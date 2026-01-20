«Βαθύ χαμηλό» πάνω από την Ελλάδα: πού θα χτυπήσει πιο σκληρά η κακοκαιρία, τι αλλάζει σε σχολεία και δρομολόγια

Η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο μετεωρολογικής πίεσης που δεν μοιάζει με ένα «απλό πέρασμα βροχής». Ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε ορισμένες περιοχές, και θυελλώδεις ανέμους που επηρεάζουν μετακινήσεις, σχολική λειτουργία και ακτοπλοΐα. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι μόνο η ένταση των φαινομένων, αλλά και η χωρική τους στόχευση: Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, Αττική, Εύβοια, Θεσσαλία, Σποράδες, Κυκλάδες και στη συνέχεια νησιά του Βορείου/Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα μπαίνουν στο «ραντάρ» των πιο επικίνδυνων ζωνών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι αποφάσεις των αρχών δεν περιορίζονται σε συστάσεις: ενεργοποιούνται επίπεδα αυξημένης ετοιμότητας, κλείνουν σχολεία προληπτικά σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες, και η θαλάσσια συγκοινωνία σε τμήματα του Ιονίου «κόβεται» από τους ισχυρούς ανέμους. Όταν ο καιρός περνά από την πρόγνωση στην επιχειρησιακή πραγματικότητα, το ζητούμενο είναι διπλό: να ξέρουμε πού και πότε θα εκδηλωθούν τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα και πώς προσαρμόζουμε πρακτικά την καθημερινότητα (μετακινήσεις, σχολείο, επαγγελματικές υποχρεώσεις, θαλάσσιες διαδρομές) χωρίς πανικό αλλά με καθαρή εικόνα.

1) Τι φέρνει το σύστημα κακοκαιρίας και πότε «ανεβάζει στροφές»

Οι μετεωρολόγοι περιγράφουν ένα σενάριο έντονης επιδείνωσης από την Τετάρτη 21/01/2026, με φαινόμενα που κλιμακώνονται μέσα στην ημέρα και, σε ορισμένες περιοχές, συνεχίζουν έως και την Πέμπτη 22/01/2026. Το μοτίβο είναι χαρακτηριστικό:

πρώτα οργανώνονται ζώνες ισχυρών βροχοπτώσεων/καταιγίδων,

παράλληλα «δουλεύει» το ψυχρό κομμάτι του συστήματος που δίνει χιονοπτώσεις σε ορεινά-ημιορεινά (και κατά τόπους χαμηλότερα),

και τέλος οι θυελλώδεις άνεμοι ανεβάζουν την επικινδυνότητα, ειδικά στις θαλάσσιες περιοχές και στα εκτεθειμένα περάσματα.

Το Meteo αναδεικνύει επίσης την ένταση των βροχοπτώσεων στην Αττική, κατατάσσοντάς τες στην Κατηγορία 5 (ακραία) για την Τετάρτη, με βροχές από το πρωί και σαφή ενίσχυση από το απόγευμα με ισχυρές βροχές/καταιγίδες.

2) Πού θα είναι ισχυρές οι βροχές και οι καταιγίδες (ανά «κύμα» μέσα στο διήμερο)

Με βάση την πρόγνωση όπως αποτυπώνεται στο ρεπορτάζ και τις αναφορές σε Meteo/ΕΜΥ, οι ισχυρότερες ζώνες βροχών-καταιγίδων «απλώνονται» χρονικά ως εξής:

Τετάρτη 21/01 — από νωρίς και μέχρι βράδυ

Πελοπόννησος : ισχυρά φαινόμενα κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία , από το πρωί και έως το απόγευμα.

: ισχυρά φαινόμενα κυρίως σε , από το πρωί και έως το απόγευμα. Ανατολική Στερεά & Εύβοια : από προμεσημβρινές ώρες έως το βράδυ.

: από προμεσημβρινές ώρες έως το βράδυ. Αττική : κορύφωση στο μεσημέρι–απόγευμα .

