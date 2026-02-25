Ελλάδα 25/02/2026 Απεργίες, Τέμπη, σιδηρόδρομος σε «ζωντανή» εποπτεία, διπλωματία και πίεση στην οικονομία

Η σημερινή μέρα στην Ελλάδα «κουβαλά» πολλές παράλληλες ειδήσεις που, μαζί, περιγράφουν την ίδια μεγάλη εικόνα: μια κοινωνία που βρίσκεται σε διαρκή διαπραγμάτευση με το κράτος, την οικονομία και την ασφάλεια. Από τη μία, οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται καθώς πλησιάζει η επέτειος των Τεμπών και τα σωματεία ανακοινώνουν συμμετοχές, στάσεις εργασίας και απεργίες.

Από την άλλη, η πολιτεία επιχειρεί να αποδείξει ότι αλλάζει σελίδα σε κρίσιμες υποδομές: τίθεται σε λειτουργία πλατφόρμα που δίνει «ζωντανή εικόνα» των τρένων, με χρονοδιάγραμμα καθολικής εγκατάστασης συστήματος δορυφορικού εντοπισμού. Παράλληλα, η εξωτερική πολιτική μπαίνει σε πυκνή τροχιά επαφών, με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ενώ η οικονομία δίνει τα δικά της σήματα: πληθωρισμός, φορο-έσοδα και τιμές υλικών – όλα μαζί πιέζουν την καθημερινότητα και τη δημόσια συζήτηση.

1) Κινητοποιήσεις: Τέμπη, κλιμάκωση ανακοινώσεων και απεργιακές αποφάσεις

Η επικαιρότητα κυριαρχείται από τη δυναμική των κινητοποιήσεων ενόψει των τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι ανακοινώσεις συμμετοχής στα συλλαλητήρια του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου πολλαπλασιάζονται, με εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να δηλώνουν παρουσία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η συμμετοχή «δένει» με προκήρυξη απεργιών ή εργασιακών στάσεων από κλαδικούς φορείς. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η κοινωνία δεν αντιμετωπίζει την επέτειο ως τυπική ημερομηνία μνήμης, αλλά ως σημείο πολιτικής και θεσμικής πίεσης για λογοδοσία, ασφάλεια μεταφορών και ουσιαστικές αλλαγές.

Τι να κρατήσεις σήμερα:

Η κινητοποίηση έχει «οριζόντιο» χαρακτήρα (πολλοί χώροι δουλειάς, πολλοί κλάδοι, πολλές πόλεις).

Το βάρος δεν είναι μόνο συμβολικό αλλά και πρακτικό: απεργίες/στάσεις επηρεάζουν υπηρεσίες και μετακινήσεις.

2) Εργασία & συλλογικές συμβάσεις: 24ωρη απεργία σε Τουρισμό–Επισιτισμό

Στο πεδίο των εργασιακών, σήμερα καταγράφεται 24ωρη πανελλαδική απεργία στον Τουρισμό–Επισιτισμό, με αιχμή την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ). Έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας στις 11:00. Σε έναν κλάδο που «κρατά» μεγάλο μέρος της εποχικής και όχι μόνο απασχόλησης, η σύγκρουση γύρω από μισθούς, ωράρια, όρους εργασίας και κάλυψη των εργαζομένων είναι διαχρονικά κομβική—και σήμερα επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.

3) Δημόσιος τομέας: στάση εργασίας και απεργία (ΑΔΕΔΥ) με φόντο δικαστική απόφαση

Στην Αττική, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας στις 27 Φεβρουαρίου (από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 11:00) και απεργία στις 28 Φεβρουαρίου. Το πλαίσιο που αναφέρεται συνδέεται με την ημέρα ανακοίνωσης δικαστικής απόφασης για την ενοχή ή μη καταδικασμένων μελών της Χρυσής Αυγής, με κάλεσμα για συγκέντρωση στο Εφετείο Αθηνών. Πρόκειται για μια είδηση που «κουμπώνει» σε δύο επίπεδα: (α) εργασιακή κινητοποίηση στον δημόσιο τομέα, (β) ισχυρό πολιτικό/θεσμικό φορτίο που μεταφέρεται στον δρόμο και στη δημόσια σφαίρα.

4) Μεταφορές: σε λειτουργία το railway.gov.gr και «ζωντανή εικόνα» τρένων σε πραγματικό χρόνο

Στον πυρήνα της σημερινής ατζέντας βρίσκεται και μια είδηση με υψηλό συμβολισμό: τίθεται σε λειτουργία το railway.gov.gr, πλατφόρμα που –σύμφωνα με την ενημέρωση– δίνει για πρώτη φορά «ζωντανή εικόνα» τρένων σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, περιγράφεται χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης δορυφορικού εντοπισμού: έως τα τέλη Μαρτίου 2026 να έχει εξοπλιστεί το σύστημα για όλα τα τρένα στον άξονα Πειραιάς–βόρεια σύνορα, και έως το τέλος Απριλίου 2026 να έχει εγκατασταθεί στο σύνολο των αμαξοστοιχιών του δικτύου.

