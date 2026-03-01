«Η Μέση Ανατολή στο χείλος γενικευμένου πολέμου»: Νέο κύμα πληγμάτων Ισραήλ–ΗΠΑ στο Ιράν, 201 επιβεβαιωμένοι νεκροί κατά τον ιρανικό Ερυθρό Σταυρό/Ημισέληνο, σοκ σε αγορές–αερομεταφορές και έκτακτη κινητοποίηση του ΟΗΕ

Τα ξημερώματα και το πρωί των τελευταίων 24–48 ωρών, η περιοχή πέρασε από τη «σκληρή ένταση» στη φάση ανοιχτής πολεμικής κλιμάκωσης. Τα πλήγματα που αποδίδονται σε Ισραήλ και ΗΠΑ μέσα στο ιρανικό έδαφος, οι πληροφορίες για χτυπήματα σε κρίσιμες στρατιωτικές/πυραυλικές υποδομές και σε κόμβους διοίκησης, η ανταπάντηση του Ιράν με επιθέσεις προς ισραηλινά αστικά κέντρα αλλά και προς αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, δημιουργούν μια αλληλουχία γεγονότων που έχει ήδη ξεπεράσει το επίπεδο ενός «περιορισμένου επεισοδίου».

Στο κέντρο της εικόνας βρίσκεται πλέον ο ανθρώπινος απολογισμός: ο ιρανικός Ερυθρός Σταυρός/Ημισέληνος (όπως μεταδίδεται διεθνώς) έκανε λόγο για 201 νεκρούς και 747 τραυματίες από τα εκτεταμένα πλήγματα σε πολλές επαρχίες. Παράλληλα, σε επίπεδο ΟΗΕ, ο πρέσβης του Ιράν ανέφερε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι «εκατοντάδες» άμαχοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, χωρίς να παρουσιάζεται στο ίδιο σημείο ένας ενιαίος τελικός αριθμός.

Η διεθνής κοινότητα κινείται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού»: έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, προειδοποιήσεις για γενίκευση της σύρραξης, φόβοι για διακοπή ροών ενέργειας και για παρατεταμένη αστάθεια. Ταυτόχρονα, οι επιπτώσεις μεταφέρονται ήδη στον «πλανήτη» της καθημερινότητας: ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο ή περιορισμοί σε αεροδρόμια-κλειδιά, νευρικότητα στις αγορές και προεξόφληση ότι το επόμενο 24ωρο θα είναι καθοριστικό για το αν βρισκόμαστε μπροστά σε σύντομη έξαρση ή σε νέο, πολυμέτωπο κύκλο πολέμου.

1) Τι συνέβη – η ακολουθία των τελευταίων εξελίξεων

Α. Νέα κύματα πληγμάτων και στόχοι

Σύμφωνα με τις διεθνείς ροές ειδήσεων, συνεχίστηκαν/ανανεώθηκαν τα πλήγματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων με έμφαση σε συστήματα αεράμυνας και βαλλιστικών δυνατοτήτων. Το πλαίσιο που προβάλλεται από την πλευρά ΗΠΑ/Ισραήλ είναι ότι πρόκειται για επιχείρηση «εξουδετέρωσης απειλής», με αναφορές ότι στόχοι ήταν κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές και δομές διοίκησης.

Β. Πολιτικό–στρατηγικό σοκ στο εσωτερικό του Ιράν

Το Reuters και άλλα μεγάλα διεθνή μέσα περιγράφουν μια κατάσταση φόβου, πανικού, μετακινήσεων πληθυσμού και προετοιμασίας για περαιτέρω επιθέσεις, με κλεισίματα σχολείων/πανεπιστημίων και έκτακτες οδηγίες ασφαλείας.

2) Επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Ιράν – τι γνωρίζουμε με σαφήνεια αυτή τη στιγμή

Ο πιο «συγκεκριμένος» δημόσιος αριθμός που μεταδίδεται διεθνώς

Ο ιρανικός Ερυθρός Σταυρός/Ημισέληνος (Red Crescent), όπως αναφέρεται από διεθνή ρεπορτάζ, έχει καταγράψει 201 θανάτους και 747 τραυματισμούς από τα πλήγματα σε 24 επαρχίες.

