Κοινωνικός Τουρισμός 2025–2026: Η Μεγάλη Παράταση, οι Νέες Κρίσιμες Ημερομηνίες, οι Ρυθμίσεις για Ακτοπλοϊκά και οι Τελικές Προθεσμίες Πληρωμών που Πρέπει να Γνωρίζουν ΟΛΟΙ οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) δεν υλοποιεί απλώς προγράμματα· διαμορφώνει στην πράξη το πώς χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι και οι οικογένειές τους θα μπορέσουν να κάνουν διακοπές με οικονομική ανάσα, αξιοποιώντας τον Κοινωνικό Τουρισμό. Όταν λοιπόν αλλάζουν οι όροι ενός τέτοιου προγράμματος, ακόμη κι αν «στα χαρτιά» φαίνεται μια απλή τροποποίηση ημερομηνιών, στην πραγματικότητα επηρεάζονται άμεσα:

ο προγραμματισμός των δικαιούχων (πότε μπορούν να ταξιδέψουν),

ο σχεδιασμός των τουριστικών καταλυμάτων και των ακτοπλοϊκών εταιρειών (πότε κλείνουν συμβάσεις και δωμάτια),

αλλά και ο χρόνος μέσα στον οποίο μπορούν όλοι οι εμπλεκόμενοι να πληρωθούν.

Η απόφαση της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ με αντικείμενο την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7/2025 Δημόσιας Πρόσκλησης του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2025–2026, έρχεται ακριβώς να αλλάξει το «ημερολόγιο» του προγράμματος:

παρατείνεται η διάρκεια υλοποίησης,

προσαρμόζονται οι ημερομηνίες για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια,

και μετατίθεται η τελική προθεσμία αποπληρωμής των παρόχων τουριστικών καταλυμάτων.

Σε μια εποχή που η ακρίβεια πιέζει, ο κοινωνικός τουρισμός δεν είναι απλώς μια «παροχή»: είναι εργαλείο κοινωνικής πολιτικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Η καλή κατανόηση των αλλαγών αυτών βοηθά:

τους δικαιούχους να μη χάσουν το δικαίωμα χρήσης των επιταγών,

τα καταλύματα να οργανώσουν καλύτερα τις κρατήσεις και τις οικονομικές ροές τους,

τους λογιστές και συμβούλους να προστατεύσουν τους πελάτες τους από λάθη και απώλειες λόγω προθεσμιών.

Στις επόμενες ενότητες, το τυπικό κείμενο της απόφασης μεταφράζεται σε απλή, κατανοητή γλώσσα: τι άλλαξε, γιατί έχει σημασία και τι πρέπει να προσέξει ο καθένας στην πράξη.

1. Το θεσμικό υπόβαθρο με απλά λόγια

Η απόφαση «πατάει» πάνω σε ένα συγκεκριμένο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο:

Νόμος 4144/2013, άρθρο 34 και νόμος 4921/2022, άρθρο 3 : δίνουν τη γενική αρμοδιότητα και το πλαίσιο στη ΔΥΠΑ να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα όπως ο κοινωνικός τουρισμός.

και : δίνουν τη γενική αρμοδιότητα και το πλαίσιο στη ΔΥΠΑ να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα όπως ο κοινωνικός τουρισμός. ΚΥΑ 11180/29.04.2025 : η κοινή υπουργική απόφαση που θέτει τους βασικούς όρους του προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών τους με «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» για την περίοδο 2025–2026.

: η κοινή υπουργική απόφαση που θέτει τους βασικούς όρους του προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών τους με «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» για την περίοδο 2025–2026. Δημόσια Πρόσκληση 7/2025 : το «εγχειρίδιο» του προγράμματος, όπου εξειδικεύονται δικαιούχοι, πάροχοι, διαδικασίες, προθεσμίες, δικαιολογητικά κ.λπ.