: κορύφωση στο . Θεσσαλία, Σποράδες, Κυκλάδες : ισχυρά φαινόμενα από το απόγευμα.

: ισχυρά φαινόμενα από το απόγευμα. Νησιά Βορείου & Ανατολικού Αιγαίου: ξεκινούν αργά το βράδυ και επεκτείνονται προς την Πέμπτη.

Πέμπτη 22/01 — μετατόπιση προς Αιγαίο/Δωδεκάνησα

Νησιά Βορείου & Ανατολικού Αιγαίου : έως τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης.

: έως τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης. Δωδεκάνησα: φαινόμενα έως τις μεσημβρινές ώρες.

Επισήμανση επικινδυνότητας: Το ρεπορτάζ τονίζει ότι τα φαινόμενα εκτιμώνται ως ιδιαίτερα έντονα και με μεγαλύτερη επικινδυνότητα σε ανατολική/νότια Πελοπόννησο, Αττική, Εύβοια, Σποράδες, νησιά Βορείου/Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

3) Πού και πώς θα χιονίσει: ορεινά, ημιορεινά — και κατά τόπους πιο χαμηλά

Το σύστημα δεν είναι μόνο «νερό». Περιλαμβάνει και χιονοπτώσεις:

σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου,

ζώνες της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και κατά τόπους σε χαμηλότερα υψόμετρα της Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Η ΕΜΥ εξειδικεύει την εικόνα της Τετάρτης:

Πελοπόννησος (ορεινά-ημιορεινά, ιδιαίτερα Αρκαδία, Αχαΐα, Κορινθία ) έως το μεσημέρι,

) έως το μεσημέρι, Ήπειρος και δυτική/κεντρική Στερεά (ορεινά-ημιορεινά) έως το απόγευμα,

Θεσσαλία: ορεινά-ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ακόμη και σε πεδινές περιοχές,

περιοχές, Δυτική Μακεδονία έως το απόγευμα και Κεντρική Μακεδονία μεσημέρι–απόγευμα,

Ανατολική Μακεδονία (ορεινά-ημιορεινά) και ορεινά Θράκης απόγευμα–βράδυ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται ότι οι χιονοπτώσεις αναμένονται πιο έντονες στη Δυτική Μακεδονία και σε Π.Ε. Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

4) Άνεμοι: το στοιχείο που «κλειδώνει» τα προβλήματα στις μετακινήσεις

Οι άνεμοι εμφανίζονται ως καθοριστικός παράγοντας: νοτιοανατολικοί 8–9 μποφόρ,

στο βόρειο Ιόνιο έως το μεσημέρι της Τετάρτης,

έως το μεσημέρι της Τετάρτης, και σε νότιο/κεντρικό Αιγαίο έως το πρωί της Πέμπτης.

5) «Red Code» σε πέντε Περιφέρειες: τι σημαίνει πρακτικά

Μετά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες:

Αττικής

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλίας

Δυτικής Μακεδονίας

Στο ίδιο πλαίσιο, δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να ενεργοποιήσουν άμεσα τα όργανά τους, ενώ ως «γραμμή» προς τους πολίτες μπαίνει ο περιορισμός μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες στις περιοχές αυξημένου κινδύνου. Παράλληλα αναφέρεται και διυπουργική/συντονιστική σύσκεψη υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

6) Κλειστά σχολεία: πού αναστέλλεται η λειτουργία προληπτικά

Οι προληπτικές αποφάσεις για την εκπαίδευση αφορούν συγκεκριμένες περιοχές:

Κλειστά για την Τετάρτη (21/01) τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, καθώς και κοινωνικές δομές, στις Π.Ε. Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας .

. Για την Π.Ε. Αρκαδίας, αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων στους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας.

