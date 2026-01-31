Ελλάδα 31/01/2026 Η επικαιρότητα της ημέρας: κακοκαιρία «στο κόκκινο», έλεγχοι–παρεμβάσεις και γεγονότα που σημάδεψαν το Σάββατο

Το σημερινό (Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026) ειδησεογραφικό τοπίο στην Ελλάδα κινείται σε «διπλό χρόνο»: από τη μία, η χώρα μπαίνει σε φάση αυξημένης ετοιμότητας λόγω της κακοκαιρίας που εντείνεται από το βράδυ και κορυφώνεται την Κυριακή, με τις αρχές να ενεργοποιούν συντονιστικά όργανα και να απευθύνουν συστάσεις προς πολίτες και δήμους.

Από την άλλη, η καθημερινότητα «τρέχει» με ειδήσεις που αγγίζουν άμεσα την κοινωνία: προθεσμίες και φορολογικές δηλώσεις για ακίνητα, επιχειρησιακές κινήσεις της αστυνομίας, περιστατικά που δοκιμάζουν τις τοπικές κοινότητες (όπως πυρκαγιές), αλλά και στιγμές που ενώνουν—από τον αθλητισμό έως γεγονότα θρησκευτικού–κοινωνικού χαρακτήρα.

1) Καιρός – Πολιτική Προστασία: ενίσχυση φαινομένων και αυξημένη ετοιμότητα

Οι προγνώσεις και οι προειδοποιήσεις «δείχνουν» επιδείνωση από αργά το βράδυ, με βροχές/καταιγίδες και ενίσχυση ανέμων σε περιοχές της χώρας, ενώ οι αρχές ανεβάζουν επίπεδο επιτήρησης.

Στη Χαλκιδική πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ), με στόχο τον έλεγχο ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

πραγματοποιήθηκε του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ), με στόχο τον έλεγχο ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με «σήμα» αυξημένης επαγρύπνησης προς περιφέρειες και δήμους για τα φαινόμενα που αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή.

Τι σημαίνει πρακτικά σήμερα: περισσότερη προσοχή σε μετακινήσεις, αποφυγή διέλευσης από ρέματα/χειμάρρους, έλεγχος στερεώσεων σε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από ανέμους, και παρακολούθηση των ανακοινώσεων των αρχών ανά περιοχή.

2) Κοινωνία – Συμβάντα: πυρκαγιά σε πολυκατοικία και επιχειρησιακές κινήσεις

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας , όπου ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε διαμερίσματα πολυκατοικίας το απόγευμα, κινητοποιώντας δυνάμεις για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

, όπου ξέσπασε το απόγευμα, κινητοποιώντας δυνάμεις για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Σε άλλη εξέλιξη, η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) πραγματοποίησε έφοδο/έρευνες στις Φυλακές Κορυδαλλού , όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κινητά τηλέφωνα και μικροποσότητες ουσιών, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες για δύο έγκλειστους.

3) Οικονομία – Φορολογία ακινήτων: «τελευταία μέρα» για διορθώσεις στο Ε9

Στην οικονομική επικαιρότητα, ξεχωρίζει η υπενθύμιση ότι 31 Ιανουαρίου 2026 είναι η καταληκτική ημερομηνία για αλλαγές που αφορούν την εικόνα των ακινήτων του 2025, μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους ώστε να αποφύγουν λάθη που «μεταφράζονται» σε επιβαρύνσεις.

4) Αγορά/Κατοικία: παρεμβάσεις και αιτήματα ιδιοκτητών για το 2026

Στο μέτωπο της κατοικίας και των ιδιοκτητών, η ΠΟΜΙΔΑ δημοσιοποίησε στόχους και «ανοιχτά μέτωπα» για το 2026, με αναφορές—μεταξύ άλλων—σε φορολογικά ζητήματα (όπως συντελεστές/ΕΝΦΙΑ) και προτάσεις για την αξιοποίηση κλειστών κατοικιών.

5) Πολιτική: εσωκομματικές αιχμές και κλίμα στο κυβερνών κόμμα

Στην πολιτική σκηνή, καταγράφονται δημοσιεύματα για νέες αιχμές του Νίκος Δένδιας προς το Μέγαρο Μαξίμου και για το κλίμα εντός της Νέα Δημοκρατία, σε μια περίοδο που η δημόσια ατζέντα πιέζεται από πολλαπλά «μέτωπα» (καιρός, καθημερινότητα, ασφάλεια, οικονομία).

6) Δικαιοσύνη – Υποκλοπές: νέα δικογραφία και η πορεία της δίκης

Στον χώρο της δικαιοσύνης, επανέρχεται στο προσκήνιο η υπόθεση των υποκλοπών, με αναφορά σε νέα δικογραφία και σε χρονοδιάγραμμα εξέλιξης της διαδικασίας στο δικαστήριο τις αμέσως επόμενες ημέρες.

7) Κοινωνία – ΠΑΟΚ: κηδείες θυμάτων και νεότερα για τον τραυματία

Η επικαιρότητα παραμένει βαριά γύρω από το δυστύχημα στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ: σήμερα τελέστηκαν κηδείες θυμάτων σε κλίμα οδύνης.

Παράλληλα, υπάρχουν νεότερες ενημερώσεις για τον 20χρονο τραυματία που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τους γιατρούς να περιγράφουν την κατάστασή του ως σταθερή.

8) Αθλητισμός: πρόκριση της Εθνικής πόλο γυναικών

Στις ευχάριστες ειδήσεις της ημέρας, η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών Ελλάδας νίκησε την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών Ιταλίας με 15–10 και πήρε πρόκριση στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με επόμενο αντίπαλο την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών Κροατίας (σύμφωνα με το ρεπορτάζ).

9) Θρησκεία – Κοινωνία: θυρανοίξια στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν θυρανοίξια, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, σε εκδήλωση που καλύφθηκε ως γεγονός συμβολισμού και συγκίνησης.

Η σημερινή εικόνα της ελληνικής επικαιρότητας θυμίζει ότι η «μεγάλη είδηση» συχνά δεν είναι μία: είναι το άθροισμα μικρών και μεγάλων γεγονότων που τρέχουν παράλληλα. Από την οργανωμένη κινητοποίηση για την κακοκαιρία και την ανάγκη προσωπικής προσοχής στις μετακινήσεις, μέχρι τις διοικητικές προθεσμίες που επηρεάζουν άμεσα τα νοικοκυριά, τις επιχειρησιακές δράσεις των αρχών, αλλά και τις στιγμές συλλογικού πένθους ή εθνικής χαράς, η Ελλάδα κλείνει αυτό το Σάββατο με ένταση, συγκίνηση και εγρήγορση.

Το βασικό μήνυμα για τις επόμενες ώρες είναι καθαρό: παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων για τον καιρό, αυξημένη προσοχή στις τοπικές οδηγίες και ψυχραιμία—γιατί, όταν τα φαινόμενα δυναμώνουν, η πρόληψη είναι η πιο «ήσυχη» αλλά και η πιο αποτελεσματική άμυνα.

Related