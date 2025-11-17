«Εβδομάδα Μετεωρολογικής Αστάθειας: Ισχυρές Καταιγίδες, Κίνδυνος Πλημμυρών και Αφρικανική Σκόνη – Το Έκτακτο Σήμα της ΕΜΥ»

Η Ελλάδα εισέρχεται σε ένα δύσκολο μετεωρολογικό σκηνικό, όπου η φθινοπωρινή ηρεμία των τελευταίων ημερών δίνει τη θέση της σε έντονα και επίμονα καιρικά φαινόμενα. Το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού: ισχυρές καταιγίδες, παρατεταμένες βροχοπτώσεις, αυξημένες πιθανότητες πλημμυρών, υπερκορεσμένα εδάφη και μεταφορά σκόνης από την Αφρική συνθέτουν μια εβδομάδα που απαιτεί προσοχή, ετοιμότητα και υπευθυνότητα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το δυτικό τμήμα της χώρας –και ιδιαίτερα το Ιόνιο και η Ήπειρος– θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός συστήματος κακοκαιρίας με μεγάλη χρονική διάρκεια. Οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών έχουν ήδη κουράσει τα εδάφη και τα υδάτινα δίκτυα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο υπερχείλισης ρεμάτων, καταπτώσεων και τοπικών καταστροφών.

Παράλληλα, δυνατοί νότιοι άνεμοι θα μεταφέρουν σκόνη από τη βόρεια Αφρική, μειώνοντας την ορατότητα, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα και ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε επίπεδα υψηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή. Στην υπόλοιπη χώρα, αν και τα φαινόμενα δεν θα είναι εξίσου έντονα, η παρουσία καταιγίδων, ομίχλης και ισχυρών ανέμων θα δημιουργήσει προκλήσεις στην οδήγηση και στις μετακινήσεις.

Το επόμενο 48ωρο θα είναι καθοριστικό. Το άρθρο που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο, τις ενδείξεις των μετεωρολόγων, το πλήρες δελτίο της ΕΜΥ και τις προβλέψεις για την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, ώστε πολίτες, αρχές και τοπικές κοινότητες να έχουν όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα.

Ισχυρές καταιγίδες και βροχές με διάρκεια – Ο κίνδυνος πλημμυρών αυξάνεται

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι πρώτες ισχυρές καταιγίδες ξεκινούν ήδη από απόψε, πλήττοντας κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας. Οι βροχές θα έχουν ένταση αλλά και διάρκεια, παραμένοντας σε πολλές περιοχές για αρκετά 24ωρα. Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός επισημαίνει ότι, λόγω των προηγούμενων βροχοπτώσεων, το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο, ειδικά στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μικρότερες ποσότητες νερού μπορεί να προκαλέσουν άμεση απορροή, υπερχείλιση ρεμάτων και τοπικές πλημμύρες.

Επιπλέον, δεν αποκλείονται κατολισθήσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές όπου η γη έχει χάσει τη συνοχή της, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στους οδικούς άξονες.

Πού θα χτυπήσουν περισσότερο τα έντονα φαινόμενα

Τα πιο προβληματικά 48ωρα αναμένονται για τις εξής περιοχές:

Κέρκυρα και Παξοί

Θεσπρωτία και Ήπειρος συνολικά

Βόρειο Ιόνιο

Βορειοδυτική Αιτωλοακαρνανία

Γύρω από Λευκάδα και Πρέβεζα

Από το μεσημέρι της Τρίτης η επιδείνωση εντείνεται στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Στη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η κατάσταση θα κυμανθεί από αραιές νεφώσεις έως πρόσκαιρες βροχές.

Αφρικανική σκόνη, άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες

Οι ισχυροί νότιοι άνεμοι, που θα φτάσουν τοπικά τα 7–8 μποφόρ, θα μεταφέρουν σημαντική ποσότητα αφρικανικής σκόνης. Αυτό θα επηρεάσει:

την ορατότητα,

την υγεία ευαίσθητων ομάδων,

την ποιότητα του αέρα,

τη δυσκολία στην οδήγηση, ειδικά σε περιοχές όπου αναμένονται και ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί υψηλή για την εποχή, αγγίζοντας τους 23–25°C στα κεντρικά και νότια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ – ΤΡΙΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Δυτικά & Βόρεια: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα πιο ισχυρά φαινόμενα εντοπίζονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, αλλά εξασθενούν αργά το βράδυ.

Υπόλοιπη χώρα: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες.

Σκόνη Αφρικής: Μεταφορά σκόνης σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Άνεμοι: Νότιοι 4–6 μποφόρ, στα πελάγη έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Βόρεια: 18–20°C Κεντρικά & Δυτικά: 21–23°C Νότια: 24–25°C



Η επιδείνωση του καιρού που ξεκινά σήμερα δεν αποτελεί ένα απλό πέρασμα συστήματος, αλλά ένα πολυήμερο φαινόμενο που απαιτεί σοβαρότητα, σωστή ενημέρωση και ετοιμότητα. Οι έντονες βροχοπτώσεις σε κορεσμένα εδάφη αποτελούν συνδυασμό υψηλού κινδύνου, ικανό να προκαλέσει καταστάσεις ανάγκης μέσα σε λίγα λεπτά. Η παρουσία σκόνης, ισχυρών ανέμων και ομίχλης επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών.

Σε περιόδους όπου τα καιρικά φαινόμενα γίνονται ολοένα πιο απρόβλεπτα και πιο έντονα, η σωστή πληροφόρηση γίνεται ασπίδα προστασίας. Η έγκαιρη ενημέρωση από την ΕΜΥ, η προσοχή στις μετακινήσεις, η αποφυγή επικίνδυνων σημείων κοντά σε ρέματα και η ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών αποτελούν βασικές γραμμές άμυνας απέναντι σε μια κακοκαιρία που αναμένεται να διαρκέσει.

Η εβδομάδα που έρχεται θα είναι απαιτητική, όμως με προνοητικότητα, προσοχή και συλλογική υπευθυνότητα, μπορούμε να μειώσουμε τους κινδύνους και να προστατέψουμε τις ζωές και τις περιουσίες μας.

Related