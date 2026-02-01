Ελλάδα 1/02/2026 Κακοκαιρία, έρευνες για τη «Βιολάντα», οικονομικά μέτρα και πολιτικές παρεμβάσεις

Η σημερινή εικόνα της επικαιρότητας στην Ελλάδα είναι ένα «μείγμα» έντονης πίεσης στην καθημερινότητα (καιρικά φαινόμενα, προβλήματα σε δρόμους/μετακινήσεις), μεγάλης κοινωνικής φόρτισης (η υπόθεση της φονικής έκρηξης στη «Βιολάντα» και μνήμες βίας), αλλά και σημαντικών εξελίξεων στην οικονομία που αγγίζουν άμεσα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις (ρεύμα/τιμολόγια, ψηφιακές πλατφόρμες πληρωμών, έλεγχοι ΑΑΔΕ). Παράλληλα, στο πολιτικό πεδίο συνεχίζεται η συζήτηση για θεσμούς και διαφάνεια, με δημόσιες τοποθετήσεις που δείχνουν πως η συνταγματική αναθεώρηση και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς παραμένουν στο προσκήνιο.

Παρακάτω θα βρεις τα βασικά «μέτωπα» της ημέρας, με το τι συνέβη, τι σημαίνει πρακτικά και τι να παρακολουθήσουμε ως επόμενο βήμα.

1) Καιρός – Πολιτική Προστασία: ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές

Η ημέρα κυριαρχείται από κύμα κακοκαιρίας που κινητοποίησε μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, με προειδοποιήσεις και «παράθυρα» έντασης φαινομένων ανά γεωγραφική ζώνη. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται/εκδηλώνονται κατά τόπους σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και ευρύτερα), Πελοπόννησο, Ιόνιο (με έμφαση Λευκάδα–Κεφαλονιά–Ιθάκη–Ζάκυνθο), Κρήτη (κυρίως δυτικά/νότια), Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Ανατολική Στερεά (και Αττική) και Εύβοια, με επιμέρους χρονικά «κύματα» μέσα στην ημέρα και συνέχεια μέχρι αύριο (Δευτέρα 2/2) σε ορισμένες περιοχές.

Την ίδια στιγμή, καταγράφονται κατά τόπους πρακτικά προβλήματα και προληπτικές παρεμβάσεις (π.χ. αποκλεισμοί/οδοφράγματα σε σημεία που στο πρόσφατο παρελθόν μετατράπηκαν σε επικίνδυνους χειμάρρους).

Τι να κρατήσεις ως πολίτης σήμερα:

Αν είσαι σε περιοχή με προειδοποίηση, αντιμετώπισε τις μετακινήσεις ως «υψηλού ρίσκου» (ιδίως βραδινές ώρες/ορεινά/παράκτιες ζώνες).

Παρακολούθησε ανακοινώσεις για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις/διακοπές και οδηγίες Πολιτικής Προστασίας σε πραγματικό χρόνο.

2) Έκτακτα συμβάντα – Μετακινήσεις: χιόνια/εγκλωβισμοί και δυσκολίες σε ορεινά σημεία

Πέρα από τις βροχές/καταιγίδες, η εικόνα του χειμώνα είναι «σκληρή» σε ορεινές περιοχές: αναφέρονται εγκλωβισμοί επισκεπτών στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού στη Δράμα, καθώς οχήματα χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό ακινητοποιήθηκαν στην κάθοδο.

Παράλληλα, καταγράφονται περιστατικά έντονης χιονόπτωσης σε σημεία της Βόρειας Ελλάδας με επιχειρήσεις απεγκλωβισμού οδηγών (ενδεικτικά αναφέρεται περιοχή Σερρών/Λαϊλιάς).

3) Υπόθεση «Βιολάντα»: παύση επιτόπιων ερευνών λόγω κινδύνου – έλεγχος αδειών/ασφάλειας

Η υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» παραμένει κορυφαίο θέμα, με τις επιτόπιες έρευνες να διακόπτονται προσωρινά λόγω φόβου νέας έκρηξης/ανάφλεξης. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι αρχές αξιολογούν τεχνικά δεδομένα και εστιάζουν σε έλεγχο εγγράφων, αδειοδοτήσεων και κανόνων ασφαλείας, ενώ γίνεται λόγος για κίνδυνο από συγκεντρώσεις/διαρροές (με έμφαση σε ζητήματα που αφορούν την πυρασφάλεια και την ασφάλεια εγκαταστάσεων).

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά:

Η «καρδιά» της υπόθεσης μεταφέρεται (προσωρινά) από το πεδίο στο χαρτί: αλυσίδα ευθυνών, διαδικασίες ελέγχου, τήρηση πρωτοκόλλων και πιθανές παραλείψεις.

Η επανέναρξη επιτόπιων ερευνών θα εξαρτηθεί από την εκτίμηση κινδύνου και τα ευρήματα των ειδικών.

