Ελλάδα 25/03/2026 Επέτειος, πίεση, πολιτική φόρτιση και μια κοινωνία που ζητά απαντήσεις

Η Ελλάδα τιμά σήμερα την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου με παρελάσεις, επίσημες δηλώσεις και συμβολικά μηνύματα ενότητας, όμως πίσω από το τελετουργικό της ημέρας παραμένει έντονα ορατή μια χώρα που ζει ταυτόχρονα σε πολλαπλά επίπεδα έντασης. Από τη μία πλευρά, η δημόσια εικόνα της ημέρας είναι αυτή της ιστορικής μνήμης, της εθνικής αυτοπεποίθησης και της προβολής σταθερότητας. Από την άλλη, το πολιτικό και κοινωνικό υπόστρωμα παραμένει βαρύ: η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών έχει ήδη επαναφέρει στο προσκήνιο οργή, καχυποψία και βαθιά δυσπιστία απέναντι στη λειτουργία του κράτους, ενώ στο οικονομικό πεδίο η κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυξήσεις εισοδημάτων, μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας και φόβους για νέες διεθνείς ανατιμήσεις λόγω της πολεμικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Η σημερινή ειδησεογραφία στην Ελλάδα δεν είναι, λοιπόν, μια απλή αλληλουχία μεμονωμένων γεγονότων. Είναι η αποτύπωση μιας χώρας που προσπαθεί να εμφανίσει θεσμική κανονικότητα, ενώ ταυτόχρονα κουβαλά ανοιχτές πληγές, κοινωνική κόπωση και πολιτικές εκκρεμότητες. Η επέτειος της 25ης Μαρτίου δίνει τον τόνο στο δημόσιο σκηνικό, αλλά κάτω από αυτόν τον τόνο ακούγονται πολύ καθαρά οι συζητήσεις για λογοδοσία, αγοραστική δύναμη, ασφάλεια, άμυνα και αντοχές της κοινωνίας. Αυτή η διπλή εικόνα —εθνική υπερηφάνεια στην επιφάνεια, κοινωνική ανησυχία στο βάθος— είναι ίσως το πιο ακριβές πορτρέτο της Ελλάδας σήμερα.

Η 25η Μαρτίου στο επίκεντρο: παρέλαση, συμβολισμοί και πολιτικά μηνύματα

Το κεντρικό γεγονός της ημέρας είναι φυσικά ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα, ενώ ανάλογες εκδηλώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις, με τη Θεσσαλονίκη να δίνει επίσης έντονο συμβολικό στίγμα. Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία χρησιμοποίησε την επέτειο όχι μόνο ως πράξη ιστορικής μνήμης αλλά και ως ευκαιρία να στείλει μηνύματα συνοχής, υπευθυνότητας και εθνικής σταθερότητας σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Το κλίμα των δηλώσεων κινήθηκε γύρω από τρεις βασικούς άξονες: ιστορική συνέχεια, εθνική ενότητα και ανάγκη θωράκισης της χώρας σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Οι κυβερνητικές και θεσμικές παρεμβάσεις επιχείρησαν να συνδέσουν το 1821 με το παρόν, προβάλλοντας την ιδέα ότι η Ελλάδα καλείται και σήμερα να σταθεί όρθια μέσα σε ένα σύνθετο διεθνές σκηνικό. Αντίστοιχα, και από την αντιπολίτευση υπήρξαν παρεμβάσεις με αναφορές στις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατικής ευθύνης, στοιχείο που δείχνει ότι η εθνική επέτειος λειτουργεί φέτος και ως πεδίο πολιτικού συμβολισμού.

Η δίκη για τα Τέμπη ρίχνει βαριά σκιά πάνω από τη δημόσια ζωή

Το γεγονός που εξακολουθεί να βαραίνει περισσότερο το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα είναι η έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Η πρώτη διαδικασία σημαδεύτηκε από ένταση, αποδοκιμασίες και σοβαρές ενστάσεις για τις συνθήκες διεξαγωγής, με αποτέλεσμα η υπόθεση να αναβληθεί για την 1η Απριλίου. Οι συγγενείς των θυμάτων και μεγάλος αριθμός πολιτών αντιμετωπίζουν τη δίκη όχι απλώς ως μια ποινική διαδικασία, αλλά ως δοκιμασία αξιοπιστίας για το κράτος, τη Δικαιοσύνη και το πολιτικό σύστημα συνολικά.

