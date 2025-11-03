Κακοκαιρία σε Εξέλιξη: Πώς να Προετοιμαστείτε – Οδηγίες Επιβίωσης από την Πολιτική Προστασία ενόψει των Ισχυρών Βροχών και Καταιγίδων

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ακόμη ένα κύμα έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Από το μεσημέρι της Τρίτης 4 Νοεμβρίου έως και το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα πλήξουν κυρίως την ανατολική ηπειρωτική χώρα και το βόρειο Αιγαίο.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα, καλώντας τις τοπικές αρχές και τους πολίτες να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. Οι εμπειρίες των τελευταίων χρόνων, με πλημμύρες και έντονα καιρικά φαινόμενα να πλήττουν περιοχές από τη Μαγνησία έως την Αττική, καθιστούν σαφές ότι η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση είναι το κλειδί για την ασφάλεια.

Το φαινόμενο προβλέπεται να είναι σύντομο αλλά έντονο, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), καθώς και η Εύβοια. Παράλληλα, τα νότια νησιά του Ιονίου, η δυτική Πελοπόννησος και η Αιτωλοακαρνανία αναμένεται να επηρεαστούν πρόσκαιρα.

Αναλυτική εικόνα της κακοκαιρίας

Η ΕΜΥ προβλέπει εκτεταμένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι ισχυρές.

Σύμφωνα με το Εκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου από αύριο το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αύριο το απόγευμα έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αύριο, νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα αύριο το απόγευμα.

ε. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Η πρόγνωση για σήμερα Δευτέρα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στη δυτική και από το απόγευμα και στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο το πρωί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη δυτική Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Η κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι έχει ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ήδη ενεργοποιήσει το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων και βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, ώστε να ανταποκριθεί άμεσα σε περιστατικά που μπορεί να προκύψουν από τις έντονες βροχοπτώσεις ή τους ισχυρούς ανέμους.

Οδηγίες αυτοπροστασίας προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση για προσοχή και ψυχραιμία, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες για την πρόληψη κινδύνων:

🏠 Στο σπίτι:

Ελέγξτε και καθαρίστε λούκια και υδρορροές .

. Ασφαλίστε αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές κατά τη διάρκεια καταιγίδας, αποσυνδέστε τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές από την πρίζα.

κατά τη διάρκεια καταιγίδας, αποσυνδέστε τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές από την πρίζα. Μην αγγίζετε σωληνώσεις νερού – μπορεί να μεταφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα αν πέσει κεραυνός.

🚗 Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

Σταματήστε σε ασφαλές σημείο , μακριά από δέντρα ή πυλώνες.

, μακριά από δέντρα ή πυλώνες. Μείνετε μέσα, με κλειστά παράθυρα και αναμμένα φώτα ανάγκης.

και αναμμένα φώτα ανάγκης. Μην διασχίζετε ρέματα ή πλημμυρισμένους δρόμους – ακόμη και λίγα εκατοστά νερού αρκούν για να παρασύρουν ένα όχημα.

🌳 Σε εξωτερικό χώρο:

Αναζητήστε καταφύγιο σε κτίριο ή όχημα .

Αποφύγετε υψηλά δέντρα, μεταλλικά αντικείμενα και περιοχές κοντά σε νερά.

Αν νιώσετε τα μαλλιά σας να σηκώνονται (ένδειξη επικείμενου κεραυνού), καθίστε χαμηλά στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωσης, προστατευτείτε αμέσως — η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι επικίνδυνη και για ανθρώπους και για ζώα.

Ενημέρωση και επικοινωνία

Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των φαινομένων:

ΕΜΥ: www.emy.gr

Πολιτική Προστασία: www.civilprotection.gov.gr

Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ): www.astynomia.gr – ενημέρωση για τη βατότητα του οδικού δικτύου.

Η πρόληψη σώζει ζωές – η ατομική ευθύνη είναι το πρώτο μέτρο άμυνας

Κάθε έντονο καιρικό φαινόμενο αποτελεί υπενθύμιση ότι η φύση έχει τη δική της δύναμη, την οποία πρέπει να σεβόμαστε. Η σωστή προετοιμασία, η πρόληψη και η έγκαιρη ενημέρωση σώζουν ζωές. Η Πολιτική Προστασία, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα, αλλά ο ρόλος κάθε πολίτη είναι καθοριστικός.

Η συμμόρφωση στις οδηγίες, η προσοχή στην οδήγηση, η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και η μέριμνα για τους ευάλωτους γύρω μας είναι το πραγματικό τείχος προστασίας απέναντι στα ακραία φαινόμενα.

Η επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας θα δείξει πόσο έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε ως κοινωνία — με σεβασμό, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Γιατί η Πολιτική Προστασία δεν είναι μόνο κρατικός μηχανισμός· είναι μια κοινή υπόθεση όλων μας.

