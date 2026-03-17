Ελλάδα 17/03/2026 Μια Χώρα Ανάμεσα στην Εξωτερική Απειλή, την Εσωτερική Πίεση και τη Μάχη της Καθημερινότητας

Η σημερινή εικόνα της Ελλάδας, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, δεν είναι εκείνη μιας ήσυχης πολιτικής και κοινωνικής ημέρας. Είναι η εικόνα μιας χώρας που προσπαθεί να κρατήσει ισορροπία σε πολλά ταυτόχρονα μέτωπα: στο διεθνές πεδίο, όπου η κρίση στη Μέση Ανατολή πιέζει την ελληνική διπλωματία, την άμυνα, τη ναυτιλία και την ενεργειακή ασφάλεια· στο οικονομικό πεδίο, όπου η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση συγκρούονται για το εάν υπάρχουν επαρκή αντίμετρα απέναντι στην ακρίβεια και τον κίνδυνο νέας ενεργειακής επιβάρυνσης· στο κοινωνικό πεδίο, όπου επαγγελματικοί κλάδοι και εργαζόμενοι επαναφέρουν με ένταση τα αιτήματά τους· και στην καθημερινότητα, όπου φορολογικές υποχρεώσεις, δημόσιες υπηρεσίες, μετακινήσεις, ασφάλεια στους δρόμους και δικαστικές υποθέσεις συνθέτουν ένα βαρύ και απαιτητικό περιβάλλον.

Η χώρα βρίσκεται ουσιαστικά σε κατάσταση αυξημένης πολιτικής εγρήγορσης. Η κυβέρνηση προσπαθεί να εκπέμψει μήνυμα σταθερότητας, ελέγχου και επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιχειρούν να δείξουν ότι η σταθερότητα αυτή είναι περισσότερο επικοινωνιακή παρά ουσιαστική. Την ίδια ώρα, οι πολίτες παρακολουθούν μια δημόσια συζήτηση που δεν περιορίζεται σε αριθμούς και δηλώσεις, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της ανασφάλειάς τους: το κόστος ζωής, την κρατική επάρκεια, την ποιότητα των υπηρεσιών, τη φορολογική πίεση, την προστασία της εργασίας και τη γενικότερη πορεία της χώρας σε μια εποχή διαδοχικών κρίσεων.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή ρίχνει βαριά σκιά πάνω στην ελληνική ατζέντα

Το κυρίαρχο πολιτικό θέμα της ημέρας είναι αναμφίβολα η θέση της Ελλάδας απέναντι στη νέα ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα στα Στενά του Ορμούζ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Η γραμμή της κυβέρνησης είναι σαφής: αποφυγή άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής, έμφαση στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης και υπεράσπιση της ασφάλειας της ελληνικής ναυτιλίας.

Η σημασία αυτής της στάσης είναι τεράστια για την Ελλάδα. Η χώρα δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα μόνο διπλωματικά ή θεωρητικά. Το βλέπει μέσα από τέσσερις πολύ συγκεκριμένους φακούς: την ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας, την ενεργειακή επάρκεια, τις τιμές καυσίμων και τον γεωπολιτικό της ρόλο. Ο Γεραπετρίτης μίλησε ρητά για καταδίκη των επιθέσεων κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων, στοιχείο που δείχνει ότι η κρίση έχει ήδη πραγματικό ελληνικό αποτύπωμα και δεν αποτελεί απλώς ένα διεθνές γεγονός που παρακολουθούμε από απόσταση.

Η κυβέρνηση μιλά για ετοιμότητα, η αντιπολίτευση για καθυστερημένα και ανεπαρκή μέτρα

Στο εσωτερικό μέτωπο, η κυβέρνηση επιχείρησε σήμερα να δείξει ότι διαθέτει εργαλεία παρέμβασης απέναντι στις οικονομικές επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης. Κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Κωστής Χατζηδάκης, έστειλαν μήνυμα ότι εφόσον απαιτηθεί θα υπάρξουν σταδιακά μέτρα για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη προσοχή στο ενεργειακό κόστος και στην ανταγωνιστικότητα.

Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση απαντά ότι η κυβέρνηση κινείται εκ των υστέρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά προληπτικά μέτρα για να απορροφηθούν οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου, σημειώνοντας ότι το φυσικό αέριο έχει ήδη εκτοξευθεί και το πετρέλαιο έχει ακολουθήσει ανοδική πορεία. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Τομέα Οικονομικών, υποστηρίζει ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί παραμένουν αποσπασματικά και ανεπαρκή. Το ΚΚΕ, από τη δική του πλευρά, προειδοποιεί να μη διανοηθεί η κυβέρνηση συμμετοχή σε οποιαδήποτε αποστολή, απορρίπτοντας την κυβερνητική διατύπωση περί μη εμπλοκής ως ανεπαρκή και αντιφατική.

Αυτό μεταφράζεται πολιτικά σε κάτι πολύ καθαρό: η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει ότι ελέγχει τις εξελίξεις, αλλά η αντιπολίτευση επιχειρεί να αναδείξει πως η χώρα παραμένει εκτεθειμένη σε ένα διεθνές ντόμινο που μπορεί να μεταφερθεί γρήγορα στην αντλία, στο ρεύμα, στο κόστος παραγωγής και τελικά στο καλάθι της καθημερινότητας.

Ενέργεια: το μεγάλο άγχος πίσω από τις επίσημες δηλώσεις

Πίσω από όλες τις σημερινές δημόσιες τοποθετήσεις, το πραγματικό άγχος είναι η ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Bloomberg για τη νέα εποχή της ελληνικής ενέργειας, συνδύασε την τοποθέτηση για τη μη στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας με την ανάγκη να ανοίξει η συζήτηση για κρίσιμες ενεργειακές επιλογές, ακόμη και για την πυρηνική ενέργεια. Η κυβέρνηση επιδιώκει να δείξει ότι σκέφτεται στρατηγικά και όχι μόνο πυροσβεστικά.

Όμως η πραγματικότητα είναι ότι η διεθνής αστάθεια επηρεάζει άμεσα ένα ήδη ευαίσθητο πεδίο. Η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται πλέον γύρω από το αν η Ελλάδα θα μπορέσει να απορροφήσει νέα άνοδο στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο χωρίς νέο κύκλο πίεσης στους λογαριασμούς, στις μεταφορές, στη βιομηχανία και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών σε ευρωπαϊκά εργαλεία και σε πιθανά μέτρα επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτή την ανησυχία.

Φορολογικές δηλώσεις και ΕΝΦΙΑ: η οικονομική πραγματικότητα χτυπά ήδη την πόρτα

Παράλληλα με τα μεγάλα γεωπολιτικά, η καθημερινότητα των πολιτών έχει ήδη μπει σε τροχιά φορολογικής πίεσης. Η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων άνοιξε στις 16 Μαρτίου 2026, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιουλίου 2026, ενώ για συγκεκριμένες περιπτώσεις φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία προβλέπεται διαφορετικό όριο έως 31 Ιουλίου 2026. Την ίδια περίοδο, έχουν ήδη αναρτηθεί και τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει τις φετινές μειώσεις φόρων και τις ελαφρύνσεις σε δηλώσεις και ΕΝΦΙΑ, όμως για μεγάλο μέρος της κοινωνίας το βασικό γεγονός είναι άλλο: μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο υποχρεώσεων. Και σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, αυτό πολλαπλασιάζει την ψυχολογική και οικονομική πίεση. Το φορολογικό άνοιγμα της άνοιξης του 2026 δεν συναντά μια κοινωνία ήρεμη, αλλά μια κοινωνία ήδη ανήσυχη για το τι έρχεται σε καύσιμα, τρόφιμα, ενέργεια και κόστος διαβίωσης.

Δημόσια οικονομικά: θετικά μηνύματα στους αριθμούς, ερωτήματα στην πραγματική οικονομία

Στο μέτωπο των δημόσιων οικονομικών, τα στοιχεία των τελευταίων ημερών δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 2,994 δισ. ευρώ για το πρώτο δίμηνο του 2026, αν και τα καθαρά έσοδα και ειδικά τα φορολογικά έσοδα κινούνται κάτω από τον στόχο. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα προχωρά σε νέα πρόωρη αποπληρωμή 7 δισ. ευρώ από τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, με ορίζοντα τον Ιούνιο, συνεχίζοντας τη στρατηγική απομείωσης του χρέους νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής εικόνας, αυτά είναι ισχυρά σήματα. Δείχνουν ότι το κράτος θέλει να εμφανιστεί ως δημοσιονομικά αξιόπιστο και διεθνώς σταθερό. Όμως η πολιτική ουσία δεν εξαντλείται εκεί. Το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο αυτή η δημοσιονομική αντοχή μπορεί να μεταφραστεί σε πραγματική ανακούφιση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, εφόσον η διεθνής κρίση βαθύνει. Οι αγορές και οι αριθμοί μπορεί να εκπέμπουν ψυχραιμία· η κοινωνία, όμως, μετρά πάντα διαφορετικά: με βάση τον λογαριασμό, το ράφι και το ντεπόζιτο.

