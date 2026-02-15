Ελλάδα 15/02/2026 Ημέρα «διπλού σκηνικού» με κακοκαιρία, αφρικανική σκόνη, πολιτικές ζυμώσεις και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα

Η σημερινή Κυριακή στην Ελλάδα (15/02/2026) μοιάζει με παλίρροια ειδήσεων που έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: η χώρα κινείται ταυτόχρονα σε ρυθμούς έντονης καθημερινότητας και μεγάλων εξελίξεων.

Στο «πρώτο πλάνο», ο καιρός γράφει την πιο δυνατή επικαιρότητα: ισχυρές βροχές/καταιγίδες σε τμήματα της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, πολύ ισχυροί νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο και επεισόδια αφρικανικής σκόνης που επηρεάζουν μετακινήσεις και δημόσια λειτουργία, με τοπικές αποφάσεις (όπως σχολικές αναστολές) να μπαίνουν στο τραπέζι.

Στο «δεύτερο πλάνο», η πολιτική ατζέντα ανεβάζει ένταση: συζητήσεις για στρατηγικές κινήσεις στο εσωτερικό μέτωπο, αλλά και για ρόλους και επιλογές της χώρας σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, με αναφορές σε προετοιμασίες για ελληνική συμμετοχή σε διεθνή αποστολή.

Και, όπως συχνά συμβαίνει, η κοινωνία δίνει τις πιο ανθρώπινες και σκληρές ειδήσεις: νέα τροχαία, ιστορίες ανηλίκων, σοκ και ερωτήματα για την οδική ασφάλεια.

Μέσα σε όλα αυτά, η πολιτιστική ζωή και η ψυχαγωγία κρατούν τη δική τους θέση, με μεγάλες τηλεοπτικές/μουσικές διοργανώσεις και αποκριάτικες δράσεις σε δήμους και γειτονιές να δίνουν «ανάσα» στο κυριακάτικο κλίμα.

1) Καιρός – Πολιτική Προστασία: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη

Η κορυφαία είδηση της ημέρας είναι η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και το απόγευμα σε ζώνες της δυτικής και βόρειας χώρας , με αναφορές σε συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. τμήματα Ιονίου/Ηπείρου και βορειοανατολικά).

έως και το απόγευμα σε ζώνες της , με αναφορές σε συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. τμήματα Ιονίου/Ηπείρου και βορειοανατολικά). Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο (επίπεδα που «σηκώνουν» απαγορευτικά/δυσκολίες κατά τόπους), με αντίκτυπο σε ακτοπλοΐα και μετακινήσεις.

στο Αιγαίο (επίπεδα που «σηκώνουν» απαγορευτικά/δυσκολίες κατά τόπους), με αντίκτυπο σε ακτοπλοΐα και μετακινήσεις. Αφρικανική σκόνη που επιβαρύνει την ατμόσφαιρα και, σε ορισμένες περιοχές, συνδέεται με πρακτικές αποφάσεις/περιορισμούς, ακόμη και με κλειστά σχολεία σε τοπικό επίπεδο (π.χ. Ηράκλειο).

Τι σημαίνει πρακτικά για σήμερα: αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε οδικά δίκτυα με χαμηλή ορατότητα/ολισθηρότητα και σε θαλάσσιες διαδρομές που επηρεάζονται από ισχυρούς ανέμους.

2) Κοινωνία – Ασφάλεια: Τροχαία συμβάντα, σοκ και ερωτήματα

Η κοινωνική επικαιρότητα σήμερα έχει βαριά σκιά, με ειδήσεις που αναδεικνύουν πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην «κανονική βόλτα» και την τραγωδία:

Υπόθεση τροχαίου με ανήλικους στη Λούτσα/Αρτέμιδα : οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων σε οχήματα, της επιτήρησης και –κυρίως– της πρόληψης.

: οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων σε οχήματα, της επιτήρησης και –κυρίως– της πρόληψης. Νέο τροχαίο στα Σπάτα με σφοδρή πρόσκρουση σε κολώνα ηλεκτροδότησης, που καταγράφεται ως ακόμη ένα επεισόδιο σε μια αλυσίδα περιστατικών που «χτυπούν καμπανάκι» για ταχύτητα, απροσεξία και συνθήκες δρόμου.