Η δημόσια συζήτηση παραμένει εξαιρετικά φορτισμένη επειδή, πέρα από τα επιχειρησιακά και τεχνικά λάθη που έχουν ήδη αναδειχθεί, εξακολουθεί να υπάρχει διάχυτη αίσθηση ότι η πλήρης λογοδοσία δεν έχει ακόμη φτάσει στα επίπεδα που απαιτεί η κοινωνία. Το γεγονός ότι η υπόθεση συνδέεται με χρόνιες αδυναμίες των ελληνικών σιδηροδρόμων, καθυστερήσεις σε έργα ασφαλείας και διαχρονικές κρατικές ευθύνες εντείνει τη δυσπιστία. Έτσι, ακόμη και μέσα στην ημέρα της εθνικής επετείου, η τραγωδία των Τεμπών παραμένει μια ανοιχτή πληγή που επηρεάζει την πολιτική ατμόσφαιρα πολύ πιο βαθιά από οποιοδήποτε τυπικό μήνυμα ενότητας.

Οικονομία: αυξήσεις εισοδημάτων, αλλά και επίμονη ανησυχία για το κόστος ζωής

Στο οικονομικό πεδίο, η επικαιρότητα περιστρέφεται γύρω από την προαναγγελθείσα νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κατώτατος μισθός έχει ήδη φτάσει τα 880 ευρώ, έπειτα από σωρευτικές αυξήσεις των τελευταίων ετών, και η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει το αφήγημα της σταδιακής ανάκτησης εισοδήματος για τα χαμηλότερα μισθολογικά στρώματα.

Ωστόσο, η συζήτηση για τους μισθούς δεν διεξάγεται σε κενό. Η αγωνία για την ακρίβεια παραμένει ισχυρή, ιδιαίτερα σε καύσιμα, τρόφιμα και καθημερινά αγαθά. Ήδη από τις 11 Μαρτίου η κυβέρνηση ανακοίνωσε πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ για τρεις μήνες, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει φαινόμενα αισχροκέρδειας ενόψει των αναταράξεων στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Παράλληλα, έχουν παρουσιαστεί και μέτρα στήριξης για τα καύσιμα, ενώ η συζήτηση για ελέγχους στην αγορά εργασίας και για την εισφοροδιαφυγή δείχνει ότι το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να εμφανίσει πιο σφιχτό πλαίσιο εποπτείας.

Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα της οικονομίας σήμερα είναι μεικτή. Από τη μία, υπάρχουν σήματα δημοσιονομικής σταθερότητας, καλύτερης πορείας του χρέους και διατήρησης επενδυτικής αξιοπιστίας. Από την άλλη, για τα νοικοκυριά το βασικό ερώτημα παραμένει πρακτικό και σκληρό: πόσο φτάνει ο μισθός έως το τέλος του μήνα και πόσο ευάλωτη είναι η χώρα σε νέα διεθνή σοκ.

Άμυνα και ασφάλεια: το διεθνές περιβάλλον πιέζει και την ελληνική ατζέντα

Η σημερινή ρητορική γύρω από την επέτειο συνδέθηκε έντονα και με τα θέματα άμυνας και ασφάλειας. Το τελευταίο διάστημα η Ελλάδα έχει κινηθεί με σαφή κατεύθυνση ενίσχυσης της αμυντικής της θωράκισης, με την έγκριση σημαντικών εξοπλιστικών σχεδίων, όπως το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και anti-drone προστασίας που έχει παρουσιαστεί ως “Achilles Shield”, αλλά και με αναβαθμίσεις μαχητικών αεροσκαφών. Σήμερα, μέσα στο εορταστικό πλαίσιο, οι σχετικές αναφορές απέκτησαν ακόμα πιο ισχυρό συμβολικό βάρος.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει φέρει στο προσκήνιο και νέες ανησυχίες για κυβερνοασφάλεια. Reuters μετέδωσε ότι ελληνικές ναυτιλιακές και άλλες επιχειρήσεις ελέγχουν τα συστήματά τους για ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις, κατόπιν οδηγιών από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Το στοιχείο αυτό δεν κυριαρχεί μεν στο τελετουργικό της ημέρας, όμως δείχνει ότι η ελληνική πραγματικότητα επηρεάζεται άμεσα από τις περιφερειακές συγκρούσεις, όχι μόνο ενεργειακά και οικονομικά αλλά και ψηφιακά.

