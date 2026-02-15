Κακοκαιρία με “διπλό πρόσωπο”: Ισχυρές βροχές & καταιγίδες στη Δύση/Βορρά, θυελλώδεις νοτιάδες–σκόνη στο Αιγαίο, πορτοκαλί προειδοποιήσεις σε ισχύ

Η σημερινή εικόνα του καιρού στην Ελλάδα (Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026) είναι από εκείνες που «σπάνε» τη χώρα σε ζώνες κινδύνου: αλλού κυριαρχούν έντονες βροχές και καταιγίδες με τοπικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αλλού επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι (κυρίως στο Αιγαίο και στην Κρήτη), ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται/αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης που θολώνει την ατμόσφαιρα και επιβαρύνει την ορατότητα.

Οι υπηρεσίες προειδοποίησης της ΕΜΥ έχουν εκδώσει δελτία/προειδοποιήσεις για επικίνδυνα φαινόμενα, και η ουσία για τον πολίτη είναι μία: σήμερα “παίζουμε άμυνα”. Προσοχή στις μετακινήσεις, προσοχή σε παράκτιες ζώνες και σημεία με έκθεση σε ανέμους, προσοχή σε ρέματα/χειμάρρους, και συνεχής ενημέρωση από τα επίσημα δελτία.

1) Τι συμβαίνει «αυτή τη στιγμή» – η γενική εικόνα των φαινομένων

Βασικοί άξονες της κακοκαιρίας σήμερα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε τμήματα της Δυτικής και Βόρειας χώρας, με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών επεισοδίων και προβλημάτων σε δρόμους/ορεινά περάσματα.

σε τμήματα της και χώρας, με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών επεισοδίων και προβλημάτων σε δρόμους/ορεινά περάσματα. Θυελλώδεις άνεμοι σε περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης , με προειδοποιήσεις που σε ορισμένες ζώνες ανεβαίνουν σε πορτοκαλί επίπεδο (ιδίως για άνεμο στην Κρήτη μέχρι συγκεκριμένες ώρες).

σε περιοχές του , με προειδοποιήσεις που σε ορισμένες ζώνες ανεβαίνουν σε (ιδίως για άνεμο στην Κρήτη μέχρι συγκεκριμένες ώρες). Αφρικανική σκόνη : επεισόδιο μεταφοράς που συνοδεύει τους νοτιάδες/νοτιοανατολικούς ανέμους, επηρεάζοντας κατά τόπους την ατμόσφαιρα.

: επεισόδιο μεταφοράς που συνοδεύει τους νοτιάδες/νοτιοανατολικούς ανέμους, επηρεάζοντας κατά τόπους την ατμόσφαιρα. Λίγα χιόνια κυρίως στα βόρεια ορεινά (όχι γενικευμένη χιονοκαταιγίδα, αλλά φαινόμενο που μπορεί να δυσκολέψει ορεινές διαδρομές).

2) Ζώνες με τη μεγαλύτερη ένταση σήμερα

Α) Δυτική Ελλάδα – Ήπειρος/Ιόνιο/Δυτικά ηπειρωτικά: «νερό + εδαφική αστάθεια»

Σε τμήματα της Δυτικής Ελλάδας καταγράφονται προβλήματα από έντονα φαινόμενα, με αναφορές για κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων/φερτά υλικά και δυσκολίες ή εκτροπές στην κυκλοφορία σε οδικούς άξονες. Σε τέτοιο “setup” κακοκαιρίας, ο κίνδυνος δεν είναι μόνο η βροχή καθαυτή, αλλά και το πώς αντιδρούν πρανή/ρέματα/ορεινά περάσματα.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους πολίτες εκεί:

Αποφυγή διαδρομών που περνούν από στενά φαράγγια/πρανές ή σημεία με ιστορικό κατολισθήσεων.

ή σημεία με ιστορικό κατολισθήσεων. Προσοχή σε ιρλανδικές διαβάσεις και δρόμους κοντά σε ρέματα.

και δρόμους κοντά σε ρέματα. Ενημέρωση πριν από μετακίνηση (τοπικές ανακοινώσεις/ρυθμίσεις).

Β) Βόρεια Ελλάδα – Κεντρική Μακεδονία: βροχές/καταιγίδες σε καθεστώς προειδοποίησης

Για την Κεντρική Μακεδονία (ενδεικτικά η περιοχή της Θεσσαλονίκης) εμφανίζονται προειδοποιήσεις (κίτρινο επίπεδο) για καταιγίδες και κατά τόπους έντονη βροχή μέσα στη μέρα, με πιθανές τοπικές δυσκολίες στην καθημερινότητα και στις μετακινήσεις.