Πολιτική αντιπαράθεση: από τη διεθνή κρίση μέχρι τη δημοκρατική ποιότητα

Η πολιτική σύγκρουση στην Ελλάδα δεν περιορίζεται στην ακρίβεια και στην εξωτερική πολιτική. Η σημερινή ατζέντα περιλαμβάνει και σφοδρή αντιπαράθεση γύρω από τη λειτουργία των θεσμών, την ποιότητα της δημοκρατίας και την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανήλθε με κριτική στο θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων, ενώ σχετική έκθεση που αναδείχθηκε σήμερα επισημαίνει ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της νομοθετικής εξουσίας προς την κυβέρνηση εμφανίζεται αποδυναμωμένος τα τελευταία χρόνια και ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μη θεωρείται πλήρως φιλελεύθερη δημοκρατία.

Την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εκπέμψει εικόνα ενότητας και πολιτικής αντεπίθεσης μετά την έντονη εσωκομματική και κοινοβουλευτική κινητικότητα των τελευταίων ημερών, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει ότι το κόμμα θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής. Η σύγκρουση, συνεπώς, δεν είναι απλώς για την επικαιρότητα. Είναι και για το ποιος μπορεί να πείσει ότι εκπροσωπεί μια πιο αξιόπιστη εκδοχή διακυβέρνησης σε μια περίοδο γενικευμένης αβεβαιότητας.

Κοινωνία και εργασία: οι κοινωνικοί λειτουργοί ξαναβάζουν στο τραπέζι το θέμα της υποστήριξης του κοινωνικού κράτους

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε σήμερα και η κινητοποίηση των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι προχώρησαν σε στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στο Μέγαρο Μαξίμου, με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Κοινωνική Εργασία. Η κινητοποίηση αυτή δεν είναι μια απλή συνδικαλιστική υποσημείωση. Αποτυπώνει το βαθύτερο πρόβλημα του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα: μεγάλες απαιτήσεις, σύνθετα κοινωνικά περιστατικά, διαρκώς αυξανόμενη πίεση στο πεδίο της πρόνοιας, αλλά και σοβαρές διεκδικήσεις για καλύτερες συνθήκες, ενίσχυση δομών και ουσιαστική αναγνώριση του έργου των επαγγελματιών.

Σε εποχές αβεβαιότητας, τέτοιες κινητοποιήσεις αποκτούν ξεχωριστή σημασία, γιατί θυμίζουν ότι η κοινωνική συνοχή δεν είναι αφηρημένη έννοια. Εξαρτάται από ανθρώπους, υπηρεσίες και δομές που καλούνται να λειτουργήσουν υπό συνεχή πίεση, την ώρα που η κοινωνία δοκιμάζεται από φτώχεια, μοναξιά, ψυχική επιβάρυνση, γήρανση, στεγαστική πίεση και οικογενειακή ανασφάλεια.

Τοπική αυτοδιοίκηση και διαφάνεια: νέο εργαλείο αξιολόγησης των δήμων

Στο διοικητικό και θεσμικό πεδίο, η κυβέρνηση παρουσίασε σήμερα νέο κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον οποίο ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε εργαλείο διαφάνειας και λογοδοσίας. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη συγκέντρωση και δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων για κρίσιμες υπηρεσίες των δήμων, φιλοδοξώντας να ενισχύσει τον έλεγχο και τη συγκρισιμότητα των επιδόσεων.

Η κίνηση αυτή έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία, εντάσσεται στην προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να εμφανίσει ένα επιτελικό κράτος που μετρά αποτελέσματα. Από την άλλη, θα κριθεί στην πράξη από το αν οι αριθμοί θα μετατραπούν σε πραγματική βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών, της καθαριότητας, της εξυπηρέτησης, των κοινωνικών δομών και της διαχείρισης της καθημερινότητας των πολιτών.

