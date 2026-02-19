«Γυρίζει» ξανά ο καιρός: Βροχές, καταιγίδες και ισχυρά φαινόμενα από Παρασκευή – Οι περιοχές στο “στόχαστρο” της κακοκαιρίας

Η αίσθηση πρόσκαιρης ανάπαυλας τελειώνει, καθώς από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 το σκηνικό του καιρού αλλάζει εκ νέου, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας και κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα που απαιτούν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η αστάθεια θα απλωθεί σχεδόν παντού, ενώ σε συγκεκριμένες ζώνες το πέρασμα της κακοκαιρίας αναμένεται πιο «νευρικό» και έντονο, με πυκνές βροχοπτώσεις, ηλεκτρική δραστηριότητα και δυνατές ριπές ανέμου – κυρίως στα πελάγη. Παράλληλα, στα ηπειρωτικά ορεινά, ο χειμωνιάτικος χαρακτήρας επιστρέφει με χιονοπτώσεις, ενώ η εξασθένηση των φαινομένων θα έρθει σταδιακά: πρώτα στα δυτικά από το απόγευμα και αργότερα στα ανατολικά ηπειρωτικά από τη νύχτα.

Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Με βάση το έκτακτο δελτίο/την επισήμανση της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

Βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά, Παξοί) και Ήπειρος : από τις πρώτες ώρες έως νωρίς το μεσημέρι.

Υπόλοιπο Ιόνιο και δυτική Στερεά : από το πρωί έως το απόγευμα.

Δυτική και νότια Πελοπόννησος : από προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη : από τις απογευματινές ώρες.

Υπόλοιπη Πελοπόννησος, ανατολική Στερεά (και Αττική), Εύβοια : πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ έως αργά τη νύχτα.

Νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου: από νωρίς το βράδυ.

Η γενική εικόνα της ημέρας (Παρασκευή)

Βροχές και καταιγίδες σχεδόν παντού , με τοπικά ισχυρά φαινόμενα στα ηπειρωτικά και στο ανατολικό Αιγαίο .

Χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά , με πιο πυκνές χιονοπτώσεις κατά τόπους στην Ήπειρο .

Σταδιακή βελτίωση: στα δυτικά από το απόγευμα, στα ανατολικά ηπειρωτικά από το βράδυ.

Άνεμοι – Θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι 5–7 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Στα δυτικά, όμως, θα εξασθενήσουν σχετικά γρήγορα και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 4–6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νότια: έως 15–16°C στα βόρεια ηπειρωτικά, 17–18°C στις περισσότερες περιοχές και τοπικά έως 19°C στη νότια νησιωτική χώρα.

Ενδεικτικά για μεγάλες πόλεις

Αττική : νεφώσεις με βροχές από προμεσημβρινές ώρες και σταδιακά καταιγίδες. Ισχυρά φαινόμενα πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ έως αργά τη νύχτα. Άνεμοι νότιοι 5–7 μποφόρ . Θερμοκρασία περίπου 11–18°C .

Θεσσαλονίκη: βροχές/καταιγίδες με βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι νότιοι 4–6 μποφόρ, στρέφονται το βράδυ σε βόρειους 4–5 μποφόρ. Θερμοκρασία περίπου 6–16°C.

Ανά περιοχή: πού κρατάει περισσότερο, πού “σπάει” νωρίτερα

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος : το «βάρος» νωρίς, με εξασθένηση από το μεσημέρι και από τα βόρεια.

Μακεδονία – Θράκη : ξεκινά πιο ήπια στη δυτική Μακεδονία, όμως ενισχύεται σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη από το απόγευμα.

Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος : τα φαινόμενα «φορτώνουν» κυρίως βράδυ και μπορεί να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα : βροχές από το μεσημέρι, με βραδινές καταιγίδες και κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στα βορειότερα τμήματα.

Κυκλάδες – Κρήτη: τοπικές βροχές (κυρίως μετά το μεσημέρι), με καταιγίδες τη νύχτα.

Τι σημαίνει πρακτικά για την καθημερινότητα

Η Παρασκευή έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ημέρας που θέλει «μέτρο»:

Προσοχή σε χειμάρρους, χαμηλά σημεία, υπόγεια περάσματα και δρόμους που “κρατάνε” νερό.

και δρόμους που “κρατάνε” νερό. Με ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη, να υπάρχει εγρήγορση για πιθανές επιπτώσεις σε θαλάσσιες μετακινήσεις/δρομολόγια.

στα πελάγη, να υπάρχει εγρήγορση για πιθανές επιπτώσεις σε θαλάσσιες μετακινήσεις/δρομολόγια. Στα ορεινά, όπου αναμένονται χιονοπτώσεις, όσοι κινούνται σε τέτοιες διαδρομές να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.

Με λίγα λόγια, η Παρασκευή 20/02/2026 φέρνει μια ακόμη «στροφή» προς την κακοκαιρία: γενικευμένες βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρά επεισόδια σε συγκεκριμένες περιοχές (ιδίως Ιόνιο/Ήπειρο, τμήματα Πελοποννήσου, ανατολική Μακεδονία–Θράκη και το βράδυ σε Αττική–Εύβοια–ΒΑ Αιγαίο), ισχυροί νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο και χιόνια στα ορεινά.

Το καλό νέο είναι ότι η εικόνα δεν «κλειδώνει» όλη μέρα παντού: στα δυτικά η βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα και στα ανατολικά ηπειρωτικά αργότερα μέσα στη νύχτα. Μέχρι τότε, προτεραιότητα είναι η ψυχραιμία, η προσαρμογή του προγράμματος και η προσοχή στις μετακινήσεις—γιατί σε τέτοιες ημέρες, η λεπτομέρεια (ώρα και περιοχή) κάνει όλη τη διαφορά.

