ΔΕΘ 2025 – «Φορο-τομή» με προτεραιότητα στους νέους, τις οικογένειες και τη στέγη: -2 μονάδες για όλους, μηδενικός φόρος έως 25 ετών, τέλος στην «προσωπική διαφορά» το 2027

Στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα πακέτο μόνιμων παρεμβάσεων που αλλάζουν την κλίμακα φόρου εισοδήματος, «κουμπώνουν» στο δημογραφικό μέσω στοχευμένων κινήτρων για οικογένειες με παιδιά και νέους εργαζόμενους, και επιχειρούν ανακούφιση στη στέγη.

Στον πυρήνα: μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες όλων των συντελεστών (με επιπλέον ελάφρυνση ανά παιδί), μηδενικός φόρος εισοδήματος για εργαζόμενους έως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 20.000€, νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40–60 χιλ. €, χαμηλότερος φόρος στα ενοίκια 12–24 χιλ. €, μείωση/κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε μικρά χωριά και σταδιακή οριστική κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» συνταξιούχων από το 2027. Οι περισσότερες παρεμβάσεις δρομολογούνται για εφαρμογή από το 2026, ενώ ο «λογαριασμός» του πακέτου εκτιμάται περί τα 1,5–1,6 δισ. €.

Τι αλλάζει αναλυτικά

1) Νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος μισθωτών/συνταξιούχων

Μείωση 2 μονάδων σε όλους τους συντελεστές.

σε όλους τους συντελεστές. Επιπλέον -2 μονάδες ανά παιδί · για οικογένειες με 4 παιδιά , ο συντελεστής μηδενίζεται στο αντίστοιχο κλιμάκιο.

· για οικογένειες με , ο συντελεστής μηδενίζεται στο αντίστοιχο κλιμάκιο. Νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39% (από 44%) για εισοδήματα 40.000–60.000€.

Ενδεικτικά οφέλη (όπως δόθηκαν):

• Εισόδημα 10–20 χιλ. €: 18% με 1 παιδί, 16% με 2, 9% με 3, 0% με 4.

• Στα 20.000€: όφελος 600€ (2 παιδιά), 1.300€ (3), 1.680€ (4).

• Στα 30.000€: όφελος 400€ (χωρίς παιδιά), 800€ (1), 1.200€ (2), 2.100€ (3), 4.100€ (4).

2) Το «πακέτο νέων» (18–30 ετών)

0% φόρος για εργαζόμενους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000€ .

για εργαζόμενους με εισόδημα έως . Για 26–30 ετών, ο εισαγωγικός συντελεστής μειώνεται στο 9% (από 22%).

Ενδεικτικά οφέλη:

• Έως 25, στα 15.000€: +1.283€ ετήσιο όφελος.

• Έως 25, στα 20.000€: +2.480€.

• 26–30, στα 20.000€: +1.300€.

3) Στέγη & εισόδημα από ενοίκια

Νέος συντελεστής 25% για εισοδήματα ενοικίων 12.000–24.000€ (κίνητρο συμμόρφωσης και «δήλωσης των πραγματικών ενοικίων» κατά την κυβερνητική επιχειρηματολογία).

για (κίνητρο συμμόρφωσης και «δήλωσης των πραγματικών ενοικίων» κατά την κυβερνητική επιχειρηματολογία). «Επιστροφή ενός ενοικίου» στους ενοικιαστές από Νοέμβριο 2025 (εφάπαξ μέτρο).

στους ενοικιαστές από (εφάπαξ μέτρο). 2.000 διαμερίσματα σε χώρους πρώην στρατοπέδων: 25% για στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων, 75% για πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία.

4) Περιφέρεια, μικρά νησιά & ΕΝΦΙΑ

Σε χωριά έως 1.500 κατοίκους : -50% ΕΝΦΙΑ το 2026 , μηδενισμός το 2027 .

