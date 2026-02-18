Ελλάδα 18/02/2026 Καιρός σε «πορτοκαλί» επιφυλακή, πολιτικές εξελίξεις, οικονομία, ασφάλεια και μια πολιτιστική διάκριση που κάνει τον γύρο του κόσμου

Η σημερινή εικόνα της Ελλάδας (Τετάρτη 18/02/2026) είναι πολυεπίπεδη και “κινητική”: από τη μια, η καθημερινότητα δοκιμάζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα και την ανάγκη για αυξημένη ετοιμότητα σε πολλές περιοχές. Από την άλλη, το πολιτικό και θεσμικό πεδίο κινείται με νομοθετικές κυρώσεις, δημόσιες συζητήσεις για κρίσιμα εθνικά ζητήματα όπως το δημογραφικό, και παράλληλα με εξωστρεφείς πρωτοβουλίες/συνεργασίες σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών.

Στο φόντο αυτό, ξεδιπλώνονται και οι “σκληρές” ειδήσεις της δημόσιας ασφάλειας, ενώ η αγορά εργασίας και η επιχειρηματικότητα εμφανίζουν νέες στοχευμένες παρεμβάσεις για νέους ανθρώπους. Την ίδια στιγμή, μια πολιτιστική διάκριση από την περιφέρεια θυμίζει ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο κεντρική πολιτική σκηνή και έκτακτα δελτία: είναι και δημιουργία, ταυτότητα, τουριστική δυναμική, “ήπια ισχύς” που χτίζεται με εικόνες, τέχνη και συλλογική αυτοπεποίθηση.

1) Καιρός: Παρατεταμένη αστάθεια και «πορτοκαλί» προειδοποιήσεις

Το κυρίαρχο πρακτικό θέμα για πολλούς πολίτες παραμένει η επιμονή ισχυρών βροχών/καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων, με επικαιροποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και προειδοποιήσεις για περιοχές που επηρεάζονται. Η εικόνα αυτή απαιτεί προσοχή σε μετακινήσεις, θαλάσσιες συγκοινωνίες και τοπικά φαινόμενα (πλημμυρικά επεισόδια, πτώσεις αντικειμένων λόγω ανέμων κ.λπ.).

2) Βουλή και θεσμική ατζέντα: Συμφωνίες, κυρώσεις και το Δημογραφικό στο προσκήνιο

Στο κοινοβουλευτικό πεδίο, ξεχωρίζει η κύρωση νομοσχεδίου που αφορά συμφωνία Ελλάδας–Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με καταγεγραμμένες θέσεις/ψήφους των κομμάτων όπως αποτυπώθηκαν στη διαδικασία.

Παράλληλα, η Βουλή αναδεικνύει το Δημογραφικό ως κορυφαία εθνική προτεραιότητα, με σχετική ημερίδα/εκδήλωση που “ανοίγει” δημόσια συζήτηση για το μέλλον, τις πολιτικές στήριξης οικογένειας/γεννήσεων, την περιφερειακή αποψίλωση και τις επιπτώσεις στην οικονομία και το κοινωνικό κράτος.

3) Μεταναστευτικό/επιστροφές: Συζητήσεις για «κόμβους επιστροφών» εκτός ΕΕ

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα εμφανίζεται να συμμετέχει σε συντονισμό με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τη διερεύνηση δημιουργίας κέντρων/“κόμβων επιστροφών” εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (return hubs), με στόχο τη διαχείριση περιπτώσεων μεταναστών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται και δεν είναι εύκολη η επιστροφή στις χώρες προέλευσης. Πρόκειται για πολιτικά και νομικά σύνθετη συζήτηση, που αγγίζει ζητήματα δικαιωμάτων, αποτροπής, επιχειρησιακής δυνατότητας και ευρωπαϊκής στρατηγικής.

4) Οικονομία & εργασία: Νέο πρόγραμμα για νέους 18–29 με έμφαση σε γυναίκες και “ψηφιακή–πράσινη” κατεύθυνση

Σημαντική είδηση για την αγορά εργασίας είναι η έναρξη αιτήσεων για πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους 18–29 ετών, με επιχορήγηση και ρητή στόχευση σε γυναίκες, καθώς και σε κατευθύνσεις ψηφιακής και πράσινης οικονομίας, με συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο υποβολής αιτήσεων.

