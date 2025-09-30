Η Ελλάδα σε 24ωρη Παράλυση: Πανελλαδική Απεργία ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ με Καθολική Συμμετοχή στις Συγκοινωνίες, τα Τρένα, τα Πλοία και τα Ταξί

Η 1η Οκτωβρίου 2025 θα μείνει χαραγμένη ως ημέρα γενικευμένης αναταραχής στη χώρα, καθώς η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ προκήρυξαν 24ωρη πανελλαδική απεργία, στην οποία δηλώνουν συμμετοχή σχεδόν όλοι οι βασικοί κλάδοι μεταφορών. Αυτό σημαίνει ότι για μία ολόκληρη ημέρα η Ελλάδα θα λειτουργεί υπό πρωτοφανείς περιορισμούς στη διακίνηση πολιτών και αγαθών.

Συγκεκριμένα, λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ, σιδηρόδρομοι, ταξί, πλοία και ακόμη και οι πτήσεις θα επηρεαστούν σημαντικά, είτε με διακοπή, είτε με περιορισμένο ωράριο, είτε με ακυρώσεις. Η συμμετοχή είναι καθολική, γεγονός που καθιστά την απεργία όχι απλώς μία εργασιακή διεκδίκηση, αλλά μια κοινωνική και πολιτική δήλωση για την ασφάλεια, τα δικαιώματα και τις συνθήκες διαβίωσης.

Το κεντρικό μήνυμα των εργαζομένων είναι τριπλό:

Ασφάλεια και αξιοπιστία στις συγκοινωνίες. Αποκατάσταση συλλογικών συμβάσεων και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας που καταρρακώνει νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Αναλυτική Παρουσίαση

1. Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Ωράριο λειτουργίας: από 09:00 έως 21:00.

από 09:00 έως 21:00. Στάσεις εργασίας: από την έναρξη βάρδιας μέχρι τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη.

από την έναρξη βάρδιας μέχρι τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη. Σταδιακή επαναφορά: Τα πρώτα λεωφορεία θα ξεκινήσουν μετά τις 09:00, ενώ λίγο πριν τις 21:00 θα αρχίσει η αποχώρησή τους προς τα αμαξοστάσια.

Τα πρώτα λεωφορεία θα ξεκινήσουν μετά τις 09:00, ενώ λίγο πριν τις 21:00 θα αρχίσει η αποχώρησή τους προς τα αμαξοστάσια. Προβλήματα: Λόγω συμμετοχής πολλών οδηγών στην απεργία, θα υπάρχουν σημαντικές ακυρώσεις ακόμη και στο διάστημα λειτουργίας.

Λόγω συμμετοχής πολλών οδηγών στην απεργία, θα υπάρχουν ακόμη και στο διάστημα λειτουργίας. Εξαίρεση: Οι περιαστικές γραμμές θα κινούνται κανονικά.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι αγωνίζονται για σύγχρονα και ασφαλή μέσα μεταφοράς, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την απαξίωση του στόλου και την έλλειψη προσωπικού.

2. Μετρό και Τραμ

Μετρό

Ωράριο λειτουργίας: 09:00 – 17:00.

09:00 – 17:00. Λεπτομέρειες Γραμμής 1 (Πειραιάς – Κηφισιά): Τελευταία δρομολόγια από Πειραιά και Κηφισιά: 16:35. Από Μοναστηράκι: 16:51 (προς Κηφισιά), 17:09 (προς Πειραιά). Από Ομόνοια: 16:54 (προς Κηφισιά), 17:07 (προς Πειραιά). Από Αττική: 16:59 (προς Κηφισιά), 17:02 (προς Πειραιά).

Λεπτομέρειες Γραμμών 2 & 3: Σύνταγμα: 17:00 προς όλες τις κατευθύνσεις. Ανθούπολη – Ελληνικό: 16:39–16:42. Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας: 16:33–16:39. Αεροδρόμιο – Δημοτικό Θέατρο: 15:42–16:19.



Τραμ

Γραμμή 7 (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα): Πρώτοι συρμοί: 09:31 και 09:54. Τελευταίοι: 15:19 και 15:43.

Γραμμή 6 (Πικροδάφνη – Σύνταγμα): Πρώτοι συρμοί: 09:15 και 10:05. Τελευταίοι: 15:24 και 16:14.

Γραμμές 6 & 7 με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη: Σύνταγμα – Ασκληπιείο Βούλας: 10:05 έως 15:29. Αγία Τριάδα – Σύνταγμα: 09:54 έως 14:55.



3. Σιδηρόδρομοι και Προαστιακός

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει πλήρως.

συμμετέχει πλήρως. Αναμένονται ακυρώσεις και πιθανές τροποποιήσεις από την Hellenic Train.

Μερικά δρομολόγια θα εκτελούνται με προσωπικό ασφαλείας .

. Επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως από τις σχετικές ανακοινώσεις.

4. Ταξί

Το ΣΑΤΑ συμμετέχει δυναμικά.

συμμετέχει δυναμικά. Καταγγέλλει: Την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Την απαξίωση του κλάδου προς όφελος πολυεθνικών εφαρμογών και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Αίτημα: αξιοπρεπείς συνθήκες, σταθερότητα και σεβασμό.

5. Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Δηλώνουν συμμετοχή, αλλά αναμένεται απόφαση δικαστηρίου μετά από προσφυγή της ΥΠΑ.