: το «εγχειρίδιο» του προγράμματος, όπου εξειδικεύονται δικαιούχοι, πάροχοι, διαδικασίες, προθεσμίες, δικαιολογητικά κ.λπ. ΚΥΑ 30401/20.11.2025: ήρθε λίγο αργότερα και τροποποίησε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της προηγούμενης ΚΥΑ, κυρίως σε ό,τι αφορά τη λήξη του προγράμματος.

Πάνω σε αυτά τα θεμέλια, η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ εκδίδει την παρούσα απόφαση, που δεν αλλάζει τη φιλοσοφία ή τους δικαιούχους του προγράμματος, αλλά παρεμβαίνει στο χρονοδιάγραμμα και στις σχετικές προθεσμίες.

2. Τι αλλάζει στον χρόνο υλοποίησης του Προγράμματος

2.1 Νέα διάρκεια του προγράμματος

Το πρώτο και βασικό σημείο τροποποίησης αφορά στη διάρκεια υλοποίησης:

Πλέον ορίζεται ρητά ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 01.06.2025 έως 30.06.2026.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού τους για διαμονή σε καταλύματα μέσα σε αυτό το διάστημα.

μέσα σε αυτό το διάστημα. Όλα τα σημεία της Δημόσιας Πρόσκλησης, όπου υπήρχε παλαιότερη ημερομηνία λήξης, θεωρούνται πλέον τροποποιημένα και ευθυγραμμίζονται με την 30.06.2026.

2.2 Αυτόματη προσαρμογή όλων των σχετικών προθεσμιών

Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι όπου στην πρόσκληση γινόταν αναφορά σε ημερομηνία λήξης του προγράμματος, αυτή αντικαθίσταται από τη νέα ημερομηνία (30.06.2026).

Αυτό περιλαμβάνει:

ερμηνείες για το πότε μπορεί να γίνει η τελευταία διανυκτέρευση,

προθεσμίες που σχετίζονται με μεταφορές (ακτοπλοϊκά εισιτήρια),

προθεσμίες για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής των παρόχων.

3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τελευταία διανυκτέρευση

Η δεύτερη δέσμη τροποποιήσεων αφορά στις διατάξεις που συνδέονται με τη λήξη του προγράμματος και συγκεκριμένα:

3.1 Περιορισμός για την πραγματοποίηση ακτοπλοϊκών μετακινήσεων

Στην ενότητα 4, μέρος 4, παράγραφος 6, εδάφιο β’ της Δημόσιας Πρόσκλησης, διευκρινίζεται ότι:

Η ακτοπλοϊκή μετάβαση και επιστροφή στο πλαίσιο του προγράμματος δεν μπορεί να πραγματοποιείται μετά τη λήξη του προγράμματος.

Άρα:

δεν μπορεί κάποιος να «τραβήξει» τα ακτοπλοϊκά πέρα από τη λήξη της δράσης και να τα θεωρήσει επιλέξιμα στο πλαίσιο του κοινωνικού τουρισμού.

3.2 Η ειδική εξαίρεση – η «γέφυρα» της 1ης Ιουλίου 2026

Η απόφαση, όμως, προβλέπει μία εύλογη εξαίρεση:

Εάν η τελευταία διανυκτέρευση στο κατάλυμα συμπίπτει με την καταληκτική ημερομηνία 30.06.2026 ,

στο κατάλυμα συμπίπτει με την , τότε η ακτοπλοϊκή επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την 01.07.2026.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Ο δικαιούχος διαμένει σε νησί με τελευταία επιδοτούμενη διανυκτέρευση τη νύχτα της 30ης Ιουνίου 2026 .

. Μπορεί νόμιμα να φύγει με το πλοίο την επόμενη ημέρα, 01.07.2026, και να καλύπτεται από το πρόγραμμα ως προς το ακτοπλοϊκό εισιτήριο επιστροφής.

Αυτό εξασφαλίζει ότι:

η λήξη του προγράμματος δεν δημιουργεί «ασφυξία» στη μετακίνηση,

οι δικαιούχοι δεν αναγκάζονται να φύγουν μέσα στην ίδια μέρα που λήγει η επιδοτούμενη διαμονή,

η οργάνωση των δρομολογίων και των κρατήσεων γίνεται πιο ρεαλιστικά.

4. Εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού: ακύρωση και ανοικτή ημερομηνία

Στην ενότητα 5.2, παράγραφος 8, τροποποιείται το σχετικό σημείο που αφορά στα εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού:

Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται ,

, αλλά μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας.

Ωστόσο υπάρχει ένας κρίσιμος περιορισμός:

Η νέα ανοικτή ημερομηνία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία λήξης του προγράμματος ,

, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ειδική ρύθμιση για την τελευταία διανυκτέρευση και την επιστροφή (δηλαδή τη δυνατότητα επιστροφής την 01.07.2026, εφόσον η τελευταία διανυκτέρευση είναι 30.06.2026).

Παράδειγμα που δίνει το πνεύμα της ρύθμισης:

Τελευταία διανυκτέρευση : 30.06.2026

: 30.06.2026 Ακτοπλοϊκό εισιτήριο επιστροφής: 01.07.2026

Άρα:

Δεν μπορεί κάποιος να κρατήσει «ανοικτό» εισιτήριο για πολύ αργότερα (π.χ. 10 Ιουλίου), με την προσδοκία να καλυφθεί από το πρόγραμμα.

Η ευελιξία υπάρχει μόνο μέσα στα όρια που έχει θέσει η απόφαση.

5. Προθεσμίες αποπληρωμής παρόχων τουριστικών καταλυμάτων

Η τρίτη κρίσιμη αλλαγή αφορά τα τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στην ενότητα 8.1, παράγραφος 1, της Δημόσιας Πρόσκλησης, η απόφαση ορίζει ότι:

Οι πάροχοι που έχουν συνάψει και υλοποιήσει συμβάσεις κοινωνικού τουρισμού με βάση τους όρους της πρόσκλησης,

οφείλουν να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση αποπληρωμής (με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) για κάθε κατάλυμα ,

(με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) , από την επόμενη ημέρα της λήξης της σύμβασης

και το αργότερο έως την 30.09.2026.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τους παρόχους:

Δεν χρειάζεται να περιμένουν συλλογικά για όλο το πρόγραμμα· μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αμέσως μετά τη λήξη της σύμβασης του κάθε καταλύματος.

του κάθε καταλύματος. Υπάρχει μια τελική, απόλυτη προθεσμία ( 30 Σεπτεμβρίου 2026 ) για να υποβληθεί η αίτηση αποπληρωμής.

) για να υποβληθεί η αίτηση αποπληρωμής. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η δυνατότητα πληρωμής, αν δεν έχει γίνει η αίτηση σωστά και εμπρόθεσμα.

6. Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα – για να μη χαθεί κανείς στις ημερομηνίες

Για να γίνει πιο καθαρή η εικόνα, μπορούμε να συνοψίσουμε ως εξής:

Έναρξη υλοποίησης προγράμματος : 01.06.2025

Λήξη υλοποίησης προγράμματος (τελευταία διανυκτέρευση) : 30.06.2026

Δυνατότητα επιστροφής με ακτοπλοϊκό εισιτήριο (σε περίπτωση τελευταίας διανυκτέρευσης 30.06.2026): μέχρι 01.07.2026

Τελευταία ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων αποπληρωμής παρόχων : 30.09.2026



Οι ημερομηνίες αυτές είναι τα «ορόσημα» πάνω στα οποία πρέπει να χτίσουν τον προγραμματισμό τους:

οι δικαιούχοι (για να κλείσουν διαμονές και μετακινήσεις εγκαίρως),

οι πάροχοι (για να οργανώσουν κρατήσεις, cash flow και υποβολή αιτήσεων),

οι σύμβουλοι και λογιστές (για να υποστηρίξουν τους πελάτες τους ώστε να μη χάσουν δικαιώματα ή πληρωμές).