Δημόσια ασφάλεια και καθημερινότητα: έλεγχοι, δρόμοι και ανομία

Στο πεδίο της οδικής ασφάλειας, η σημερινή ειδησεογραφία έφερε ένα στοιχείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ έχουν μειωθεί κατά 20% το 2026 σε σχέση με το 2024, ενώ μόνο στο διάστημα 12-16 Μαρτίου στην Αττική έγιναν 25.627 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 255 σχετικές παραβάσεις. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην αυστηροποίηση των ελέγχων και στην εφαρμογή του νέου ΚΟΚ.

Την ίδια ώρα, όμως, η καθημερινότητα εξακολουθεί να αναδεικνύει εστίες παραβατικότητας και κοινωνικής έντασης. Στην Πτολεμαΐδα έγιναν οκτώ συλλήψεις για ρευματοκλοπή σε οικισμό Ρομά, σε επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομίας, ΔΕΔΔΗΕ, υγειονομικών και πολεοδομίας. Η υπόθεση υπενθυμίζει ότι το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να συγκρούεται με χρόνιες μορφές ανομίας, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και παραβατικών δικτύων, χωρίς πάντοτε να έχει καταφέρει μια βαθύτερη λύση.

Η Ελλάδα μέσα σε ένα πιο νευρικό γεωπολιτικό περιβάλλον

Η ημέρα έκλεισε και με νέα τουρκική πρόκληση, καθώς δημοσιεύθηκαν δηλώσεις του Ομέρ Τσελίκ που χαρακτήριζαν πηγή αστάθειας τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και τη στενή συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Ισραήλ. Σε μια περίοδο όπου η Μέση Ανατολή φλέγεται και οι θαλάσσιες ισορροπίες δοκιμάζονται, τέτοιες δηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για την Αθήνα, η οποία καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο τη μεγάλη διεθνή κρίση αλλά και τη διαρκή πίεση στο ελληνοτουρκικό πεδίο.

Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις. Πρέπει να λειτουργεί ταυτόχρονα αμυντικά, αποτρεπτικά, διπλωματικά και οικονομικά, σε ένα περιβάλλον όπου κάθε διεθνής κραδασμός μπορεί να καταλήξει σε εσωτερικό πολιτικό κόστος.

Η σημερινή ειδησεογραφία στην Ελλάδα δεν αποτυπώνει μια χώρα που κινείται σε κανονικότητα. Αποτυπώνει μια χώρα που προσπαθεί να κρατήσει σταθερό βηματισμό ενώ γύρω της και μέσα της πυκνώνουν οι πιέσεις. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η διεθνής αστάθεια, η απειλή νέας ενεργειακής αναταραχής, η ανησυχία για τη ναυτιλία και οι γεωπολιτικοί τριγμοί. Από την άλλη βρίσκεται η εσωτερική φθορά: η αγωνία της αγοράς, η κόπωση των πολιτών, οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων, η σύγκρουση για τους θεσμούς, η προσπάθεια του κράτους να αποδείξει ότι λειτουργεί και της αντιπολίτευσης να αποδείξει ότι δεν λειτουργεί αρκετά.

Αν κάτι χαρακτηρίζει τη σημερινή ημέρα, είναι η λέξη «επιφυλακή». Επιφυλακή στην εξωτερική πολιτική. Επιφυλακή στην οικονομία. Επιφυλακή στην κοινωνία. Επιφυλακή στην καθημερινότητα. Η Ελλάδα της 17ης Μαρτίου 2026 δεν βρίσκεται σε πανικό, αλλά σίγουρα δεν βρίσκεται και σε ηρεμία. Βρίσκεται σε μια μεταβατική, απαιτητική και νευρική φάση, όπου κάθε απόφαση της κυβέρνησης, κάθε κίνηση της αντιπολίτευσης, κάθε διεθνές γεγονός και κάθε κοινωνική αντίδραση μπορεί να καθορίσει τον τόνο των επόμενων ημερών. Και αυτό ακριβώς κάνει τη σημερινή ειδησεογραφία τόσο πυκνή, τόσο φορτισμένη και τόσο αποκαλυπτική για το πού βρίσκεται πραγματικά η χώρα.

