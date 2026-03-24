Ελλάδα σε Πολιτική Τροχιά Υψηλής Πίεσης: Τέμπη, Ακρίβεια, Μέση Ανατολή και η Νέα Δοκιμασία του Συστήματος Εξουσίας

Η πολιτική ατμόσφαιρα στην Ελλάδα βαραίνει επικίνδυνα. Η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη όχι με μία μεμονωμένη εστία φθοράς, αλλά με μια πυκνή ζώνη πίεσης που απλώνεται από τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών έως την ακρίβεια, και από την αγωνία της καθημερινότητας έως τη γεωπολιτική αβεβαιότητα της Μέσης Ανατολής. Το κλίμα στο εσωτερικό δεν θυμίζει απλή κοινοβουλευτική αντιπαράθεση. Θυμίζει περίοδο συσσωρευμένης δυσπιστίας, όπου κάθε γεγονός αποκτά πολλαπλάσιο πολιτικό βάρος, επειδή έρχεται να προστεθεί πάνω σε ήδη ανοιχτές πληγές.

Η δίκη των Τεμπών επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της λογοδοσίας με εκκωφαντικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης δείχνουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου αναγνωρίζει πως η διεθνής ένταση απειλεί να μεταφερθεί γρήγορα στην τσέπη των πολιτών. Το αποτέλεσμα είναι μια Ελλάδα σε πολιτική επιφυλακή, με την κοινωνία να ζητά εξηγήσεις, προστασία και αλήθεια την ίδια ακριβώς στιγμή.

Τα Τέμπη επιστρέφουν ως ανοιχτό πολιτικό τραύμα

Η έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα δεν άνοιξε απλώς μια δικασική διαδικασία. Άνοιξε ξανά ένα εθνικό τραύμα, που ουδέποτε έκλεισε πραγματικά. Οι εικόνες έντασης, οι διαμαρτυρίες συγγενών των θυμάτων, οι καταγγελίες για ακατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής και η γρήγορη αναβολή της διαδικασίας για την 1η Απριλίου έδωσαν από την πρώτη κιόλας μέρα την αίσθηση ότι το κράτος εξακολουθεί να κουβαλά το ίδιο βαρύ έλλειμμα αξιοπιστίας που το καταδιώκει από τη νύχτα της σύγκρουσης. Οι διεθνείς και ελληνικές αναφορές συγκλίνουν στο ότι η δίκη ξεκίνησε μέσα σε κλίμα χάους, με 36 κατηγορουμένους, περισσότερους από 350 μάρτυρες και ορατό τον κίνδυνο μια διαδικασία που θα έπρεπε να σηματοδοτεί κάθαρση να μετατραπεί ξανά σε πεδίο οργής και θεσμικής απογοήτευσης.

Εδώ ακριβώς εντοπίζεται η πραγματική πολιτική ζημιά. Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι μόνο ότι η υπόθεση ξαναμπήκε στο κέντρο της επικαιρότητας. Είναι ότι επανέρχεται συνοδευόμενη από το πιο σκληρό ερώτημα: αν το πολιτικό σύστημα έμαθε πραγματικά κάτι από αυτή την εθνική καταστροφή. Όταν οι συγγενείς των θυμάτων καταγγέλλουν πως δεν αποδίδεται πλήρης δικαιοσύνη, όταν δεν έχουν ασκηθεί πολιτικές διώξεις και όταν η ίδια η διαδικασία ξεκινά με εικόνα προχειρότητας, τότε το μήνυμα που λαμβάνει η κοινωνία δεν είναι «το κράτος λειτουργεί», αλλά «το κράτος ακόμη ψάχνει να σταθεί όρθιο». Και αυτή είναι μια εξαιρετικά βαριά πολιτική σκιά.

