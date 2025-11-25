Κακοκαιρία ADEL σε «κόκκινο συναγερμό»: Πού, πότε και γιατί πρέπει να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα

Η κακοκαιρία ADEL δεν είναι μία «συνηθισμένη» διαταραχή του καιρού. Είναι ένα οργανωμένο και ιδιαίτερα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό, που υποχρέωσε την ΕΜΥ να ανεβάσει το επίπεδο προειδοποίησης στο «κόκκινο» – το ανώτατο επίπεδο συναγερμού. Αυτό σημαίνει ότι δεν μιλάμε απλώς για βροχές και καταιγίδες, αλλά για φαινόμενα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα: πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις, πολύ δυνατούς ανέμους, διακοπές ρεύματος, ζημιές σε υποδομές και μεγάλες δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Τα πρώτα σημάδια της ADEL έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους από τα δυτικά, με το βόρειο Ιόνιο και τη βορειοδυτική Ελλάδα να δέχονται ήδη έντονες βροχοπτώσεις. Το σημαντικό είναι ότι η κακοκαιρία δεν θα περάσει γρήγορα: «χτίζεται» σε φάσεις, ενισχύεται σταδιακά, κορυφώνεται Πέμπτη–Παρασκευή και, σύμφωνα με τις προγνώσεις, θα επιμείνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΜΥ και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα πολυήμερο, επικίνδυνο καιρικό επεισόδιο, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές της δυτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας, της Θράκης και του ανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, καλούν τους πολίτες να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους με βάση τις προειδοποιήσεις και όχι με βάση τη «συνήθεια» ή την υποτίμηση του κινδύνου: να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις, να προστατεύονται άνθρωποι, περιουσίες και υποδομές, και να υπάρχει συνεχής ενημέρωση από τις επίσημες ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας.

Τι σημαίνει «κόκκινη προειδοποίηση» και γιατί ενεργοποιήθηκε τώρα

Η έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης από την ΕΜΥ με «κόκκινο» επίπεδο προειδοποίησης είναι ένδειξη ότι η κακοκαιρία ADEL έχει δυναμικά χαρακτηριστικά που μπορούν να προκαλέσουν ευρείας κλίμακας προβλήματα.

Το σύστημα αυτό φέρνει:

Έντονες και παρατεταμένες βροχές

Ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλη γεωγραφική έκταση

Τοπικές χαλαζοπτώσεις

Πολύ ισχυρούς ανέμους που θα δυσκολέψουν τις θαλάσσιες και χερσαίες μετακινήσεις

Τα φαινόμενα έχουν ήδη ξεκινήσει από τα δυτικά τμήματα της χώρας και, ώρα με την ώρα, επεκτείνονται και ενισχύονται, μετατρέποντας μια «συνηθισμένη» βροχερή κακοκαιρία σε ένα σοβαρό καιρικό επεισόδιο με σημαντικούς κινδύνους, ειδικά σε περιοχές που έχουν ήδη κορεσμένα εδάφη από προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Η αρχική επιδείνωση: Ισχυρές καταιγίδες από σήμερα

Από το πρωί της Τρίτης, η δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα μπαίνουν στην πρώτη γραμμή της κακοκαιρίας ADEL.

Ήδη καταγράφονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο , με έμφαση: στην Κέρκυρα στα Διαπόντια νησιά στις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου

, με έμφαση:

Η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων καθιστούν δύσκολες τις συνθήκες στην καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν επιβαρυνθεί από προηγούμενα καιρικά επεισόδια. Το έδαφος σε πολλές περιοχές είναι ήδη κορεσμένο, αυξάνοντας τον κίνδυνο:

πλημμυρικών φαινομένων

κατολισθήσεων σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες

προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, κυρίως επαρχιακό και ορεινό

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η ADEL θα κινηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, με ολοένα και μεγαλύτερη σφοδρότητα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε αναλύσεις του, αναφέρει ότι στη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας η δυτική Ελλάδα περνά σε “βαθύ κόκκινο” επίπεδο κινδύνου, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης για τις περιοχές αυτές.

