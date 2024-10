Η αναγνώριση των βασιλικών τάφων στον μεγάλο τύμβο στη Βεργίνα, Μακεδονία, Ελλάδα: Μια περιεκτική ανασκόπηση!

Αυτή η ανασκόπηση συμβάλλει στη μακροχρόνια συζήτηση σχετικά με την ταυτότητα των ενοίκων των παρθένων βασιλικών τάφων του 4ου αιώνα π.Χ. στη Βεργίνα, στη βόρεια Ελλάδα. Τα ανθρώπινα σκελετικά υπολείμματα από τους βασιλικούς τάφους I, II και III σχετίζονται με τον Βασιλιά Μέγα Αλέξανδρο. Εξετάζουμε τα σκελετικά στοιχεία καθώς και τα αρχαιολογικά, ιστορικά και γεωλογικά στοιχεία. Αξιολογούμε τη σχετική κριτική σχετικά με την ταυτοποίηση των ενοίκων των Βασιλικών τάφων. Μελετήσαμε τα σκελετικά στοιχεία με τη βοήθεια μακροφωτογραφίας, ακτινογραφιών και ανατομικού καθαρισμού. Παρέχονται στρωματογραφικά στοιχεία. Στον ανδρικό σκελετό του Τάφου Ι βρέθηκε συγχώνευση γονάτων, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία της χωλότητας του βασιλιά Φιλίππου Β’. Δεν βρέθηκαν στοιχεία τραύματος στον ανδρικό σκελετό του Τάφου ΙΙ και στοιχεία αποτέφρωσης στους ανδρικούς και γυναικείους σκελετούς συνάδουν με τα ιστορικά στοιχεία για τον βασιλιά Αρριδαίο. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν υποστηρίζουν το συμπέρασμα ότι ο τάφος Ι ανήκει στον βασιλιά Φίλιππο Β’, τη σύζυγό του Κλεοπάτρα και το νεογέννητο παιδί τους. Ο τάφος II ανήκει στον βασιλιά Αρριδαίο και τη σύζυγό του Αδία Ευρυδίκη. Τάφος ΙΙΙ στον Αλέξανδρο Δ’. Αυτά τα συμπεράσματα διαψεύδουν την παραδοσιακή εικασία ότι ο Τάφος ΙΙ ανήκει στον Φίλιππο Β’. Μερικά από τα τεχνουργήματα στον τάφο II ανήκαν στον Μέγα Αλέξανδρο. {πηγή}

Οι πιθανοί ένοικοι.

Υπήρξε μια μακροχρόνια συζήτηση σχετικά με την ταυτότητα των ενοίκων των μακεδονικών βασιλικών τάφων του 4ου αιώνα π.Χ. στη Βεργίνα, στη βόρεια Ελλάδα (Εικ. 1). Πρόκειται για μια μοναδική περίπτωση στην ελληνική αρχαιολογία τάφων που μπορεί να συνδέεται με σημαντικά ιστορικά πρόσωπα.

Οι αρχαίες Αιγές ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Βρίσκεται στη σημερινή πόλη της Βεργίνας (Ανδρόνικος 1984). Η Βεργίνα έγινε διάσημο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO καθώς περιείχε τους τάφους του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Φίλιππος Β’), του γιου (Αλέξανδρος Δ’) και του ετεροθαλή αδελφού (Αρριδαίος Φίλιππος Γ’). Αυτοί οι άνθρωποι αντιπροσωπεύουν τα τελευταία μέλη της δυναστείας των Αργεάδων της Μακεδονίας (Εικ. 2). Οι τάφοι τους, που ονομάζονταν Βασιλικοί Τάφοι Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (Εικ. 1), καλύφθηκαν από τον Μεγάλο Τύμβο στη Βεργίνα. Ανασκάφηκαν μεταξύ 1977 και 1978 υπό τη διεύθυνση του Μανώλη Ανδρόνικου, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτά τα ευρήματα αποτελούνταν από δύο μνημειώδεις θολωτούς θαλάμους (Τάφοι ΙΙ και ΙΙΙ) και έναν μικρότερο και λιγότερο εντυπωσιακό κιβωτιόσχημο τάφο (Τάφος Ι). Τάφος με είχαν λεηλατήσει. Οι τάφοι II και III ήταν άθικτοι και περιείχαν μια εκπληκτικά πλούσια σειρά από ταφικά αντικείμενα.

Στρωματογραφία. Δεν υπάρχει λεπτομερής στρωματογραφία του Μεγάλου Τύμβου. Γνωρίζουμε μόνο ότι χαρακτηρίζεται από έναν κοκκινωπό/καφετί άργιλο που προέρχεται από τη Βεργίνα. Μέρος από αυτόν τον πηλό βρήκε τον δρόμο του στον Τάφο Ι μετά τη λεηλασία του. Λεπτομέρειες της στρωματογραφίας έχουν παρουσιαστεί παρακάτω στο 3.3.1 Σύμφωνα με, 3.4.1 Ο Ξηρωτήρης υποστήριξε ότι το κιβώτιο μελέτησε.

Η παραδοσιακή υπόθεση.

Ο Ανδρόνικος αναγνώρισε αμέσως τον ένοικο του Τάφου Β’ ως τον βασιλιά Φίλιππο Β’ (πέθανε το 336 π.Χ.), πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή η άποψη έχει υποστηριχθεί από τους μαθητές και τους διαδόχους του, μεταξύ άλλων, και έχει γίνει πλέον η παραδοσιακή θέση που είναι γνωστή ως υπόθεση Philip II/Tomb II (Ανδρόνικος 1984).

Η νέα υπόθεση.

Λίγο μετά την ανασκαφή, ωστόσο, προέκυψε μια εναλλακτική υπόθεση: ότι ο τάφος II ανήκει στον Φίλιππο Γ’ Αρριδαίου (πέθανε το 317 π.Χ.), τον πολύ λιγότερο εντυπωσιακό αδελφό του Αλέξανδρου, και ότι ο Φίλιππος Β’ θάφτηκε στον λεηλατημένο τάφο Ι. Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι ο τάφος III ανήκει στον Αλέξανδρο Δ’, τον έφηβο γιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά η έντονη συζήτηση για τους άλλους δύο τάφους συνεχίζεται αμείωτη.