3) Πολιτική – Διπλωματία: Εσωτερικές ζυμώσεις και διεθνές αποτύπωμα

Στην πολιτική σφαίρα, η σημερινή εικόνα κινείται σε δύο άξονες:

(α) Εσωτερική πολιτική συζήτηση

Η δημόσια συζήτηση φιλοξενεί αναλύσεις για πολιτική στρατηγική και εκλογικά σενάρια/διλήμματα, με έμφαση στο πώς μπορεί να «χτιστεί» αφήγημα επόμενων κινήσεων στο πολιτικό σκηνικό.

(β) Εξωτερική πολιτική – Ασφάλεια

Ξεχωρίζει ρεπορτάζ για προετοιμασίες ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα, με αναφορές σε δύναμη συγκεκριμένης κλίμακας και στο σκεπτικό μιας πιο ενεργής παρουσίας «επί του πεδίου».

(Σημείωση ουσίας: τέτοιες κινήσεις, ακόμη και όταν είναι σε προπαρασκευαστικό επίπεδο, συνήθως ανοίγουν εσωτερικό διάλογο για ρίσκο/στόχους/εγγυήσεις, αλλά και για το πώς «διαβάζουν» οι σύμμαχοι τον ελληνικό ρόλο.)

4) Οικονομία – Τιμές: Ανάσα ή «εύθραυστη ισορροπία»;

Στο οικονομικό πεδίο, η συζήτηση παραμένει «κολλημένη» στο κόστος ζωής και στην αγοραστική δύναμη:

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Ιανουαρίου 2026 δίνουν μια μικρή εικόνα αποκλιμάκωσης (αναφορά σε 2,8% ), αλλά ταυτόχρονα η Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζεται ψηλά σε ευρωπαϊκή σύγκριση, κάτι που κρατά την κοινωνική πίεση ενεργή.

δίνουν μια μικρή εικόνα αποκλιμάκωσης (αναφορά σε ), αλλά ταυτόχρονα η Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζεται ψηλά σε ευρωπαϊκή σύγκριση, κάτι που κρατά την κοινωνική πίεση ενεργή. Παράλληλα, στο πολιτικό πεδίο «πατά» η αντιπαράθεση γύρω από την αγοραστική δύναμη και τις συλλογικές συμβάσεις, που τροφοδοτείται από δηλώσεις/ανταλλαγές πυρών.

5) Πολιτισμός – Τηλεόραση – Πόλη: Από τις Απόκριες έως τη Eurovision

Η Κυριακή δεν είναι μόνο «έκτακτα δελτία». Έχει και πολιτιστικό/ψυχαγωγικό ρεύμα:

Στην ΕΡΤ προβάλλεται ο τελικός του “Sing for Greece 2026” , με τους συμμετέχοντες να διεκδικούν το εισιτήριο εκπροσώπησης της Ελλάδας στη Eurovision (αναφορά στη Βιέννη).

, με τους συμμετέχοντες να διεκδικούν το εισιτήριο εκπροσώπησης της Ελλάδας στη Eurovision (αναφορά στη Βιέννη). Σε επίπεδο πόλης και τοπικής ζωής, υπάρχουν αποκριάτικες δράσεις και street events σε δήμους (ενδεικτικά, ανακοινωμένο καρναβαλικό street party στο Ίλιον).

Η Ελλάδα σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, δείχνει καθαρά πώς μια «κλασική» μέρα μπορεί να χωρέσει τα πάντα: από τον καιρό που επιβάλλει ρυθμό (βροχές, άνεμοι, σκόνη και επιπτώσεις στην καθημερινότητα), μέχρι τη σκληρή υπενθύμιση της οδικής ανασφάλειας μέσα από τροχαία που συγκλονίζουν. Ταυτόχρονα, στο παρασκήνιο τρέχουν πολιτικές διεργασίες και διπλωματικές επιλογές με βάθος χρόνου, ενώ η οικονομία εξακολουθεί να αξιολογείται από το πιο άμεσο κριτήριο: «αν βγαίνει ο μήνας».

Κι όμως, μέσα στη βαριά ειδησεογραφία, επιμένει και η άλλη όψη: οι γιορτές της πόλης, οι Απόκριες, οι μουσικές διοργανώσεις, η ανάγκη του κόσμου για ανάσα, συλλογικότητα και χαμόγελο. Αυτό το μείγμα –έντασης και κανονικότητας, φόβου και διασκέδασης, μεγάλης πολιτικής και μικρών ανθρώπινων ιστοριών– είναι τελικά το πιο ακριβές πορτρέτο της σημερινής Ελλάδα