Σε περίπτωση απεργίας θα επιτραπούν μόνο συγκεκριμένες πτήσεις: Διπλωματικές (αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί). Πολεμικές αποστολές. Νοσοκομειακές και ανθρωπιστικές. Έρευνας και διάσωσης.



6. Ακτοπλοΐα

Η ΠΝΟ ανακοίνωσε πανελλαδική 24ωρη απεργία σε όλα τα πλοία .

ανακοίνωσε . Διάρκεια: 00:01 – 24:00 της 1ης Οκτωβρίου 2025.

Αυτό σημαίνει ότι κανένα δρομολόγιο δεν θα εκτελεστεί, με αποτέλεσμα νησιά και λιμάνια να μείνουν αποκομμένα για μία ημέρα.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Λειτουργίας Μέσων Μεταφοράς – 24ωρη Απεργία (01/10/2025)

Μέσο Ωράριο Λειτουργίας Σημειώσεις / Τελευταία Δρομολόγια Λεωφορεία & Τρόλεϊ 09:00 – 21:00 Στάσεις εργασίας: έναρξη βάρδιας–09:00 & 21:00–λήξη. Σταδιακή απόσυρση πριν τις 21:00. Ακυρώσεις δρομολογίων εντός του ωραρίου. Περιαστικές γραμμές κανονικά. Μετρό Γραμμή 1 (Πειραιάς–Κηφισιά) 09:00 – 17:00 Τελευταίοι συρμοί: Κηφισιά & Πειραιάς 16:35 / Μοναστηράκι 16:51 (προς Κηφισιά), 17:09 (προς Πειραιά) / Ομόνοια 16:54 & 17:07 / Αττική 16:59 & 17:02 Μετρό Γραμμές 2 & 3 09:00 – 17:00 Τελευταίοι συρμοί: Σύνταγμα 17:00 / Ανθούπολη→Ελληνικό 16:42 / Ελληνικό→Ανθούπολη 16:39 / Δημοτικό Θέατρο→Δ. Πλακεντίας 16:33 / Δ. Πλακεντίας→Δημοτικό Θέατρο 16:39 / Αεροδρόμιο→Δημοτικό Θέατρο 16:19 / Δημοτικό Θέατρο→Αεροδρόμιο 15:42 Τραμ Γραμμή 7 (Ασκληπιείο Βούλας–Αγία Τριάδα) 09:31 – 15:43 Πρώτοι συρμοί: 09:31 (Βούλα), 09:54 (Αγ. Τριάδα). Τελευταίοι: 15:19 (Βούλα), 15:43 (Αγ. Τριάδα). Τραμ Γραμμή 6 (Πικροδάφνη–Σύνταγμα) 09:15 – 16:14 Πρώτοι συρμοί: 09:15 (Πικροδάφνη), 10:05 (Σύνταγμα). Τελευταίοι: 15:24 (Πικροδάφνη), 16:14 (Σύνταγμα). Τραμ Γραμμές 6 & 7 (μέσω Πικροδάφνης) 09:31 – 15:29 Σύνταγμα→Βούλα: 10:05–15:29 / Βούλα→Σύνταγμα: 09:31–14:55 / Αγ. Τριάδα→Σύνταγμα: 09:54–14:55 / Σύνταγμα→Αγ. Τριάδα: 10:05–15:11 Σιδηρόδρομοι & Προαστιακός Σοβαρές διακοπές – Ανακοινώσεις Hellenic Train Ακυρώσεις & τροποποιήσεις. Ορισμένα δρομολόγια μόνο με προσωπικό ασφαλείας. Ταξί 24ωρη απεργία Δεν θα κυκλοφορήσουν καθόλου. Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας 24ωρη (εκκρεμεί δικαστική απόφαση) Αν ισχύσει: θα εκτελούνται μόνο πτήσεις υπερίπτασης, στρατιωτικές, νοσοκομειακές, ανθρωπιστικές και έρευνας–διάσωσης. Ακτοπλοΐα (ΠΝΟ) 00:01 – 24:00 Πανελλαδική απεργία όλων των κατηγοριών πλοίων. Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αυριανή απεργία δεν είναι μια συνηθισμένη κινητοποίηση· είναι μια πανεθνική διαμαρτυρία με πολλαπλές προεκτάσεις. Πλήττει άμεσα τη λειτουργία της καθημερινότητας, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει την αγωνία των εργαζομένων για το μέλλον τους και το μέλλον της κοινωνίας.

Η συμμετοχή τόσων διαφορετικών κλάδων αποκαλύπτει ότι τα αιτήματα δεν περιορίζονται σε στενά επαγγελματικά πλαίσια· είναι κοινά αιτήματα για ασφάλεια, δικαιοσύνη, κοινωνική προστασία και σεβασμό της εργασίας. Για τον πολίτη, η μέρα θα είναι γεμάτη ανατροπές και δυσκολίες, όμως για τους εργαζόμενους είναι μια μέρα φωνής και αντίστασης.

Το ερώτημα που μένει ανοικτό είναι αν αυτή η κραυγή θα εισακουστεί. Γιατί στο τέλος, η απεργία δεν είναι μόνο για τα λεωφορεία, τα τραμ ή τα πλοία· είναι για το δικαίωμα όλων σε μια αξιοπρεπή ζωή.

Related