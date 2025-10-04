«Ζούμε έναν εφιάλτη κάθε βράδυ στη διασταύρωση 28ης Οκτωβρίου & Βύρωνος – Φτάνει πια!»

Ως κάτοικος της διασταύρωσης 28ης Οκτωβρίου και Βύρωνος, δεν αντέχω άλλο να παρακολουθώ την ίδια εικόνα να επαναλαμβάνεται βράδυ με το βράδυ. Εικόνες χάους, απίστευτης ταλαιπωρίας και ντροπής για μια ολόκληρη γειτονιά. Όλα αυτά εξαιτίας της ασυνείδητης στάθμευσης κάποιων οδηγών που αφήνουν τα οχήματά τους πάνω στη γωνία, αδιαφορώντας πλήρως για τις συνέπειες. Το αποτέλεσμα; Τα λεωφορεία της γραμμής 830 εγκλωβίζονται, οι οδηγοί τους παλεύουν με απίστευτους ελιγμούς, οι επιβάτες μένουν όμηροι της κατάστασης, ενώ εμείς οι κάτοικοι ξυπνάμε μέσα στη νύχτα από τις κόρνες, τις φωνές και τον θόρυβο.

Η εικόνα του χάους – Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες που τραβήξαμε αποτυπώνουν την πραγματικότητα χωρίς ωραιοποιήσεις:

Ένα ολόκληρο λεωφορείο μπλοκαρισμένο : Ο οδηγός προσπαθεί να στρίψει αλλά δεν μπορεί. Κάνει συνεχείς κινήσεις μπρος–πίσω, η μηχανή ανεβάζει στροφές, τα λάστιχα στριγγλίζουν. Όλα αυτά επειδή δύο–τρία Ι.Χ. είναι παρκαρισμένα πάνω στη διασταύρωση.

Ουρά οχημάτων σχηματίζεται πίσω : Τα αυτοκίνητα εγκλωβίζονται, δεν μπορούν να κινηθούν. Ο δρόμος κλείνει εντελώς. Κορναρίσματα παντού, φωνές, ένταση.

Επιβάτες ταλαιπωρημένοι : Μέσα στο λεωφορείο, οι άνθρωποι κοιτούν απορημένοι και αγανακτισμένοι. Άλλοι καθυστερούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, άλλοι αργούν να πάνε στη δουλειά ή σε κάποια υποχρέωση.

Κάτοικοι ξεσηκώνονται : Βγαίνουμε στα μπαλκόνια ή κατεβαίνουμε στον δρόμο για να δούμε τι γίνεται. Ολόκληρη η γειτονιά αναστατώνεται από τον θόρυβο και την ατμόσφαιρα πανικού.

Διπλά λεωφορεία στο σημείο: Την ώρα που το πρώτο λεωφορείο προσπαθεί να ξεκολλήσει, ακολουθεί δεύτερο. Το αποτέλεσμα είναι δύο τεράστια οχήματα να έχουν «παγώσει» στο ίδιο στενό, μπλοκάροντας και τις δύο κατευθύνσεις.

Η κατάσταση αυτή δεν είναι απλά ενοχλητική. Είναι επικίνδυνη: αν περνούσε ασθενοφόρο, πυροσβεστικό ή άλλο όχημα ανάγκης, η καθυστέρηση θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

Η φωνή της αγανάκτησης ενός κατοίκου

Δεν είναι δυνατόν να ζούμε με τέτοιον τρόμο και αγανάκτηση στη γειτονιά μας. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε κάθε βράδυ την ίδια εικόνα: λεωφορεία να «χορεύουν» στη μέση του δρόμου, οδηγοί να βρίζουν, επιβάτες να ταλαιπωρούνται και εμείς οι κάτοικοι να μη μπορούμε να ησυχάσουμε στα σπίτια μας.

Η ευθύνη αυτών που παρκάρουν παράνομα και προκλητικά πάνω στη γωνία είναι τεράστια. Η έλλειψη σεβασμού προς τους συνανθρώπους τους, τους γείτονες, τους επιβάτες και τους οδηγούς ξεπερνά κάθε όριο. Αυτή η κατάσταση δείχνει αδιαφορία, αντικοινωνική συμπεριφορά και επικίνδυνη νοοτροπία που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Η γειτονιά μας δεν είναι τσιφλίκι κανενός. Οι δρόμοι είναι για την ασφαλή κυκλοφορία όλων, όχι για να μετατρέπονται σε παράνομα πάρκινγκ. Ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές άμεση παρέμβαση:

Συνεχείς ελέγχους της Τροχαίας στη διασταύρωση.

Άμεση κλήση γερανού για απομάκρυνση των παρανόμως σταθμευμένων.

Σηματοδότηση και σαφή σήμανση για να μην υπάρχει δικαιολογία.

Δεν θα συνεχίσουμε να ανεχόμαστε το ίδιο χάος κάθε βράδυ. Δεν είναι μόνο ζήτημα ταλαιπωρίας – είναι ζήτημα ασφάλειας, ποιότητας ζωής και σεβασμού. Είμαστε αποφασισμένοι να φωνάξουμε δυνατά μέχρι να δοθεί λύση.

Φτάνει πια με την ασυδοσία! Θέλουμε μια γειτονιά που να μπορούμε να ζούμε με ηρεμία και ασφάλεια.

Related