Γ) Αιγαίο & Κρήτη: «ο άνεμος είναι το κύριο θέμα»

Στην Κρήτη η εικόνα είναι ιδιαίτερα “ανεμοκίνητη”, με ισχυρούς/πολύ ισχυρούς ανέμους και πορτοκαλί προειδοποίηση για άνεμο σε ισχύ έως συγκεκριμένη ώρα σήμερα, κάτι που μπορεί να φέρει:

δυσκολίες σε μετακινήσεις (ιδίως σε εκτεθειμένα τμήματα οδών),

αυξημένο κίνδυνο από ριπές/ιπτάμενα αντικείμενα,

πιθανές επιπτώσεις σε θαλάσσιες συγκοινωνίες όπου κριθεί επιχειρησιακά αναγκαίο.

Δ) Δυτική Πελοπόννησος (ενδεικτικά Αχαΐα/Πάτρα): επιμονή βροχής/καταιγίδων

Για τη Δυτική Πελοπόννησο εμφανίζονται επίσης κίτρινες προειδοποιήσεις για τοπικά έντονη βροχή και καταιγίδες που μπορούν να επηρεάσουν την κυκλοφορία και να αυξήσουν τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.

3) Το “μείγμα” που κάνει τον καιρό πιο ύπουλο σήμερα

Αυτό που ανεβάζει την επιχειρησιακή δυσκολία της ημέρας δεν είναι ένα μόνο φαινόμενο, αλλά ο συνδυασμός:

νερού (καταιγίδες/έντονες βροχές) → κίνδυνος πλημμυρικών,

(καταιγίδες/έντονες βροχές) → κίνδυνος πλημμυρικών, ανέμου (θυελλώδεις ριπές) → κίνδυνος πτώσεων/ζημιών,

(θυελλώδεις ριπές) → κίνδυνος πτώσεων/ζημιών, σκόνης → χειρότερη ορατότητα/«βαριά» ατμόσφαιρα,

→ χειρότερη ορατότητα/«βαριά» ατμόσφαιρα, και κατά τόπους ορεινών χιονοπτώσεων → δυσκολίες σε ορεινά περάσματα.

4) Μικρός πρακτικός οδηγός για σήμερα

Χωρίς υπερβολές, αλλά με καθαρή πρόληψη:

Μετακινήσεις: πιο αργά, μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας, αποφυγή διαδρομών δίπλα σε ρέματα/χειμάρρους και σημείων με ιστορικό κατολισθήσεων.

πιο αργά, μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας, αποφυγή διαδρομών δίπλα σε ρέματα/χειμάρρους και σημείων με ιστορικό κατολισθήσεων. Άνεμοι: στερέωση αντικειμένων σε μπαλκόνια/αυλές, αποφυγή στάθμευσης κάτω από δέντρα σε εκτεθειμένα σημεία, προσοχή σε γέφυρες/παραλιακούς δρόμους.

στερέωση αντικειμένων σε μπαλκόνια/αυλές, αποφυγή στάθμευσης κάτω από δέντρα σε εκτεθειμένα σημεία, προσοχή σε γέφυρες/παραλιακούς δρόμους. Ενημέρωση: παρακολούθηση των επίσημων δελτίων/προειδοποιήσεων της ΕΜΥ (τα δεδομένα αλλάζουν μέσα στη μέρα).

Η σημερινή μέρα στην Ελλάδα δεν είναι «απλά χειμωνιάτικη» — είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση πολυ-φαινομενικής κακοκαιρίας, όπου η βροχή, ο άνεμος και η σκόνη λειτουργούν ταυτόχρονα και μετατρέπουν το συνηθισμένο πρόγραμμα σε άσκηση προσοχής. Σε τέτοιες ημέρες, η καλύτερη στάση δεν είναι ο πανικός αλλά η πειθαρχημένη πρόληψη: λιγότερες άσκοπες μετακινήσεις, περισσότερη ενημέρωση, καθαρό μυαλό. Κι επειδή τα φαινόμενα έχουν έντονες τοπικές διαφοροποιήσεις, η “σωστή” απόφαση συχνά είναι η πιο απλή: κοιτάζω τι ισχύει στη δική μου περιοχή, προσαρμόζομαι, και αφήνω τον καιρό να περάσει χωρίς να του δώσω την ευκαιρία να γίνει ατύχημα ή ζημιά.