Γιατί έχει βαρύτητα πολιτικά:

Μετά τα Τέμπη, κάθε τεχνολογικό/επιχειρησιακό βήμα στον σιδηρόδρομο δεν κρίνεται μόνο ως έργο υποδομής, αλλά ως δοκιμασία αξιοπιστίας του κράτους: “λειτουργεί; είναι διαφανές; είναι ελέγξιμο; αποτρέπει λάθη;”. Η «ζωντανή εποπτεία» είναι, πρακτικά, μια υπόσχεση για μείωση τυφλών σημείων και καλύτερη επιχειρησιακή εικόνα—και θα αξιολογηθεί από το αν φέρνει μετρήσιμη ασφάλεια και όχι απλώς επικοινωνία.

5) Διπλωματία & ασφάλεια: κρίσιμες επαφές Ελλάδας–ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον

Στο εξωτερικό μέτωπο, ξεχωρίζει η είδηση για τη μετάβαση του ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη στην Ουάσιγκτον και τη συνάντησή του με τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο, σε περίοδο αυξημένης έντασης/κινητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι στο κέντρο της ατζέντας είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ότι συζητείται και ο επόμενος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας–ΗΠΑ εντός του 2026 στην Αθήνα.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα (σε απλά λόγια):

Η χώρα προσπαθεί να «κλειδώσει» σταθερότητα και ρόλο σε μια περιοχή όπου τα γεγονότα τρέχουν ταχύτερα από τα ανακοινωθέντα.

Οι ελληνοτουρκικές ισορροπίες και η αμερικανική στάση παραμένουν σταθερά στο φόντο, ακόμη κι όταν η επίσημη ατζέντα μιλά κυρίως για Μέση Ανατολή.

6) Οικονομία: πληθωρισμός, φορο-έσοδα και «ανθεκτικές» ανατιμήσεις

Η οικονομική ειδησεογραφία σήμερα κινείται σε τρεις γραμμές που τέμνονται στην καθημερινότητα:

α) Πληθωρισμός

Καταγράφεται αναθεώρηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα για τον Ιανουάριο στο 2,9%, ενώ για την Ευρωζώνη επιβεβαιώνεται το 1,7% (σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα). Για τα νοικοκυριά, τέτοια ποσοστά δεν είναι «αφηρημένα»: μεταφράζονται σε πίεση στο καλάθι, στις υπηρεσίες και στη στέγη, ειδικά όταν οι μισθοί δεν ακολουθούν με τον ίδιο ρυθμό.

β) Προϋπολογισμός & φορολογικά έσοδα

Παράλληλα, προβάλλει θέμα για υστέρηση φορολογικών εσόδων έναντι στόχου τον Ιανουάριο (με αναφορά ότι, αν εξαιρεθούν συγκεκριμένα ποσά/ειδικές εισπράξεις, η υστέρηση είναι της τάξης του 5,3% έναντι στόχου, κατά το δημοσίευμα). Αυτά τα μεγέθη τροφοδοτούν τη συζήτηση για το πόσο «άνεση» έχει το κράτος για μέτρα στήριξης ή ελαφρύνσεις χωρίς να ανοίγει νέες τρύπες.

γ) Τιμές οικοδομικών υλικών

Σημειώνεται επίσης άνοδος 2,3% στις τιμές οικοδομικών υλικών στην εκκίνηση του 2026 (κατά το δημοσίευμα). Αυτό ακουμπά άμεσα στην οικοδομή, στις ανακαινίσεις, στο κόστος έργων και τελικά στην αγορά κατοικίας, όπου κάθε επίμονο «κύμα» ανατιμήσεων επιβαρύνει τόσο τον ιδιώτη όσο και τα δημόσια έργα.

Η σημερινή Ελλάδα μοιάζει να κινείται σε τρία ταυτόχρονα «τεστ αντοχής». Πρώτον, το κοινωνικό τεστ: οι κινητοποιήσεις για τα Τέμπη και οι απεργίες δείχνουν πως η μνήμη μετατρέπεται σε αίτημα λογοδοσίας και αλλαγών, όχι σε τελετουργία. Δεύτερον, το θεσμικό τεστ: κάθε πρωτοβουλία στον σιδηρόδρομο, όπως η υπόσχεση για πραγματικό χρόνο εποπτείας και καθολικό δορυφορικό εντοπισμό, κρίνεται με μοναδικό μέτρο την ασφάλεια και την αξιοπιστία στην πράξη. Τρίτον, το οικονομικό τεστ: πληθωρισμός, έσοδα και ανατιμήσεις στα δομικά υλικά συντηρούν ένα περιβάλλον όπου η καθημερινότητα μετριέται σε αποδείξεις, λογαριασμούς και «αντέχει/δεν αντέχει».

Αν κάτι ενώνει όλα τα παραπάνω, είναι ότι το 2026 δεν επιτρέπει ουδέτερες ζώνες: οι πολίτες ζητούν αποτελέσματα, οι υποδομές απαιτούν διαφάνεια και λειτουργικότητα, και η οικονομία δεν συγχωρεί καθυστερήσεις ή μισές λύσεις. Η είδηση της ημέρας, τελικά, δεν είναι μία—είναι η σύγκλιση πολλών, που όλες λένε το ίδιο πράγμα: η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο όπου η κοινωνική πίεση και η κρατική αποτελεσματικότητα θα μετρηθούν «στο πεδίο», όχι στα λόγια

