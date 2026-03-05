Ελλάδα 5/03/2026 Από τη «σκιά» της Μέσης Ανατολής μέχρι την επιστολική ψήφο και την οικονομία: μια μέρα που δοκιμάζει θεσμούς, αντοχές και αντανακλαστικά

Η σημερινή ημέρα στην Ελλάδα δεν είναι «άλλη μια» ημέρα επικαιρότητας. Είναι ένα στιγμιότυπο όπου το διεθνές κύμα χτυπά την ακτογραμμή της εσωτερικής πολιτικής και της οικονομίας, και όπου οι κρατικές δομές κρίνονται ταυτόχρονα σε τρία επίπεδα: ασφάλεια, θεσμική επάρκεια, προστασία της κοινωνίας από ανατιμήσεις και αβεβαιότητα.

Στο φόντο, η περιφερειακή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή επιβάλλει εγρήγορση και επιχειρησιακές κινήσεις, ενώ στο εσωτερικό «τρέχουν» κρίσιμα θέματα: η επιστολική ψήφος των αποδήμων, η πίεση στην αγορά καυσίμων και το πώς μεταφράζονται οι ευρωπαϊκοί δείκτες (πληθωρισμός) στο ελληνικό πορτοφόλι.

Παράλληλα, η δημόσια συζήτηση δεν εγκαταλείπει τις μεγάλες ανοικτές πληγές: η υπόθεση των Τεμπών παραμένει σημείο αναφοράς για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και για το αίτημα λογοδοσίας, με την κοινωνία να «κρατά» ημερομηνίες και να μετρά εξελίξεις.

Ακολουθεί η σημερινή ειδησεογραφία στην Ελλάδα, οργανωμένη ανά θεματική, με βάση τις μέχρι τώρα δημοσιευμένες πληροφορίες της ημέρας.

1) Μέση Ανατολή: επιχειρήσεις επαναπατρισμού, αυξημένη ετοιμότητα και αποτύπωμα στην ελληνική ασφάλεια

Η κυβέρνηση τοποθετείται επίσημα για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, περιγράφοντας ένα πλαίσιο διπλωματικής πίεσης για αποκλιμάκωση, αλλά και πρακτικών μέτρων. Σε ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου αναφέρεται ότι συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με θέμα τις εξελίξεις, ενώ τονίζεται πως η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την κατάσταση και επαναλαμβάνει την ανάγκη για λύσεις μέσω διαπραγματεύσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο καταγράφονται πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και οικογενειών τους από χώρες/σημεία της περιοχής (με συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για μετακινήσεις από Ομάν, διαδρομές από Βηθλεέμ προς Αίγυπτο κ.ά.), με αναφορά ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και το ΥΠΕΞ παραμένει σε ετοιμότητα.

Επιπλέον, στο επίπεδο ασφάλειας, περιγράφεται αυξημένη φύλαξη ευαίσθητων υποδομών και επαγρύπνηση για πιθανούς στόχους που συνδέονται με τα αντιμαχόμενα κράτη. Η ίδια επίσημη ενημέρωση καταγράφει και επιχειρησιακές κινήσεις υποστήριξης προς την Κύπρο.

2) Καύσιμα και αγορά: έλεγχοι, πρόστιμα και «σήμα» κατά της αισχροκέρδειας

Η γεωπολιτική αναταραχή «μεταφράζεται» άμεσα σε νευρικότητα στην αγορά ενέργειας. Οι αρχές δηλώνουν εντατικοποίηση ελέγχων: αναφέρονται πάνω από 700 έλεγχοι από το Σάββατο έως χθες/σήμερα, παρακολούθηση τιμών μέσω πλατφόρμας FuelPrices.gr και επιβολή προστίμων όπου εντοπίζονται παραβάσεις.

Το ουσιαστικό μήνυμα της ημέρας είναι διπλό:

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού» ως προς την επάρκεια, σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση.

«Δεν θα γίνει ανεκτή η αδικαιολόγητη αύξηση»: η πολιτεία επιχειρεί να κόψει νωρίς τον μηχανισμό “προεξόφλησης” της κρίσης από την αγορά (όπου κάποιοι ανεβάζουν τιμές πριν καν αυξηθούν πραγματικά τα κόστη).

3) Πολιτική – Θεσμοί: επιστολική ψήφος για απόδημους και νέο κεφάλαιο στη συμμετοχή

Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, κυρίαρχο θέμα είναι η έγκριση των κρίσιμων διατάξεων για την επιστολική ψήφο Ελλήνων του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές, με καταγραφή ότι πέρασαν με 201 ψήφους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες, με ειδική πρόβλεψη για το πότε τίθεται σε ισχύ (λόγω μη συγκέντρωσης 200 ψήφων για συγκεκριμένη διάταξη).

