Ελλάδα 8/03/2026 Σε τεντωμένο σχοινί: πόλεμος στη γειτονιά, επαναπατρισμοί, σεισμική ανησυχία και μια κοινωνία που δεν σταματά

Η σημερινή εικόνα της Ελλάδας, Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, είναι η εικόνα μιας χώρας που ζει ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα πίεσης. Από τη μία πλευρά, η μεγάλη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει πάψει να είναι ένα μακρινό διεθνές γεγονός και έχει μετατραπεί σε εσωτερική ελληνική υπόθεση, με επαναπατρισμούς πολιτών, επιχειρησιακή κινητοποίηση, φόβους για οικονομικές συνέπειες και μια κυβέρνηση που προσπαθεί να εκπέμψει μήνυμα ελέγχου και σταθερότητας. Από την άλλη, η κοινωνία συνεχίζει να κινείται με τους δικούς της ρυθμούς: διαδηλώνει, τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τρέχει στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας και παρακολουθεί με αγωνία και άλλα σοβαρά γεγονότα μέσα στη χώρα, όπως τις ζημιές από τον σημερινό σεισμό στην Ήπειρο.

Η σημερινή ειδησεογραφία δεν έχει ένα μόνο κέντρο βάρους. Έχει πολλά. Έχει τη γεωπολιτική αστάθεια που ακουμπά την Ελλάδα μέσα από αερογέφυρες διάσωσης και πολιτικές δηλώσεις. Έχει την κοινωνική φόρτιση μιας ημέρας αφιερωμένης στα δικαιώματα των γυναικών. Έχει την αστική καθημερινότητα της Αθήνας που αλλάζει εξαιτίας ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος. Και ταυτόχρονα έχει την υπενθύμιση ότι η ελληνική περιφέρεια εξακολουθεί να δοκιμάζεται από φυσικά φαινόμενα που μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να αφήσουν πίσω τους σοβαρές ζημιές και ανασφάλεια.

Αυτό που κάνει τη σημερινή ημέρα τόσο πυκνή και τόσο αποκαλυπτική είναι ακριβώς αυτή η συνύπαρξη. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται μόνο σε κατάσταση επιφυλακής απέναντι σε ένα εξωτερικό μέτωπο. Βρίσκεται και σε μια διαρκή εσωτερική δοκιμασία αντοχής, κοινωνικής συνοχής και πολιτικής αξιοπιστίας. Κι αυτό αποτυπώνεται σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέμα της ημέρας.

Η κρίση της Μέσης Ανατολής μπήκε πια στο ελληνικό σπίτι

Το κυρίαρχο θέμα της σημερινής ελληνικής επικαιρότητας είναι η συνέχιση της επιχείρησης επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνολικά 538 Έλληνες πολίτες και συγγενικά τους πρόσωπα επέστρεψαν χθες στην Αθήνα μέσω δύο διαφορετικών πτήσεων, με τη συνδρομή των διπλωματικών αρχών και της Πολεμικής Αεροπορίας. Από αυτούς, 90 μεταφέρθηκαν από Dammam της Σαουδικής Αραβίας με C-130, ενώ 448 επέστρεψαν από το Ντουμπάι με ειδική πτήση της Emirates. Το Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς δεν υπάρχει απλώς μια τεχνική μεταφορά επιβατών. Υπάρχει μια κρίση που ανάγκασε το ελληνικό κράτος να κινηθεί γρήγορα, συντονισμένα και υπό πίεση. Όταν μια εμπόλεμη κατάσταση επηρεάζει αεροδρόμια, πτήσεις, θαλάσσιες και αεροπορικές διαδρομές, ο επαναπατρισμός δεν είναι μια απλή διοικητική πράξη. Είναι δοκιμασία κρατικής ικανότητας και ταυτόχρονα ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς την κοινωνία ότι οι πολίτες της χώρας δεν αφήνονται αβοήθητοι σε μια ζώνη κινδύνου.

Το γεγονός ότι η επιχείρηση δεν έχει ακόμη κλείσει οριστικά δείχνει και κάτι ακόμη: ότι η Ελλάδα παρακολουθεί μια κρίση η οποία εξελίσσεται με τέτοιον ρυθμό, ώστε καμία σημερινή διαβεβαίωση δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστική. Η ανησυχία παραμένει ανοιχτή. Και αυτό μεταφέρει ένα κλίμα επιφυλακής σε ολόκληρη τη δημόσια ζωή της χώρας.

Το μήνυμα της κυβέρνησης: ψυχραιμία προς τα έξω, έλεγχος προς τα μέσα

Η πολιτική ηγεσία επιχειρεί σήμερα να διαμορφώσει ένα πλαίσιο σταθερότητας μέσα σε ένα ασταθές περιβάλλον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα στάθηκε «χωρίς δεύτερη σκέψη» στο πλευρό της Κύπρου, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επιχείρηση επαναπατρισμού, σημειώνοντας ότι ήδη έχουν επιστρέψει με ασφάλεια 1.039 άτομα από τις ζώνες κινδύνου. Στην ίδια παρέμβαση τόνισε ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει απέναντι σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας.

