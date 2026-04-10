Ελλάδα 10/04/2026 Τέμπη: Μια εβδομάδα νέων ρωγμών, δικαστικών συγκρούσεων και βαριών ερωτημάτων που δεν κλείνουν

Η εβδομάδα που πέρασε δεν έφερε ηρεμία στην υπόθεση των Τεμπών. Αντίθετα, έδειξε ξανά ότι η τραγωδία αυτή δεν παραμένει μόνο ένα ανοιχτό εθνικό τραύμα, αλλά και ένα πεδίο σκληρής δοκιμασίας για τη Δικαιοσύνη, το κράτος και την αντοχή των οικογενειών των θυμάτων. Από τη μία πλευρά, η κύρια δίκη στη Λάρισα συνέχισε να κινείται μέσα σε εντάσεις, διακοπές, ζητήματα πρόσβασης, νομιμοποιήσεων και αντιπαραθέσεων για τις συνθήκες διεξαγωγής της. Από την άλλη, η παράλληλη υπόθεση με τα λεγόμενα «χαμένα βίντεο» πέρασε ξανά σε νέα φάση αβεβαιότητας, με αποχή της προέδρου της έδρας και επ’ αόριστον αναβολή, γεγονός που προκάλεσε νέα οργή και νέα ερωτήματα για το αν η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει με θεσμική σταθερότητα.

Την ίδια ώρα, καταγράφηκαν εξελίξεις με ουσιαστικό βάρος: έγινε δεκτό το πρώτο αίτημα συγγενών για εξετάσεις δειγμάτων σε εργαστήρια του εξωτερικού, η Εισαγγελία Λάρισας παρενέβη για τη νομιμότητα και την προσβασιμότητα του χώρου διεξαγωγής της δίκης στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο εμφανίστηκε έτοιμο να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην κύρια δίκη. Παράλληλα, συνέχισε να παράγει ισχυρό αντίκτυπο και η πρώτη σημαντική δικαστική απόφαση αποζημίωσης που αναγνώρισε ευθύνη του Δημοσίου για την τραγωδία, ενισχύοντας το αίσθημα ότι το ζήτημα των Τεμπών έχει μπει πια σε μια νέα, βαρύτερη και πιο απαιτητική φάση.

Η εικόνα της εβδομάδας: η δίκη προχωρά, αλλά μέσα σε ένταση και φθορά

Στις αρχές της εβδομάδας, η κύρια δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία συνέχισε στη Λάρισα με τη διαδικασία των νομιμοποιήσεων, αλλά το κλίμα μόνο ομαλό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η δεύτερη ημέρα της διαδικασίας εξελίχθηκε με συνεχείς διαμαρτυρίες συγγενών και δικηγόρων, αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έντονες αντιδράσεις για τη λειτουργικότητα της αίθουσας, παρά τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει. Οι συγγενείς φέρονται να διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν ουσιαστικά τη διαδικασία, ενώ το δικαστήριο ανακοίνωσε συνέχιση της διαδικασίας των νομιμοποιήσεων σε επόμενη δικάσιμο.

Το πρόβλημα της αίθουσας δεν έμεινε απλώς σε επίπεδο παραπόνων. Μέσα στην εβδομάδα, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, ζητώντας στοιχεία από την Πολεοδομία και τον φάκελο πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα πέρασε από τη δημόσια διαμαρτυρία στον θεσμικό έλεγχο: η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο το αν ο χώρος είναι άβολος ή ανεπαρκής, αλλά και το αν είναι νόμιμος, ασφαλής και προσβάσιμος για μια τόσο κρίσιμη δίκη με δεκάδες κατηγορούμενους, εκατοντάδες δικηγόρους και δεκάδες οικογένειες θυμάτων.

Το Δημόσιο μπαίνει πιο καθαρά στη δίκη

Μία από τις πιο ουσιαστικές ειδήσεις της εβδομάδας ήταν ότι το Ελληνικό Δημόσιο προετοιμάζεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην κύρια δίκη. Η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση λόγω χρόνου και μετατέθηκε για την επόμενη, με νέα διακοπή έως τις 27 Απριλίου 2026. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη συμβολική και ουσιαστική σημασία, επειδή δείχνει πως το ίδιο το κράτος επιχειρεί πλέον να παρουσιαστεί πιο ενεργά μέσα στη δικαστική διαδικασία, σε μια υπόθεση όπου η κρατική ευθύνη αποτελεί σταθερό πυρήνα της δημόσιας συζήτησης.

