«Δεν είμαστε μόνοι»: Απέλαση για το Global Sumud Flotilla, απεργία πείνας από 11 Έλληνες – Η Αθήνα σε διπλωματικό συναγερμό

Η αντιπαράθεση γύρω από τον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla κορυφώθηκε τις τελευταίες ώρες: το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μαζικές απελάσεις όλων των επιβατών που αναχαιτίστηκαν στη Μεσόγειο, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση σύλληψης των σκαφών που επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη Γάζα.

Παράλληλα, έντεκα μέλη της ελληνικής αποστολής δηλώνουν ότι ξεκινούν απεργία πείνας ως πράξη διαμαρτυρίας για την κράτησή τους και ως μήνυμα διεθνούς αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό. Στο διπλωματικό πεδίο, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι 27 Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους, ενεργοποιεί προξενική συνδρομή και πραγματοποιεί παρεμβάσεις προς το Ισραήλ για την προστασία τους, ενώ υπενθυμίζει την κοινή δήλωση Ελλάδας–Ιταλίας που ζητά τη διασφάλιση των συμμετεχόντων και προτείνει εναλλακτική διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Το ζήτημα, έτσι, μετατρέπεται σε πολύπλευρη υπόθεση: ανθρωπιστική, νομική, πολιτική και διπλωματική, με την Αθήνα να ισορροπεί ανάμεσα στην προστασία των πολιτών της και στις στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Τι ανακοίνωσε το Ισραήλ

Η ισραηλινή κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι κανένα από τα πλοία δεν κατόρθωσε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό και ότι οι επιβάτες θα απελαθούν προς την Ευρώπη. Στο επιχειρησιακό σκέλος, αναφέρεται η κατάληψη και του τελευταίου σκάφους, “Marinette”, γεγονός που σήμανε και την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναχαίτισης. Ήδη, σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις, έχουν ξεκινήσει οι πρώτες απελάσεις, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι όλοι οι κρατούμενοι είναι καλά στην υγεία τους.

Η στάση και τα αιτήματα της ελληνικής αποστολής

Σε ανακοίνωσή τους, τα μέλη της ελληνικής αποστολής τονίζουν ότι η σύλληψη και η απεργία πείνας εντάσσονται στην ίδια γραμμή μη βίαιης αντίστασης και διεθνούς αλληλεγγύης: «Η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη». Ζητούν την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής, απορρίπτουν κατηγορίες που επικαλούνται αντιτρομοκρατική νομοθεσία και καθιστούν το Ισραήλ υπεύθυνο για την ασφάλεια και την ακεραιότητά τους κατά τη διάρκεια της κράτησης. Η έναρξη απεργίας πείνας από 11 Έλληνες επιβεβαιώθηκε από ελληνικές πηγές ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση του ανθρωπιστικού και πολιτικού χαρακτήρα της υπόθεσης

Η θέση της Αθήνας και οι διπλωματικές ενέργειες

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα/Λένα Ζωχιού, δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των πολιτών. Η Αθήνα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ· η Πρέσβης μεταβαίνει στον χώρο κράτησης, ενώ έχουν γίνει διαβήματα προς το Ισραήλ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της προστασίας των Ελλήνων. Το ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει, οι 27 Έλληνες είναι καλά στην υγεία τους και «δεν προκύπτει άσκηση βίας» σε βάρος τους. Παράλληλα, η κοινή δήλωση Ελλάδας και Ιταλίας καλεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε βλαπτικές ενέργειες, να εξασφαλίσει πλήρη προξενική συνδρομή και να εξεταστούν λύσεις για την παράδοση της βοήθειας μέσω τρίτων φορέων

Το πλαίσιο του στολίσκου και η διεθνής διάσταση

Ο Global Sumud Flotilla συγκέντρωσε πολλές δεκάδες σκάφη και εκατοντάδες ακτιβιστές από διάφορες χώρες, επιχειρώντας τη μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, θαλάσσια αποστολή που αμφισβητεί τον αποκλεισμό της Γάζας. Η ισραηλινή πλευρά χαρακτηρίζει την ενέργεια πρόκληση και επικαλείται λόγους ασφάλειας και «ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων», ενώ αρκετές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανώσεις ζητούν έρευνα για τη νομιμότητα του ναυτικού αποκλεισμού και την ασφαλή μεταχείριση των κρατουμένων. Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει μαζικές διαδηλώσεις σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική, αναδεικνύοντας τη διεθνή πολιτική και επικοινωνιακή βαρύτητα του εγχειρήματος.

Η εξέλιξη με τις απελάσεις και την απεργία πείνας των 11 Ελλήνων φωτίζει το πραγματικό διακύβευμα: πέρα από το αν μια νηοπομπή θα φτάσει στον προορισμό της, το ερώτημα είναι πώς προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή και πώς κατοχυρώνονται τα δικαιώματα πολιτών που ασκούν μη βίαιη πολιτική δράση σε ένα περιβάλλον στρατιωτικής έντασης. Η Ελλάδα, με διαρκή προξενική μέριμνα και συνεργασία με ευρωπαϊκούς εταίρους, καλείται να διαχειριστεί ένα δύσκολο ισοζύγιο: να προασπίσει τους πολίτες της, να τηρήσει τις διεθνείς της δεσμεύσεις και, ταυτόχρονα, να υπερασπιστεί τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα κάθε νόμιμης πρωτοβουλίας.

Από την πλευρά τους, οι ακτιβιστές επιμένουν ότι «η αλληλεγγύη δεν φυλακίζεται», μετατρέποντας την κράτησή τους σε πολιτικό μήνυμα που ξεπερνά τα σύνορα και επαναφέρει τη συζήτηση για το πώς η διεθνής κοινότητα αντιδρά σε αποκλεισμούς, ανθρωπιστικές κρίσεις και ασύμμετρες συγκρούσεις. Το επόμενο διάστημα θα κρίνει αν η υπόθεση θα κλείσει τεχνικά, με διαδικασίες απέλασης, ή αν θα σηματοδοτήσει νέα πολιτικά ρήγματα και διπλωματικές πρωτοβουλίες για την ουσιαστική προστασία της ανθρώπινης ασφάλειας και του διεθνούς δικαίου.