Η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους και χτυπά στο πιο ευαίσθητο σημείο

Η αντιπολίτευση βρήκε αμέσως πρόσφορο έδαφος για επίθεση, συνδέοντας τις εξελίξεις στη δίκη με μια ευρύτερη κατηγορία περί επιτελικής ανεπάρκειας και θεσμικής αποτυχίας. Οι αντιδράσεις που καταγράφηκαν δημόσια μετά τις εξελίξεις στη Λάρισα δείχνουν ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αντιμετωπίζουν πλέον τα Τέμπη ως ένα μεμονωμένο κεφάλαιο του παρελθόντος, αλλά ως διαρκή απόδειξη ότι η κυβερνητική αφήγηση περί αποτελεσματικότητας έχει ρωγμές. Η πίεση δεν περιορίζεται σε νομικές ή διαδικαστικές ενστάσεις. Μετατρέπεται σε ευρύτερη πολιτική καταγγελία για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται, επικοινωνείται και τελικά βιώνεται από την κοινωνία η ίδια η έννοια της λογοδοσίας.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η αντιπολίτευση κλιμακώνει την πίεση δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει συγκροτήσει ένα ενιαίο, πειστικό και συνεκτικό αντίπαλο δέος. Σημαίνει όμως ότι η κυβέρνηση χάνει σταδιακά το πλεονέκτημα της μονοθεματικής κυριαρχίας. Όσο περισσότερα μέτωπα ανοίγουν ταυτόχρονα, τόσο πιο εύκολα η κάθε κρίση παύει να είναι διαχειρίσιμη ως «μεμονωμένο περιστατικό» και αρχίζει να εντάσσεται σε μια συνολική εικόνα φθοράς.

Το Μέγαρο Μαξίμου απαντά με σταθερότητα, αλλά η σταθερότητα δοκιμάζεται

Η κυβερνητική απάντηση κινείται ξεκάθαρα στη γραμμή της σταθερότητας. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επιμένουν ότι η δίκη των Τεμπών είναι βαθιά φορτισμένη και ότι το ζητούμενο είναι να φωτιστεί πλήρως η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση προσπαθεί να μεταφέρει το κέντρο βάρους στη μεγάλη διεθνή εικόνα, προβάλλοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε περίοδο εξαιρετικής γεωπολιτικής έντασης και πως χρειάζεται ψυχραιμία, ετοιμότητα και άμεσες παρεμβάσεις για να αποτραπεί νέα οικονομική ασφυξία.

Αυτό το αφήγημα δεν είναι τυχαίο. Συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά καύσιμα, μεταφορές και κόστος ζωής. Η κυβέρνηση, μέσω δηλώσεων του πρωθυπουργού και συνεδριάσεων του ΚΥΣΕΑ, έστειλε μήνυμα ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ότι προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια. Η επίσημη κυβερνητική γραμμή είναι ότι η χώρα οφείλει να θωρακιστεί πριν οι διεθνείς αναταράξεις μετατραπούν σε εσωτερική κρίση. Αυτό, πολιτικά, είναι το ισχυρότερο χαρτί του Μεγάρου Μαξίμου αυτή τη στιγμή: να εμφανιστεί ως ο μοναδικός φορέας ικανός να κρατήσει τη χώρα σε τροχιά ελέγχου μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικού κινδύνου.

Νέα μέτρα στήριξης, αλλά η κοινωνία περιμένει το αποτέλεσμα και όχι την εξαγγελία

Στις 23 Μαρτίου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα οικονομικής στήριξης λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με δημόσιες τοποθετήσεις που υπογραμμίζουν ότι τα μέτρα αυτά δεν εξαντλούν εξαρχής όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει ανοικτό το ενδεχόμενο και πρόσθετων παρεμβάσεων, σε περίπτωση που η διεθνής ένταση συνεχιστεί ή επιδεινωθεί. Αυτή η επιλογή δείχνει πως το οικονομικό επιτελείο δεν αντιμετωπίζει την παρούσα συγκυρία ως παροδικό επεισόδιο, αλλά ως δυναμική κρίση που μπορεί να μεταβάλλεται από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Το πολιτικό πρόβλημα, όμως, βρίσκεται αλλού: στο ότι οι πολίτες δεν αξιολογούν πια τα μέτρα μόνο ως αριθμούς, αλλά ως άμεσο αντίκρισμα στην καθημερινότητά τους. Αν οι τιμές στα καύσιμα, στις μεταφορές και στην αγορά συνεχίσουν να πιέζουν, τότε ακόμη και ένα πακέτο στήριξης μπορεί να θεωρηθεί ανεπαρκές, καθυστερημένο ή επικοινωνιακό. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι η μεγάλη παγίδα δεν είναι η ανακοίνωση μέτρων, αλλά η απόσταση ανάμεσα στην ανακοίνωση και στην ανακούφιση. Και σε αυτή την απόσταση χάνονται συχνά κυβερνήσεις, όχι μόνο εντυπώσεις.