Επιπλέον, το κείμενο (στην περίληψη/επικεφαλίδα του) αναφέρει ότι στην Αττική τα μαθήματα την Τετάρτη θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

7) Ακτοπλοΐα και πορθμεία: πού «κόβονται» δρομολόγια

Οι θυελλώδεις άνεμοι μετατρέπουν τη θάλασσα σε πεδίο άμεσων απαγορεύσεων:

Ζάκυνθος – Κυλλήνη / Κεφαλονιά (Πόρος) – Κυλλήνη

Αναφέρεται απαγόρευση απόπλου στο Ιόνιο και ακυρώσεις δρομολογίων από τη Levante Ferries, με συγκεκριμένες αναχωρήσεις (Ζάκυνθος–Κυλλήνη, Κυλλήνη–Ζάκυνθος, Πόρος–Κυλλήνη, Κυλλήνη–Πόρος). Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν και να παρακολουθούν επίσημες ανακοινώσεις για την άρση της απαγόρευσης.

Ρίο – Αντίρριο

Στο στενό Ρίου–Αντιρρίου η πορθμειακή γραμμή διακόπτεται λόγω ανέμων 9–10 μποφόρ. Περιγράφονται επίσης δυσκολίες και στη διέλευση από τη γέφυρα λόγω ισχυρών ανέμων, με περιορισμούς στη διέλευση οχημάτων, και εκτίμηση ότι οι συνθήκες δεν αλλάζουν πριν από την Πέμπτη.

8) Τι συστήνει η Πολιτική Προστασία (για να μην γίνει το «ακραίο» ατύχημα)

Οι οδηγίες επικεντρώνονται σε πρακτικές κινήσεις που μειώνουν τον κίνδυνο:

ασφάλιση αντικειμένων που μπορεί να παρασυρθούν από αέρα/νερό,

έλεγχος υδρορροών και λουκιών,

όχι διέλευση από ρέματα/χειμάρρους, ειδικά σε σημεία χωρίς γέφυρα,

διέλευση από ρέματα/χειμάρρους, ειδικά σε σημεία χωρίς γέφυρα, αποφυγή υπαίθριων εργασιών και δραστηριοτήτων σε θάλασσα/ακτές όταν υπάρχουν έντονα φαινόμενα,

οδηγίες προστασίας σε χαλαζόπτωση, και ειδικές συμβουλές για κεραυνική δραστηριότητα (στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, σε εξωτερικό χώρο).

Σε τέτοιες κακοκαιρίες, η «είδηση» δεν είναι μόνο ότι θα βρέξει ή θα χιονίσει. Είναι ότι το σύστημα έχει δύο πρόσωπα ταυτόχρονα: από τη μια, μεγάλους όγκους νερού που μπορούν να πιέσουν αστικές περιοχές (με την Αττική να ξεχωρίζει ως υψηλού ρίσκου σύμφωνα με την εκτίμηση έντασης), κι από την άλλη, χιόνια και άνεμους που αλλάζουν άμεσα την κινητικότητα σε ορεινά περάσματα, εθνικό/επαρχιακό δίκτυο, αλλά και στη θάλασσα. Και όταν ενεργοποιείται Red Code σε πέντε Περιφέρειες, το μήνυμα είναι σαφές: μιλάμε για διήμερο που απαιτεί συντονισμό, προληπτική πειθαρχία και ρεαλιστικές αποφάσεις.

Αν κάτι αξίζει να κρατήσουμε ως «κανόνα επιβίωσης» για τις επόμενες ώρες, είναι το εξής: οι πιο έξυπνες κινήσεις είναι οι πιο απλές. Περιορίζουμε μετακινήσεις όπου υπάρχει σύσταση, ελέγχουμε εγκαίρως σπίτι/αυλή/υδρορροές, αποφεύγουμε ρίσκα τύπου «θα περάσω από το ρέμα, δεν τρέχει τίποτα», ενημερωνόμαστε πριν από θαλάσσια διαδρομή, και —εκεί που οι αρχές παίρνουν προληπτικά μέτρα για σχολεία— τα αντιμετωπίζουμε ως μέρος μιας προσπάθειας να μη μετρήσει η κοινωνία ζημιές ή τραυματισμούς «εκ των υστέρων». Γιατί η κακοκαιρία περνά· οι συνέπειές της όμως μένουν, όταν την υποτιμήσουμε.