Αυτή η τοποθέτηση έχει διπλή ανάγνωση. Πρώτον, δείχνει ότι η Αθήνα θέλει να εμφανιστεί παρούσα στη γεωπολιτική κρίση, όχι απλώς ως παρατηρητής αλλά ως κράτος που προστατεύει πολίτες, στηρίζει την Κύπρο και συνδέει την ασφάλεια της περιοχής με την ασφάλεια του Ελληνισμού. Δεύτερον, δείχνει ότι το Μαξίμου γνωρίζει καλά πως οι συνέπειες ενός πολέμου δεν σταματούν στα διπλωματικά τηλεγραφήματα. Φτάνουν στην αγορά, στα καύσιμα, στο κόστος ζωής και στην κοινωνική ψυχολογία.

Η πιο κρίσιμη λέξη της ημέρας, από πολιτική άποψη, είναι η λέξη «αξιοπιστία». Σε τέτοιες ώρες, η κοινωνία δεν αρκείται σε γενικές εκκλήσεις για ψυχραιμία. Θέλει να δει εάν υπάρχει σχέδιο, ταχύτητα, συντονισμός και πρόληψη. Η σημερινή στάση της κυβέρνησης κρίνεται ακριβώς πάνω σε αυτά τα πεδία.

Ο φόβος που έρχεται μετά τον πόλεμο: η αγορά και το κύμα ακρίβειας

Η κυβέρνηση μίλησε ανοιχτά για ενδεχόμενη παρέμβαση απέναντι σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, κι αυτό από μόνο του είναι ένδειξη ότι η ανησυχία για την οικονομία είναι ήδη εδώ. Δεν πρόκειται απλώς για έναν θεωρητικό φόβο. Κάθε παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την ενέργεια, τις μεταφορές και την αλυσίδα κόστους, άρα και την καθημερινή ζωή των νοικοκυριών.

Η ελληνική κοινωνία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε αυτό το ενδεχόμενο, επειδή έχει ήδη περάσει μια μακρά περίοδο αλλεπάλληλων πιέσεων: πανδημία, ενεργειακή κρίση, ακρίβεια, στεγαστικό κόστος. Γι’ αυτό και η αναφορά σε κερδοσκοπία δεν ακούγεται σαν μια δευτερεύουσα τεχνοκρατική παρατήρηση. Ακούγεται σαν προειδοποίηση ότι αν η γεωπολιτική φωτιά κρατήσει, το επόμενο μέτωπο μπορεί να ανοίξει στην αντλία, στο ράφι και στον λογαριασμό.

Ακριβώς εδώ κρίνεται και η ποιότητα της πολιτικής διαχείρισης. Διότι η μεγαλύτερη κοινωνική φθορά δεν έρχεται μόνο από τα πολεμικά πρωτοσέλιδα, αλλά από τη στιγμή που ο πολίτης αισθάνεται ότι η διεθνής κρίση μεταφράζεται σε προσωπική οικονομική ασφυξία.

Η 8η Μαρτίου δεν είναι τυπική επέτειος, είναι κοινωνικός καθρέφτης

Μέσα σε αυτή τη βαριά γεωπολιτική ατζέντα, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δίνει στη σημερινή ημέρα ένα δεύτερο, βαθιά κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο. Στην Αθήνα, η ΑΔΕΔΥ κάλεσε σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στη 1 μ.μ. και πορεία προς το Σύνταγμα, ενώ δράσεις και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται και αλλού στη χώρα, όπως στον Βόλο.

Η σημασία της σημερινής 8ης Μαρτίου είναι ότι δεν περιορίζεται στο εθιμοτυπικό επίπεδο. Τα πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα της ημέρας συνδέουν την ισότητα με την πραγματική ζωή: την εργασία, τις αμοιβές, την ασφάλεια, την εκπροσώπηση, την προστασία από τη βία, το δικαίωμα στη δημόσια παρουσία χωρίς φόβο και αποκλεισμούς. Ταυτόχρονα, η συγκυρία ενός διεθνούς πολέμου κάνει αυτά τα αιτήματα ακόμη πιο φορτισμένα, καθώς επανέρχεται και η συζήτηση για το ποιοι πληρώνουν πρώτοι το κόστος των κρίσεων.

Η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει ότι ακόμη και όταν η δημόσια ατζέντα κυριαρχείται από πολεμικά γεγονότα, οι κοινωνικές ανισότητες δεν παγώνουν. Παραμένουν εδώ, απαιτητικές και ανοιχτές. Κι αυτό δίνει στην 8η Μαρτίου έναν χαρακτήρα ουσίας και όχι απλής αναφοράς στο ημερολόγιο.