Η καθημερινότητα γίνεται ξανά το πιο σκληρό πολιτικό δικαστήριο

Σε τέτοιες περιόδους, η πολιτική δεν κρίνεται τελικά μόνο στο κοινοβούλιο, στα δελτία Τύπου ή στις τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις. Κρίνεται στο πρατήριο, στο σούπερ μάρκετ, στο τιμολόγιο, στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο της παρούσας συγκυρίας. Η κυβέρνηση μπορεί να επικαλείται διεθνείς δυσκολίες, και σε μεγάλο βαθμό δικαίως, αλλά ο πολίτης μετρά άλλο πράγμα: αν νιώθει πιο ασφαλής ή πιο πιεσμένος από χθες. Αν νιώθει ότι υπάρχει έλεγχος ή αν αισθάνεται πως η χώρα σπρώχνεται ξανά σε περίοδο νευρικότητας και αβεβαιότητας.

Αυτό εξηγεί γιατί οι πολιτικές εξελίξεις των ημερών έχουν τόσο μεγάλο βάθος. Δεν πρόκειται μόνο για μια δίκη, ούτε μόνο για ένα πακέτο στήριξης. Πρόκειται για μια συνολική δοκιμασία εμπιστοσύνης. Η υπόθεση των Τεμπών αγγίζει το αίσθημα δικαιοσύνης. Η ακρίβεια αγγίζει το αίσθημα επιβίωσης. Η διεθνής κρίση αγγίζει το αίσθημα ασφάλειας. Και όταν αυτά τα τρία ενώνονται, η πολιτική πίεση γίνεται πολλαπλάσια.

Η εξουσία μπαίνει σε περίοδο σκληρής δοκιμασίας

Η Ελλάδα μπαίνει σε μία περίοδο όπου οι πολιτικές αντοχές θα δοκιμαστούν πιο σκληρά από όσο φαίνεται στην πρώτη ανάγνωση των γεγονότων. Η δίκη των Τεμπών δεν είναι μια απλή δικαστική είδηση. Είναι μια διαρκής υπενθύμιση ότι η κοινωνία δεν συγχωρεί εύκολα όταν αισθάνεται πως η δικαιοσύνη αργεί, όταν η ευθύνη θολώνει και όταν η μνήμη των θυμάτων κινδυνεύει να συνθλιβεί ανάμεσα σε διαδικασίες, αναβολές και πολιτικές άμυνες. Την ίδια ώρα, η κυβερνητική προσπάθεια να προτάξει σταθερότητα και μέτρα στήριξης δείχνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Όμως η επίγνωση του κινδύνου δεν ισοδυναμεί με υπέρβασή του.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δείξει αν η κυβέρνηση μπορεί να κρατήσει το πολιτικό τιμόνι απέναντι σε μια κοινωνία που κουβαλά θυμό, κούραση και ανησυχία. Θα δείξει επίσης αν η αντιπολίτευση μπορεί να μετατρέψει τη φθορά της εξουσίας σε πραγματική εναλλακτική πρόταση ή αν θα περιοριστεί σε έναν κατακερματισμένο καταγγελτικό λόγο. Σε κάθε περίπτωση, το σκηνικό έχει ήδη αλλάξει. Η πολιτική ζωή της χώρας βρίσκεται ξανά σε φάση υψηλής έντασης και κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι οι επόμενες εβδομάδες θα κυλήσουν ομαλά. Όταν η κοινωνία ζητά μαζί δικαιοσύνη, προστασία και αξιοπιστία, η εξουσία παύει να κυβερνά άνετα και αρχίζει να αμύνεται καθημερινά

