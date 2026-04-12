Από τη λιακάδα στις τοπικές μπόρες: Πώς διαμορφώνεται ο καιρός των ημερών του Πάσχα σε όλη την Ελλάδα

Η εικόνα του καιρού για την Κυριακή του Πάσχα εμφανίζεται συνολικά βελτιωμένη σε ολόκληρη τη χώρα, δίνοντας μια αίσθηση ηρεμίας και σταθερότητας έπειτα από πιο άστατες συνθήκες. Ωστόσο, αυτή η βελτίωση δεν σημαίνει απόλυτη ομοιομορφία. Σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στην Κρήτη, οι νεφώσεις αναμένεται να αυξηθούν παροδικά και να δώσουν τοπικές βροχές ή σύντομους όμβρους, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η γενική εικόνα, πάντως, παραμένει ανοιξιάτικη, με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας και με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ελαφρά, κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας είναι η μετάβαση σε πιο ήπιο καιρό, χωρίς ακραία φαινόμενα και χωρίς γενικευμένη επιδείνωση. Παρ’ όλα αυτά, η ατμόσφαιρα δεν θα είναι παντού εντελώς καθαρή από νωρίς, καθώς τις πρωινές ώρες η ορατότητα στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο ενδέχεται τοπικά να φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα κινηθούν κυρίως από ανατολικές διευθύνσεις με 3 έως 5 μποφόρ. Μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο οι βορειοδυτικοί άνεμοι μπορεί πρόσκαιρα να ενισχυθούν τοπικά στα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία ακολουθεί ανοδική τάση, αν και όχι θεαματική. Στα βορειοανατολικά οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν περίπου μεταξύ 15 και 17 βαθμών Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσουν τους 18 με 19 βαθμούς, ενώ σε δυτικά και νότια τμήματα το θερμόμετρο θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 20 με 21 βαθμούς. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ενισχύει την αίσθηση ανοιξιάτικης κανονικότητας, ιδίως σε περιοχές όπου ο ουρανός θα παραμείνει πιο καθαρός στη διάρκεια της ημέρας.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα παρουσιάσει διαστήματα με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή σύντομοι όμβροι, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι, από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 19 βαθμούς, με την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη να παραμένουν ελαφρώς ψυχρότερες, περίπου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα από άλλες περιοχές του βορρά.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, η ημέρα αναμένεται γενικά αίθρια. Μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα μπορεί κατά τόπους να αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι λίγο χαμηλότερη. Η δυτική Ελλάδα φαίνεται να απολαμβάνει από τις πιο ευνοϊκές και πιο ήπιες συνθήκες της ημέρας.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, η εικόνα είναι πιο μεικτή. Οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες και μέσα στο μεσημέρι ή το απόγευμα θα εμφανιστούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα παραμείνουν σχετικά ήπιοι, από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 10 έως 20 βαθμούς, με τα βορειότερα τμήματα να είναι ελαφρώς ψυχρότερα.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, ο καιρός θα είναι κατά βάση καλός, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα ορεινά της, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις μέσα στη μέρα, κυρίως τις θερμότερες ώρες, και εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις θα πνέουν με 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, ο καιρός εμφανίζεται γενικά πιο σταθερός και καθαρός. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 έως 5 μποφόρ, με πιθανές πρόσκαιρες ενισχύσεις έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς, με τα βορειότερα σημεία να είναι λίγο πιο δροσερά.

Στην Αττική, η μέρα θα ξεκινήσει και θα εξελιχθεί με λίγες νεφώσεις, που σε ορισμένες φάσεις θα αυξηθούν παροδικά. Κατά το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβρους, χωρίς όμως να διαφαίνεται κάποια σοβαρή ή παρατεταμένη μεταβολή. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, το σκηνικό θα είναι παρόμοιο: λίγες νεφώσεις με παροδική αύξηση και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Η συνέχεια της εβδομάδας δείχνει ότι η ατμόσφαιρα δεν θα παραμείνει πλήρως σταθερή. Για τη Δευτέρα του Πάσχα, προβλέπονται λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα αυξηθούν κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως από το βράδυ αναμένονται νεφώσεις στα νότια. Ταυτόχρονα, οι άνεμοι στο Ιόνιο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, ιδιαίτερα στα δυτικά, όπου θα φτάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, έως και 23 με 24 βαθμούς.

Την Τρίτη, η αλλαγή θα είναι πιο εμφανής, καθώς οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώσουν σταδιακά από τα νότια και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Μέχρι το βράδυ, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και προς τα βόρεια. Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια, στοιχείο που συχνά επηρεάζει όχι μόνο την αίσθηση δυσφορίας αλλά και την καθαρότητα της ατμόσφαιρας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στα δυτικά και στο Ιόνιο, και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Για την Τετάρτη και την Πέμπτη, η τάση δείχνει περαιτέρω αύξηση των νεφώσεων και περισσότερες τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Την Τετάρτη τα φαινόμενα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ την Πέμπτη αναμένεται νέα εξάπλωση, με βροχές αρχικά στις ίδιες περιοχές και από το απόγευμα και στις Κυκλάδες με την Κρήτη. Η μεταφορά σκόνης παραμένει πιθανή στα δυτικά και τα νότια, ενώ οι άνεμοι στα δυτικά και ειδικά στο νότιο Ιόνιο θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί, τοπικά έως και 7 με 8 μποφόρ.

Η συνολική εικόνα του καιρού αποτυπώνει μια ανοιξιάτικη ισορροπία: η χώρα βγαίνει σε φάση βελτίωσης, με περισσότερη ηλιοφάνεια, ήπια άνοδο της θερμοκρασίας και χωρίς γενικευμένες δυσμενείς συνθήκες, αλλά ταυτόχρονα δεν λείπουν οι τοπικές αστάθειες, κυρίως στα ηπειρωτικά και σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι η ημέρα ευνοεί σε γενικές γραμμές τις μετακινήσεις, τις εξόδους και το εορταστικό κλίμα, απαιτεί όμως μια μικρή προσοχή κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όταν σε αρκετές περιοχές μπορεί να εκδηλωθούν σύντομες βροχές ή όμβροι.

Τα επόμενα εικοσιτετράωρα δείχνουν ότι η ατμόσφαιρα θα γίνει σταδιακά πιο σύνθετη, με αυξημένες νεφώσεις, ενισχυμένους ανέμους στα δυτικά και στο Ιόνιο, μεταφορά σκόνης σε ορισμένες περιοχές και μεγαλύτερη πιθανότητα βροχών από την Τρίτη και μετά. Με άλλα λόγια, η παρούσα βελτίωση δεν είναι απόλυτα μόνιμη, αλλά περισσότερο μια ανοιξιάτικη ανάπαυλα μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο καιρικό σκηνικό. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο καιρός των ημερών αυτών απαιτεί όχι ανησυχία, αλλά σωστή ενημέρωση και ευελιξία: η Ελλάδα θα απολαύσει γενικά καλύτερες συνθήκες, όμως η άνοιξη εξακολουθεί να θυμίζει πως η ηλιοφάνεια και η τοπική αστάθεια μπορούν να συνυπάρχουν την ίδια μέρα στον ίδιο ουρανό.