Ωστόσο, αυτή η κίνηση δεν έρχεται σε πολιτικό κενό. Έρχεται λίγες ημέρες μετά την ευρύτερη δημόσια πίεση που διατηρείται γύρω από την υπόθεση και σε μια περίοδο όπου το θέμα των θεσμών, του κράτους δικαίου και της λειτουργίας της Δικαιοσύνης παραμένει ανοιχτό στο πολιτικό πεδίο. Δεν πρόκειται, λοιπόν, απλώς για μια τυπική δικονομική παρέμβαση. Είναι μια κίνηση που θα κριθεί από το εάν θα συνοδευτεί από πραγματική συμβολή στην απονομή ευθυνών και όχι από επικοινωνιακή διαχείριση.

Νέα ώθηση από τους συγγενείς: εξετάσεις δειγμάτων στο εξωτερικό

Ιδιαίτερο βάρος είχε και η είδηση ότι έγινε δεκτό το πρώτο αίτημα συγγενών θυμάτων για εξετάσεις σε εργαστήρια του εξωτερικού. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη, γιατί αποτυπώνει με σαφήνεια ότι μέρος των οικογενειών εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις έξω από τα έως τώρα όρια της εγχώριας διερεύνησης. Με απλά λόγια, η πίεση των συγγενών δεν περιορίζεται σε πολιτικές ή συμβολικές παρεμβάσεις, αλλά μετατρέπεται σε στοχευμένες δικαστικές και πραγματογνωμοσυνικές κινήσεις, με στόχο πρόσθετη επιστημονική τεκμηρίωση.

Η σημασία αυτής της κίνησης είναι διπλή. Πρώτον, δείχνει ότι οι οικογένειες επιμένουν πως υπάρχουν ακόμη ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να ερευνηθούν σε βάθος. Δεύτερον, ενισχύει την αίσθηση ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει ούτε ως προς τις ευθύνες ούτε ως προς τα πραγματικά δεδομένα που σχετίζονται με το τι ακριβώς συνέβη πριν, κατά και μετά τη σύγκρουση. Σε μια υπόθεση όπου η εμπιστοσύνη έχει διαβρωθεί, κάθε αποδοχή τέτοιου αιτήματος μετατρέπεται αυτομάτως σε εξέλιξη μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής φόρτισης.

Η παράλληλη δίκη για τα «χαμένα βίντεο» βύθισε ξανά την υπόθεση σε αβεβαιότητα

Η πιο εκρηκτική ίσως εξέλιξη της εβδομάδας ήρθε από τη δίκη που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, δηλαδή την υπόθεση των λεγόμενων «χαμένων βίντεο». Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η διαδικασία οδηγήθηκε σε νέα κρίση όταν η πρόεδρος της έδρας δήλωσε αποχή, ύστερα από πολύ υψηλή ένταση μέσα και γύρω από την αίθουσα. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή τη δήλωση αποχής και έτσι η δίκη αναβλήθηκε επ’ αόριστον, με αποτέλεσμα να ξεκινά ουσιαστικά ξανά από την αρχή, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί πολλές συνεδριάσεις.

Η ίδια υπόθεση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, επειδή αφορά τη μη προσκόμιση βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης στον εφέτη ανακριτή της κύριας υπόθεσης και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που περιγράφεται στα δημοσιεύματα, την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο, κάτι που φέρεται να κατέστησε αδύνατη την ανάκτηση του υλικού όταν τελικά παραδόθηκε στον ανακριτή. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για μια δευτερεύουσα περιφερειακή διαδικασία, αλλά για μία υπόθεση που αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα της αναζήτησης στοιχείων και της αξιοπιστίας της δικαστικής διερεύνησης.

Προσφυγή στον Άρειο Πάγο και νέα σύγκρουση για τη θεσμική ομαλότητα

Στο κλίμα αυτό προστέθηκε και η ανακοίνωση ότι δικηγόρος οικογένειας θύματος θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο, ζητώντας να κριθεί αν η αποχή της προέδρου της έδρας και η αποδοχή της ήταν νόμιμες. Η προσφυγή αυτή δείχνει ότι η αντιπαράθεση δεν παραμένει στην αίθουσα του δικαστηρίου, αλλά μεταφέρεται στο ανώτερο επίπεδο δικαστικού ελέγχου. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι η σύγκρουση γύρω από τον χειρισμό της διαδικασίας έχει περάσει σε φάση θεσμικής δυσπιστίας.

Αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο της εβδομάδας. Η δημόσια συζήτηση δεν εστιάζει μόνο στις ευθύνες για το δυστύχημα, αλλά πλέον και στην ικανότητα του συστήματος να δικάσει την υπόθεση με τρόπο σταθερό, αδιάβλητο και πειστικό. Όταν μια δίκη τέτοιου μεγέθους παράγει διαρκώς νέες τριβές για την αίθουσα, την πρόσβαση, τις διαδικασίες, την τήρηση της τάξης και την ίδια την εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας, το τραύμα δεν επουλώνεται· αντίθετα, βαθαίνει.

Η απόφαση αποζημίωσης παραμένει σημείο καμπής

Παρότι η απόφαση είχε εκδοθεί στα τέλη Μαρτίου, μέσα στην εβδομάδα συνέχισε να απασχολεί έντονα τη δημόσια συζήτηση, καθώς καταγράφηκε ως η πρώτη δικαστική αναγνώριση ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επιδίκασε συνολικά 400.000 ευρώ σε τέσσερις συγγενείς θύματος, κρίνοντας ότι το Δημόσιο, δια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, άσκησε πλημμελώς και αναποτελεσματικά την εποπτεία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η συγκεκριμένη απόφαση έχει βαρύτητα που υπερβαίνει το οικονομικό της σκέλος. Αποτελεί το πρώτο καθαρό δικαστικό ίχνος ότι η συζήτηση περί κρατικής ευθύνης δεν είναι πλέον μόνο πολιτική ή ηθική, αλλά αποκτά και σαφές δικανικό αποτύπωμα. Αυτό εξηγεί γιατί η απόφαση επανήλθε τόσο έντονα στη ροή της εβδομάδας: λειτουργεί ως προπομπός για το πώς μπορεί να εξελιχθούν και άλλες δικαστικές διεκδικήσεις συγγενών, αλλά και ως ισχυρός καθρέφτης της συνολικής θεσμικής αποτυχίας που οδήγησε στην τραγωδία.

Τι έδειξε συνολικά αυτή η εβδομάδα

Αν κάποιος επιχειρούσε να συμπυκνώσει το νόημα των τελευταίων ημερών σε μία φράση, θα μπορούσε να πει το εξής: η υπόθεση των Τεμπών προχωρά, αλλά προχωρά με τρόπο που συνεχώς παράγει νέα ερωτήματα για την ίδια τη δυνατότητα του συστήματος να αντέξει το βάρος της αλήθειας. Η κύρια δίκη συνεχίζεται αλλά με διακοπές και εντάσεις. Η παράλληλη δίκη για τα βίντεο βυθίστηκε ξανά σε αδιέξοδο. Οι συγγενείς εξακολουθούν να κινούνται επιθετικά και στοχευμένα για νέα στοιχεία. Η Εισαγγελία επεμβαίνει για το ίδιο το πλαίσιο διεξαγωγής. Και το Δημόσιο, την ώρα που εμφανίζεται έτοιμο να στηρίξει την κατηγορία, κουβαλά ήδη πάνω του μια πρώτη δικαστική αναγνώριση ευθύνης.

Η εβδομάδα που έκλεισε δεν έφερε κάθαρση. Έφερε όμως κάτι εξίσου σημαντικό: απέδειξε ότι η υπόθεση των Τεμπών παραμένει ζωντανή, ακανθώδης και βαθιά ανοιχτή. Κάθε νέα συνεδρίαση, κάθε νέα αναβολή, κάθε νέα προσφυγή, κάθε νέα επιστημονική ή δικαστική κίνηση των συγγενών αποδεικνύει πως αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να θαφτεί μέσα στη φθορά του χρόνου, ούτε να μετατραπεί σε μια απλή δικαστική ρουτίνα. Το αντίθετο: όσο περνούν οι μήνες, τόσο πιο καθαρά γίνεται αντιληπτό ότι τα Τέμπη είναι πια ένα μόνιμο τεστ για τη Δικαιοσύνη, για το κράτος και για την ίδια τη δημοκρατική αξιοπιστία της χώρας.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο βαρύ συμπέρασμα των τελευταίων ημερών. Δεν αρκεί πια να συνεχίζεται η διαδικασία. Η κοινωνία ζητά μια διαδικασία που να πείθει, να αντέχει στον έλεγχο, να μην παράγει διαρκώς σκιές και να οδηγεί σε απαντήσεις που δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν αύριο. Γιατί στην υπόθεση των Τεμπών, η αγωνία των οικογενειών δεν είναι απλώς να φτάσουμε κάποτε σε μια απόφαση. Είναι να μη χαθεί ξανά, μέσα σε θεσμικά κενά, διαδικαστικές συγκρούσεις και καθυστερήσεις, εκείνο που από την πρώτη ημέρα ζητά ολόκληρη η χώρα: πλήρης αλήθεια και πραγματική δικαιοσύνη.