Τι ειπώθηκε στον ΟΗΕ

Ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι εκατοντάδες άμαχοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, χωρίς να δίνεται στο ίδιο σημείο ένας ενιαίος «τελικός» αριθμός.

Σημείωση για την αξιοπιστία/ροή πληροφόρησης: Σε τέτοιες ταχύτατες πολεμικές εξελίξεις, ο απολογισμός τείνει να αναθεωρείται (ανοδικά ή με επιμέρους διευκρινίσεις) καθώς ολοκληρώνονται απεγκλωβισμοί, καταγραφές νοσοκομείων και διασταυρώσεις. Προς το παρόν, ο πιο καθαρός αριθμός που αποδίδεται σε οργανωμένη δομή άμεσης βοήθειας είναι το 201.

3) Η ιρανική απάντηση και ο κίνδυνος «γεωγραφικής επέκτασης»

Α. Χτυπήματα σε Ισραήλ και σε περιφερειακούς κόμβους

Η ιρανική ανταπόδοση περιγράφεται ως ευρεία: επιθέσεις προς ισραηλινές περιοχές και παράλληλα επιθέσεις/κινήσεις προς τον Κόλπο, με αποτέλεσμα να ηχήσουν συναγερμοί και να καταγραφούν εκρήξεις/αναχαιτίσεις σε πολλαπλά σημεία.

Β. Αερομεταφορές: «σοκ» σε δίκτυα πτήσεων και κόμβους

Στα πλέον ανησυχητικά στοιχεία, αναφέρεται ότι η περιοχή βίωσε μία από τις σοβαρότερες διαταραχές αερομεταφορών των τελευταίων ετών, με κλεισίματα/αναστολές λειτουργίας σε μεγάλα αεροδρόμια-κόμβους και μαζικές ακυρώσεις.

4) ΟΗΕ – Διπλωματική φωτιά στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Α. Έκτακτη συνεδρίαση και διεθνείς γραμμές σύγκρουσης

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκλήθηκε εκτάκτως, με χώρες να ζητούν παύση εχθροπραξιών και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις, ενώ καταγράφηκαν έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.

Β. Παρέμβαση Γκουτέρες – προειδοποίηση για «ευρύτερο πόλεμο»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι πρέπει να αποτραπεί η κλιμάκωση, μιλώντας για κίνδυνο ευρύτερης σύρραξης με βαριές συνέπειες για αμάχους και σταθερότητα.

5) Παγκόσμιες επιπτώσεις – τι «χτυπά» ήδη τον υπόλοιπο πλανήτη

5.1 Ενέργεια & πετρέλαιο: ο φόβος των Στενών του Ορμούζ

Οι αγορές προεξοφλούν ισχυρή μεταβλητότητα. Το Reuters σημειώνει ότι εταιρείες/έμποροι ανέστειλαν φορτώσεις/διελεύσεις και ότι η κλιμάκωση θα μπορούσε να σπρώξει το Brent προς 80 δολάρια ακόμη και σε «περιορισμένο» σενάριο, ενώ σε παρατεταμένη κρίση συζητείται ακόμη και περιοχή γύρω στα 100 δολάρια.

Το διακύβευμα είναι τεράστιο επειδή από τα Στενά του Ορμούζ περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

5.2 Πληθωρισμός, νομίσματα, «ασφαλή καταφύγια»

Η ίδια ανάλυση του Reuters παραπέμπει σε εκτιμήσεις ότι μια παρατεταμένη ενεργειακή αναστάτωση μπορεί να προσθέσει 0,6–0,7 ποσοστιαίες μονάδες στον παγκόσμιο πληθωρισμό, ενώ αναμένονται κινήσεις σε δολάριο, γιεν/ελβετικό φράγκο και γενική αύξηση της μεταβλητότητας.

