η αύξηση αποδίδεται κυρίως στη μειωμένη παγκόσμια παραγωγή και στο εισαγόμενο κόστος, καθώς – όπως σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – η Ελλάδα καλύπτει τη ζήτηση κόκκινου κρέατος κατά κύριο λόγο μέσω εισαγωγών, με εξαίρεση τα αιγοπρόβατα.

Το πρώτο βήμα σε έναν δύσκολο δρόμο

Οι επερχόμενες μειώσεις τιμών αποτελούν ένα ελπιδοφόρο βήμα προς την κατεύθυνση της αποσυμπίεσης του οικογενειακού προϋπολογισμού, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι πληθωριστικές πιέσεις, η ενεργειακή κρίση και η διεθνής αστάθεια δοκιμάζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Αν και δεν λύνονται όλα με μια τέτοια πρωτοβουλία, η μείωση ακόμα και κατά λίγα λεπτά σε προϊόντα καθημερινής χρήσης έχει αντίκτυπο στη συνολική δαπάνη κάθε οικογένειας.

Το στοίχημα τώρα είναι η συνέπεια και η συνέχεια αυτής της προσπάθειας, αλλά και η διάχυση των μειώσεων σε όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των νωπών και βασικών αγαθών. Παράλληλα, η παρακολούθηση των εξελίξεων, η ενημέρωση των καταναλωτών και η υπευθυνότητα από την πλευρά της αγοράς θα καθορίσουν αν πρόκειται για μια συγκυριακή παρέμβαση ή για την αρχή ενός νέου μοντέλου πιο δίκαιης και βιώσιμης εμπορικής πολιτικής.