5) Κοινωνική πίεση στον πρωτογενή τομέα: Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζουν να “καίνε”

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών παραμένουν ισχυρό πολιτικό και κοινωνικό σήμα, με αιτήματα γύρω από κόστος παραγωγής, τιμές, επιδοτήσεις/πληρωμές και τον ανταγωνισμό από εισαγωγές, ενώ οι εικόνες διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας δείχνουν ότι το ζήτημα δεν είναι συγκυριακό αλλά δομικό (ενεργειακό κόστος, αγροτικό εισόδημα, ευρωπαϊκές πολιτικές).

6) Δημόσια διοίκηση: Αντιδράσεις για το πειθαρχικό πλαίσιο

Στον δημόσιο διάλογο καταγράφονται έντονες αντιδράσεις/ανακοινώσεις από συνδικαλιστικούς φορείς για το πειθαρχικό πλαίσιο στο Δημόσιο (με αναφορές στην εφαρμογή του από 1/1/2026), θέμα που ακουμπά ευαίσθητα ισοζύγια: λογοδοσία και αποτελεσματικότητα, αλλά και δικαιώματα/εγγυήσεις των εργαζομένων.

7) Δημόσια ασφάλεια & εγκληματικότητα: Εξελίξεις σε υπόθεση ανθρωποκτονίας

Στην αστυνομική επικαιρότητα, αναφέρεται εξέλιξη σε υπόθεση δολοφονίας 27χρονου στη Νέα Πέραμο, με πληροφορίες για εντοπισμό οχήματος και έρευνες των αρχών ως προς το επιχειρησιακό αποτύπωμα των δραστών και τα σενάρια κινήτρων.

8) Δικαιοσύνη & διεθνής συνεργασία: Επαφές με το FBI

Καταγράφεται επίσης είδηση για συνάντηση ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το FBI, με στόχο ενίσχυση συνεργασίας σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος (θέματα που συνήθως συνδέονται με διασυνοριακό έγκλημα, ψηφιακές απειλές, οικονομικές απάτες κ.λπ.).

9) Πολιτισμός & διεθνής προβολή: Η Καλαμάτα και μια «καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου»

Μια πιο “φωτεινή” είδηση έρχεται από την Καλαμάτα: μεγάλη τοιχογραφία αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας βραβεύτηκε ως “Best Mural of the World” για το 2025 (σύμφωνα με την πλατφόρμα Street Art Cities, όπως αναφέρεται), λειτουργώντας ταυτόχρονα ως σύμβολο τοπικής ταυτότητας, πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικής δυναμικής.

Η Ελλάδα σήμερα μοιάζει με “μωσαϊκό” ειδήσεων που αποτυπώνει καθαρά τις προτεραιότητες και τις πιέσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας: ανθεκτικότητα απέναντι σε έντονα καιρικά φαινόμενα, θεσμική κίνηση και πολιτικές αποφάσεις που ακουμπούν εκπαίδευση, δημογραφικό και διεθνείς σχέσεις, οικονομικές παρεμβάσεις για να κρατηθούν οι νέοι ενεργοί και παραγωγικοί, αλλά και διαρκείς προκλήσεις σε ασφάλεια και κοινωνική συνοχή.

Και μέσα σε όλα αυτά, η πολιτιστική διάκριση από την περιφέρεια λειτουργεί σαν υπενθύμιση: η χώρα δεν “γράφεται” μόνο από κρίσεις και εντάσεις, αλλά και από δημιουργικές πρωτοβουλίες που ενώνουν κοινότητες, χτίζουν υπερηφάνεια και ανοίγουν δρόμους εξωστρέφειας. Στο τέλος της ημέρας, το ζητούμενο είναι το ίδιο: να μετατρέπονται οι ειδήσεις από απλή καταγραφή γεγονότων σε αφορμή για καλύτερη οργάνωση, ψυχραιμία, συμμετοχή και ουσιαστικές λύσεις.