5.3 Αεροπορία, τουρισμός, εφοδιαστικές αλυσίδες

Με δεδομένη τη βίαιη διαταραχή πτήσεων σε κομβικά αεροδρόμια και τη γενικευμένη ανασφάλεια στον εναέριο χώρο της περιοχής, οι επιπτώσεις δεν μένουν «τοπικές»:

ακυρώσεις/εκτροπές πτήσεων,

πτήσεων, πιθανές καθυστερήσεις φορτίων,

ανατιμήσεις σε ασφάλιστρα μεταφορών,

πίεση σε τουριστικές ροές.

5.4 Γεωπολιτική σταθερότητα: «ντόμινο» σε συμμαχίες και περιφερειακή ασφάλεια

Το άμεσο ρίσκο είναι να πολλαπλασιαστούν τα θέατρα επιχειρήσεων: Ισραήλ–Ιράν, αλλά και χώρες/βάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, με κάθε νέο πλήγμα να αυξάνει την πιθανότητα λανθασμένου υπολογισμού και ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

6) Τι να περιμένουμε στο αμέσως επόμενο 24ωρο (τα «σημεία-κλειδιά»)

Επικαιροποίηση απολογισμού νεκρών/τραυματιών στο Ιράν και διασταύρωση από περισσότερες πηγές (νοσοκομεία/κρατικοί φορείς/διεθνείς οργανισμοί). Έκταση και ποιότητα της ιρανικής ανταπόδοσης (ένταση, γεωγραφία, επιλογή στόχων). Ενεργειακή ροή & ναυσιπλοΐα: κάθε ένδειξη περαιτέρω περιορισμού/κινδύνου στα Στενά του Ορμούζ θα ανεβάσει δραματικά το οικονομικό κόστος. Διπλωματική «έξοδος κινδύνου»: αν υπάρξει κανάλι αποκλιμάκωσης μέσω ΟΗΕ ή διαμεσολαβητών, θα φανεί από το αν μπαίνουν στο τραπέζι δεσμεύσεις για παύση πληγμάτων.

Αυτή τη στιγμή, η κρίση Ισραήλ–Ιράν δεν είναι πια «ένα ακόμη επεισόδιο» στη μακρά ιστορία της έντασης στη Μέση Ανατολή. Είναι ένα γεγονός που ήδη παράγει μετρήσιμες συνέπειες: 201 επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Ιράν σύμφωνα με τον ιρανικό Ερυθρό Σταυρό/Ημισέληνο, εκατοντάδες άμαχοι νεκροί/τραυματίες όπως καταγγέλλεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κλονισμό ασφάλειας σε πολλές χώρες, και ένα «κύμα» που περνά από τα πεδία μάχης στις αγορές, στα αεροδρόμια, στην ενέργεια και στον πληθωρισμό.

Το πιο επικίνδυνο χαρακτηριστικό της τρέχουσας φάσης είναι ότι η κλιμάκωση έχει πολλούς διακόπτες: αρκεί ένα χτύπημα σε λάθος στόχο, μια μαζική απώλεια αμάχων, μια επίθεση που θα θεωρηθεί «υπέρβαση κόκκινης γραμμής», για να περάσουμε σε σύγκρουση που δεν θα περιορίζεται σε δύο πρωτεύουσες, αλλά θα αγγίζει ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου και, κατ’ επέκταση, την παγκόσμια οικονομία. Γι’ αυτό και ο ΟΗΕ μιλά ανοιχτά για τον κίνδυνο «ευρύτερου πολέμου» και «βαριών συνεπειών».

Στην πράξη, το επόμενο 24ωρο θα δείξει αν υπάρχει χώρος για αποκλιμάκωση ή αν η λογική των αντιποίνων θα συνεχίσει να ανεβάζει το τίμημα. Και μέχρι να συμβεί το πρώτο, ο κόσμος θα ζει με το δεύτερο: με την αβεβαιότητα μιας κρίσης που μπορεί να αλλάξει, από τη μία στιγμή στην άλλη, όχι μόνο τον χάρτη της Μέσης Ανατολής αλλά και τους κανόνες της παγκόσμιας σταθερότητας.

Related