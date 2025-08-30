Καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες: Ο καιρός δείχνει το διπλό του πρόσωπο – Αναλυτική πρόγνωση ΕΜΥ έως την Τετάρτη

Η χώρα μας μπαίνει στο μεταίχμιο καλοκαιριού και φθινοπώρου, με τον καιρό να παρουσιάζει έντονη αστάθεια από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ισχυρές τοπικές καταιγίδες σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ιδιαίτερα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, με τα ανατολικά ηπειρωτικά να αγγίζουν τους 36°C, δείχνοντας πως το καλοκαίρι δεν έχει αποχωρήσει εντελώς.

Οι επόμενες ημέρες φέρνουν μικρές διακυμάνσεις: βροχές και πτώση θερμοκρασίας στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή, βελτίωση και σταθεροποίηση τη Δευτέρα, ενώ η Τρίτη και η Τετάρτη θα μας χαρίσουν περισσότερο καλοκαιρινό σκηνικό με ήπιους ανέμους και άνοδο θερμοκρασίας. Το πέρασμα του Αυγούστου στον Σεπτέμβριο είναι χαρακτηριστικό για τέτοιες μεταβολές, όπου ο ήλιος και η μπόρα εναλλάσσονται, προμηνύοντας το φθινόπωρο.

🔎 Αναλυτική Εξέλιξη Κατά Ημέρα

Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Γενικά χαρακτηριστικά: Αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα το πρωί, με μεταβολή από το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα.

Αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα το πρωί, με μεταβολή από το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα. Περιοχές με φαινόμενα: Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία – τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε Κέρκυρα, Παξούς και Ήπειρο από το απόγευμα.

Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία – τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε Κέρκυρα, Παξούς και Ήπειρο από το απόγευμα. Άνεμοι: Νότιοι 3–5 μποφόρ, στο Βόρειο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Νότιοι 3–5 μποφόρ, στο Βόρειο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: 33–35°C στην ηπειρωτική χώρα, 36°C στα ανατολικά ηπειρωτικά, 30–32°C στα νησιά.

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Γενικά χαρακτηριστικά: Αστάθεια στα δυτικά και βόρεια με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι στα δυτικά και το απόγευμα–βράδυ σε Μακεδονία και Θράκη.

Αστάθεια στα δυτικά και βόρεια με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι στα δυτικά και το απόγευμα–βράδυ σε Μακεδονία και Θράκη. Υπόλοιπη χώρα: Αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία το πρωί.

Αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία το πρωί. Άνεμοι: Νότιοι–νοτιοδυτικοί 3–5 μποφόρ, στο Νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, από το μεσημέρι βορειοδυτικοί στα δυτικά.

Νότιοι–νοτιοδυτικοί 3–5 μποφόρ, στο Νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, από το μεσημέρι βορειοδυτικοί στα δυτικά. Θερμοκρασία: Πτώση σε Δυτική και Βόρεια Ελλάδα (30–32°C), έως 35°C στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, 32–33°C στα νησιά.

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025

Γενικά χαρακτηριστικά: Αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία και Θράκη τις μεσημβρινές ώρες.

Αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία και Θράκη τις μεσημβρινές ώρες. Άνεμοι: Δυτικοί–βορειοδυτικοί 3–5 μποφόρ, στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Δυτικοί–βορειοδυτικοί 3–5 μποφόρ, στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή, διατηρώντας επίπεδα καλοκαιριού.

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025

Γενικά χαρακτηριστικά: Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.

Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3–5 μποφόρ, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Βορειοδυτικοί 3–5 μποφόρ, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος.

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025

Γενικά χαρακτηριστικά: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες απογευματινές νεφώσεις στα βόρεια.

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες απογευματινές νεφώσεις στα βόρεια. Άνεμοι: Βόρειοι 3–5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Βόρειοι 3–5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Μικρή περαιτέρω άνοδος, με συνθήκες καλοκαιρινού Σεπτεμβρίου.

