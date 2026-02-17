Ελλάδα 17/02/2026 Κακοκαιρία, πολιτικές πρωτοβουλίες, οικονομικά στοιχεία και σημαντικά γεγονότα που διαμορφώνουν την ημέρα

Η σημερινή ημέρα στην Ελλάδα έχει έναν έντονα «διπλό» παλμό: από τη μία, η κακοκαιρία πιέζει υποδομές, μετακινήσεις και τοπικές κοινωνίες — με εικόνες πλημμυρικών επεισοδίων, καθιζήσεων και προειδοποιητικών μηνυμάτων 112. Από την άλλη, η πολιτική επικαιρότητα κινείται με θεσμικές συναντήσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες, ενώ η οικονομία καταγράφει νέους δείκτες και εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα (συντάξεις, έλεγχοι επιδομάτων, επίσημα στατιστικά για τζίρο/κατανάλωση).

Παράλληλα, η δημόσια σφαίρα «γεμίζει» με κοινωνικά περιστατικά που προκαλούν ερωτήματα για ασφάλεια και λογοδοσία, ενώ ο πολιτισμός δίνει το δικό του βάρος με εκδηλώσεις/εκθέσεις ιστορικής μνήμης και κινήσεις διεθνούς πολιτιστικής διπλωματίας. Στο φόντο, ο αθλητισμός διατηρεί σταθερά τη θέση του ως καθημερινή “ανάσα” — με διοργανώσεις που συγκεντρώνουν ενδιαφέρον και μετακινούν κόσμο.

1) Κακοκαιρία και επιπτώσεις: από κατολισθήσεις έως 112 για υπερχείλιση

Η κυρίαρχη είδηση της ημέρας είναι η συνεχιζόμενη επιβάρυνση από έντονα καιρικά φαινόμενα, με επίκεντρο περιοχές της δυτικής Ελλάδας και νησιωτικούς προορισμούς. Αναφέρονται σοβαρές διαταραχές, κατολισθήσεις/καθιζήσεις και προβλήματα σε οδικά δίκτυα, με το έδαφος σε αρκετές περιοχές να θεωρείται ήδη “κορεσμένο” από προηγούμενα κύματα βροχοπτώσεων.

Ιδιαίτερα η Αιτωλοακαρνανία βρέθηκε στο προσκήνιο με ενεργοποίηση του 112 στο Καστράκι, λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης στο φράγμα Στράτου και οδηγίες αποφυγής μετακινήσεων σε παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου. Πρόκειται για εκείνες τις στιγμές όπου η “πολιτική προστασία” μεταφράζεται σε άμεσες πρακτικές οδηγίες: μένεις μακριά από ρέματα/ποτάμια, περιορίζεις τις μετακινήσεις, ακολουθείς τις αρχές χωρίς «ηρωισμούς».

Στα νησιά, οι εικόνες ζημιών είναι επίσης έντονες: στην Τήνο καταγράφονται καταστροφές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με συστάσεις για ιδιαίτερη προσοχή μέχρι να ολοκληρωθούν αποκαταστάσεις.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (με ενδεικτικά παραδείγματα σε νησιωτικές κοινότητες), ενώ σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας αναφέρονται αποκλεισμοί οικισμών από καθιζήσεις και ζημιές σε βασικές αρτηρίες.

2) Πολιτική και θεσμοί: νομοσχέδιο για απόδημους, συναντήσεις κορυφής, διεθνείς επαφές

Στο πολιτικό πεδίο, ξεχωρίζει η κατάθεση στη Βουλή νομοσχεδίου που αφορά την επιστολική ψήφο για εκλογείς εκτός Ελλάδας, καθώς και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες. Είναι μια εξέλιξη με σαφές θεσμικό αποτύπωμα, γιατί επηρεάζει το πώς και με ποιον τρόπο συμμετέχει το εκτός συνόρων ελληνικό σώμα στις εκλογικές διαδικασίες.

Σε θεσμικό επίπεδο, καταγράφηκαν συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με πολιτικά πρόσωπα στο πλαίσιο καθιερωμένων επαφών, με ανταλλαγή απόψεων για τρέχοντα ζητήματα.

Στη διεθνή διάσταση, αναφέρθηκε ότι ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ινδία για συμμετοχή σε σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη, με παράλληλη συνάντηση με τον Ινδό Πρωθυπουργό. Η είδηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί «κουμπώνει» πάνω στη συζήτηση για τεχνολογία, επενδύσεις, διεθνείς συνεργασίες και γεωπολιτικές ισορροπίες στον χώρο της καινοτομίας.

3) Οικονομία και κοινωνικό κράτος: συντάξεις, έλεγχοι επιδομάτων, επίσημα στατιστικά

Στην οικονομική καθημερινότητα, καταγράφεται ενημέρωση ότι η πληρωμή των συντάξεων Μαρτίου θα γίνει νωρίτερα, θέμα που αφορά άμεσα χιλιάδες νοικοκυριά και ρευστότητα στην αγορά.