Αύριο Τετάρτη: Η πρώτη μεγάλη «έκρηξη» της κακοκαιρίας

Η Τετάρτη αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο μεγάλο κύμα της κακοκαιρίας ADEL, με σημαντική γεωγραφική διασπορά των φαινομένων και αυξημένη ένταση.

Περιοχές με ιδιαίτερη επιβάρυνση:

Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά, Παξοί, Ήπειρος Από τις πρώτες ώρες της ημέρας, οι περιοχές αυτές παραμένουν στο επίκεντρο.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές και επίμονες, με συνεχείς εναλλαγές έντονων επεισοδίων. Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησος Από το απόγευμα , η διαταραχή επεκτείνεται νότια και ανατολικά.

, η διαταραχή επεκτείνεται νότια και ανατολικά. Τα νησιά του Ιονίου και τα παράκτια–ηπειρωτικά τμήματα της δυτικής Ελλάδας θα δεχθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με κίνδυνο:

τοπικών πλημμυρών

υπερχείλισης ρεμάτων

προβλημάτων σε αγροτικές εκτάσεις και τοπικές υποδομές Ανατολική Μακεδονία Από το βράδυ της Τετάρτης, η κακοκαιρία επεκτείνεται βορειοανατολικά. Η ανατολική Μακεδονία μπαίνει σταδιακά στο πεδίο δράσης της ADEL, με φαινόμενα που θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα προετοιμάσουν το έδαφος για την κορύφωση Πέμπτη–Παρασκευή.

Οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι τα φαινόμενα της Τετάρτης θα είναι επίμονα, τοπικά πολύ έντονα και ικανά να δημιουργήσουν πλημμυρικά επεισόδια, ιδιαίτερα σε χαμηλές περιοχές, κοντά σε ρέματα και σε αστικές ζώνες με ελλιπή αποχέτευση ομβρίων.

Πέμπτη – Παρασκευή: Η κακοκαιρία ADEL στο μέγιστο της ισχύος της

Οι ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή θεωρούνται το πιο επικίνδυνο και κρίσιμο στάδιο της κακοκαιρίας ADEL. Το οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει πλέον μεγάλο τμήμα της χώρας, με εκτεταμένα φαινόμενα, υψηλή ένταση και διάρκεια.

Πέμπτη: Εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας

Περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν:

Ιόνιο (όλα σχεδόν τα νησιά)

(όλα σχεδόν τα νησιά) Ήπειρος

Δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα

Δυτική και νότια Πελοπόννησος

Κεντρική και ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Χαρακτηριστικά φαινομένων:

Ισχυρές, κατά τόπους ραγδαίες βροχοπτώσεις

Συνεχόμενες ή επαναλαμβανόμενες καταιγίδες σε μικρό χρονικό διάστημα

σε μικρό χρονικό διάστημα Πολύ ισχυροί άνεμοι , που ενδέχεται να δυσκολέψουν: τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας την κίνηση οχημάτων, κυρίως σε γέφυρες, παραθαλάσσιες και ημιορεινές διαδρομές

, που ενδέχεται να δυσκολέψουν: Πιθανές χαλαζοπτώσεις , που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές: σε καλλιέργειες σε οχήματα και στέγες σε υπαίθριες εγκαταστάσεις

, που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές:

Οι αρμόδιοι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε:

περιοχές με ιστορικό πλημμυρών

αστικές περιοχές με «πνιγμένους» δρόμους από προηγούμενες βροχές

αγροτικές ζώνες όπου η απορροή υδάτων είναι ήδη προβληματική.

Παρασκευή: Εστίαση της κακοκαιρίας σε βορρά και ανατολικό Αιγαίο

Την Παρασκευή, η ADEL παραμένει επικίνδυνη, αλλά το επίκεντρο μετατοπίζεται κυρίως προς:

Κεντρική και ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Ανατολικό Αιγαίο

Παράλληλα, έως και το πρωί της Παρασκευής, τμήματα της δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πριν το σύστημα κινηθεί πιο ανατολικά.

