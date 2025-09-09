Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ συγκλονίζει την Εύβοια – Αισθητός μέχρι την Αθήνα, σε ετοιμότητα οι αρχές

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η γη σείστηκε ξανά στην Ελλάδα, αυτή τη φορά με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά. Ο σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, καθώς έγινε ιδιαίτερα αισθητός μέχρι και την Αθήνα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Παρά τη σφοδρότητά του, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές, ενώ οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με περιπολίες της Πυροσβεστικής, επιφυλακή της ΕΜΑΚ και στενή συνεργασία με την Πολιτική Προστασία. Οι μαρτυρίες κατοίκων, οι πρώτες επιστημονικές εκτιμήσεις και η διαβεβαίωση ότι η περιοχή δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, δίνουν μια πιο καθαρή εικόνα για το περιστατικό που έφερε ξανά στο προσκήνιο το διαρκές φαινόμενο της σεισμικότητας στην Ελλάδα.

Η δόνηση καταγράφηκε λίγο πριν τις 00:30 με εστιακό βάθος 13,6 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Η ένταση του σεισμού ήταν τέτοια που έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής, αλλά και σε αρκετές περιοχές της νότιας Εύβοιας.

Η άμεση κινητοποίηση ήταν χαρακτηριστική: η Πυροσβεστική διέσπειρε οχήματα σε καίρια σημεία της νότιας Εύβοιας και της ανατολικής Αττικής, ενώ σε πλήρη ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και 7η ΕΜΑΚ. Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ ήρθε σε άμεση επικοινωνία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες – Πολιτική Προστασία, Πυροσβεστική, ΕΛΑΣ και τοπική αυτοδιοίκηση – ώστε να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση αναγκών.

Αν και οι μέχρι τώρα αναφορές δεν δείχνουν σοβαρές ζημιές, οι κάτοικοι βίωσαν μια έντονη εμπειρία. Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Βαγγέλης Μπαντές μετέφερε μαρτυρίες από τον Μαραθώνα, όπου οι κάτοικοι ανέφεραν ότι πρώτη φορά ένιωσαν τόσο ισχυρό σεισμό στην περιοχή. Στα Νέα Στύρα, ο πρόεδρος της κοινότητας Νίκος Δρακογιάννης δήλωσε πως δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα, πέρα από ένα σπασμένο τζάμι σε κατάστημα στην παραλία.

Από επιστημονικής πλευράς, ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, χαρακτήρισε την περιοχή «ασεισμική» και διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει τη δυναμική να δώσει μεγάλους σεισμούς. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι είναι φυσιολογικό να ακολουθήσουν μετασεισμοί, πιθανότατα μεγέθους 4 – 4,5 Ρίχτερ, τις επόμενες ώρες.

Οι δήμαρχοι Μαραθώνα και Καρύστου επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές και τόνισαν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, παρά την ισχυρή δόνηση.

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια υπενθύμισε για ακόμη μια φορά ότι η Ελλάδα, ως μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης, ζει διαρκώς με τον κίνδυνο των δονήσεων. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών και η ψυχραιμία των πολιτών ήταν καθοριστικά στοιχεία στη διαχείριση του περιστατικού. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν σοβαρές ζημιές αποτελεί ανακούφιση, όμως οι μετασεισμοί που αναμένονται απαιτούν προσοχή και επαγρύπνηση. Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη, ενώ η εμπειρία δείχνει ότι η ετοιμότητα και η σωστή ενημέρωση αποτελούν τα ισχυρότερα «αντισεισμικά μέτρα» που μπορεί να έχει μια κοινωνία. Ο σεισμός στην Εύβοια, αν και χωρίς καταστροφικές συνέπειες, έρχεται να θυμίσει πόσο σημαντική είναι η πρόληψη, η γνώση και η οργανωμένη πολιτική προστασία απέναντι σε ένα φυσικό φαινόμενο που δεν μπορεί να προβλεφθεί, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί με ορθολογισμό και υπευθυνότητα.

