Ανείπωτη Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Σεισμός 6 Ρίχτερ αφήνει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες

Το Αφγανιστάν για ακόμη μία φορά ζει τον απόλυτο εφιάλτη, καθώς η γη σείστηκε με καταστροφική μανία στη βορειοανατολική επαρχία Κουνάρ. Ένας σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσε την κατάρρευση ολόκληρων οικισμών, αφήνοντας πίσω του 622 νεκρούς και περισσότερους από 1.500 τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις των αρχών. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν αγώνα με τον χρόνο, αναζητώντας επιζώντες μέσα στα ερείπια σπιτιών από λάσπη και πέτρα που ισοπεδώθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε μια χώρα που εδώ και δεκαετίες δοκιμάζεται σκληρά από πολέμους, φυσικές καταστροφές και ανθρωπιστικές κρίσεις, η νέα τραγωδία έρχεται να ενισχύσει το δράμα ενός λαού που ζει διαρκώς στο όριο της αντοχής του.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα (23:47 τοπική ώρα), σε μικρό εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιομέτρων, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 42 χιλιόμετρα ανατολικά της Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ) κατέγραψε αντίστοιχη ένταση, εκτιμώντας ωστόσο το βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή ακόμη και στην Καμπούλ αλλά και στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, περίπου 370 χιλιόμετρα μακριά.

Στην επαρχία Κουνάρ, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Σπίτια ολόκληρα ισοπεδώθηκαν, αφήνοντας οικογένειες θαμμένες κάτω από τα συντρίμμια. Αναφορές κάνουν λόγο για χωριά που σχεδόν εξαφανίστηκαν, με το υπουργείο Υγείας να επιβεβαιώνει ότι σε ένα μόνο χωριό καταγράφηκαν τουλάχιστον 30 θύματα. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν πως ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς πρόκειται για μια δύσβατη, ορεινή περιοχή με περιορισμένες υποδομές και πρόσβαση.

Ελικόπτερα του στρατού και ομάδες διάσωσης επιχειρούν αδιάκοπα, μεταφέροντας τραυματίες σε νοσοκομεία, ενώ δεκάδες ακόμη άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σαραφάτ Ζαμάν, τόνισε πως οι συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών: «Ο αριθμός των θυμάτων είναι πολύ υψηλός και η πρόσβαση δύσκολη. Ωστόσο, συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις διάσωσης».

Η τραγωδία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά ιστορία φυσικών καταστροφών στο Αφγανιστάν, χώρα που βρίσκεται πάνω στη ζώνη σύγκρουσης της ευρασιατικής και της ινδικής τεκτονικής πλάκας, με αποτέλεσμα να πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς. Πέρυσι, μια σειρά φονικών σεισμών στη δυτική πλευρά της χώρας κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα ξαφνικές πλημμύρες στη Νανγκαρχάρ είχαν αφήσει πίσω τους θύματα και μεγάλες καταστροφές.

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική ανταπόκριση από ξένες κυβερνήσεις για την παροχή διεθνούς βοήθειας, ενώ οι τοπικές αρχές αναγκάζονται να βασιστούν αποκλειστικά στις περιορισμένες δυνάμεις τους.

Η νέα αυτή καταστροφή υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο την ευαλωτότητα του Αφγανιστάν απέναντι στις φυσικές δυνάμεις και ταυτόχρονα αναδεικνύει την ανάγκη για διεθνή αλληλεγγύη. Η χώρα βιώνει διαρκώς το βάρος της γεωλογικής της θέσης, σε συνδυασμό με την κοινωνικοπολιτική αστάθεια και την έλλειψη υποδομών, γεγονός που μετατρέπει κάθε φυσική δόνηση σε ανείπωτη τραγωδία. Σήμερα, εκατοντάδες οικογένειες θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους, ενώ χιλιάδες άλλοι δίνουν μάχη για τη ζωή. Ο σεισμός στην Κουνάρ δεν είναι απλώς μια στατιστική καταγραφή ενός ακόμη φονικού φυσικού φαινομένου· είναι η σπαρακτική απόδειξη ότι η ανθρωπότητα, μπροστά στη δύναμη της φύσης, παραμένει ευάλωτη και χρειάζεται συνεργασία, ανθρωπιά και αλληλοστήριξη για να επιβιώσει.

