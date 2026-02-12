Ελλάδα 12/02/2026 Κακοκαιρία, πολιτικές αναταράξεις, κινητοποιήσεις και μεγάλα έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα

Η σημερινή μέρα στην Ελλάδα «κουβαλά» ταυτόχρονα δύο πρόσωπα: από τη μία, τη δυναμική της καθημερινότητας που πιέζεται (καιρός, μετακινήσεις, εργασιακά και αγροτικά αιτήματα, ακρίβεια στο παρασκήνιο), και από την άλλη, μια αίσθηση ότι κάποια πράγματα προχωρούν—με έργα υποδομής που δείχνουν χειροπιαστά αποτελέσματα, με θεσμικές κινήσεις που ανοίγουν νέες συζητήσεις, και με πολιτικές εξελίξεις που επαναφέρουν παλιά «τραύματα» στον δημόσιο διάλογο.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν: η νέα επιδείνωση του καιρού με επικαιροποιήσεις και έκτακτα δελτία, η αποτίμηση της Αθήνας για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και το πλαίσιο «μη έντασης», η κλιμάκωση κινητοποιήσεων (συνδικάτα και αγρότες με κορύφωση στο κέντρο της Αθήνας), κρίσιμες ειδήσεις διοίκησης/φορολογίας που αφορούν αγρότες και δηλώσεις, αλλά και “σκληρές” ειδήσεις οικονομικού ελέγχου με επιχειρησιακές κινήσεις της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, υπήρξαν ειδήσεις από τον αθλητισμό (κληρώσεις/διοργανώσεις) και τον πολιτισμό, ενώ η ημέρα—Τσικνοπέμπτη—έδωσε και το κοινωνικό της αποτύπωμα στο κέντρο της πρωτεύουσας.

1) Καιρός: νέο κύμα κακοκαιρίας, ισχυρές βροχές/καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Η ΕΜΥ εξέδωσε και επικαιροποίησε προειδοποιήσεις για νέα πρόσκαιρη επιδείνωση, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα (βροχές, καταιγίδες) και ενισχυμένους/θυελλώδεις ανέμους σε περιοχές της χώρας.

Τι σημαίνει πρακτικά σήμερα:

αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις (ιδίως απογευματινές/βραδινές ώρες),

πιθανές τοπικές δυσκολίες σε οδικό δίκτυο και αστικές περιοχές,

ανάγκη επαγρύπνησης για ισχυρούς ανέμους και έντονα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα.

2) Υποδομές – Μετρό Αθήνας: σημαντικό ορόσημο στη Γραμμή 4

Σημαντική είδηση της ημέρας ήρθε από τη Γραμμή 4 του Μετρό, καθώς ο μετροπόντικας «Αθηνά» ολοκλήρωσε τμήμα διάνοιξης σήραγγας και έφτασε στο φρέαρ του Ευαγγελισμού—ένα ορόσημο που παρουσιάστηκε ως κρίσιμο βήμα προόδου για το έργο και τα χρονοδιαγράμματά του.

Γιατί έχει βαρύτητα:

δείχνει μετρήσιμη πρόοδο σε ένα έργο που επηρεάζει χιλιάδες μετακινήσεις,

επαναφέρει στο προσκήνιο τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης και τις επιχειρησιακές προκλήσεις,

ενισχύει την προσδοκία αποσυμφόρησης επιβαρυμένων αξόνων της πόλης.

3) Εξωτερική πολιτική: «ο στόχος επετεύχθη» λέει η Αθήνα για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Στο διπλωματικό πεδίο, η αποτίμηση της Αθήνας για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα παρουσιάστηκε ως «επιτυχής» κυρίως επειδή διατήρησε το πλαίσιο της “μη έντασης” χωρίς απρόοπτα. Στο ρεπορτάζ υπογραμμίζεται η λογική της «θετικής/χαμηλής ατζέντας» (οικονομία, εμπόριο, τεχνικές συμφωνίες) ως εργαλείο σταθεροποίησης, με την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών να παραμένει το μεγάλο, δύσκολο ζήτημα στο βάθος.

Επιπλέον, καταγράφεται ως κρίσιμη παράμετρος η συζήτηση για τα ευρωτουρκικά και η ελληνική θέση ότι πρόοδος προϋποθέτει άρση απειλών (με αναφορές σε πάγιες ελληνικές αιχμές όπως το casus belli).

4) Πολιτική σκηνή: νέα αντιπαράθεση ΝΔ–ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δηλώσεις Στουρνάρα για το 2015

Στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, αναζωπυρώθηκε δημόσια αντιπαράθεση με αφορμή συνέντευξη/δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου του 2015 και το αποτύπωμά της στη θέση της χώρας, προκαλώντας αντιδράσεις και ανταλλαγή αιχμών από τα κόμματα.

Τι δείχνει αυτό στην πράξη:

ότι το 2015 παραμένει «πολιτικό ορόσημο» που ενεργοποιείται εύκολα στον δημόσιο διάλογο,

ότι οικονομικά/θεσμικά πρόσωπα, όταν τοποθετούνται, μπορούν να πυροδοτήσουν κομματικές συγκρούσεις με διάρκεια.