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερο βάρος έχει η ανάδειξη ευρημάτων ελέγχων για προνοιακές πληρωμές/παροχές: τόσο σε επίπεδο ειδησεογραφίας όσο και σε θεσμικές αναφορές επισημαίνεται ότι εντοπίστηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (ενδεικτικά, αναφορά σε 1,86 εκατ. ευρώ) και ότι ζητείται η επιστροφή/ανάκτηση των χρημάτων από τις αρμόδιες αρχές.

Σε επίπεδο επίσημων στοιχείων, η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε την εξέλιξη του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (Δ’ τρίμηνο 2025), ενώ μέσα από σχετικά δημοσιεύματα αναδεικνύεται εικόνα αύξησης (της τάξης του 2%) στον συνολικό τζίρο του λιανεμπορίου για το 2025 σε σύγκριση με το 2024.

Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ έχει και ανακοίνωση για την κίνηση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων (Οκτώβριος 2025) — ένα στοιχείο που “μετρά” όχι μόνο πολιτιστικά, αλλά και οικονομικά (τουριστικό αποτύπωμα, επισκεψιμότητα, έσοδα περιοχών).

4) Κοινωνία και ασφάλεια: εγκληματικές ενέργειες, δικαστικές εξελίξεις, βιομηχανικό περιστατικό

Στο αστυνομικό/κοινωνικό ρεπορτάζ, ξεχωρίζει υπόθεση στη Νέα Πέραμο όπου εντοπίστηκε καμένο όχημα που συνδέεται με ανθρωποκτονία 27χρονου, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Επίσης, αναφέρεται ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα σε οδηγό που παρέσυρε οχήματα στο Κολωνάκι — μια υπόθεση που αναζωπυρώνει συζήτηση για οδική ασφάλεια, ευθύνη και το πώς “δένει” η δικογραφία σε τέτοια περιστατικά.

Στην επικαιρότητα παραμένει και η υπόθεση της έκρηξης στη “Βιολάντα”, με αναφορές σε καταθέσεις και σε έρευνες γύρω από το συμβάν, καθώς και σε στοιχεία/βίντεο που φωτίζουν τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό.

5) Πολιτισμός και ιστορική μνήμη: Μεσολόγγι 1826, επιστροφές αρχαιοτήτων

Ο πολιτισμός σήμερα έχει ισχυρό ιστορικό φορτίο: με αφορμή τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, αναδεικνύεται μεγάλη επετειακή έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, με εγκαίνια και συμμετοχή θεσμικών προσώπων. Το γεγονός λειτουργεί σαν “γέφυρα” ανάμεσα στη μνήμη, την ιστορία και τη σύγχρονη πολιτιστική αυτοσυνειδησία.

Σε διεθνές πολιτιστικό επίπεδο, καταγράφεται επίσης ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει στην Αίγυπτο μικρή ομάδα αιγυπτιακών αρχαιοτήτων (έξι κατασχεθέντα αρχαία αντικείμενα), τα οποία φυλάσσονταν προσωρινά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι μια είδηση με συμβολισμό για τη συνεργασία, την προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς και τις διαδικασίες επαναπατρισμού/επιστροφών.

6) Αθλητισμός: διοργανώσεις και αγωνιστικός «πυρετός»

Στο αθλητικό πεδίο, αναδείχθηκε η έναρξη (στο Ηράκλειο) του final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, διοργάνωση που συγκεντρώνει ενδιαφέρον και μετατρέπει την πόλη σε “σημείο συνάντησης” φιλάθλων για αρκετές ημέρες.

Η Ελλάδα της 17ης Φεβρουαρίου 2026 είναι μια χώρα σε ταυτόχρονη “διαχείριση” και “κίνηση”. Διαχείριση, γιατί η κακοκαιρία απαιτεί επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθαρές οδηγίες, αντοχή υποδομών και προσοχή των πολιτών — και, κυρίως, γρήγορη αποκατάσταση ώστε να μη μετατραπεί ένα έντονο φαινόμενο σε κοινωνική κρίση. Κίνηση, γιατί η πολιτική ατζέντα προχωρά με θεσμικές παρεμβάσεις (όπως η επιστολική ψήφος των απόδημων), διεθνείς επαφές που δείχνουν προτεραιότητες (τεχνητή νοημοσύνη/τεχνολογία), και οικονομικούς δείκτες που λειτουργούν σαν «ακτινογραφία» της αγοράς και της καθημερινότητας.

Μέσα σε όλα, η κοινωνία δείχνει τις γνωστές αντιφάσεις της: από σοβαρά περιστατικά ασφάλειας και δικαστικές εξελίξεις, μέχρι πολιτιστικές στιγμές που θυμίζουν ότι η συλλογική μνήμη δεν είναι πολυτέλεια — είναι ταυτότητα, πυξίδα, και ένας τρόπος να μετράμε το “ποιοι είμαστε” σε δύσκολες και σε δημιουργικές εποχές.

Related