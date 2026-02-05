Ελλάδα 5/02/2026 Κακοκαιρία, κυβερνο-απάτες, «σκιές» κατασκοπείας και ανοιχτά μέτωπα πολιτικής

Η σημερινή εικόνα της ελληνικής επικαιρότητας μοιάζει με «σύνθετο μωσαϊκό»: από τη μία, η χώρα δοκιμάζεται επιχειρησιακά από έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν μετακινήσεις και καθημερινότητα· από την άλλη, η δημόσια σφαίρα πιέζεται από ζητήματα ασφάλειας (στο φυσικό πεδίο αλλά και στον κυβερνοχώρο), ενώ η πολιτική ατζέντα κινείται ταυτόχρονα σε δύο ταχύτητες: θεσμικές συζητήσεις υψηλού συμβολισμού και χειροπιαστά θέματα “εδώ και τώρα” που αφορούν οικογένειες, εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η μέρα «γράφει» κυρίως σε τρεις γραμμές:

Καιρός & Πολιτική Προστασία (προειδοποιήσεις, βροχές/καταιγίδες, άνεμοι, επιπτώσεις στην κυκλοφορία), Ασφάλεια & Θεσμοί (υπόθεση κατασκοπείας/διαρροής απορρήτων, παράλληλα με πολιτικές-θεσμικές κινήσεις), Κοινωνία & Οικονομία (πληρωμές/ενισχύσεις, κυβερνο-απάτες, δημόσιες παρεμβάσεις για παραγωγικό μοντέλο και διοίκηση).

Ακολουθεί αναλυτική αποτύπωση των βασικών θεμάτων της ημέρας, με καθαρή θεματοποίηση για να «διαβάζεται» σαν ημερήσιος οδηγός.

1) Καιρός: «Πορτοκαλί» προειδοποίηση – έντονα φαινόμενα, άνεμοι και επιπτώσεις

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει/επικαιροποιήσει έκτακτη προειδοποίηση (πορτοκαλί) για πρόσκαιρη αλλά ισχυρή επιδείνωση, με βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, καθώς και θυελλώδεις ανέμους σε θαλάσσιες περιοχές.

Παράλληλα, αναφέρεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε τμήματα της χώρας, κάτι που μεταφράζεται πρακτικά σε «λασποβροχές» και μειωμένη ορατότητα/επιβάρυνση για ευπαθείς ομάδες.

Τι σημαίνει για την καθημερινότητα σήμερα:

Αυξημένη προσοχή σε μετακινήσεις (ιδίως σε περιοχές με έντονες καταιγίδες).

Πιθανές τοπικές πλημμυρικές δυσκολίες/προβλήματα (καταγράφονται αναφορές για επεισόδια που δημιούργησαν ζητήματα σε νησιωτικές/παράκτιες περιοχές).

2) Μετακινήσεις: «κόκκινο» στην Αττική – η βροχή επιβαρύνει το κυκλοφοριακό

Σήμερα καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με σημεία όπως ο Κηφισός να εμφανίζουν έντονη συμφόρηση και τη βροχή να λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής» καθυστερήσεων.

3) Ασφάλεια: σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων για υπόθεση κατασκοπείας/διαρροής απορρήτων

Στο πιο «βαρύ» θέμα της ημέρας, αναφέρεται σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων με κατηγορίες που σχετίζονται με διαρροή/μετάδοση άκρως απόρρητων πληροφοριών σε τρίτους. Το γεγονός παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα έρευνας και συντονισμού αρμόδιων αρχών, με τη διαδικασία να γίνεται παρουσία εισαγγελικού οργάνου (όπως περιγράφεται σε σχετικά ρεπορτάζ).

Γιατί είναι κομβικό:

Ακουμπά τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας (πληροφορίες – διαβάθμιση – δίκτυα).

(πληροφορίες – διαβάθμιση – δίκτυα). Δημιουργεί πολιτικό και θεσμικό «απόηχο», ειδικά σε μια περίοδο που η περιοχή έχει έντονες γεωπολιτικές τριβές.