Τα υπάρχοντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Οι ταυτότητες των επιβαινόντων θα είχαν τεράστιο αντίκτυπο στην ερμηνεία του περιεχομένου τους. Για παράδειγμα, λόγω αρχαίων απεικονίσεων και περιγραφών, ορισμένοι μελετητές (βλ. π.χ. Borza, 1987, Borza and Palagia, 2007, Bartsiokas, 2000) έχουν προτείνει ότι ορισμένα από τα αντικείμενα στον Τάφο ΙΙ, όπως η πανοπλία, ανήκαν στον Αλέξανδρο τον Υπέροχο, το οποίο είναι δυνατό μόνο αν αυτός είναι ο Τάφος του Αρριδαίου, όχι ο Φίλιππος Β’. Θα έριχναν επίσης φως στη ζωή των ενοίκων τους και εκείνων που τους έθαψαν.

Ραντεβού.

Μια ακριβής ημερομηνία για τους Τάφους θα παρείχε ένα σπάνιο σταθερό σημείο χρονολογίας για τα αντικείμενα που βρέθηκαν μέσα, και έτσι θα βοηθούσε να τελειοποιηθεί η χρονολογική σειρά αντικειμένων όπως η κεραμική (βλ. π.χ. Rotroff, 1982, Rotroff, 2007) που χρησιμοποιούνται ευρέως ως στοιχεία χρονολόγησης. Ακόμη και μετά από περισσότερα από 46 χρόνια, οι τάφοι και το περιεχόμενό τους δεν έχουν δημοσιευτεί πλήρως, γεγονός που εμποδίζει τη συζήτηση για την ταυτότητα των ενοίκων τους. Ωστόσο, τα κεραμικά και μεταλλικά τεχνουργήματα όπως οι μελανόγυαλες αλυκές, οι βαριές επιγραφές στο ασήμι και η εικονογραφία των τοιχογραφιών χρονολογούν με ασφάλεια τον Τάφο ΙΙ στα τελευταία 20 χρόνια του 4ου αι. Π.Χ. 2007).

Ο Ανδρόνικος (1987, σ. 9) δήλωσε ξεκάθαρα ότι ο Τάφος Ι ανεγέρθηκε μεταξύ 350 και 325 π.Χ. Αυτές οι ημερομηνίες συνάδουν με τον Hammond (1991) που παραδέχτηκε ότι το Ηρώων ανήκε στον Τύμβο Ι και τον Ανδρόνικο (1984) ότι η παρουσία του Ηρώου θα είχε νόημα για τον Φίλιππο Β’ αλλά όχι για τον ψυχικά ταλαιπωρημένο Αρριδαίο.

Φυσικές περιγραφές των Βασιλέων από ιστορικές πηγές.

Πρόσφατα, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στα στοιχεία που παρέχονται από τα φυσικά λείψανα των επιβαινόντων: αποτεφρωμένα λείψανα ενός ατόμου στον τάφο III και δύο στον τάφο II. και ενταφιασμένα λείψανα τριών ατόμων στον μικρότερο Τάφο Ι. Είναι γνωστές οι ηλικίες των Μακεδόνων βασιλέων κατά το θάνατο, καθώς και ορισμένες λεπτομέρειες για τη φυσική τους κατάσταση. Για παράδειγμα, ότι ο Φίλιππος Β’ είχε τραυματιστεί στο μάτι και το πόδι (Ρηγίνος 1994) και ο Αρρυδαίος ήταν ψυχικά άρρωστος και αδύναμος, οπότε δεν έπαιρνε ποτέ μέρος σε μάχες (Carney 2001). Αυτές οι διαφορετικές ιστορίες θα πρέπει να είναι εμφανείς στα οστά των ατόμων. Έτσι, χρειαζόταν μια ανθρωπολογική προσέγγιση για την επίλυση αυτών των αντιπαραθέσεων.

Η αρχαία Αίγα και η νεκρόπολη της.

Ο Μεγάλος Τύμβος είναι ένα από τα τέσσερα βασιλικά σμήνη που καλύπτονται από Τύμβους στην απέραντη νεκρόπολη των Αιγών (Huber 2019): η Τημενίδα (570–290 π.Χ.), η Στενομάκρη Τούμπα (μέσα 4ου αιώνα π.Χ.), οι Βασίλισσες (540–295). π.Χ.) και το σύμπλεγμα του Μεγάλου Τύμβου (336–297 π.Χ.). Το σύμπλεγμα Στενομάκρη περιείχε ένα μικρό Ηρώο και τρεις Βασιλικούς Τάφους Α, Β και Γ (Huber 2019) . Τα Heroa είναι ιερά που ανεγέρθηκαν για να τιμήσουν εξαιρετικές προσωπικότητες που αργότερα ονομάστηκαν ήρωες.

Ο Μεγάλος Τύμβος περιείχε ένα μεγαλύτερο Ηρώο και τέσσερις Βασιλικούς Τάφους (I-IV) (Ανδρόνικος 1984, Εικ. 1). Ο Τάφος Ι και το Ηρώον του είναι κοντά ο ένας στον άλλο και μοιράζονται πολλαπλές δομικές και αρχιτεκτονικές ομοιότητες. Ομοίως, ο Τάφος ΙΙ και ο Τάφος ΙΙΙ βρίσκονται κοντά ο ένας στον άλλο και έχουν επίσης ομοιότητες, ωστόσο διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά που βρέθηκαν στο Ηρώο και τον Τάφο Ι. Αυτό υποδηλώνει χρονολογική ομοιότητα στον χρόνο κατασκευής τους (προ του Αλεξάνδρου για τον τάφο I and the Heroon and post-Alexander for Tombs II and III) και στο πρόσωπο που διηύθυνε την κατασκευή τους (Αλέξανδρος ή Κάσσανδρος αντίστοιχα).

Η ιστορία των τάφων.

