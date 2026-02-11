«Διπλό χτύπημα» κακοκαιρίας 48 ωρών: Έκτακτο δελτίο για ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Πότε, πού και τι να προσέξουμε

Ο καιρός ετοιμάζεται να αλλάξει απότομα και μάλιστα… δύο φορές σε διάστημα περίπου 48 ωρών. Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές θα περάσουν πάνω από τη χώρα, φέρνοντας κατά κύματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και πολύ ενισχυμένους έως θυελλώδεις ανέμους σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Η εικόνα με μία ματιά

1ο κύμα κακοκαιρίας: από νωρίς το βράδυ Τετάρτης 11/02/2026 έως πρωί Πέμπτης 12/02/2026 .

από έως . 2ο κύμα κακοκαιρίας: από αργά το απόγευμα Πέμπτης 12/02/2026 έως πρωί Παρασκευής 13/02/2026 .

από έως . Κύρια φαινόμενα: ισχυρές βροχές/καταιγίδες και πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι (κυρίως νοτίων διευθύνσεων, με στροφή σε δυτικούς/βορειοδυτικούς στη δυτική χώρα στο τέλος).

Πρώτη διαταραχή: Πού θα «χτυπήσει» από Τετάρτη βράδυ έως Πέμπτη πρωί

A) Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Νησιά Ιονίου (από Λευκάδα και νοτιότερα), δυτική Πελοπόννησος, δυτική Στερεά: από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης έως τις πρώτες ώρες της Πέμπτης. Κρήτη – Κυκλάδες – ανατολική Πελοπόννησος: κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη. Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (κυρίως Θάσος, Σαμοθράκη και παράκτιες περιοχές της ηπειρωτικής ζώνης): την Πέμπτη έως το πρωί. Δωδεκάνησα και νησιά βορείου/ανατολικού Αιγαίου: την Πέμπτη έως το πρωί.

B) Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι

Δυτική Ελλάδα: το βράδυ της Τετάρτης (νότιοι–νοτιοδυτικοί).

το βράδυ της Τετάρτης (νότιοι–νοτιοδυτικοί). Νότιο Αιγαίο (Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα): την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Δεύτερη διαταραχή: Νέα επιδείνωση από Πέμπτη απόγευμα έως Παρασκευή πρωί

A) Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Δυτική & νότια Πελοπόννησος και Ιόνιο (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη): από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Κρήτη & Κυκλάδες: τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή. Δωδεκάνησα και νησιά βορείου/ανατολικού Αιγαίου: την Παρασκευή έως το πρωί. Θράκη: πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής.

B) Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι

Δυτική Ελλάδα: το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι–νοτιοδυτικοί) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί–βορειοδυτικοί).

Νότιο Αιγαίο (Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα): την Παρασκευή έως το μεσημέρι.

Τι σημαίνει πρακτικά για μετακινήσεις και καθημερινότητα

Δρόμοι & αστικό περιβάλλον: Σε έντονες καταιγίδες, το πρόβλημα συχνά δεν είναι «η βροχή», αλλά η γρήγορη συσσώρευση νερού σε χαμηλά σημεία, υπόγειες διαβάσεις, ρέματα, περιοχές με κακή απορροή.

Σε έντονες καταιγίδες, το πρόβλημα συχνά δεν είναι «η βροχή», αλλά η γρήγορη συσσώρευση νερού σε χαμηλά σημεία, υπόγειες διαβάσεις, ρέματα, περιοχές με κακή απορροή. Θάλασσα & ακτοπλοΐα: Οι πολύ ισχυροί/θυελλώδεις άνεμοι (ειδικά σε Ιόνιο και νότιο Αιγαίο) μπορούν να φέρουν απαγορευτικά ή καθυστερήσεις .

Οι πολύ ισχυροί/θυελλώδεις άνεμοι (ειδικά σε Ιόνιο και νότιο Αιγαίο) μπορούν να φέρουν . Ορεινά/παράκτια: Όταν συνδυάζονται βροχές και δυνατοί άνεμοι, αυξάνει η πιθανότητα πτώσεων κλαδιών/δέντρων ή προβλημάτων σε εξωτερικές κατασκευές (πινακίδες, τέντες κ.λπ.).

Σύντομο checklist προσοχής (απλό και χρήσιμο)

Μην περνάτε με όχημα από δρόμους που έχουν νερό (το βάθος ξεγελάει).

(το βάθος ξεγελάει). Στερεώστε/μαζέψτε αντικείμενα σε μπαλκόνια, ταράτσες, αυλές λόγω ανέμων.

λόγω ανέμων. Αν έχετε προγραμματισμένο ταξίδι με πλοίο, ελέγξτε εγκαίρως για τροποποιήσεις δρομολογίων .

. Αποφύγετε στάθμευση κάτω από μεγάλα δέντρα σε περιόδους θυελλωδών ανέμων.

Το «διπλό» αυτό πέρασμα κακοκαιρίας δεν είναι απλώς μια συνηθισμένη μεταβολή: είναι μια διαδοχή δύο επεισοδίων, με διαφορετικά χρονικά παράθυρα και γεωγραφική διασπορά, που μπορεί να πιέσει τις ίδιες περιοχές ξανά μέσα σε λίγες ώρες. Το κλειδί για να μην μετατραπεί ένα δελτίο πρόγνωσης σε πραγματικό πρόβλημα είναι η έγκαιρη ενημέρωση και η στοιχειώδης προετοιμασία: σωστές μετακινήσεις, προσοχή σε παράκτιες/θαλάσσιες δραστηριότητες, και αποφυγή περιττού ρίσκου την ώρα των φαινομένων. Γιατί, όταν η φύση «γράφει» πρόγραμμα σε δύο πράξεις, η ψυχραιμία και η πρόληψη είναι η καλύτερη άμυνα.

