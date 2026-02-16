Ελλάδα 16/02/2026 Κακοκαιρία σε «κόκκινο», κινήσεις σε ενέργεια–εργασία, και η ατζέντα σε πολιτική & υποδομές

Η σημερινή ημέρα στην Ελλάδα κινήθηκε σε δύο παράλληλες «ταχύτητες»: από τη μία, η ένταση του καιρού και η κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας, με προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές/καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικά έντονα φαινόμενα, που ανεβάζουν το επίπεδο επαγρύπνησης σε ξηρά και θάλασσα. Από την άλλη, η πολιτικο-οικονομική καθημερινότητα: εξελίξεις στην ψηφιακή λειτουργία της αγοράς εργασίας (με την πλήρη μετάβαση σε νέο σύστημα), κινήσεις γύρω από τον ΕΝΦΙΑ και τις δηλώσεις ακινήτων, και μια έντονη συζήτηση για τον ενεργειακό ρόλο της χώρας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς «τρέχουν» συμφωνίες και δηλώσεις που παρουσιάζουν την Ελλάδα ως κομβικό παίκτη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ατζέντα συμπληρώνεται από ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, υποδομές (με έμφαση στη Θεσσαλονίκη και το FlyOver), αλλά και ειδήσεις κοινωνικού/ιστορικού ενδιαφέροντος που αναζωπυρώνουν συζητήσεις για μνήμη, δημόσιο συμφέρον και θεσμικές αντιδράσεις. Η εικόνα της ημέρας είναι σύνθετη: «άμεσος κίνδυνος» λόγω καιρού, «μεταρρυθμιστική κίνηση» σε εργασία/ψηφιακά συστήματα, και «στρατηγική αφήγηση» για ενέργεια και γεωπολιτική.

1) Καιρός – Πολιτική Προστασία: 24ωρη επιδείνωση, προειδοποιήσεις και περιοχές αυξημένου κινδύνου

Το κύριο θέμα της ημέρας είναι το νέο κύμα κακοκαιρίας: προειδοποιήσεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανό χαλάζι, καθώς και θυελλώδεις ανέμους που κατά τόπους αγγίζουν πολύ υψηλές εντάσεις, με την κατάσταση να απαιτεί αυξημένη προσοχή σε μετακινήσεις, ακτοπλοΐα και περιοχές που ιστορικά «κρατούν» νερό.

Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν και μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε ανατολικά/νότια, κάτι που επηρεάζει ευάλωτες ομάδες και όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ σε ορεινά τμήματα προβλέπονται και χιονοπτώσεις σε συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα.

2) Οικονομία – Φορολογία: ΕΝΦΙΑ 2026, Ε9 και τεχνικές «παύσεις» εφαρμογών

Στο οικονομικό σκέλος, στο προσκήνιο βρίσκεται ο ΕΝΦΙΑ 2026 και οι διαδικασίες/εργασίες εκκαθάρισης, με ενημερώσεις για τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής δηλώσεων ακινήτων (Ε9) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού.

Παράλληλα, καταγράφονται υπενθυμίσεις/αναφορές για προθεσμίες και δυνατότητες μείωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών, που «τρέχουν» εντός Φεβρουαρίου, ανεβάζοντας την κινητικότητα λογιστικών γραφείων και φορολογουμένων.

3) Εργασία – Ψηφιακή μετάβαση: Πλήρης λειτουργία του «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Σημαντική είδηση για την αγορά εργασίας είναι η πλήρης μετάβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», με ανακοινώσεις που παρουσιάζουν την αλλαγή ως βήμα εκσυγχρονισμού και ως μετάβαση σε νέα ψηφιακή εποχή για τις διαδικασίες εργασιακών δηλώσεων και ροών.

Η πρακτική σημασία για επιχειρήσεις και λογιστές είναι ότι αλλάζει το «κεντρικό εργαλείο» συμμόρφωσης, άρα η ομαλή προσαρμογή (κωδικοί, πρόσβαση, διαδικασίες) γίνεται κρίσιμη για να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή λάθη σε δηλώσεις που συνδέονται με προσλήψεις, ωράρια, μεταβολές και λοιπές υποχρεώσεις.