Ο Αλέξανδρος έθαψε τον Φίλιππο Β’ το 336 π.Χ. και ο Κάσσανδρος έθαψε τον Αρριδαίο το 316 π.Χ. Ο βασιλιάς Κάσσανδρος θάφτηκε στον Βασιλικό Τάφο IV στον Μεγάλο Τύμβο το 297 π.Χ. όπως προκύπτει από αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα (Lane Fox, 2011, Huber, 2019 con ). Ο Τάφος του Κάσσανδρου IV και ο Τάφος Ι λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν από τον βασιλιά Πύρρο και τους Γαλάτες του. Δεν βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα ή αντικείμενα στον τάφο IV. Στον Τύμβο Ι βρέθηκαν ορισμένα ανθρώπινα λείψανα και αντικείμενα. Όλοι οι τάφοι και το Ηρώον στον Μεγάλο Τύμβο βρέθηκαν λεηλατημένοι εκτός από τους πολύ πλούσιους Τάφους ΙΙ και ΙΙΙ (Ανδρόνικος 1984). Για παράδειγμα, ο Τάφος ΙΙ περιείχε δύο μαρμάρινες σαρκοφάγους, δύο χρυσές κασετίνες (το καθένα με αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα μέσα), δύο περίτεχνα χρυσά στέμματα, ένα επιχρυσωμένο ασημένιο διάδημα, ρούχα βαμμένα με βασιλικό πορφυρό και μια πανοπλία που αποτελείται από αντικείμενα όπως, σίδερο και χρυσό. cuiras, ένα σιδερένιο κράνος και μια περίτεχνη χρυσελεφάντινο τελετουργική ασπίδα (Ανδρόνικος 1984).

Τα παλαιοπαθολογικά στοιχεία.

Μόνο τρεις τάφοι στον Μεγάλο Τύμβο περιείχαν τα οστά των αρχικών ενοίκων: Τάφοι Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (Ανδρόνικος 1984). Η ερμηνεία και η ταύτιση των ευρημάτων των Τάφων υπήρξε αμφιλεγόμενη από την εποχή της ανακάλυψής τους. Οι τάφοι I και II υποδεικνύουν βίαιους θανάτους των βασιλικών ζευγαριών αφού οι σύζυγοι θάφτηκαν μαζί με τις γυναίκες τους. Είναι τιμητικές ταφές που συνάδουν με τα ιστορικά στοιχεία που δείχνουν ότι μπορούν να ανήκουν μόνο είτε στον Φίλιππο Β΄ είτε στον γιο του Αρριδαίο, οι οποίοι και οι δύο δολοφονήθηκαν μαζί με τις γυναίκες τους. Η υπόθεση Philip II/Tomb II (Ανδρόνικος 1984) αρχικά φάνηκε να επιβεβαιώνεται από στοιχεία τραυματισμού των ματιών στο ανδρικό κρανίο του Tomb II (Musgrave 1990) και ανακοινώθηκε ως «σήμα κατατεθέν» της αναγνώρισης του Tomb II. Ωστόσο, περαιτέρω μελέτη έδειξε ότι αυτή η ερμηνεία των δειγμάτων ήταν εσφαλμένη και η υπεροχή των μελετητών, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών υποστηρικτών της υπόθεσης του τραυματισμού των ματιών, διέψευσαν αυτήν την ερμηνεία (Antikas et al., 2016, Chang, 2000, ενότητα 3.7. 1). Επιπλέον, πρόσφατες ανακαλύψεις σχετικά με την παλαιοπαθολογία από τους Τάφους ΙΙ και Ι – συμπεριλαμβανομένης της απουσίας τραυματισμού στα μάτια και της παρουσίας συντηγμένου ποδιού αντίστοιχα – παρέχουν αδιάσειστα στοιχεία που δείχνουν ότι η υπόθεση Philip II/Tomb I είναι σωστή (Μπαρτσιώκας, 2000, Bartsiokas et al., 2015, Brandmeir et al., 2018, ενότητα 3.7.).

Στόχοι και πεδίο εφαρμογής.

Εδώ, εξετάζουμε κριτικά τα στοιχεία που συνδυάζουν δεδομένα από την αρχαιολογία, την ιστορία και την παλαιοπαθολογία. Συζητάμε και αξιολογούμε τις ποικίλες ερμηνείες και επικρίσεις με στόχο να εντοπίσουμε τους ενοίκους των Τάφων στον Μεγάλο Τύμβο με βάση κυρίως οστεολογικούς λόγους εν όψει πιο πρόσφατων στοιχείων και κριτικής.

Το σκελετικό υλικό είναι το μόνο παράδειγμα από τον αρχαίο κόσμο για το οποίο υπάρχουν φυσικές περιγραφές των παθολογιών και των ηλικιών κατά τον θάνατο τους (βλ. π.χ. Riginos, 1994, Carney, 2001). Αποδεικνύουμε ότι η υπόθεση Φίλιππος ΙΙ/Τάφος Ι είναι η σωστή και απαντάμε σε συγκεκριμένες επικρίσεις από τους υποστηρικτές του Φίλιππου ΙΙ/Τάφος ΙΙ. Τέσσερις περιεκτικές κριτικές έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν για αυτό το θέμα, συμπεριλαμβανομένων: McLeod, 2014, Carney, 2016, Levesque, 2017 και Huber (2019). Η σημαντική συνέπεια είναι ότι ο Τάφος ΙΙ μπορεί κάλλιστα να περιέχει κάποια από τα προσωπικά αντικείμενα του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Borza, 1987, Borza and Palagia, 2007, Bartsiokas, 2000).

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μοναδική και ανεκτίμητη προσθήκη στην παλαιοπαθολογία, την ιστορία της ιατρικής και την αρχαιολογία, χρησιμοποιώντας νέα παλαιοπαθολογικά στοιχεία μαζί με ανάλυση των ιστορικών αρχείων και ανατομική ανατομή για τον προσδιορισμό των ταυτοτήτων αυτών των σημαντικών ανθρωπολογικών και ιστορικών δειγμάτων.

Υπάρχει ομόφωνη συμφωνία ότι ο Τάφος ΙΙΙ ανήκει στον Αλέξανδρο Δ’, γιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπήρχε μια ασυμφωνία μεταξύ της ηλικίας κατά το θάνατο που προέρχεται από τις αρχαίες πηγές και αυτής που προέρχεται από τα σκελετικά κατάλοιπα: τα λογοτεχνικά στοιχεία δίνουν μια ηλικία πολύ μικρότερη από αυτή της οστεολογικής. Ωστόσο, πρόσφατη υποτροφία που προέρχεται από αξιόπιστους και σύγχρονους κυβερνητικούς αιγυπτιακούς πάπυρους, σφηνοειδή γραφή «Βαβυλωνιακές πινακίδες» και αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Αλέξανδρος Δ’, ο μόνος νόμιμος κληρονόμος του Αλέξανδρου, ήταν περίπου 18 ετών όταν δολοφονήθηκε (Tolley 2019). Πράγματι, ήταν ήδη βασιλιάς εκείνη την εποχή (Διόδωρος 19.105.2) που υποδηλώνει μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό είναι σύμφωνο με την ηλικία 14-17 ετών που προέρχεται από τα οστεολογικά στοιχεία, δηλαδή τους χρόνους σύντηξης της κεφαλής της ακτίνας και της κοτύλης (βλ. π.χ. Xirotiris and Langenscheidt, 1981, Scheuer and Black, 2000). Μπορεί να συναχθεί με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι ο τάφος III ανήκει στον βασιλιά Αλέξανδρο Δ’ και ότι δεν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ λογοτεχνικών και οστεολογικών στοιχείων σχετικά με την ηλικία του κατά τον θάνατό του. Αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι ο Μεγάλος Τύμβος ανήκει κυρίως στους Βασιλείς της δυναστείας των Αργεάδων και αυτό συμβάλλει σημαντικά στην ταύτιση των Τάφων Ι και ΙΙ.