Σε αυτές τις περιοχές:

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νέων πλημμυρών ή επιδείνωσης ήδη υφιστάμενων προβλημάτων.

Η συνδυασμένη δράση ισχυρών ανέμων και καταιγίδων μπορεί να προκαλέσει: πτώσεις δέντρων ζημιές σε δίκτυα ηλεκτροδότησης προβλήματα στα δρομολόγια πλοίων και στα οδικά δίκτυα κοντά σε ποτάμια και ρέματα.



Προειδοποιήσεις και συστάσεις προς τους πολίτες

Η ΕΜΥ και η Πολιτική Προστασία απευθύνουν σαφές μήνυμα: οι επόμενες ημέρες απαιτούν αυξημένη προσοχή, έγκαιρο προγραμματισμό και υπευθυνότητα.

Συστήνεται στους πολίτες:

Να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές που πλήττονται από έντονα φαινόμενα.

σε περιοχές που πλήττονται από έντονα φαινόμενα. Να αποφεύγουν διελεύσεις από πλημμυρισμένους δρόμους , ρέματα, ιρλανδικές διαβάσεις ή περιοχές με ορμητικά νερά.

, ρέματα, ιρλανδικές διαβάσεις ή περιοχές με ορμητικά νερά. Να μην παρκάρουν οχήματα σε σημεία όπου μπορεί να συγκεντρωθούν νερά (π.χ. υπόγεια, χαμηλά σημεία δρόμων, δίπλα σε ρέματα).

σε σημεία όπου μπορεί να συγκεντρωθούν νερά (π.χ. υπόγεια, χαμηλά σημεία δρόμων, δίπλα σε ρέματα). Να ασφαλίσουν αντικείμενα σε μπαλκόνια, αυλές ή ταράτσες που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

σε μπαλκόνια, αυλές ή ταράτσες που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο. Να παρακολουθούν διαρκώς τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας και να μην βασίζονται σε φήμες ή αποσπασματικές πληροφορίες.

Η ADEL ως προειδοποίηση, όχι μόνο για τον καιρό, αλλά και για τη νοοτροπία μας

Η κακοκαιρία ADEL δεν είναι απλώς ένα ακόμα «βαρομετρικό χαμηλό» στο δελτίο καιρού. Είναι μία ζωντανή υπενθύμιση ότι η σχέση μας με τα ακραία καιρικά φαινόμενα πρέπει να αλλάξει. Οι «κόκκινες προειδοποιήσεις» της ΕΜΥ δεν είναι τυπικές ανακοινώσεις, αλλά καμπανάκια κινδύνου για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και των υποδομών.

Οι επόμενες ημέρες δοκιμάζουν:

την ετοιμότητα των αρχών ,

, την ανθεκτικότητα των υποδομών ,

, αλλά και την υπευθυνότητα των πολιτών.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να «περάσει» η κακοκαιρία, αλλά να περάσει με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν:

σεβαστούμε τις προειδοποιήσεις,

προσαρμόσουμε τις μετακινήσεις μας,

προφυλάξουμε έγκαιρα ανθρώπους και χώρους,

στηρίξουμε όσους ζουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Η ADEL, με την έντασή της, τη διάρκεια και τη γεωγραφική της έκταση, είναι ένα ακόμα παράδειγμα του πόσο ευάλωτες μπορούν να γίνουν οι κοινωνίες μας απέναντι σε ακραία φαινόμενα, ειδικά όταν υποτιμούμε τις προγνώσεις. Αντιμετωπίζοντάς την με σοβαρότητα, ψυχραιμία και οργάνωση, κάνουμε ένα βήμα όχι μόνο για να προστατευτούμε σήμερα, αλλά και για να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα πρόληψης και σεβασμού στις φυσικές δυνάμεις για το αύριο.