Το πολιτικό αποτύπωμα εδώ δεν είναι απλώς τεχνικό. Αγγίζει:

τη σχέση του κράτους με τη διασπορά ,

τη νομιμοποίηση των αποφάσεων σε μια εποχή μεγάλης καχυποψίας,

και το αν η θεσμική αλλαγή θα εφαρμοστεί με τρόπο που να μειώνει τριβές αντί να ανοίγει νέες.

4) Παιδεία – Ανώτατη Εκπαίδευση: αιτήσεις ξένων πανεπιστημίων για παραρτήματα στην Ελλάδα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι τέσσερα πανεπιστήμια του εξωτερικού υπέβαλαν πλήρεις φακέλους για άδεια εγκατάστασης/λειτουργίας στην Ελλάδα, με στόχο έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027 (μεταξύ άλλων αναφέρονται Georgetown University και Iowa State University), ενώ υπάρχει και αίτηση για μεταγενέστερη έναρξη από άλλο ίδρυμα.

Η κυβέρνηση συνδέει την εξέλιξη με το θεσμικό πλαίσιο και τη στόχευση ενός «ανοιχτού ακαδημαϊκού οικοσυστήματος», ενώ ταυτόχρονα δηλώνει στήριξη στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

5) Οικονομία: πληθωρισμός, ευρωπαϊκή εικόνα και ελληνική «απόκλιση»

Σε επίπεδο δεικτών, αναδεικνύεται μια βασική σύγκριση: η προκαταρκτική εικόνα της Eurostat για τον Φεβρουάριο δείχνει 1,9% στην ευρωζώνη, ενώ στην Ελλάδα αναφέρεται υψηλότερος ρυθμός (περίπου 3% σε δημοσιεύματα που συνοψίζουν τα στοιχεία).

Το κρίσιμο για την καθημερινότητα δεν είναι ο αριθμός μόνος του, αλλά:

πού «κάθονται» οι αυξήσεις (υπηρεσίες, τρόφιμα κ.λπ.),

αν η ενεργειακή αναταραχή θα περάσει ξανά στην αλυσίδα τιμών,

και πόσο αποτελεσματικοί είναι οι μηχανισμοί ελέγχου/ανταγωνισμού.

6) Κοινωνία – Δημόσια εμπιστοσύνη: η υπόθεση των Τεμπών παραμένει σημείο αναφοράς

Παρότι το γεγονός δεν είναι «της σημερινής ημέρας», συνεχίζει να επηρεάζει την πολιτική και κοινωνική θερμοκρασία. Διεθνή ρεπορτάζ υπενθυμίζουν τις μαζικές κινητοποιήσεις για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών και το ότι η υπόθεση οδηγείται σε κρίσιμες δικαστικές διαδικασίες μέσα στον Μάρτιο.

Στην πράξη, αυτό λειτουργεί σαν μόνιμη «σκιά» πάνω από κάθε συζήτηση περί κρατικής αποτελεσματικότητας: από τις υποδομές μέχρι την ασφάλεια και τη λογοδοσία.

7) Σεισμική δραστηριότητα: μικρές δονήσεις, υπενθύμιση ετοιμότητας

Η ημέρα έχει και καθαρά επιχειρησιακή/πολιτική προστασία διάσταση, με αναφορές για σεισμικές δονήσεις σε θαλάσσιες περιοχές (π.χ. ανοιχτά της Χίου και μεταξύ Κάσου–Κρήτης), χωρίς να προκύπτει από τα δημοσιεύματα εικόνα σοβαρών επιπτώσεων.

Η Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 μοιάζει με ημέρα «συντονισμού υπό πίεση». Η Ελλάδα καλείται να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. που επηρεάζεται από μια μεγάλη περιφερειακή σύγκρουση, ως οικονομία που πρέπει να απορροφήσει κραδασμούς χωρίς να αφήσει την ακρίβεια να επιστρέψει από το παράθυρο, και ως δημοκρατία που επιχειρεί θεσμικά βήματα (όπως η επιστολική ψήφος) σε μια περίοδο όπου η κοινωνία μετρά το κράτος με αυστηρότερο μέτρο απ’ ό,τι στο παρελθόν.

Το «στοίχημα» της ημέρας δεν είναι μία είδηση. Είναι η συνολική αξιοπιστία: αν οι επαναπατρισμοί, η ασφάλεια, οι έλεγχοι στην αγορά και οι θεσμικές αλλαγές θα λειτουργήσουν ως απόδειξη ετοιμότητας και σοβαρότητας — ή αν θα μείνουν ως ανακοινώσεις που η πραγματικότητα θα τις διαψεύσει. Κι αυτό, τελικά, είναι που καθορίζει πώς γράφεται η επικαιρότητα: όχι μόνο από το τι συνέβη, αλλά από το τι αντέχει και τι αποδίδει το κράτος όταν όλα συμβαίνουν μαζί.