Η συγκεκριμένη απόφαση της ΔΥΠΑ μπορεί να φαίνεται, σε πρώτο επίπεδο, ως μια τυπική διοικητική πράξη που «απλώς αλλάζει ημερομηνίες». Στην ουσία, όμως, αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο ευελιξίας και προσαρμογής για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2025–2026:

Παράταση της περιόδου υλοποίησης μέχρι τις 30.06.2026 σημαίνει ότι περισσότεροι δικαιούχοι θα έχουν το χρόνο να οργανώσουν τις διακοπές τους, να βρουν διαθέσιμα καταλύματα και να αξιοποιήσουν τις επιταγές τους.

μέχρι τις 30.06.2026 σημαίνει ότι περισσότεροι δικαιούχοι θα έχουν το χρόνο να οργανώσουν τις διακοπές τους, να βρουν διαθέσιμα καταλύματα και να αξιοποιήσουν τις επιταγές τους. Η ειδική ρύθμιση για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (με δυνατότητα επιστροφής την 01.07.2026 όταν η τελευταία διανυκτέρευση είναι 30.06.2026) δείχνει μια ρεαλιστική αντιμετώπιση από τη ΔΥΠΑ, η οποία λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα των δρομολογίων και των ταξιδιών, ιδιαίτερα προς και από τα νησιά.

(με δυνατότητα επιστροφής την 01.07.2026 όταν η τελευταία διανυκτέρευση είναι 30.06.2026) δείχνει μια ρεαλιστική αντιμετώπιση από τη ΔΥΠΑ, η οποία λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα των δρομολογίων και των ταξιδιών, ιδιαίτερα προς και από τα νησιά. Η ξεκάθαρη τελική προθεσμία 30.09.2026 για την αποπληρωμή των παρόχων είναι κρίσιμη για τη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων: τους επιτρέπει να γνωρίζουν πότε πρέπει να έχουν ολοκληρώσει γραφειοκρατία και διαδικασίες, ώστε να μην κινδυνεύσουν να μείνουν απλήρωτοι.

Για τους δικαιούχους (εργαζόμενους, ανέργους και τις οικογένειές τους) η απόφαση αυτή είναι μια ευκαιρία:

να οργανώσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση τις διακοπές τους,

να αποφύγουν λάθη σε κρατήσεις και μετακινήσεις,

να αξιοποιήσουν πλήρως το δικαίωμα που τους δίνει ο κοινωνικός τουρισμός, χωρίς άγχος για «γκρίζες ζώνες» ημερομηνιών.

Για τους παρόχους, αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και εργαλείο:

Πρόκληση, γιατί απαιτεί καλή οργάνωση, έγκαιρες αιτήσεις και τήρηση προθεσμιών.

Εργαλείο, γιατί δίνει σαφές πλαίσιο για να κάνουν προγραμματισμό τζίρου, πληρότητας, προσωπικού και ταμειακών ροών.

Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, αποφάσεις σαν αυτή δείχνουν ότι ο κοινωνικός τουρισμός δεν είναι μια στατική πολιτική: προσαρμόζεται, διορθώνεται, εκσυγχρονίζεται ανάλογα με τις συνθήκες. Όσο οι φορείς, οι δικαιούχοι και οι επιχειρήσεις ενημερώνονται σωστά και κινούνται μέσα στα σαφή αυτά πλαίσια, τόσο περισσότερο το πρόγραμμα μετατρέπεται:

από μια τυπική επιδότηση,

σε ένα ζωντανό εργαλείο στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας, που ενισχύει τον εσωτερικό τουρισμό, τις τοπικές οικονομίες και την πρόσβαση στις διακοπές ως δικαίωμα και όχι ως πολυτέλεια.

Η ουσία της απόφασης είναι απλή αλλά καίρια: παρατείνουμε τον χρόνο, ξεκαθαρίζουμε τις λεπτομέρειες, προστατεύουμε δικαιώματα και πληρωμές. Από εδώ και πέρα, το στοίχημα ανήκει σε δικαιούχους και παρόχους: να αξιοποιήσουν σωστά το πλαίσιο αυτό, με ενημέρωση, έγκαιρο σχεδιασμό και προσοχή στις ημερομηνίες