Κοινωνία: κόπωση, διεκδικήσεις και χαμηλή ανοχή στην ατιμωρησία

Το κοινωνικό κλίμα στην Ελλάδα παραμένει ευαίσθητο. Η πρόσφατη κινητοποίηση των συνταξιούχων στην Αθήνα με αιτήματα αυξήσεις και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης ήταν ακόμη μία ένδειξη ότι μεγάλα τμήματα της κοινωνίας εξακολουθούν να νιώθουν πως η βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών δεν μεταφράζεται αυτόματα σε καθημερινή ανακούφιση. Παράλληλα, η υπόθεση των Τεμπών εξακολουθεί να λειτουργεί ως καταλύτης μιας ευρύτερης κοινωνικής απαίτησης: όχι άλλες καθυστερήσεις, όχι άλλη συγκάλυψη, όχι άλλη πολιτική διαχείριση χωρίς πραγματική λογοδοσία.

Αυτή η διάθεση είναι κρίσιμη για να κατανοήσει κανείς τη σημερινή Ελλάδα. Η κοινωνία δεν εμφανίζεται απαραίτητα εκρηκτική σε κάθε μέτωπο, αλλά δείχνει ολοένα χαμηλότερη ανοχή όταν αισθάνεται ότι υποτιμώνται οι απώλειες, η ακρίβεια, η αδικία ή η θεσμική ανεπάρκεια. Είναι μια κοινωνία κουρασμένη, αλλά όχι αδιάφορη· μια κοινωνία που μπορεί να συμμετέχει στην εθνική γιορτή, αλλά ταυτόχρονα να απαιτεί εξηγήσεις, προστασία και πιο χειροπιαστή δικαιοσύνη.

Η συνολική εικόνα της ημέρας

Αν επιχειρούσε κανείς να συμπυκνώσει τη σημερινή ειδησεογραφία της Ελλάδας σε μία φράση, θα έλεγε το εξής: πρόκειται για μια ημέρα εθνικού συμβολισμού μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκούς πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής πίεσης. Η επέτειος της 25ης Μαρτίου προσφέρει στη χώρα έναν καθρέφτη ιστορικής συνέχειας και συλλογικής αυτοεικόνας. Όμως αυτός ο καθρέφτης δεν κρύβει τις δυσκολίες του παρόντος. Αντίθετα, τις φωτίζει. Φωτίζει τη σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη σταθερότητας και στη λαϊκή απαίτηση για ευθύνες. Φωτίζει την απόσταση ανάμεσα στους μακροοικονομικούς δείκτες και στην καθημερινή ασφυξία. Φωτίζει επίσης την πρόκληση μιας χώρας που θέλει να εμφανίζεται ασφαλής και ισχυρή, ενώ ταυτόχρονα δοκιμάζεται από ανοιχτές κρίσεις εμπιστοσύνης.

Η Ελλάδα της 25ης Μαρτίου 2026 δεν είναι μια μονοδιάστατη χώρα. Δεν είναι μόνο οι σημαίες, οι παρελάσεις και οι αναφορές στο 1821. Δεν είναι μόνο οι κυβερνητικές εξαγγελίες για μισθούς, μέτρα και μεταρρυθμίσεις. Και ασφαλώς δεν είναι μόνο η αγανάκτηση για τα Τέμπη, όσο καθοριστική κι αν είναι. Είναι όλα αυτά μαζί: μια χώρα που τιμά την ιστορική της διαδρομή, αλλά ταυτόχρονα δίνει καθημερινή μάχη με τη δυσπιστία, την πίεση του κόστους ζωής, τις διεθνείς απειλές και τις εσωτερικές της ανεπάρκειες.

Το πραγματικό στοίχημα από αύριο δεν θα είναι αν ολοκληρώθηκαν ομαλά οι εορτασμοί, ούτε αν οι πολιτικές δηλώσεις ακούστηκαν επιβλητικές. Θα είναι αν η χώρα μπορεί να μετατρέψει τους συμβολισμούς σε πράξεις: δικαιοσύνη εκεί όπου υπάρχουν ανοιχτές πληγές, προστασία εκεί όπου η κοινωνία πιέζεται, σοβαρότητα εκεί όπου η πολιτική συχνά αρκείται σε διαχείριση εντυπώσεων. Η σημερινή ημέρα θυμίζει τι πέτυχε η Ελλάδα όταν διεκδίκησε την ελευθερία της. Η αυριανή ημέρα θα δείξει αν μπορεί να διεκδικήσει με την ίδια σοβαρότητα και κάτι εξίσου κρίσιμο: μια πιο αξιόπιστη, πιο δίκαιη και πιο ανθεκτική δημόσια ζωή.

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