Ελλάδα 2/02/2026 Ελλάδα σε «πολλαπλά μέτωπα»: Συνταγματική Αναθεώρηση, Κακοκαιρία σε επιφυλακή, Δικαιοσύνη για το Μάτι και κύμα κινητοποιήσεων

Η σημερινή ημέρα στην Ελλάδα μοιάζει με συμπύκνωση μιας ολόκληρης περιόδου: πολιτική ατζέντα με υψηλό θεσμικό φορτίο, ένα καιρικό σκηνικό που κρατά την Πολιτική Προστασία σε διαρκή ετοιμότητα, κοινωνικές και εργασιακές πιέσεις που ξεσπούν με απεργίες και στάσεις εργασίας, και ταυτόχρονα ειδήσεις δημόσιας ασφάλειας που υπενθυμίζουν ότι η καθημερινότητα έχει και σκοτεινές στιγμές.

Στο επίκεντρο της πολιτικής ειδησεογραφίας βρίσκεται το άνοιγμα του φακέλου της Συνταγματικής Αναθεώρησης: μια συζήτηση που, από τη φύση της, δεν είναι «απλή μεταρρύθμιση», αλλά απόπειρα ανακαθορισμού κανόνων του παιχνιδιού για την επόμενη δεκαετία. Την ίδια ώρα, η χώρα μετρά επιπτώσεις από κακοκαιρία με ισχυρά φαινόμενα σε θαλάσσιες/νησιωτικές ζώνες και ορεινά, ενώ το κράτος προσαρμόζει επίπεδα προειδοποίησης και σχέδια ετοιμότητας.

Παράλληλα, η επικαιρότητα φέρνει ξανά στο προσκήνιο την τραγωδία στο Μάτι, με την ανώτατη δικαστική διαδικασία να απασχολεί συγγενείς θυμάτων και την κοινή γνώμη, καθώς διατυπώνονται προτάσεις για την τύχη αιτήσεων περί μείωσης ποινών.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κοινωνία κινείται: προαναγγελίες απεργιών/κινητοποιήσεων στο Δημόσιο και σε κλάδους μεταφορών και εργασίας, αλλά και σημαντικά στοιχεία για τα τροχαία στην Αττική, που φωτίζουν το διαχρονικό ζήτημα της οδικής ασφάλειας.

Ακολουθεί η σημερινή ειδησεογραφία στην Ελλάδα, οργανωμένη ανά θεματική, με έμφαση στο τι συνέβη και τι σηματοδοτεί.

1) Πολιτική: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ανοίγει επίσημα – και ξεκινούν οι «μάχες του περιεχομένου»

Η κυβέρνηση έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με αναφορές σε κρίσιμα άρθρα και θεσμικές τομές που αγγίζουν από την εκπαίδευση μέχρι τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης και την ευθύνη υπουργών.

Στο πολιτικό παρασκήνιο, το ερώτημα δεν είναι μόνο ποια άρθρα θα μπουν στο τραπέζι, αλλά πώς θα χτιστούν οι αναγκαίες συναινέσεις, αφού η αναθεώρηση απαιτεί ειδικές πλειοψηφίες και «δύο Βουλές» (προαναθεωρητική και αναθεωρητική διαδικασία). Αυτό καθιστά τις σημερινές τοποθετήσεις περισσότερο έναρξη στρατηγικής παρά τελική διατύπωση.

Στο ίδιο κάδρο μπαίνουν και οι αντιδράσεις κομμάτων, με δημόσιες δηλώσεις ότι θα κατατεθούν ολοκληρωμένες προτάσεις και ότι δεν πρόκειται να δοθεί «λευκή επιταγή» στη διαδικασία.

2) Καιρός – Πολιτική Προστασία: Σε ισχύ προειδοποιήσεις για επικίνδυνα φαινόμενα, με σταδιακή υποχώρηση

Η ΕΜΥ και οι αρμόδιες αρχές διατήρησαν σε ισχύ το πλαίσιο προειδοποιήσεων για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχές/καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι, χιονοπτώσεις σε ορεινά), με έμφαση σε νησιωτικές και ανατολικές θαλάσσιες ζώνες και τμήματα της χώρας που επηρεάζονται έως το μεσημέρι/απόγευμα της ημέρας.

Σύμφωνα με ενημερώσεις, η ένταση των φαινομένων παρουσιάζει τάση υποχώρησης από τη Δευτέρα, με τις υπηρεσίες ωστόσο να παραμένουν σε ετοιμότητα (ιδίως σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρικών επεισοδίων ή σε ορεινά με κίνδυνο χιονόπτωσης/παγετού).

3) Δικαιοσύνη: Το Μάτι επιστρέφει στην κορυφή της επικαιρότητας με κρίσιμη δικαστική εξέλιξη

Σημαντικό βάρος στη σημερινή δημόσια συζήτηση έχει η υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, μετά από δημοσιεύματα για την πρόταση να απορριφθούν αιτήσεις που συνδέονται με μείωση ποινών/αναίρεση, στο πλαίσιο της διαδικασίας στον Άρειο Πάγο.