: , . Σε παραμεθόρια/ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων: μείωση ΦΠΑ κατά 30%.

Στόχος, σύμφωνα με το αφήγημα: να ενθαρρυνθούν μετοικήσεις νέων εκτός μεγάλων πόλεων και να στηριχθούν ευάλωτες νησιωτικές οικονομίες.

5) Συντάξεις – «Προσωπική διαφορά»

Το 2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά 50% .

η προσωπική διαφορά . Το 2027 καταργείται πλήρως, προσφέροντας πρόσθετο όφελος σε μεγάλο μέρος συνταξιούχων (η κυβέρνηση κάνει λόγο για 671.000 ωφελούμενους).

6) Ένστολοι, Σώματα Ασφαλείας & Διπλωματικό Σώμα

Αναβαθμισμένο μισθολόγιο για ΕΔ, ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, ΛΣ–ΕΛ.ΑΚΤ. και το Διπλωματικό Σώμα. Ο συνολικός αριθμός στελεχών που αφορά ανέρχεται σε 151.422.

7) «Τεκμήρια διαβίωσης» & ελεύθεροι επαγγελματίες

Μείωση κατά 30% στα τεκμήρια (κατοικίες & αυτοκίνητα), με στόχευση ~500.000 φορολογούμενους.

στα τεκμήρια (κατοικίες & αυτοκίνητα), με φορολογούμενους. Διεύρυνση ευνοϊκών κριτηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Πότε ισχύουν

2026 : νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος, -50% «προσωπική διαφορά», -50% ΕΝΦΙΑ στα χωριά ≤1.500 κατ., νέος συντελεστής για ενοίκια 12–24 χιλ. €.

: νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος, -50% «προσωπική διαφορά», -50% ΕΝΦΙΑ στα χωριά ≤1.500 κατ., νέος συντελεστής για ενοίκια 12–24 χιλ. €. 2027 : κατάργηση «προσωπικής διαφοράς» & μηδενισμός ΕΝΦΙΑ στα χωριά ≤1.500 κατ.

: «προσωπικής διαφοράς» & στα χωριά ≤1.500 κατ. Νοέμβριος 2025: επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές (εφάπαξ).

Σημείωση: Το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα εκτιμάται σε ~1,5–1,6 δισ. € και, σύμφωνα με την κυβέρνηση, χρηματοδοτείται από ρυθμούς ανάπτυξης, πλεόνασμα και βελτιωμένη εισπραξιμότητα. Οι ρυθμίσεις οριστικοποιούνται/νομοθετούνται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού και των κανόνων της ΕΕ.

Το «καλάθι» της ΔΕΘ 2025 επιχειρεί μια συστημική μετατόπιση του φορολογικού βάρους: γενική μείωση συντελεστών, στοχευμένα μπόνους για τεκνοποίηση, φορολογικό fast-track για τους νέους που μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας, εξορθολογισμό στη φορολόγηση των ενοικίων και φορο-κίνητρα εγκατάστασης εκτός αστικών κέντρων. Παράλληλα, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς κλείνει μια πολυετή εκκρεμότητα στις συντάξεις, ενώ το αναβαθμισμένο μισθολόγιο σε ένστολους/διπλωμάτες στοχεύει στη θεσμική ενίσχυση του κράτους. Το αν οι εξαγγελίες θα μεταφραστούν σε μετρήσιμη αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, πραγματική αποκέντρωση και χαμηλότερο κόστος στέγης, θα κριθεί από την ακριβή νομοθέτηση, την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2026–2027 και –πάνω απ’ όλα– από τη συμμόρφωση της αγοράς (δηλώσεις ενοικίων, φορολογική βάση) με τους νέους κανόνες. Για νοικοκυριά και επαγγελματίες, το επόμενο βήμα είναι ένας ψύχραιμος υπολογισμός του προσωπικού οφέλους/κόστους με βάση τα νέα κλιμάκια και τις ημερομηνίες ενεργοποίησης.