5) Κοινωνία – Κινητοποιήσεις: “διπλό” ραντεβού στο Σύνταγμα και άφιξη αγροτών

Η αυριανή (Παρασκευή 13/2) εικόνα στο κέντρο της Αθήνας προδιαγράφεται «φορτισμένη», με συνδικάτα/εργατικά κέντρα να καλούν σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα ζητώντας απόσυρση εργασιακού νομοσχεδίου, ενώ προβλέπεται και υποδοχή αγροτών στην ίδια περιοχή, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Παράλληλα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς προς Πειραιά για να συμμετάσχουν στο διήμερο πανελλαδικό συλλαλητήριο, τονίζοντας (κατά το ρεπορτάζ) αιτήματα για αποζημιώσεις, κόστος παραγωγής και χαμένο εισόδημα.

6) Οικονομία/Διοίκηση: myBusinessSupport και διορθώσεις σε αγροτεμάχια (ΑΤΑΚ/ΚΑΕΚ) – σύνδεση με ΟΣΔΕ

Ειδική είδηση για τον αγροτικό κόσμο: ανακοινώθηκε ότι η πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει εκ νέου την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου 2026, μετά το κλείσιμο του συστήματος ΟΣΔΕ (27/2/2026), ώστε να γίνουν δηλώσεις/διορθώσεις σε περιπτώσεις ενοικιαστών αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα που δεν μπόρεσαν να διορθώσουν ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ στα στοιχεία τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, προαναγγέλλεται διαβούλευση για ρύθμιση δημόσιων γαιών με στόχο μεταβατική περίοδο ώστε να μην «κοπούν» ενισχύσεις μέχρι να ολοκληρωθούν διαδικασίες που αφορούν την εικόνα ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο.

7) Έλεγχοι/παραβατικότητα στην οικονομία: εξάρθρωση δικτύου “αχυρανθρώπων” από την ΑΑΔΕ

Στις ειδήσεις οικονομικού ελέγχου, αναφέρθηκε εξάρθρωση μεγάλου δικτύου “αχυρανθρώπων” που συνδεόταν με εκατοντάδες επιχειρήσεις και σημαντικά χρέη, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

8) Θεσμοί/επιχειρηματικότητα: συζήτηση για νέο επιμελητηριακό νόμο μέσα στο 2026

Στον θεσμικό–αναπτυξιακό διάλογο, καταγράφηκε δήλωση/αναφορά για πρόθεση διαμόρφωσης νέου επιμελητηριακού νόμου εντός του 2026, αναδεικνύοντας ότι το θέμα των επιμελητηρίων παραμένει ενεργό στην κυβερνητική ατζέντα.

9) Αθλητισμός: “ζόρικη” κλήρωση για την Εθνική στο Nations League 2026/27

Αθλητικό ενδιαφέρον προκάλεσε η κλήρωση της Ελλάδας στον 2ο όμιλο της League A του Nations League 2026/27, με αντιπάλους υψηλού επιπέδου (όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ).

10) Κοινωνική ζωή: Τσικνοπέμπτη – εικόνες γιορτής στο κέντρο

Η ημέρα είναι Τσικνοπέμπτη και το «κοινωνικό θερμόμετρο» ανέβηκε σε αρκετές περιοχές, με ρεπορτάζ να καταγράφουν γιορτινές εικόνες, ψησταριές και εκδηλώσεις/χορούς στο κέντρο της Αθήνας.

Η 12η Φεβρουαρίου 2026 αποτυπώνει καθαρά τη «σύνθετη» ελληνική καθημερινότητα: έκτακτα δελτία καιρού που δοκιμάζουν την αντοχή των υποδομών, κοινωνικές κινητοποιήσεις που κουβαλούν πραγματικές πιέσεις (εργασιακές και αγροτικές), πολιτική αντιπαράθεση που επιστρέφει σε ιστορικούς κόμβους όπως το 2015, αλλά και ειδήσεις που δείχνουν πρόοδο ή κινητικότητα—είτε σε μεγάλα έργα όπως το Μετρό, είτε σε διαδικαστικές λύσεις για κρίσιμα θέματα της παραγωγής.

Το συμπέρασμα της ημέρας είναι ότι η Ελλάδα κινείται ταυτόχρονα σε δύο ταχύτητες: τη “ταχύτητα της ανάγκης” (καιρός, ακρίβεια/κόστη, διεκδικήσεις, μετακινήσεις) και τη “ταχύτητα της μετάβασης” (υποδομές, διορθωτικές παρεμβάσεις, θεσμικές συζητήσεις). Και το πού θα γείρει η ζυγαριά τις επόμενες ημέρες θα κριθεί—σε μεγάλο βαθμό—από το αν η Πολιτεία και οι θεσμοί θα καταφέρουν να μετατρέψουν την ένταση σε λύσεις, πριν η κόπωση γίνει κανονικότητα.

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