Ο Βασιλικός Τάφος Ι είναι ένας μικρός κιβωτιόσχημος τάφος και αρχικά ονομάστηκε «μικρός τάφος» και « Τάφος της Περσεφόνης » (Ανδρόνικος 1984). Πιθανότατα λεηλατήθηκε το 274 π.Χ. από τους μισθοφόρους του βασιλιά Πύρρου. Εντούτοις, βρέθηκαν σε αυτό κάποια τεχνουργήματα μαζί με ημιτελή σκελετικά κατάλοιπα (Εικ. 3) που ανήκουν σε ένα αρσενικό, ένα θηλυκό και ένα νεογέννητο (Ανδρόνικος 1984). Υπάρχουν μόνο δύο πιθανοί υποψήφιοι για τα οστά στο Tomb I και Tomb II (Lane Fox 2011): ο Βασιλιάς Φίλιππος Β’ και ο γιος του, ο Βασιλιάς Αρριδαίος.

Η ταυτότητα του νεογέννητου.

Το νεογέννητο αντιπροσωπεύεται από λίγα μακριά και επίπεδα οστά. Η ηλικία του θανάτου του υπολογίστηκε ότι ήταν μεταξύ 41 και 45 εβδομάδων μετά τη σύλληψη, όπως προκύπτει από το μήκος του βραχιονίου του ρυθμισμένου για συρρίκνωση (Bartsiokas et al. 2015, βλ. Παράρτημα 1 του Συμπληρώματος ως προς τον τρόπο προσαρμογής για τη συρρίκνωση) που το επιβεβαιώνει ως νεογνό (Μπαρτσιώκας κ.ά. 2015).

Από τις αρχαίες πηγές γνωρίζουμε ότι η Κλεοπάτρα, η τελευταία σύζυγος του βασιλιά Φιλίππου Β’, ήταν η μόνη βασίλισσα στη Μακεδονία με νεογέννητο τη στιγμή του θανάτου του. Η Κλεοπάτρα, ο Φίλιππος Β’ και το μωρό δολοφονήθηκαν το 336 π.Χ. μέσα σε λίγες μέρες. Αυτό είναι σύμφωνο με αρχαίες πηγές που συμφωνούν ότι το μωρό της Κλεοπάτρας γεννήθηκε λίγες μέρες πριν από τη δολοφονία του Φιλίππου Β’ (Μπαρτσιώκας, 2008, Palagia, 2010, ενότητα 3.2.2.). Αυτός ο φόνος ήταν πιθανός μετά από αίτημα της Ολυμπίας, της μητέρας του Αλέξανδρου (Carney 2000, σ.74; 2016σ.133; ενότητα 3.2.2.).

Καθώς δεν βρέθηκαν άλλα οστά νεογνών σε άλλους Βασιλικούς Τάφους στις Αιγές, συμπεριλαμβανομένου του Βασιλικού Τάφου II (Musgrave 1990), προκύπτει ότι το νεογέννητο στον Τάφο Ι είναι το παιδί της Κλεοπάτρας (Bartsiokas et al., 2015). Πρώτον, δεν υπάρχουν άλλοι ιστορικοί υποψήφιοι για την ταυτότητα του παιδιού και δεύτερον, ο Τάφος ΙΙ είναι παρθένος, επομένως δεν θα υπήρχε εξήγηση για την απουσία του παιδιού στον τάφο εάν ήταν ο τόπος ανάπαυσης του Φιλίππου Β’.

Μερικοί συγγραφείς έχουν παρατηρήσει σεξουαλικό διμορφισμό σε δείγματα νεανικού σκελετού γνωστού φύλου (Schutkowski, 1993, Sutter, 2003, Wilson et al., 2008, Liston et al., 2018), ενώ άλλοι πρότειναν ότι η εφαρμογή αυτής της μεθόδου μπορεί να είναι προβληματική ( Vlak et al., 2008). Έτσι, δεδομένης της αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων, δεν έχουν γίνει προσπάθειες προσδιορισμού φύλου στο νεογέννητο (Μπαρτσιώκας κ.ά. 2015, Εικ. 4).

Η προέλευση του βραχιονίου.

Από το μήκος του βραχιονίου του νεογνού 65,9 mm από τον τάφο I, όπως παρέχεται από τον Musgrave (1985), συνάγεται ότι είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που μελετήσαμε (Μπαρτσιώκας κ.ά. 2015) και ότι βρέθηκε στον Τάφο Ι. Πράγματι, τα οστά του νεογνού απεικονίζονται στο δάπεδο στη βορειοδυτική γωνία του Τάφου Ι (συστάδα Γ, Εικ. 3) στο ημερολόγιο της ανασκαφής του καθηγητή Φάκλαρη το 1978 (βλ. π.χ. Bartsiokas and Carney, 2008 , Φάκλαρης, 1978 φωτογραφία του Φ.78.23/14).

Έτσι, η παρουσία των οστών του νεογνού είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την υπόθεση Φίλιππος Β’/Τάφος Ι.

Η ταυτότητά της.

Το άτομο αυτό αντιπροσωπεύεται από κρανιακά θραύσματα και στοιχεία των άνω και κάτω άκρων (Bartsiokas et al. 2015). Τα οστά του θηλυκού απεικονίζονται στο δάπεδο του τάφου Ι από τον Ανδρόνικο (1994, Εικ. 10 του), το ημερολόγιο της ανασκαφής του καθηγητή Φάκλαρη το 1978 (1978, Εικ. 3) και το ντοκιμαντέρ Βεργίνα στο φως ο Τάφος του Φιλίππου. Β’ από την ΕΡΤ μετάδοση στις 24–11-1977. Ο προσδιορισμός του φύλου βασίστηκε σε υπολείμματα προσώπου. Η υπερκογχική περιοχή του μετωπιαίου οστού είναι λεία χωρίς σημάδια υπερκογχικής ράχης και η κόγχη άκρη είναι λεπτή, υποδηλώνοντας ότι πιθανότατα ανήκε σε θηλυκό άτομο (Bartsiokas et al., 2015, White and Folkens, 2005, Schwartz, 2006 ).

Λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό της οδοντικής τριβής (Εικ. 5) και την κατάσταση της επιφυσιακής σύντηξης του εγγύς μηριαίου και βραχιονίου οστού και του απομακρυσμένου άκρου της ακτίνας στις ακτινογραφίες και τις αξονικές τομογραφίες, η ηλικία θανάτου γύρω στα 18 είναι η πιο πιθανή. (Μπαρτσιώκας κ.ά., 2015).

Η ηλικία κατά το θάνατο της γυναίκας από τον τάφο I ταιριάζει με την ηλικία κατά το θάνατο της Κλεοπάτρας που προέρχεται από ιστορικές πηγές (βλ. π.χ. Greenwalt 1988) ότι ήταν νεαρή κοπέλα όταν παντρεύτηκε τον Φίλιππο (Πλούταρχος, Αλεξ. 9.6· Σάτυρος ap . Ath.13.557d) το 337 π.Χ., και στα τέλη της εφηβείας της όταν δολοφονήθηκε το 336 π.Χ.

Έτσι, η παρουσία των γυναικείων οστών και η ηλικία τους κατά το θάνατο είναι ένα βασικό στοιχείο που συνάδει μόνο με την υπόθεση Philip II/Tomb I (Bartsiokas et al. 2015).

Η ταυτότητά του.

Αυτό το άτομο είναι ένας μεσήλικας άνδρας (Bartsiokas et al., 2015, Musgrave, 1985) που αντιπροσωπεύεται από τμήματα της σπονδυλικής στήλης, του θώρακα, της λεκάνης και του αριστερού ποδιού καθώς και μερικά κρανιακά θραύσματα, μια σχεδόν πλήρη άνω γνάθο και κάτω γνάθο (Μπαρτσιώκας et al., 2015). Μερικά από τα αρσενικά οστά απεικονίζονται στο δάπεδο του Τάφου Ι (Φάκλαρης 1978 και Εικ. 3), παρέχοντας προέλευση στα οστά που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα ως προερχόμενα από τον Τάφο Ι. Η στιβαρότητά του (Musgrave 1985) καταδεικνύεται επίσης από τη μασητηριακή φυματίωση της κάτω γνάθου η οποία είναι εξαιρετικά ανεστραμμένη, ενώ η μασετική κονδυλίτιδα στο αρσενικό του Τάφου ΙΙ είναι πολύ ελαφρά ανεστραμμένη έως καθόλου.

Η εκτίμηση του φύλου βασίζεται στη μορφολογία της πυέλου και της κάτω γνάθου (Bartsiokas et al., 2015). Η ηλικία κατά το θάνατο, με βάση το ηλικιακό εύρος διαφόρων στοιχείων, επικεντρώνεται γύρω στα 45 έτη (Μπαρτσιώκας et al., 2015). Αυτό έρχεται σε σύγκρουση με την εκτίμηση του Musgrave (1985) για 25–35 χρόνια που βασίζεται αποκλειστικά στην οδοντική τριβή. Ωστόσο, αδημοσίευτες σημειώσεις του Musgrave που έγιναν στις 5 Σεπτεμβρίου 1984 με βάση τα ράμματα που είχαν κλείσει έδειξαν ότι το αρσενικό ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερο από την ηλικία που είχε δημοσιεύσει αρχικά ο Musgrave (Lane Fox 2011). Αυτή η εκτίμηση ηλικίας, μαζί με τη δική μας, δείχνει συνέπεια στην υπόθεση ότι ο άνδρας ένοικος ήταν μεσήλικας τη στιγμή του θανάτου του (Μπαρτσιώκας κ.ά., 2015, Εικ. 5).

Οι υποστηρικτές της υπόθεσης Φίλιππος ΙΙ/Τάφος ΙΙ (Fox (2011p.5), αγωνίστηκαν να εξηγήσουν αυτή την ηλικία, περιγράφοντάς την ως εξής: « Αποφασιστικά άβολο να ερμηνεύσω τον επιζώντα αρσενικό σκελετό ως δικό του [στον Φίλιππο Β’] ». Ενώ είναι «δύστροπο» για τους οπαδούς της υπόθεσης Φίλιππος ΙΙ/Τάφος ΙΙ, είναι απολύτως συνεπής με την υπόθεση του Φίλιππου ΙΙ, ο Φίλιππος ΙΙ ήταν 46–47 ετών (Μπαρτσιώκας et al., 2015 και παραπέμπει εντός) όταν δολοφονήθηκε. Ο γιος του, ο Arrhidaeus, ήταν γύρω στα 39 όταν δολοφονήθηκε (Adams, 1980, Bartsiokas et al., 2015 και παραπέμπει μέσα, έτσι, η ηλικία του αρσενικού στο Tomb I είναι πιο συνεπής με αυτή του Philip II αν και δεν είναι συγκεκριμένο για καμία από τις δύο υποθέσεις.

Ο Cist Tomb B και το Heroon στη Στενομάκρη Τούμπα έδειξε από τον Huber (2019) ότι ανήκουν στον πατέρα του Φιλίππου Β’, βασιλιά Αμύντα Γ’ για αρχαιολογικούς και ιστορικούς λόγους. Αυτό το έργο καταρρίπτει την υπόθεση, που προωθείται από τους Hammond (1991) και Lane Fox (2011), ότι ο ένοικος του Tomb I είναι ο Amyntas III. Η εικασία τους διαψεύστηκε επίσης από τους Bartsiokas & Carney (2008) και Bartsiokas et al. (2015) με το σκεπτικό ότι η προχωρημένη ηλικία του βασιλιά Αμύντα Γ’ κατά τον θάνατο τον αποκλείει οριστικά ως ένοικο του Τάφου Ι (Μπαρτσιώκας & Carney 2008). Ο Αμύντας Γ’, λοιπόν, αποκλείεται ως πιθανός ένοικος του Τύμβου Ι.

Η παλαιοπαθολογία του και οι ιστορικές πηγές.

