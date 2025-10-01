Η Ελλάδα σε συναγερμό: Ισχυρή κακοκαιρία με καταιγίδες, χαλάζι και πλημμυρικούς κινδύνους – Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και οι Αρχές Πολιτικής Προστασίας

Η χώρα μας εισέρχεται σε ένα διήμερο υψηλής επικινδυνότητας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, όπως ανακοινώθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025. Το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται την Πέμπτη 2 και Παρασκευή 3 Οκτωβρίου χαρακτηρίζεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σοβαρό κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Η γεωγραφική διασπορά των φαινομένων καλύπτει μεγάλο μέρος της χώρας – από το Ιόνιο και την Ήπειρο μέχρι τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Αττική, το Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση: το Πυροσβεστικό Σώμα εφαρμόζει σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλες τις Περιφέρειες και Δήμους, ενώ παράλληλα καλούνται οι πολίτες να λάβουν αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας.

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών αποδεικνύει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνδέονται με την κλιματική κρίση και φέρνουν ολοένα και περισσότερες προκλήσεις για το κράτος και τις τοπικές κοινωνίες. Αυτή τη φορά, η έγκαιρη προετοιμασία και η υπευθυνότητα όλων μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες συνέπειες.

Αναλυτική Εξέλιξη της Κακοκαιρίας

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025

Ιόνιο: Από τις πρώτες ώρες της ημέρας μέχρι το απόγευμα, έντονα φαινόμενα κυρίως σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.

Από τις πρώτες ώρες της ημέρας μέχρι το απόγευμα, έντονα φαινόμενα κυρίως σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Στερεά, Δυτική και Νότια Πελοπόννησος: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τα ξημερώματα έως το απόγευμα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τα ξημερώματα έως το απόγευμα. Κεντρική Μακεδονία: Καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες.

Καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες. Θεσσαλία, Ανατολική & Κεντρική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης Αττικής), Υπόλοιπη Πελοπόννησος, Δυτική Κρήτη, Εύβοια και Σποράδες: Από το μεσημέρι έως και το βράδυ.

Από το μεσημέρι έως και το βράδυ. Ανατολικό Αιγαίο & Ανατολική Μακεδονία: Από τις βραδινές ώρες.

Από τις βραδινές ώρες. Θράκη: Από αργά τη νύχτα.

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025

Δωδεκάνησα: Έντονα φαινόμενα από το πρωί έως το απόγευμα.

Έντονα φαινόμενα από το πρωί έως το απόγευμα. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: Μέχρι το μεσημέρι.

Μέχρι το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία: Καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες.

Περιοχές Υψηλού Κινδύνου

Ιόνιο (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά) & Δυτική – Νότια Πελοπόννησος (Πέμπτη πρωί – μεσημέρι)

Κεντρική Μακεδονία (Πέμπτη απόγευμα – Παρασκευή πρωί)

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη & Νησιά Ανατολικού Αιγαίου (Παρασκευή μέχρι μεσημέρι)

Δωδεκάνησα (Παρασκευή πρωί – απόγευμα)

Συνοπτικός Πίνακας Φαινομένων

Ημέρα Περιοχή/Περιοχές Διάρκεια Φαινομένων Ένταση / Σημείωση Πέμπτη 2/10 Νησιά Ιονίου (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά) Πρωί – Απόγευμα Πολύ ισχυρά, χαλαζοπτώσεις Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησος Ξημερώματα – Απόγευμα Έντονες βροχές & καταιγίδες Κεντρική Μακεδονία Από προμεσημβρινές ώρες Σφοδρές καταιγίδες Θεσσαλία, Αττική, Εύβοια, Σποράδες, Κρήτη (Δυτ.) Μεσημέρι – Βράδυ Ισχυρές καταιγίδες Ανατολικό Αιγαίο & Ανατολική Μακεδονία Βραδινές ώρες Έντονα τοπικά φαινόμενα Θράκη Αργά τη νύχτα Καταιγίδες Παρασκευή 3/10 Δωδεκάνησα Πρωί – Απόγευμα Σφοδρές καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Αν. Αιγαίου Πρωί – Μεσημέρι Έντονες βροχές Κεντρική Μακεδονία Πρωινές ώρες Καταιγίδες που εξασθενούν

Μέτρα και Οδηγίες προς τους Πολίτες

Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν.

Να καθαρίσουν λούκια και υδρορροές.

Να αποφεύγουν τη διέλευση από ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους.

Να μην εργάζονται ή παραμένουν σε παραλίες και υπαίθριους χώρους κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Να προστατεύονται άμεσα σε περίπτωση χαλαζόπτωσης.

Να αποσυνδέουν ηλεκτρικές συσκευές και να αποφεύγουν επαφή με μεταλλικές επιφάνειες σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.

Σε εξωτερικούς χώρους, να καταφεύγουν σε χαμηλά και ασφαλή σημεία, απομακρυνόμενοι από δέντρα, μεταλλικά αντικείμενα και υδάτινες μάζες.

Η επερχόμενη κακοκαιρία είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για την ανάγκη ετοιμότητας απέναντι στην κλιματική κρίση. Οι κρατικοί μηχανισμοί έχουν τεθεί σε συναγερμό, με το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Ωστόσο, η ασφάλεια των πολιτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ατομική υπευθυνότητα: τη συμμόρφωση με τις οδηγίες, την προνοητικότητα και την ψυχραιμία.

Η πρόληψη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη αποτελούν το κλειδί ώστε να αποφύγουμε τραγικές συνέπειες από πλημμύρες, κεραυνούς ή άλλα ακραία φαινόμενα. Σε τέτοιες στιγμές, η έγκαιρη πληροφόρηση, η κοινή δράση και η εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές είναι το καλύτερο «όπλο» για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού μας περιβάλλοντος.