4) Εξωτερική πολιτική: επιβεβαιώσεις/συζητήσεις για επαφή Μητσοτάκη–Ερντογάν

Στην επικαιρότητα επανέρχονται αναφορές για ελληνοτουρκική συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο, με δημοσιεύματα να μιλούν για επιβεβαίωση ημερομηνίας και παράλληλη συζήτηση για «κόκκινες γραμμές» και προσδοκίες.

5) Κοινωνία & θεσμοί: έρευνα για υπεξαίρεση/ξέπλυμα σε συνδικαλιστικό επίπεδο

Δημοσίευμα αναφέρεται σε έρευνα για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ (σύμφωνα με ρεπορτάζ βασισμένο σε ΑΠΕ-ΜΠΕ).

6) Κυβερνοασφάλεια στην πράξη: κύμα SMS-phishing με χρήση του ονόματος των ΕΛΤΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία καταγγέλλουν απόπειρες εξαπάτησης με SMS (phishing), όπου επιτήδειοι αξιοποιούν την επωνυμία τους για να «τραβήξουν» πολίτες σε παραπλανητικούς συνδέσμους.

Τι κρατάμε ως πρακτικό κανόνα άμυνας:

Δεν ανοίγουμε link από ύποπτο SMS, ειδικά όταν «βιάζεται» να ζητήσει στοιχεία/πληρωμή.

Παρόμοιες προειδοποιήσεις υπάρχουν και για smishing που επικαλείται δήθεν διαδικασίες φορέων του Δημοσίου (π.χ. υποτιθέμενα τέλη κυκλοφορίας).

7) Οικονομία – εισοδήματα – πληρωμές: ο «χάρτης» καταβολών e-ΕΦΚΑ/ΔΥΠΑ

Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις για τον προγραμματισμό πληρωμών (e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ) μέσα στην εβδομάδα 2–6 Φεβρουαρίου, με συνολικά ποσά και αριθμό δικαιούχων που περιγράφονται στα σχετικά ενημερωτικά.

8) Πολιτική ατζέντα 2026: θεσμικές αλλαγές και ψηφιακή πολιτική για ανηλίκους

Στο πολιτικό παρασκήνιο των ημερών:

Υπάρχει διεθνής κάλυψη για πρωτοβουλίες θεσμικής αναθεώρησης (π.χ. συζήτηση για ευθύνη/ασυλία υπουργών και λειτουργικότητα του κράτους).

(π.χ. συζήτηση για ευθύνη/ασυλία υπουργών και λειτουργικότητα του κράτους). Παράλληλα, εμφανίζεται έντονα η συζήτηση για περιορισμούς πρόσβασης ανηλίκων στα social media, με αναφορές ότι η Ελλάδα είναι «πολύ κοντά» σε σχετική ανακοίνωση για ηλικίες κάτω των 15.

Η σημερινή μέρα στην Ελλάδα δείχνει καθαρά πόσο «δεμένες» είναι πλέον οι μεγάλες πολιτικές συζητήσεις με τη μικρο-καθημερινότητα: η κακοκαιρία δεν είναι απλώς δελτίο καιρού, είναι κυκλοφορία, οικονομικό κόστος, επιχειρησιακή ετοιμότητα και πίεση στις υποδομές· οι ψηφιακές απάτες δεν είναι «ένα ακόμη περιστατικό», είναι τεστ ενημέρωσης, προστασίας δεδομένων και εμπιστοσύνης σε θεσμούς· και μια υπόθεση διαρροής απορρήτων δεν είναι μόνο αστυνομικό/δικαστικό θέμα, αλλά υπόμνηση ότι η ασφάλεια—εθνική και κοινωνική—χτίζεται καθημερινά, με κανόνες, ελέγχους και διαφάνεια.

Αν κάτι «μένει» από τη σημερινή ειδησεογραφία, είναι το εξής: η ανθεκτικότητα μιας χώρας δεν μετριέται μόνο στις μεγάλες εξαγγελίες, αλλά στον τρόπο που ανταποκρίνεται ταυτόχρονα σε φυσικούς κινδύνους, ψηφιακές απειλές και θεσμικές δοκιμασίες—χωρίς να χάνει την ικανότητα να προστατεύει τον πολίτη στην πράξη.