Η Αθήνα έτρεξε, αλλά το κέντρο δοκιμάστηκε

Η πρωτεύουσα έζησε σήμερα και μια εντελώς διαφορετική όψη της επικαιρότητας, καθώς ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας άλλαξε τους ρυθμούς του κέντρου και επέβαλε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλειστοί ή περιορισμένοι ήταν κεντρικοί άξονες όπως η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Ακαδημίας, η Σόλωνος, η πλατεία Ομονοίας, η πλατεία Συντάγματος, η Βασ. Όλγας, τμήματα της Συγγρού και άλλες βασικές οδοί, κυρίως από τις 07:00 έως τις 14:00 ή 15:00, ανάλογα με το σημείο.

Για χιλιάδες πολίτες αυτό σήμαινε πρακτική αναστάτωση, καθυστερήσεις και ανάγκη προσαρμογής. Όμως η ίδια εικόνα είχε και μια άλλη ανάγνωση: η πόλη εξακολουθεί να παράγει μαζικά γεγονότα, να συγκεντρώνει κόσμο και να διατηρεί έναν παλμό δημόσιας συμμετοχής. Ακόμη και σε μια ημέρα γεμάτη διεθνή ανησυχία, η Αθήνα δεν σταμάτησε. Μεταμορφώθηκε προσωρινά, αλλά συνέχισε.

Είναι μια μικρή αλλά ουσιαστική υπενθύμιση ότι η καθημερινότητα δεν καταργείται από τη μεγάλη πολιτική. Συμβιώνει μαζί της. Κάποιες φορές μάλιστα την αμφισβητεί, επειδή επιμένει να κρατά ζωντανή την κανονικότητα ακόμη και όταν όλα γύρω μοιάζουν εύθραυστα.

Η άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας: ο σεισμός στην Ήπειρο και οι σοβαρές ζημιές

Σημαντικό εσωτερικό γεγονός της ημέρας ήταν και ο σεισμός 5,3 βαθμών που σημειώθηκε στις 5:32 τα ξημερώματα στην τοπική κοινότητα Ψίνα του Δήμου Δωδώνης στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές της περιοχής, με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και να βρίσκεται σε κατάσταση υποκατάρρευσης, ενώ ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας κατέρρευσε ολοσχερώς. Αναφέρθηκαν επίσης δεκάδες μετασεισμοί και προβλήματα σε κατοικίες.

Η είδηση αυτή δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει το βάρος της εσωτερικής ατζέντας. Μέσα σε μια μέρα που ήδη ήταν φορτωμένη με πόλεμο, επαναπατρισμούς και πολιτικές αναταράξεις, προστέθηκε και μια φυσική καταστροφή σε μια περιοχή της ελληνικής περιφέρειας. Αυτό υπενθυμίζει ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει μόνο εξωτερικούς κινδύνους, αλλά και μια διαρκή εσωτερική τρωτότητα απέναντι σε φυσικά φαινόμενα και ζημιές σε τοπικές κοινωνίες.

Η σημασία του σεισμού δεν είναι μόνο επιχειρησιακή ή τεχνική. Είναι και κοινωνική. Γιατί κάθε τέτοιο χτύπημα ξαναφέρνει στην επιφάνεια ζητήματα υποδομών, ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και κρατικής ανταπόκρισης εκεί όπου η δημοσιότητα συνήθως φτάνει αργά και φεύγει γρήγορα.

Η σημερινή ειδησεογραφία στην Ελλάδα δεν περιγράφει μια χώρα ακινητοποιημένη. Περιγράφει μια χώρα σε συνεχή δοκιμασία. Μια χώρα που την ίδια μέρα επιχειρεί να προστατεύσει πολίτες από μια πολεμική ζώνη, να καθησυχάσει την αγορά, να τιμήσει και να ξανασκεφτεί τη θέση των γυναικών στη δημόσια ζωή, να διαχειριστεί τον παλμό μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ενός ισχυρού σεισμού στην περιφέρεια.

Αν κάτι ενώνει όλα αυτά τα θέματα, είναι η λέξη «αντοχή». Αντοχή κρατική, αντοχή κοινωνική, αντοχή οικονομική, αντοχή θεσμική. Η Ελλάδα σήμερα δεν βρίσκεται απλώς μπροστά σε ειδήσεις. Βρίσκεται μπροστά σε αλλεπάλληλα τεστ συνοχής. Και το ερώτημα των επόμενων ημερών δεν θα είναι μόνο πώς θα εξελιχθεί η κρίση στη γειτονιά μας, αλλά και πόσο έτοιμη θα αποδειχθεί η χώρα να απορροφήσει τους κραδασμούς χωρίς να χάσει την ισορροπία της.

Στο τέλος της ημέρας, η πιο ακριβής περιγραφή της Ελλάδας ίσως είναι αυτή: μια κοινωνία που ζει με αυξημένη αγωνία, αλλά δεν παραιτείται από τη δημόσια παρουσία, τη διεκδίκηση, την καθημερινότητα και την ανάγκη να σταθεί όρθια. Και αυτό, σε μια τόσο φορτισμένη Κυριακή, είναι από μόνο του είδηση πρώτης γραμμή