Η παρουσία συγγενών θυμάτων και επιζώντων, όπως καταγράφεται σε ρεπορτάζ, υπογραμμίζει ότι η υπόθεση δεν είναι απλώς νομική: παραμένει κοινωνικό τραύμα, με διαρκές αίτημα για λογοδοσία, σαφή όρια ευθύνης και θεσμικά διδάγματα για την Πολιτική Προστασία.

4) Κοινωνία – Εργασία: Κινητοποιήσεις στον ορίζοντα (Δημόσιο, κλάδοι, μεταφορές)

Στο πεδίο των εργασιακών, η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε στάση εργασίας για αύριο και 24ωρη απεργία για την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας μια εβδομάδα αυξημένης κοινωνικής πίεσης και διεκδικήσεων.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αντιδράσεις και η κλιμάκωση κινητοποιήσεων σε κλάδους με αφετηρία ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στον απόηχο σοβαρού εργατικού δυστυχήματος που έχει ήδη προκαλέσει πανελλαδική κινητοποίηση.

Στις μεταφορές, προαναγγέλλονται απεργιακές κινητοποιήσεις στα ταξί (Αττική με 48ωρη απεργία για 3–4/2, και αντίστοιχες ανακοινώσεις για Θεσσαλονίκη), γεγονός που επηρεάζει πρακτικά μετακινήσεις πολιτών και λειτουργία πόλεων.

5) Δημόσια ασφάλεια: Υπόθεση Νέας Περάμου με νεκρό 27χρονο – έρευνες για το παρασκήνιο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η υπόθεση με τον 27χρονο που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, με τις αρχές να εξετάζουν στοιχεία για αρπαγή και να αξιολογούν υλικό (βίντεο/μαρτυρίες) γύρω από τη διαδρομή της υπόθεσης.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ευρήματα ιατροδικαστικής εξέτασης και λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι πρόκειται για υπόθεση βαριάς εγκληματικότητας, με πιθανές διασυνδέσεις που ερευνώνται.

6) Οδική ασφάλεια: Σκληροί αριθμοί για την Αττική τον Ιανουάριο

Στο τέλος της ημέρας, οι αριθμοί επαναφέρουν το διαχρονικό ζήτημα της οδικής ασφάλειας: πάνω από 400 τροχαία μέσα σε έναν μόνο μήνα στην Αττική, με νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν.

Ακόμη και όταν καταγράφονται συγκρίσεις ή τάσεις (όπως μεταβολές σε θανατηφόρα), το βασικό μήνυμα παραμένει ότι η καθημερινή παραβατικότητα στους δρόμους έχει άμεση κοινωνική «τιμολόγηση» σε ζωές, υγεία και κόστος για το σύστημα.

Μια Ελλάδα που δοκιμάζει αντοχές – και ταυτόχρονα ξαναγράφει το «επόμενο κεφάλαιο»

Η σημερινή ειδησεογραφία στην Ελλάδα δείχνει καθαρά ότι η χώρα κινείται ταυτόχρονα σε δύο χρόνους. Ο πρώτος χρόνος είναι ο «άμεσος»: κακοκαιρία, ασφάλεια, μετακινήσεις, εργασιακές συγκρούσεις, υποδομές, η σκληρή καθημερινότητα που δεν περιμένει τις πολιτικές αποφάσεις. Ο δεύτερος χρόνος είναι ο «θεσμικός»: η Συνταγματική Αναθεώρηση, δηλαδή η προσπάθεια να αναδιαμορφωθούν κανόνες, ισορροπίες και θεσμικές εγγυήσεις — σε μια εποχή που η κοινωνία ζητά αποτελεσματικότητα αλλά και εμπιστοσύνη.

Και ανάμεσα στους δύο χρόνους, υπάρχει η Δικαιοσύνη: το Μάτι επιστρέφει ως υπενθύμιση ότι οι μεγάλες τραγωδίες δεν τελειώνουν όταν κλείσει ο κύκλος των ειδήσεων. Τελειώνουν μόνο όταν κλείσει ο κύκλος της λογοδοσίας και όταν η πολιτεία μπορεί να πει, με αποδείξεις, «μάθαμε – αλλάξαμε – θωρακιστήκαμε».

Αν κάτι κρατά σήμερα ως συμπέρασμα, είναι ότι η ανθεκτικότητα μιας χώρας δεν μετριέται μόνο στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και στην ικανότητά της να κάνει θεσμικές επιλογές χωρίς να σπάει η κοινωνική συνοχή. Η Ελλάδα, σε αυτή τη συγκυρία, καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκρίνεται και στα δύο: να προστατεύει την καθημερινότητα και να σχεδιάζει το μέλλον.