4) Ενέργεια – Στρατηγική αφήγηση: «Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος»

Στο πεδίο της ενέργειας, η ημέρα περιλαμβάνει δηλώσεις και ρεπορτάζ που υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα «καθίσταται ενεργειακός κόμβος» για την Ευρώπη, με αναφορές σε υπογραφές/συμφωνίες και σε προοπτικές επενδύσεων και θέσεων εργασίας, στοιχείο που ενισχύει τη δημόσια συζήτηση για το πού τοποθετείται η χώρα στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.

Παράλληλα, εμφανίζονται αναλύσεις/σχόλια για συμφωνίες στον ενεργειακό χώρο (με αναφορές σε μεγάλους παίκτες και συνεργασίες), οι οποίες «δένουν» με το αφήγημα ενεργειακής ασφάλειας και γεωοικονομικής αναβάθμισης.

5) Πολιτική – Εξωτερική πολιτική: Ελληνοτουρκικά και η διεθνής παράμετρος

Στο διπλωματικό πεδίο, το ενδιαφέρον εστιάζει στην ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται στο Αιγαίο και στη ρητορική/κινήσεις της Άγκυρας, με αναφορές σε NAVTEX και στο πώς αυτές επηρεάζουν το κλίμα, ενώ στον ορίζοντα προβάλλει και η διεθνής διάσταση (ευρύτερες ισορροπίες, αμερικανικός παράγοντας κ.λπ.).

6) Υποδομές – Μεταφορές: FlyOver Θεσσαλονίκης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στις υποδομές, ξεχωρίζει η Θεσσαλονίκη και το έργο FlyOver, με δηλώσεις ότι τα εργοτάξια «δουλεύουν πυρετωδώς» και ότι εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο νωρίτερης παράδοσης, με χρονικό ορίζοντα που τοποθετείται στην άνοιξη του 2027.

Στην Αττική, καταγράφονται επίσης ενημερώσεις για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες (με χρονικά όρια εφαρμογής και ειδικές οδηγίες), που επηρεάζουν πρωινές/νυχτερινές μετακινήσεις και πρόσβαση προς κομβικά σημεία.

7) Κοινωνία – Ιστορική μνήμη και δημόσια συζήτηση: Υπόθεση φωτογραφιών Καισαριανής

Στις ειδήσεις κοινωνικού/ιστορικού ενδιαφέροντος, συνεχίζει να προκαλεί έντονο διάλογο η υπόθεση που αφορά φωτογραφίες από την εκτέλεση στην Καισαριανή και κινήσεις γύρω από δημοπρασίες/διαχείρισή τους, με δηλώσεις που δείχνουν προσπάθεια διακοπής διαδικασιών και αναμονή θεσμικής ανταπόκρισης.

Η Ελλάδα σήμερα, 16 Φεβρουαρίου 2026, έζησε ένα «μείγμα» από επείγοντα και στρατηγικά: ο καιρός έθεσε την καθημερινότητα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με την Πολιτική Προστασία και τις προβλέψεις να καθορίζουν τις πρακτικές επιλογές του κόσμου (μετακινήσεις, θάλασσα, προσοχή σε πλημμυρικά φαινόμενα). Ταυτόχρονα, στο παρασκήνιο της κακοκαιρίας, προχώρησαν κινήσεις που αφορούν το κράτος και την οικονομία: ψηφιακή μετάβαση στην αγορά εργασίας, φορολογικές διαδικασίες για τον ΕΝΦΙΑ, και μια επιμονή στην «μεγάλη εικόνα» της χώρας ως ενεργειακού κόμβου.

Το συμπέρασμα της ημέρας είναι ότι οι ειδήσεις δεν κινούνται ποτέ σε ένα μόνο επίπεδο: δίπλα στην άμεση ανάγκη προστασίας από τα φαινόμενα, «τρέχουν» αποφάσεις και αφηγήματα που επηρεάζουν το αύριο (εργασία, επενδύσεις, γεωπολιτική). Και αυτό ακριβώς είναι το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας: η χώρα διαχειρίζεται το τώρα —ενίοτε υπό πίεση— ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να χτίσει θέση και ρόλο για το επόμενο διάστημα.

