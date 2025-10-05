🔴 «Καμπανάκι» για νέο κύμα κακοκαιρίας – Έρχεται σφοδρό βαρομετρικό με βροχές, καταιγίδες και βοριάδες σε όλη τη χώρα!

Το φθινόπωρο δείχνει πλέον ξεκάθαρα τα δόντια του στην Ελλάδα, με τη χώρα να βρίσκεται στο έλεος ακραίων καιρικών φαινομένων. Μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Θάσου, η Πολιτική Προστασία και οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής καθώς ένα νέο, οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα από τη Δευτέρα.

Η μετεωρολογική εικόνα που παρουσιάζεται από τα επίσημα δίκτυα παρακολούθησης καιρού είναι ανησυχητική: μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται, το έδαφος ήδη κορεσμένο, ενώ νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλησιάζουν, απειλώντας με πλημμυρικά φαινόμενα και νέα προβλήματα.

Το νέο βαρομετρικό χαμηλό, προερχόμενο από τη θάλασσα της Αδριατικής, θα σαρώσει τη χώρα από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, επηρεάζοντας ένα ευρύ φάσμα περιοχών από τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη. Παρά την ήπια ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση καθώς ο καιρός επιφυλάσσει νέα δοκιμασία.

📍Καταγραφές βροχών το τετραήμερο

Κατά το διάστημα από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου έως το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, η χώρα δέχτηκε μεγάλες ποσότητες βροχής, με τη Θάσο να κατέχει την αρνητική πρωτιά, καταγράφοντας 123 χιλιοστά βροχόπτωσης. Συνολικά, 14 αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα μέτρησαν άνω των 100 χιλιοστών, αποδεικνύοντας την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων.

Οι περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας επηρεάστηκαν σημαντικά, με την τοπική αυτοδιοίκηση να καταγράφει σοβαρές ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες, ενώ τα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους.

⛈️ Το νέο κύμα κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους Κλέαρχο Μαρουσάκη και Γιώργο Τσατραφύλλια, από το βράδυ της Κυριακής ένα νέο σύστημα χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων θα κάνει την εμφάνισή του από την Αδριατική, επηρεάζοντας τη χώρα από τα βορειοδυτικά. Η νέα κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει ιδιαίτερα:

Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο

Δωδεκάνησα

Νομός Αττικής (και η ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας)

Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρικού φαινομένου θα είναι:

Έντονες και παρατεταμένες βροχές

Καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές

Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας

Ισχυροί βοριάδες, που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και στην εναέρια κυκλοφορία.

🌤️ Μικρή «ανάσα» μέσα στο Σαββατοκύριακο

Προηγείται ένα Σαββατοκύριακο με βελτιωμένο καιρό και ελαφριά άνοδο της θερμοκρασίας. Όμως, αυτή η ανάπαυλα θα είναι προσωρινή. Οι πολίτες θα πρέπει να αξιοποιήσουν το διάστημα για προετοιμασία ενόψει των νέων καιρικών φαινομένων.

Καθώς το φθινόπωρο προχωρά και οι πρώτες σοβαρές κακοκαιρίες πλήττουν ήδη τη χώρα, είναι σαφές ότι η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο αυξημένης καιρικής αστάθειας. Οι έντονες βροχές των προηγούμενων ημερών άφησαν πίσω τους πληγές, ενώ η επερχόμενη κακοκαιρία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα.

Η προστασία της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας – πολιτείας, τοπικών αρχών και πολιτών. Είναι απαραίτητη η διαρκής ενημέρωση από επίσημες πηγές (όπως το meteo.gr και η ΕΜΥ), η ετοιμότητα των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και η προσοχή των κατοίκων.

Η φύση προειδοποιεί με σαφήνεια: δεν συγχωρεί την αδιαφορία. Οφείλουμε να θωρακίσουμε τις υποδομές, να υιοθετήσουμε σύγχρονες πρακτικές πρόληψης και να δράσουμε έγκαιρα. Η επόμενη καταιγίδα μπορεί να είναι πιο ισχυρή – και η προετοιμασία είναι το μόνο αποτελεσματικό αντίδοτο.