Η πιο εμφανής βλάβη είναι η σταθερή συνόστωση (αγκύλωση) στον αρθρικό χώρο μεταξύ του αριστερού μηριαίου οστού και της κνήμης (Εικ. 6, Bartsiokas et al., 2015 τους Εικ. 4). Η καμπτική αγκύλωση είναι 79°. Αυτή η γωνία θα είχε προκαλέσει ένα ανομοιόμορφο βάδισμα παρόμοιο με αυτό που περιγράφεται για τον Φίλιππο Β’ από τις ιστορικές πηγές (Μπαρτσιώκας κ.ά., 2015). Δεν υπάρχουν σημεία που να είναι χαρακτηριστικά οστεομυελίτιδας ή μόλυνσης. Η υπερανάπτυξη της σύντηξης μεταξύ του μηριαίου και της κνήμης έχει μια οπή διαμέσου αυτής η οποία βρίσκεται κάτω από το επίπεδο των μηριαίων κονδυλίων (Μπαρτσιώκας κ.ά. 2015). Αυτό δείχνει ότι ο τραυματισμός πιθανότατα προκλήθηκε από μια σοβαρή διεισδυτική πληγή μεταξύ του μηριαίου και της κνήμης, η οποία οδήγησε σε μια ενεργή φλεγμονώδη διαδικασία που σταμάτησε χρόνια πριν από το θάνατο.

Η τρύπα αντιπροσωπεύει τη θέση ενός κοκκιώματος ξένου σώματος από ένα συγκρατημένο ξένο σώμα, πιθανότατα ένα διεισδυτικό βλήμα (Brandmeir et al., 2018, Bill, 1882). Υπάρχει απόσταση 2,8 cm μεταξύ της εγγύς κνήμης και του περιφερικού μηριαίου οστού, ενώ σε περιπτώσεις εκφυλιστικής ή οστεομυελικής αγκύλωσης συνήθως υπάρχει στένωση του διαστήματος της άρθρωσης (βλ. π.χ. Zhang 2022, Εικ. 7β). Αυτό υπονοεί ότι τα δύο οστά απομακρύνθηκαν το ένα από το άλλο από ένα διεισδυτικό αντικείμενο (όπως ένα δόρυ) που προκάλεσε την τρύπα και την υπερανάπτυξη όταν ο άξονας του δόρατος (ή ένα μέρος του) είχε κολλήσει μεταξύ των δύο οστών. Ακτινογραφίες και συγκρίσεις με άλλους αριστερούς αρσενικούς μηριαίους παρόμοιου μεγέθους έδειξαν ότι το κατώτερο όριο των κονδύλων σταματά κοντά στην κοίλη βλάβη (Brandmeir et al., 2018 το Σχήμα 2 τους), υποδεικνύοντας ότι το κοίλο σημείο στην αγκύλωση βρίσκεται στην άρθρωση ο χώρος παρά ο μεσοκονδυλικός χώρος. Οι αξονικές τομογραφίες δείχνουν επίσης ότι το κενό στην άρθρωση του γόνατος είναι δευτερογενές σε κοκκίωμα ξένου σώματος με ενδείξεις οστεόλυσης και σκλήρυνσης (Brandmeir et al., 2018). Στο πείραμα με ένα πτώμα (Brandmeir et al., 2018), υπήρξε τραύμα στο περονιαίο νεύρο, αλλά η ιγνυακή φλέβα και η αρτηρία διατηρήθηκαν. Αυτό είναι σύμφωνο με τις λογοτεχνικές πηγές ότι ο Φίλιππος επέζησε με το πόδι του άθικτο ενώ το άλογό του σκοτώθηκε από αυτό (Ρηγίνος 1994) το 339 π.Χ.

Η περίφημη πληγή ήταν σχεδόν θανατηφόρα και άφησε τον Φίλιππο να χωλαίνει 3 χρόνια πριν τον θάνατό του. Συνδυάζοντας τις αρχαίες πηγές με πρόσφατες επιστήμες, έχουμε την ακόλουθη ιστορία (Μπαρτσιώκας κ.ά. 2015): καθώς ο Φίλιππος επέστρεφε στη Μακεδονία από την εκστρατεία των Σκυθών εναντίον του Ατέα, η Θρακική φυλή των Τριμπάλων τον συνάντησε και αρνήθηκε να του επιτρέψει τη διέλευση εκτός και αν λάμβαναν ένα μερίδιο από τα λάφυρα. Ως εκ τούτου, προέκυψε μια διαμάχη και στη συνέχεια μια μάχη, στην οποία ο Φίλιππος δέχθηκε τόσο σοβαρή πληγή στο πόδι του από μια λόγχη που το άλογό του σκοτώθηκε από αυτήν. και επειδή γενικά εικαζόταν ότι ο Φίλιππος ήταν νεκρός, η λεία χάθηκε. Ωστόσο, μόλις ο Φίλιππος συνήλθε από την πληγή του, έκανε πόλεμο κατά των Αθηναίων .

Είναι πιθανό ότι το ξένο αντικείμενο (δηλ. θραύσματα από τον ξύλινο άξονα) θα συγκρατούνταν στο τραύμα μετά την αφαίρεση του άξονα και θα παρήγαγαν ένα κοκκίωμα σύμφωνο με αυτό που φαίνεται στο συντηγμένο δείγμα. Προφανώς, το διεισδυτικό όργανο αφαιρέθηκε αφού είχε αρχίσει να σχηματίζεται η υπερανάπτυξη (Μπαρτσιώκας κ.ά. 2015) για να αποφευχθεί πιθανή αιμορραγία.

Είναι επίσης πιθανό ένα μικρό τμήμα του ξένου σώματος να συγκρατήθηκε μετά από προηγούμενη αφαίρεση, οδηγώντας στη δημιουργία του εν λόγω κοκκιώματος. Έτσι, η αγκύλωση του γόνατος είναι ένα βασικό στοιχείο που επιβεβαιώνει την υπόθεση Philip II/Tomb I. Ο Ανδρόνικος (1984, σ. 186) συμφωνεί με στοιχεία ότι ο τραυματισμός στο γόνατο είναι παθογνωμονικός για την ταυτότητα του Φιλίππου Β’ δηλώνοντας ότι η χωλότητα είναι «αδιαμφισβήτητη απόδειξη» για την αναγνώριση του νεκρού ως Φίλιππου Β’ σε οποιονδήποτε από τους τάφους της Βεργίνας. Ως εκ τούτου, η σύντηξη στο γόνατο του αριστερού ποδιού του αρσενικού είναι η πιο πειστική απόδειξη ότι ο τάφος Ι ανήκει στον Φίλιππο Β’.

