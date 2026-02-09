Ελλάδα 9/02/2026 Πολιτική ένταση, οικονομικές εξελίξεις, ασφάλεια & καθημερινότητα – όλα όσα ξεχώρισαν σήμερα

Η σημερινή ημέρα στην Ελλάδα κινήθηκε σε πολλαπλά “μέτωπα” ταυτόχρονα: από την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση και τις θεσμικές συζητήσεις (με αιχμή ζητήματα ελευθερίας του Τύπου και συνταγματικής αναθεώρησης), μέχρι εξελίξεις στην οικονομία και στην αγορά που άγγιξαν άμεσα τους καταναλωτές. Παράλληλα, η επικαιρότητα είχε έντονο κοινωνικό και επιχειρησιακό αποτύπωμα – με ειδήσεις για οργανωμένο έγκλημα, αλλά και με ζητήματα υποδομών/περιβάλλοντος που επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανθεκτικότητα απέναντι σε ακραία φαινόμενα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η 9η Φεβρουαρίου απέκτησε και ισχυρό συμβολισμό: η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με διεθνείς αναφορές και μηνύματα, έδωσε έναν πολιτισμικό τόνο στη μέρα – υπενθυμίζοντας ότι, πέρα από την “σκληρή” επικαιρότητα, υπάρχουν σταθερές αξίες που λειτουργούν ως κοινός κώδικας ταυτότητας και διεθνούς παρουσίας.

1) Πολιτική & Θεσμοί

1.1 Δηλώσεις/παρεμβάσεις για συνταγματική αναθεώρηση

Στο πολιτικό πεδίο καταγράφηκαν τοποθετήσεις που συνδέονται με τη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση και την ανάγκη (ή μη) ευρύτερων συναινέσεων. Σε σχετικές αναφορές, τονίστηκε η προσδοκία συμμετοχής των πολιτικών δυνάμεων σε διάλογο με “διάθεση συνεννόησης”.

1.2 Αντιπαράθεση για την ελευθερία του Τύπου

Παράλληλα, ξέσπασε δημόσια πολιτική αντιπαράθεση γύρω από καταγγελία περί απειλής προς δημοσιογράφο, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ανεβάζει τους τόνους και να κάνει λόγο για πλήγμα στην ελευθεροτυπία.

1.3 Δημόσιος διάλογος για το άρθρο 86 (ευθύνη υπουργών)

Επίσης, υπήρξε παρέμβαση από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, με αιχμή το άρθρο 86 του Συντάγματος (περί ευθύνης υπουργών) και κριτική προς την κυβέρνηση για τη στάση της στο θέμα.

2) Εξωτερική πολιτική & Ελληνοτουρκικά

Στη διεθνή/γεωπολιτική ατζέντα, καταγράφηκε νέα ένταση/ανταλλαγή κινήσεων στο Αιγαίο, καθώς η Άγκυρα επανέφερε πάγιες διεκδικήσεις δικαιοδοσίας, με την Αθήνα να απαντά μέσω αντίστοιχων προειδοποιήσεων/ανακοινώσεων, ενόψει συνομιλιών στην Άγκυρα.

3) Οικονομία & Αγορά

3.1 Υπόθεση προστίμου στη Lidl Ελλάς

Σημαντική είδηση στην αγορά αποτέλεσε η δημόσια απάντηση της Lidl Ελλάς σε πρόστιμο που της επιβλήθηκε από τη ΔΙΜΕΑ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εταιρεία αμφισβητεί τη μεθοδολογία υπολογισμού του “υπερβάλλοντος κέρδους” (που αποτέλεσε βάση για το πρόστιμο), επιμένοντας ότι υπάρχουν νομικοί λόγοι που καθιστούν την προσέγγιση εσφαλμένη.

