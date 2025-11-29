Δωρεάν Ένσημα μέχρι τη Σύνταξη: Η Μεγάλη Τομή που Αλλάζει τη Ζωή των Μακροχρόνια Ανέργων

Σε μια εποχή όπου η αγορά εργασίας μεταβάλλεται συνεχώς και η οικονομική ανασφάλεια βαραίνει ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά, χιλιάδες συμπολίτες μας πλησιάζουν στη σύνταξη χωρίς να έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα ένσημα. Πρόκειται για ανθρώπους που εργάστηκαν μια ζωή, αλλά ένας παρατεταμένος κύκλος ανεργίας τούς στερεί το δικαίωμα στην αξιοπρεπή συνταξιοδότηση.

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό, εισάγοντας μια ριζοσπαστική – και κοινωνικά δίκαιη – ρύθμιση: το κράτος αναλαμβάνει να πληρώνει όλα τα ένσημα των μακροχρόνια ανέργων μέχρι και πέντε έτη, ώστε να φτάσουν ομαλά στη σύνταξη.

Χωρίς ηλικιακούς φραγμούς.

Χωρίς συμμετοχή του ανέργου.

Χωρίς πολύπλοκες προϋποθέσεις.

Για πρώτη φορά, το ασφαλιστικό σύστημα δίνει πραγματική διέξοδο σε όσους έμειναν εκτός εργασίας όχι από επιλογή, αλλά από δύσκολες συνθήκες. Το μέτρο αυτό δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική αλλαγή∙ αποτελεί μια ουσιαστική πράξη θεσμικής προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

1. Τι προβλέπει η νέα διάταξη

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας θεσπίζει τη δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης για έως πέντε έτη, με πλήρη κάλυψη των εισφορών από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Η κάλυψη αφορά:

ΕΦΚΑ (κύρια σύνταξη)

Επικουρικά ταμεία

Τυχόν σχετικές ασφαλιστικές εισφορές

Ο άνεργος δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ.

2. Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι θεωρούνται όσοι πληρούν σωρευτικά:

Είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες

Διαθέτουν ενεργή ψηφιακή κάρτα ανεργίας

Υπολείπονται έως πέντε έτη για να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης

Δεν υπάρχει κανένας ηλικιακός περιορισμός.

3. Πώς λειτουργεί στην πράξη

Ο χρόνος ασφάλισης που «κολλά» το κράτος:

μετράει κανονικά για τη συμπλήρωση ημερών ασφάλισης

για τη συμπλήρωση ημερών ασφάλισης ισοδυναμεί με χρόνο πραγματικής εργασίας από πλευράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

με χρόνο πραγματικής εργασίας από πλευράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων είναι διπλά ωφέλιμος, γιατί αποτρέπει τον κίνδυνο να χαθούν χρόνια προσπάθειας μιας ζωής

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει κάθε μήνα στον e-ΕΦΚΑ το σύνολο των εισφορών, σαν να συνέχιζε ο άνεργος να πληρώνει μόνος του.

4. Ειδική πρόβλεψη για όσους προέρχονται από ΒΑΕ

Οι άνεργοι που είχαν εργαστεί σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα μπορούν να ενταχθούν κανονικά στο πρόγραμμα.

Ωστόσο, ο χρόνος που θα καλυφθεί:

δεν προσμετράται ως χρόνος βαρέων

προσμετράται ως χρόνος βαρέων αναγνωρίζεται μόνο ως κοινός ασφαλιστικός χρόνος

5. Τι αλλάζει σε σχέση με το παρελθόν

Μέχρι σήμερα, η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης επιτρεπόταν μόνο:

σε συγκεκριμένα ηλικιακά όρια

υπό αυστηρές προϋποθέσεις που απέκλειαν τους περισσότερους μακροχρόνια ανέργους

Με τη νέα διάταξη:

καταργείται ο ηλικιακός αποκλεισμός

διευρύνεται το δικαίωμα για κοινωνικές ομάδες που δεν μπορούσαν να θεμελιώσουν σύνταξη

ενισχύεται η κοινωνική συνοχή μέσω πραγματικών εργαλείων προστασίας

6. Πώς γίνεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ, προσκομίζοντας:

ασφαλιστικά βιβλιάρια ή βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διαθέτουν άλλον αναγνωρίσιμο ασφαλιστικό χρόνο

βεβαίωση συνεχούς δωδεκάμηνης (12–14 μηνών) εγγραφής στη ΔΥΠΑ

Οι λεπτομέρειες (διαδικασία, δικαιολογητικά, όρια) θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

Ένα μέτρο που αποκαθιστά δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια

Το δικαίωμα στη σύνταξη δεν είναι τεχνικό ζήτημα∙ είναι κορυφαίο κοινωνικό θεμέλιο.