📍 Αναλυτικά Ανά Περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές το απόγευμα στη Δυτική Μακεδονία. Θερμοκρασίες 17–34°C, χαμηλότερες στη Δυτική Μακεδονία.

Αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές το απόγευμα στη Δυτική Μακεδονία. Θερμοκρασίες 17–34°C, χαμηλότερες στη Δυτική Μακεδονία. Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Τοπικές καταιγίδες, πιθανόν ισχυρές σε Κέρκυρα–Παξούς–Ήπειρο. Θερμοκρασίες 19–33°C, χαμηλότερες σε Ήπειρο/Ιόνιο.

Τοπικές καταιγίδες, πιθανόν ισχυρές σε Κέρκυρα–Παξούς–Ήπειρο. Θερμοκρασίες 19–33°C, χαμηλότερες σε Ήπειρο/Ιόνιο. Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες απογευματινές βροχές στη Θεσσαλία. Θερμοκρασίες 18–36°C.

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες απογευματινές βροχές στη Θεσσαλία. Θερμοκρασίες 18–36°C. Κυκλάδες – Κρήτη: Καλοκαιρινός καιρός, θερμοκρασίες 22–32°C.

Καλοκαιρινός καιρός, θερμοκρασίες 22–32°C. Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, θερμοκρασίες 22–32°C.

Αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, θερμοκρασίες 22–32°C. Αττική: Ηλιοφάνεια, άνεμοι έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία 21–33°C.

Ηλιοφάνεια, άνεμοι έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία 21–33°C. Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Θερμοκρασία 19–32°C.

📊 Πίνακας Συνοπτικής Πρόγνωσης

Ημέρα Καιρικά Φαινόμενα Περιοχές με καταιγίδες Άνεμοι Θερμοκρασία Σάββατο 30/8 Βροχές & καταιγίδες από μεσημέρι Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτ. Μακεδονία Νότιοι 3–6 μποφόρ 33–36°C ηπειρωτικά, 30–32°C νησιά Κυριακή 31/8 Αστάθεια, σταδιακή βελτίωση Δυτική & Βόρεια Ελλάδα Νότιοι–ΝΔ 3–6, μετά ΒΔ 30–32°C Δ/Β, 34–35°C ανατολικά Δευτέρα 1/9 Αίθριος, λίγες νεφώσεις Μακεδονία–Θράκη Δυτικοί–ΒΔ 3–6 Χωρίς μεταβολή Τρίτη 2/9 Ηλιοφάνεια – ΒΔ 3–6 Μικρή άνοδος Τετάρτη 3/9 Αίθριος, λίγες νεφώσεις Βορρά – Βόρειοι 3–6 Μικρή άνοδος

Η εικόνα του καιρού τις επόμενες ημέρες αποτυπώνει τη χαρακτηριστική μεταβατική περίοδο του τέλους καλοκαιριού. Από τις έντονες καταιγίδες που θα πλήξουν το Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο έως τα 36άρια στην Ανατολική Ελλάδα, η χώρα θα βιώσει μια σύντομη αλλά δυνατή αστάθεια. Η Κυριακή θα φέρει δροσιά και πτώση θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια, δίνοντας μια πρώτη «ανάσα φθινοπώρου». Ωστόσο, η συνέχεια θα είναι πιο ήπια: ηλιοφάνεια, ήπιοι άνεμοι και θερμοκρασίες που παραμένουν καλοκαιρινές, με τον Σεπτέμβριο να ξεκινά φιλικά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα για τοπικά έντονα φαινόμενα, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και να απολαύσουμε τον ήλιο που θα κυριαρχήσει ξανά τις επόμενες μέρες. Πρόκειται για ένα τυπικό «πέρασμα» από τον Αύγουστο στον Σεπτέμβριο, όπου το καλοκαίρι διστάζει να φύγει, αφήνοντας χώρο στο φθινόπωρο να κάνει δειλά την εμφάνισή του.