Η σύντηξη του γόνατος δεν είναι η μόνη απόδειξη αναπηρίας και δυσλειτουργίας βάδισης. Το ινιακό εμφανίζει ενδείξεις ραμφοκυττάρων κατά μήκος του χείλους του δεξιού ινιακού κονδύλου, καθώς υπάρχει σχηματισμός νέου οστού και εκτεταμένες κοιλότητες και πορώδες χείλος που προκαλούν ασυμμετρία στο σχήμα και αλλοίωση μεταξύ των δύο ινιακών κονδύλων (Bartsiokas et al. 2015, Εικ. 5 τους ). Αυτές οι βλάβες είναι πιθανό να αντανακλούν οστεοαρθρίτιδα και οι ασυμμετρίες μπορεί κάλλιστα να είναι αποτέλεσμα των συνεπειών της στάσης του βαδίσματος, της δυσλειτουργίας της στάσης και των αντισταθμιστικών στάσεων (Bartsiokas et al. 2015). Πράγματι, η τορτικόλλης και η οστεοαρθρίτιδα είναι μερικές από τις επιπτώσεις της χωλότητας (Douglas, 1991, Maronpot et al., 1968, Ostrowski and Ancrenaz, 1995). Έτσι, η ασυμμετρία μεταξύ των δύο ινιακών κονδύλων είναι σύμφωνη με την ένδειξη χωλότητας που προέρχεται από τα οστά των ποδιών.

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω οστικά στοιχεία/χαρακτηριστικά μαζί, δηλαδή την αγκύλωση των ποδιών του αρσενικού, την παρουσία του νεογέννητου και την ηλικία κατά το θάνατο του θηλυκού σε συνδυασμό με τα ιστορικά στοιχεία, επιβεβαιώνεται η υπόθεση Philip II/Tomb I και η υπόθεση Philip II/Tomb II πρέπει να απορριφθεί (βλ. επίσης 3.5.2 Κατά τη γνώμη μου, το άρθρο των Bartsiokas et al., δεν άξιζε τέτοια αναταραχή. Τα στοιχεία που καυχιόταν ότι παρείχε δεν ήταν καθόλου πειστικά. Πρώτον, όχι Η αρχαία πηγή κάνει λόγο για τον τραυματισμό του Φίλιππου Β’ στο γόνατο Η λιγότερο ακριβής κάκωση “πόδι” και η πιο ακριβής “τραύμα” του “μηρού” Η πιο παλιά και λεπτομερής μαρτυρία του Μαρσύα του Πέλλα, φίλου του Αλέξανδρου. γεγονότα, καθορίζει ακόμη και «στο δεξιό μηρό» (, 3.5.4 Το πόδι του αρσενικού ατόμου στον τάφο I δεν ανήκει στον Φίλιππο επειδή ο πιθανός τραυματισμός της ιγνυακής αρτηρίας θα προκαλούσε θάνατο αμέσως μετά τον τραυματισμό, ενώ ο Φίλιππος επέζησε πολύ μετά ο τραυματισμός (, 3.5.5 Υπάρχουν ενδείξεις στο συγκολλημένο πόδι για οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα; είναι η απόφυση του γόνατος ένδειξη τραυματισμού;).

Ο Βασιλικός Τάφος ΙΙ είναι ένας βαρελίσιος τάφος πλούσιος σε τάφους με πρόσοψη. Είναι σχεδόν 6 φορές μεγαλύτερο από το Tomb I με βάση τις διαστάσεις των ορόφων τους. Περιείχε δύο θαλάμους με δύο μαρμάρινες σαρκοφάγους και δύο χρυσές λάρνακες (κιβώτια) που έφεραν την έκρηξη του Μακεδονικού αστεριού στην οποία βρέθηκαν τα αποτεφρωμένα λείψανα ενός αρσενικού στον κύριο θάλαμο και μιας γυναίκας στον προθάλαμο (Ανδρόνικος 1984). Τέσσερα άλογα και δύο σκυλιά βρέθηκαν κοντά στον τάφο II (Antikas, 2005, Carney, 2016 και αναφορές εντός) πιθανώς από τους ηρωικούς νεκρικούς αγώνες που διοργάνωσε ο Κάσσανδρος (Diod. 19.52.5; Diyllus FGrH 73, F1) προς τιμήν του Arrhidaeus και της Euridice να εξυπηρετήσει τις διεκδικήσεις των δικαιωμάτων του επί της βασιλικής διαδοχής του, έθιμο που τηρείται από τους Μυκηναϊκούς χρόνους (Γάλλου & Γεωργιάδης 2009). Τέτοιες ενδείξεις νεκρικών αγώνων δεν βρέθηκαν για τον Τάφο Ι (βλ. επίσης ενότητα 9.2).

Η σύγκρισή του με τον Τάφο Ι.

Ο λεηλατημένος Τάφος Ι και Ηρώων ήταν μικροί και φτωχοί στην κατασκευή χωρίς μαρμάρινες σαρκοφάγους. Ο τάφος II και ο τάφος III ήταν μεγαλύτεροι και πιο περίτεχνοι στο εσωτερικό με πιο εξελιγμένη κατασκευή. Ο τάφος του Φιλίππου Β’ θα αναμενόταν να είναι απλός και σχετικά φτωχός, καθώς τα οικονομικά του Αλεξάνδρου ήταν αδύναμα στα πρόθυρα της εισβολής του στην Ασία (Πλούταρχος, Αλεξ. 15.1· Nawotka 2010). Αυτό είναι σύμφωνο με την υπόθεση του Φίλιππου ΙΙ/Τάφος Ι, αφού ο Αλέξανδρος θα ήταν υπεύθυνος μόνο για τον τάφο του Φιλίππου Β’. Επιπλέον, ο Αλέξανδρος ήταν γνωστό ότι έχτισε το Heroa , ενώ ο Cassander όχι (Delev 2018). Έτσι, ο Τάφος ΙΙ είναι πιθανότατα κατασκευή του Κάσσανδρου και αυτό συνάδει μόνο με την υπόθεση του Φίλιππου Β’/Τάφος Ι και καθιστά τον ένοικο του Τάφου ΙΙ βασιλιά Αρριδαίο.

Η ταυτότητά του.