Η νέα ρύθμιση για τη δωρεάν επικόλληση ενσήμων σε μακροχρόνια ανέργους αποτελεί μια τομή με τεράστια κοινωνική σημασία. Δεν σώζει μόνο συντάξεις∙ σώζει διαδρομές ζωής που κινδύνευαν να χαθούν μέσα σε μια αγορά εργασίας που άλλαξε βίαια τα τελευταία χρόνια.

Με το κράτος να αναλαμβάνει πλήρως το κόστος, οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη αποκτούν την αναγκαία ανάσα, την προστασία και την προοπτική που δικαιούνται.

Πρόκειται για ένα μέτρο που δεν επιδοτεί την ανεργία, αλλά στηρίζει έμπρακτα αυτούς που πάλεψαν, εργάστηκαν, και τώρα χρειάζονται θεσμική δικαίωση.

Είναι μια επιλογή με κοινωνική ευαισθησία, οικονομική λογική και βαθιά αίσθηση δικαιοσύνης. Και για αυτό έχει τη δύναμη να αποτελέσει μία από τις πιο ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό των τελευταίων ετών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ – ΝΕΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης για ανέργους

Θεματική Παλαιό καθεστώς Νέο καθεστώς (Νομοσχέδιο 2025) Κάλυψη εισφορών Ο ασφαλισμένος πλήρωνε όλες τις εισφορές μόνος του. 100% κάλυψη εισφορών από τη ΔΥΠΑ, χωρίς συμμετοχή του ανέργου. Διάρκεια κάλυψης Έως 1–2 έτη, ανάλογα με τη νομοθεσία και την ασφαλιστική κατάσταση. Έως 5 έτη πλήρους κάλυψης ενσήμων. Ηλικιακοί περιορισμοί Υπήρχαν αυστηρά ηλικιακά όρια για το ποιος μπορούσε να συνεχίσει προαιρετικά την ασφάλιση. Καταργούνται πλήρως οι ηλικιακοί περιορισμοί. Δικαίωμα για όλους. Ποιοι δικαιούνται Κυρίως εργαζόμενοι που διέκοψαν εργασία λίγο πριν τη σύνταξη, με περιορισμένα κριτήρια. Μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ 12+ μήνες, με ενεργή κάρτα ανεργίας. Απαιτούμενος χρόνος έως τη σύνταξη Δεν υπήρχε σαφής διάταξη. Δικαίωμα για όσους υπολείπονται έως 5 χρόνια για θεμελίωση σύνταξης. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης Πλήρης, αλλά με οικονομική επιβάρυνση από τον ίδιο τον άνεργο. Πλήρης αναγνώριση χωρίς κόστος∙ ο χρόνος μετράει κανονικά όπως αν εργαζόταν. Εντασσόμενοι από ΒΑΕ Επιτρεπόταν, αλλά με αυστηρότερες προϋποθέσεις και πλήρη ιδιωτική καταβολή εισφορών. Εντάσσονται κανονικά, αλλά ο χρόνος δεν υπολογίζεται ως ΒΑΕ, μόνο ως κοινός χρόνος. Διαδικασία αίτησης Χρονοβόρα, με περιορισμούς και λιγότερα σημεία εξυπηρέτησης. Απλή διαδικασία στη ΔΥΠΑ/e-ΕΦΚΑ με ενιαία δικαιολογητικά. Στόχος του μέτρου Περιορισμένη υποστήριξη κυρίως σε όσους μπορούσαν να πληρώσουν μόνοι τους. Θεσμική προστασία μακροχρόνια ανέργων και εξασφάλιση πρόσβασης στη σύνταξη για ευάλωτες ομάδες. Κοινωνικό όφελος Μικρό – λόγω του υψηλού κόστους που απέτρεπε μεγάλο μέρος δικαιούχων. Μεγάλο – χιλιάδες άνεργοι θα φτάσουν σε σύνταξη χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