3.2 Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες/χρηματοδοτήσεις με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε επίπεδο αναπτυξιακής πολιτικής, αναφέρθηκε σχεδιασμός νέου αναπτυξιακού καθεστώτος για το 2026 ύψους 150 εκατ. ευρώ, με στόχευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

3.3 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ & ΔΥΠΑ (9–13 Φεβρουαρίου)

Για την καθημερινότητα των πολιτών, δημοσιεύτηκε ενημέρωση για τις προγραμματισμένες καταβολές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ στο διάστημα 9 έως 13 Φεβρουαρίου, με συνολικό ποσό δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προς δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους.

4) Κοινωνία, Ασφάλεια & Δικαιοσύνη

4.1 Εξάρθρωση/υπόθεση λαθραίων τσιγάρων – συνομιλίες

Στο πεδίο της ασφάλειας, στο φως ήρθαν συνομιλίες μελών κυκλώματος που φέρεται να διακινούσε λαθραία τσιγάρα, μετά από επιχείρηση της αρμόδιας υπηρεσίας αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος.

5) Περιβάλλον, Υποδομές & Πολιτική προστασία

5.1 Αντιπλημμυρικά στον Ερασίνο – ακύρωση/επανασχεδιασμός

Στο περιβαλλοντικό/τεχνικό σκέλος, ξεχώρισε η εξέλιξη γύρω από τα αντιπλημμυρικά έργα στον Ερασίνο, με αναφορά σε απόφαση ακύρωσης/ανατροπής διαδικασίας από το αρμόδιο υπουργείο, και ιστορικό καθυστερήσεων/αλλαγών αναδόχου. Το θέμα επανέφερε τη συζήτηση για ωρίμανση έργων, χρονοδιαγράμματα και ευθύνη υλοποίησης σε κρίσιμες υποδομές.

5.2 Καιρός – αστάθεια και προειδοποιήσεις

Η μέρα είχε και “μετεωρολογικό” βάρος, με αναφορές για άστατο καιρό, βροχές και πτώση θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές.

6) Παιδεία & Πολιτισμός

6.1 Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου) – διεθνής διάσταση

Η σημερινή ημερομηνία συνδέθηκε έντονα με την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: καταγράφηκαν επίσημα μηνύματα που υπογράμμισαν τη διεθνή αναγνώριση και τη σημασία του εορτασμού, με αναφορά και στην ομόφωνη απόφαση των κρατών-μελών της UNESCO για την καθιέρωσή της.

Παράλληλα, υπήρξαν διεθνείς ανταποκρίσεις/ρεπορτάζ για εκδηλώσεις και δράσεις (από την ομογένεια έως πολιτιστικούς φορείς), που δείχνουν ότι ο εορτασμός “βγαίνει” εκτός συνόρων με εκπαιδευτικό και διπλωματικό αποτύπωμα.

6.2 Ακαδημία Αθηνών – επιστημονικό/πολιτιστικό γεγονός

Στον χώρο του πολιτισμού και της γνώσης, αναδείχθηκε εκδήλωση/συμπόσιο που συνδέεται με διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες και επετειακές αναφορές για την Ακαδημία Αθηνών.

Η σημερινή εικόνα της ελληνικής επικαιρότητας (Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026) δείχνει μια χώρα που κινείται ταυτόχρονα σε “υψηλές” θεσμικές συζητήσεις και σε πολύ πρακτικές πιέσεις της καθημερινότητας: από τον δημόσιο διάλογο για συνταγματικές αλλαγές και την ελευθερία του Τύπου, έως τις εξελίξεις στην αγορά (με υποθέσεις προστίμων και ελέγχων), τα ζητήματα ασφάλειας και τις κρίσιμες υποδομές που συνδέονται με την πολιτική προστασία.

Και μέσα σε αυτό το πυκνό δελτίο, η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας λειτούργησε σαν “αντίβαρο” και υπενθύμιση: ότι η Ελλάδα δεν ορίζεται μόνο από την ένταση της στιγμής, αλλά και από μια πολιτισμική συνέχεια που μπορεί να γίνει εργαλείο εξωστρέφειας, παιδείας και διεθνούς επιρροής — ειδικά όταν η επικαιρότητα απαιτεί σοβαρότητα, θεσμική αξιοπιστία και συλλογική αυτοπεποίθηση.

