Ελλάδα 7/02/2026 Κακοκαιρία με ζημιές στη Δυτική χώρα, πολιτικές αντιπαραθέσεις και «καυτό» οικονομικό αποτύπωμα στην αγορά

Η σημερινή ημέρα στην Ελλάδα κύλησε με ένα μίγμα «σκληρής» καθημερινότητας και πολιτικού θορύβου: από τη μία, η κακοκαιρία άφησε έντονα αποτυπώματα στη Δυτική Ελλάδα με κατολισθήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και ανησυχία σε οικισμούς· από την άλλη, στο πολιτικό πεδίο η επικαιρότητα τροφοδοτήθηκε από δημόσιες παρεμβάσεις και περιοδείες στην Ήπειρο, αλλά και από τη συζήτηση για το πώς αποτιμάται η πραγματικότητα των νέων, της εργασίας και του κόστους ζωής. Παράλληλα, η οικονομία συνεχίζει να δείχνει «νεύρο» στις τιμές, με τον πληθωρισμό να παραμένει υψηλός συγκριτικά στην ευρωζώνη – κάτι που μεταφράζεται άμεσα στο ράφι και στις οικογενειακές αντοχές.

1) Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: κατολισθήσεις, ζημιές και αγώνας αποκατάστασης

Το κεντρικό «μέτωπο» της ημέρας ήταν ο καιρός, με τη Δυτική Ελλάδα να δοκιμάζεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρά προβλήματα σε υποδομές. Ρεπορτάζ καταγράφουν κατολισθητικά φαινόμενα, δρόμους που υπέστησαν καθιζήσεις/«βούλιαξαν», καθώς και κίνδυνο για κατοικίες σε ορισμένες περιοχές. Οι τοπικές υπηρεσίες και η πολιτική προστασία κινήθηκαν από το πρωί σε εργασίες αποκατάστασης, με προτεραιότητα την ασφάλεια μετακινήσεων και την άρση επικίνδυνων σημείων.

Στο ίδιο πλαίσιο, η δημόσια ενημέρωση για την εξέλιξη των φαινομένων παραμένει κρίσιμη: οι επιβαρύνσεις από βροχές/καταιγίδες και η τοπική επικινδυνότητα (ιδίως σε ορεινούς όγκους και πρανή) δημιουργούν διαρκή ανάγκη για προληπτικές παρεμβάσεις και έγκαιρες προειδοποιήσεις.

2) Πολιτική: Ήπειρος στο επίκεντρο – παρεμβάσεις, περιοδείες και αντιπαραθέσεις

Η Ήπειρος βρέθηκε και σήμερα ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Ρεπορτάζ από τα Ιωάννινα αναφέρουν παρουσία και δημόσια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με επιθετική γραμμή απέναντι στην κυβέρνηση και αναφορές σε «ρήξεις»/προτάσεις για την περιοχή.

Την ίδια ώρα, καταγράφηκε επίσκεψη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη σε δομές προσφύγων/μεταναστών στην περιοχή, με συζήτηση για τον τρόπο διαχείρισης και την πολιτική κατεύθυνση στο μεταναστευτικό.

3) Βουλή – θεσμικές εξελίξεις: το πλαίσιο για «νόμιμη μετανάστευση»

Στο θεσμικό πεδίο, τις προηγούμενες ώρες επικαιρότητα κράτησε η ψήφιση –κατά πλειοψηφία– νομοσχεδίου που αφορά την «προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης», με στόχους που περιγράφονται επίσημα ως σύνδεση με ανάγκες της αγοράς εργασίας, κατάρτιση και διμερείς συμφωνίες με χώρες προέλευσης, αλλά και συνεργασία για επιστροφές και αντιμετώπιση παράτυπης μετανάστευσης.

4) Οικονομία: πληθωρισμός 2,8% – επίμονο «βάρος» για την καθημερινότητα

Στην οικονομία, το θέμα που συνεχίζει να «γράφει» είναι η επιμονή του πληθωρισμού. Δημοσιεύματα, επικαλούμενα στοιχεία της Eurostat, αναφέρουν ετήσιο πληθωρισμό 2,8% στην Ελλάδα για τον Ιανουάριο, με τη χώρα να βρίσκεται ψηλά στην κατάταξη εντός ευρωζώνης/ΕΕ. Για τους πολίτες αυτό μεταφράζεται σε πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα, ειδικά όταν οι αυξήσεις γίνονται πιο αισθητές σε βασικές κατηγορίες δαπανών (όπως τρόφιμα).

5) Κοινωνία – Νέοι και εργασία: δημόσια αντιπαράθεση με «γλώσσα αριθμών»

Στη δημόσια συζήτηση κυριάρχησε και η θεματολογία των νέων και της αγοράς εργασίας. Παρέμβαση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου επανέφερε το ερώτημα αν η χώρα παραμένει «αφιλόξενη» για τους νέους, με αναφορά σε δείκτες ανεργίας νέων και συγκρίσεις με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

6) Ασφάλεια – Τροχαία και επιχειρησιακές κινήσεις

Στο αστυνομικό/οδικό ρεπορτάζ, καταγράφηκε τροχαίο στο Φάληρο με αναφορά σε ελαφρύ τραυματισμό γυναίκας, περιστατικό που προστέθηκε στη λίστα των καθημερινών συμβάντων που επιβαρύνουν κυκλοφορία και υπηρεσίες άμεσης ανταπόκρισης.

Παράλληλα, δημοσιεύματα μετέφεραν ανακοινώσεις για ενίσχυση αστυνομικών δυνάμεων στην Αττική μέσα στο 2026, ως μέρος ευρύτερης συζήτησης για την αστυνόμευση και την αντιμετώπιση της «μεσαίας» εγκληματικότητας.

7) Αθλητισμός: δράση στα παρκέ (χαμηλότερες κατηγορίες)

Σε αθλητικό επίπεδο, η ημέρα είχε ροή αγώνων και αποτελεσμάτων στο μπάσκετ, με αναφορές σε αναμετρήσεις της National League 1.

Η 7η Φεβρουαρίου 2026 αποτύπωσε με καθαρό τρόπο το «τρίπτυχο» που καθορίζει τη δημόσια ζωή στη χώρα: φύση και υποδομές, πολιτική αντιπαράθεση, οικονομική αντοχή. Η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα θύμισε πως η κλιματική και υδρολογική αστάθεια δεν είναι απλώς πρόγνωση – είναι έργα αποκατάστασης, προληπτική συντήρηση, σχέδια πολιτικής προστασίας και καθημερινές μετακινήσεις που γίνονται πιο ριψοκίνδυνες. Την ίδια στιγμή, ο πολιτικός λόγος ανεβάζει θερμοκρασία, με περιοδείες, τοπικές «ατζέντες» και συγκρούσεις για το ποιος έχει σχέδιο και ποιος απλώς επικοινωνεί. Και πάνω απ’ όλα, ο επίμονος πληθωρισμός διατηρεί την πίεση στην αγορά και στα νοικοκυριά, μετατρέποντας τους δείκτες σε πραγματικές αποφάσεις επιβίωσης: τι κόβεται, τι αναβάλλεται, τι δεν βγαίνει. Η εικόνα της ημέρας είναι, τελικά, μια Ελλάδα που κινείται ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα – και κρίνεται όχι από τις δηλώσεις, αλλά από το πόσο γρήγορα, αποτελεσματικά και δίκαια απαντά σε όσα «σπάνε» μέσα στην καθημερινότητα