Αυτό το άτομο είναι ένα λεπτό, μεσήλικας αρσενικό που αντιπροσωπεύεται από έναν σχεδόν πλήρη (μόνο μερικά δόντια και μικρότερα οστά δεν υπάρχουν), καλά διατηρημένο σκελετό (Xirotiris & Langenscheidt 1981). Η ευγένεια των δειγμάτων υποδεικνύεται από διάφορα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του μασητηριακού κονδυλώματος της κάτω γνάθου (η οποία είναι πολύ ελαφρά ανάποδη σε σύγκριση με αυτή του αρσενικού του Τάφου Ι). Τα οστά εδραιώθηκαν και αποκαταστάθηκαν ικανοποιητικά από τον Ξηρωτήρη πριν από το 1981 (Xirotiris & Langenscheidt 1981). Δεν υπάρχουν σκελετικά στοιχεία για τραυματισμούς (Xirotiris and Langenscheidt, 1981, Bartsiokas, 2000). Αυτό συνάδει με το γεγονός ότι ο βασιλιάς Αρριδαίος δεν είχε τραυματισμούς καθώς δεν έλαβε μέρος σε μάχες ή άλλη έντονη σωματική δραστηριότητα λόγω των διανοητικών του αναπηριών (Carney 2001). Οι σκελετικές μαρτυρίες του αρσενικού ατόμου είναι επομένως συνεπείς με την ταύτιση του Τάφου ΙΙ ως εκείνου του βασιλιά Αρριδαίου (υπόθεση Φίλιππος ΙΙ/Τάφος Ι, Μπαρτσιώκας 2000).

Η ταυτότητά της.

Η Αδέα Ευρυδίκη ήταν ανιψιά και σύζυγος του βασιλιά Αρριδαίου. Έτσι, προτάθηκε ότι τα γυναικεία κατάλοιπα ανήκουν σε αυτήν (Μπαρτσιώκας 2000 και παραπομπές εντός). Σε αντίθεση με τη σχεδόν πλήρη φύση των στοιχείων του αρσενικού, τα οστά του θηλυκού είναι κατακερματισμένα και ημιτελή (Xirotiris & Langenscheidt 1981).

Η ηλικία θανάτου του θηλυκού εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 20 και 30 ετών (Xirotiris & Langenscheidt 1981) και «κοντά στα 30» από τους Antikas & Wynn-Antikas (2016) με βάση την ηβική σύμφυση.

Σε ιστορικούς λόγους, ο Carney (2016, σελ. 136) εκτιμά την ηλικία της Ευρυδίκης στα 20–25 και οι Musgrave et al. (2010) υπέθεσε ότι «η Ευρυδίκη πέθανε πολύ νέα», αλλά δεν δόθηκε συγκεκριμένο σκεπτικό. Έτσι, υπάρχει μια ασυμφωνία μεταξύ της νεότερης ηλικίας κατά το θάνατο για την Ευρυδίκη που προέρχεται από τις αρχαίες πηγές και της μεγαλύτερης ηλικίας που προέρχεται από τα σκελετικά κατάλοιπα. Ωστόσο, νέα ιστορικά επιχειρήματα που παρέχονται από τον Huber (2019) δείχνουν ότι η Ευρυδίκη μπορεί να ήταν 28-29 ετών όταν πέθανε. Αν τόσο ο Huber (2019) όσο και οι Antikas & Wynn-Antikas (2016) είναι σωστές για την μεγαλύτερη ηλικία της γυναίκας, τότε δεν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της ιστορικής και της σκελετικής ηλικίας. Ωστόσο, η «ατελής κοιλιακή προμαχώνα» της ηβικής σύμφυσης που αναφέρθηκε από τους Antikas & Wynn-Antikas (2016) δείχνει μια ηλικία μεταξύ 24 και 30 ετών (βλ. π.χ. Scheuer & Black 2000) και «τη σχεδόν πλήρη σύντηξη του στερνικού άκρου της κλείδας της ” που αναφέρεται επίσης από τους Antikas & Wynn-Antikas (2016) δείχνει μια ηλικία μεταξύ 24 και 29 ετών (βλ. π.χ. Scheuer & Black 2000). Πράγματι, παρά την εκτεταμένη αξονική τομογραφία, δεν βρέθηκαν επιφυσιακές γραμμές στο θηλυκό του Tomb II (Antikas & Wynn-Antikas (2016) ενώ είναι εμφανείς στο θηλυκό του Tomb I (Bartsiokas et al., 2015) γεγονός που είναι συνεπές Με τις ιστορικές μαρτυρίες των εποχών κατά το θάνατο των δύο βασίλισσων, δηλαδή ότι η Ευρυδίκη ήταν μεγαλύτερη από την Κλεοπάτρα. Έτσι, τα οστεολογικά και ιστορικά στοιχεία ταιριάζουν καλύτερα στην ενήλικη Ευρυδίκη από την έφηβη Κλεοπάτρα ως ένοικο του Τάφου ΙΙ ισχυρίζεται, επομένως, ότι ο Τάφος ΙΙ δεν μπορούσε να περιέχει την Ευρυδίκη (Antikas & Wynn-Antikas (2016) με βάση την ηλικία θα πρέπει να επανεξεταστεί με σκεπτικισμό (βλ. επίσης ενότητα 3.9.1.).

Η απόδοση των οστικών στοιχείων στην Ευρυδίκη είναι συνεπής με τα χαρακτηριστικά των οστών της ιππασίας που αποδεικνύονται στο θηλυκό άτομο (Antikas & Wynn-Antikas 2016), καθώς είναι γνωστό από τις αρχαίες πηγές ότι η Ευρυδίκη ήταν ιππέας (Carney, 2000, Carney , 2016). Η ταύτιση του θηλυκού ατόμου ως Ευρυδίκη είναι επίσης συνεπής με τα όπλα που βρέθηκαν στον προθάλαμο καθώς η Ευρυδίκη ήταν πολεμίστρια (Carney 2016 και αναφορές εντός) και το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν οστά νεογέννητου στον Τάφο II. Έτσι, τα στρατιωτικά αντικείμενα προορίζονταν για την Ευρυδίκη (Carney 2016 και αναφορές εντός) και ο Τάφος II ανήκει στον βασιλιά Αρριδαίο και τη σύζυγό του Ευρυδίκη. Αυτό συνάδει μόνο με την υπόθεση Philip II/Tomb I.

Share this: Facebook

X



Related