Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 – Αναλυτική πρόγνωση καιρού ανά περιοχή

Η Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 αναμένεται να σημαδευτεί από έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς ένα νέο κύμα αστάθειας θα επηρεάσει την Ελλάδα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, η ατμόσφαιρα αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα ενεργή, με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για βροχοπτώσεις που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά τμήματα και θα επεκταθούν σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα οι ανατολικοί άνεμοι και η πτώση της θερμοκρασίας θα συνθέσουν ένα σκηνικό φθινοπωρινής μεταβολής.

Πρόκειται για ένα τυπικό κύμα φθινοπωρινής κακοκαιρίας, που ενδέχεται να επηρεάσει τόσο τις ηπειρωτικές όσο και τις νησιωτικές περιοχές, με την Κρήτη, το Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο να βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων. Παράλληλα, η ΕΜΥ δίνει αναλυτική πρόγνωση μέχρι και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, περιγράφοντας μια εβδομάδα με έντονη εναλλαγή καιρικών συνθηκών και μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Αναλυτική πρόγνωση για την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Γενική εικόνα:

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα , οι νεφώσεις θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι, χωρίς όμως έντονα φαινόμενα.

και τα , οι νεφώσεις θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι, χωρίς όμως έντονα φαινόμενα. Στην Ήπειρο , τη Μακεδονία και τη Θράκη , αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές και σύντομες βροχές.

, τη και τη , αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές και σύντομες βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν από το απόγευμα, κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο , όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες .

και τη , όπου θα εκδηλωθούν και . Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί, 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή.

Περιφερειακή Ανάλυση

Μακεδονία – Θράκη

Αρκετή συννεφιά με τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21°C, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία.

Ήπειρος – Νησιά Ιονίου – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Περιοχές που θα δεχτούν τα πρώτα σοβαρά φαινόμενα. Από το απόγευμα αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί 3-5 μποφόρ και οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 14 έως 22°C (στην Ήπειρο 10-17°C).

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και ασθενή φαινόμενα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αυξημένες νεφώσεις στις Κυκλάδες και ελαφρές βροχές. Στην Κρήτη πιο ήπιος καιρός με πιθανή μεταβολή το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 25°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Αραιές νεφώσεις που θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι. Τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια νησιά. Θερμοκρασίες έως 25°C.

Αττική

Συννεφιά και βροχές που πιθανώς θα ενταθούν το βράδυ. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 15-21°C.

Θεσσαλονίκη

Αρκετή συννεφιά, πιθανότητα τοπικής βροχής. Άνεμοι 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία 14-20°C.

Επόμενες ημέρες

Δευτέρα 20/10/2025

Συνεχίζονται οι βροχές σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες. Ιδιαίτερα στα νοτιότερα τμήματα προβλέπονται σποραδικές καταιγίδες. Στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι ισχυρά.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο Νότιο Αιγαίο. Θερμοκρασία: 18-25°C.

Τρίτη 21/10/2025

Σταδιακή βελτίωση στα νότια, ενώ στα υπόλοιπα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις. Μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά. Οι θερμοκρασίες σταθερές, άνεμοι έως 4 μποφόρ.

Τετάρτη 22/10/2025

Επανέρχονται οι βροχές στα δυτικά, με καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Συνεχίζεται η μεταφορά σκόνης. Θερμοκρασία με μικρή άνοδο.

Πέμπτη 23/10/2025

Νεφώσεις και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, χωρίς μεταβολή θερμοκρασίας.

Πίνακας Συνοπτικής Πρόγνωσης

Ημέρα Κύρια χαρακτηριστικά Περιοχές με έντονα φαινόμενα Θερμοκρασία (°C) Άνεμοι (Μποφόρ) Κυριακή 19/10 Βροχές, καταιγίδες από Δύση Νότιο Ιόνιο, Δυτική Πελοπόννησος 18–25 3–5 Α-ΒΑ Δευτέρα 20/10 Τοπικές καταιγίδες, σκόνη Νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες 18–25 3–5 Α-ΒΑ Τρίτη 21/10 Βελτίωση, αραιές νεφώσεις Νότιο Αιγαίο 18–24 3–4 ΜΕΤ Τετάρτη 22/10 Επιστροφή βροχών στα δυτικά Ιόνιο, Ήπειρος 19–25 3–5 Νότιοι Πέμπτη 23/10 Τοπικές βροχές, εξασθένηση Δυτικά & Αιγαίο 19–25 3–5 Ν-ΒΔ

Η νέα αυτή φθινοπωρινή μεταβολή αποτελεί υπενθύμιση ότι το ελληνικό κλίμα, αν και μεσογειακό, χαρακτηρίζεται από έντονες εναλλαγές. Οι πολίτες σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο βροχοπτώσεων –ιδίως στα δυτικά– καλούνται να είναι σε ετοιμότητα για τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Η εβδομάδα που ακολουθεί προβλέπεται πολύχρωμη και μεταβατική: από τις καταιγίδες της Κυριακής μέχρι τη μεταφορά σκόνης των επόμενων ημερών, η ατμόσφαιρα θα συνεχίσει να δείχνει το δυναμικό της πρόσωπο. Είναι μια περίοδος όπου το καλοκαίρι οριστικά παραδίδει τη σκυτάλη στο φθινόπωρο, φέρνοντας μαζί του τα πρώτα σημάδια του χειμώνα που πλησιάζει.