4) Οικονομία στην καθημερινότητα: ρεύμα, «νέα» τιμολόγια και παρεμβάσεις για εισόδημα/παροχές

4.1 Ρεύμα: σταθερότητα τιμολογίων και χαμηλότερα κυμαινόμενα σε σχέση με πέρυσι

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι για τον Φεβρουάριο διατηρεί τα τιμολόγια στα επίπεδα Ιανουαρίου και αναφέρει πως τα κυμαινόμενα είναι περίπου 10% χαμηλότερα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025, δίνοντας έμφαση στη σταθερότητα τιμής στο «πράσινο» οικιακό τιμολόγιο.

4.2 Από σήμερα και τα «πορτοκαλί» τιμολόγια – αλλαγές στη δομή επιλογών

Παράλληλα, μπαίνουν σε ισχύ/ξεκινούν νέες κατηγορίες τιμολόγησης (“πορτοκαλί”), με ενημερώσεις για το ποιους αφορούν και πώς θα γίνονται οι χρεώσεις (και με συζήτηση για τα επόμενα στάδια του πλαισίου τιμολόγησης).

4.3 Παροχές/φορολογικά: «ορόσημα» για 2026 και πολιτικές προϋποθέσεις

Στο οικονομικό ρεπορτάζ προβάλλονται ως βασικά «ορόσημα» για το 2026 παρεμβάσεις που αφορούν εισόδημα, φόρους και εισφορές, με το βλέμμα σε πλεονάσματα και έσοδα από περιορισμό φοροδιαφυγής.

5) Ψηφιακό Δημόσιο & έλεγχοι: ενιαία πλατφόρμα πληρωμών και «live» έλεγχοι τραπεζικών δεδομένων

Δύο ειδήσεις «τεχνοκρατικές», αλλά με μεγάλη επίδραση στην πραγματική ζωή:

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών: σχεδιάζεται πλατφόρμα που θα δίνει σε πολίτες και επιχειρήσεις συνολική εικόνα οφειλών, επιδομάτων και καταβολών σε ένα σημείο, με στόχο λειτουργία μέσα στο 2026 (αναφέρεται ως πιθανό χρονικό σημείο έναρξης τα μέσα του έτους/καλοκαίρι). ΑΑΔΕ – “live” έλεγχοι τραπεζικών λογαριασμών: δημοσιεύματα περιγράφουν στόχο για πιο αυτοματοποιημένους/άμεσους ελέγχους με χρονικό ορίζοντα έως τα τέλη Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο ενίσχυσης των εργαλείων κατά της απόκρυψης εισοδημάτων και της παράνομης προσαύξησης περιουσίας.

6) Πολιτική – Θεσμοί: συζήτηση για εμπιστοσύνη και συνταγματική αναθεώρηση

Στην πολιτική ατζέντα, ξεχωρίζει δημόσια τοποθέτηση του Νίκος Δένδιας για τη συνταγματική αναθεώρηση, με αναφορές στην «κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς» και συζήτηση που αγγίζει –έμμεσα αλλά σαφώς– και ζητήματα όπως ο τρόπος επιλογής ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

7) Κοινωνία: μνήμη και μήνυμα κατά της βίας στα γήπεδα

Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, με τελετή μνήμης/τρισάγιο και δημόσιες δηλώσεις που επαναφέρουν το αίτημα να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά η οπαδική βία, με το μήνυμα ότι «ο αθλητισμός ενώνει, δεν σκοτώνει».

8) Υγεία – Υποδομές: Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης-ΙΣΝ και ο ορίζοντας λειτουργίας

Στις ειδήσεις της ημέρας μπαίνει και η πορεία ενός εμβληματικού έργου υγείας: το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με στόχο πλήρους λειτουργίας στις αρχές του 2027 και αναφορές σε κατασκευαστικές φάσεις/προγραμματισμό λειτουργίας.

9) Εκκλησία – Δημόσια ζωή: τιμητική αναφορά στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τίμησε τον δήμαρχο της πόλης, σε γεγονός που εντάσσεται στη σημερινή ειδησεογραφική ροή της δημόσιας ζωής.

Μια Κυριακή που δείχνει τι «βαραίνει» τη χώρα — και τι αλλάζει

Η σημερινή Κυριακή (1 Φεβρουαρίου 2026) μοιάζει με «ακτινογραφία» της σύγχρονης Ελλάδας: η κλιματική/καιρική πίεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανθεκτικότητα υποδομών και την ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας, ενώ η υπόθεση της «Βιολάντα» υπενθυμίζει πόσο ακριβή μπορεί να γίνει μια αλυσίδα παραλείψεων σε ασφάλεια και έλεγχο. Την ίδια ώρα, η οικονομία περνά από τον τίτλο στο σπίτι: το ρεύμα, τα νέα σχήματα τιμολόγησης και οι «ψηφιακές» αλλαγές στη σχέση πολίτη–Δημοσίου δεν είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά μηχανισμοί που θα καθορίσουν πόσο προβλέψιμη (ή απρόβλεπτη) θα είναι η καθημερινότητα μέσα στο 2026. Και μέσα σε όλα αυτά, η δημόσια συζήτηση για θεσμούς, εμπιστοσύνη και διαφάνεια παραμένει ο πυρήνας που θα κρίνει αν οι αλλαγές θα έχουν διάρκεια, δικαιοσύνη και κοινωνική νομιμοποίηση.

