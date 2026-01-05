«Κόκκινο Καμπανάκι» από την ΕΜΥ: Η χώρα σε τροχιά κακοκαιρίας και η Πυροσβεστική σε αυξημένη ετοιμότητα – τι προβλέπεται και τι πρέπει να προσέξουμε

Υπάρχουν ημέρες που ο καιρός δεν είναι απλώς «μια ενόχληση» ή μια άβολη μετακίνηση με ομπρέλα. Είναι ένας παράγοντας που μπορεί να δοκιμάσει υποδομές, δρόμους, σπίτια, επαγγελματικές δραστηριότητες, αλλά και την ίδια την αίσθηση ασφάλειας στην καθημερινότητα. Όταν εκδίδεται Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, το μήνυμα είναι σαφές: δεν μιλάμε για συνηθισμένη βροχή, αλλά για επεισόδιο που μπορεί να φέρει πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και επικίνδυνους κεραυνούς.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κρίσιμο δεν είναι μόνο η πρόγνωση. Είναι και η ετοιμότητα των μηχανισμών πολιτικής προστασίας – και φυσικά η δική μας, ως πολιτών. Γιατί η πρόληψη, η σωστή πληροφόρηση και οι απλές, πρακτικές κινήσεις αυτοπροστασίας μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια δύσκολη μέρα και σε μια πραγματική κρίση.

Ακολουθεί μια πλήρης, αναλυτική απόδοση του περιεχομένου: τι προβλέπεται ανά ημέρα και περιοχή, γιατί κινητοποιείται ο μηχανισμός, τι σημαίνει «αυξημένη ετοιμότητα» για την Πυροσβεστική, και ποιες οδηγίες αξίζει να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση.

1) Τι ανακοίνωσε το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ

Με βάση το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 6/1/2026 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8/1/2026, επηρεάζοντας κυρίως περιοχές της δυτικής και της βορειοανατολικής Ελλάδας.

Το δελτίο επισημαίνει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: δεν πρόκειται μόνο για ένταση, αλλά και για μεγάλη διάρκεια των βροχοπτώσεων. Και όταν η ένταση «συναντά» τη διάρκεια, ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων αυξάνει αισθητά. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τα φαινόμενα να συνοδευτούν από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους (8–9 μποφόρ).

2) Πού και πότε αναμένονται τα πιο ισχυρά φαινόμενα

Τρίτη 06/01/2026

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Νησιά Ιονίου (με έμφαση κυρίως σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά )

(με έμφαση κυρίως σε ) Ήπειρος (ιδίως τμήματα των Π.Ε. Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας και δυτικά τμήματα των Ιωαννίνων )

(ιδίως τμήματα των Π.Ε. και δυτικά τμήματα των ) Δυτική Στερεά (κυρίως Αιτωλοακαρνανία )

(κυρίως ) Ανατολική Μακεδονία & Θράκη από το απόγευμα, με ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίησης

Τετάρτη 07/01/2026

Τα φαινόμενα συνεχίζονται και επεκτείνονται/ενισχύονται σε:

Νησιά Ιονίου (ξανά κυρίως Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά )

(ξανά κυρίως ) Ήπειρος (Π.Ε. Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Άρτας )

(Π.Ε. ) Δυτική Στερεά (κυρίως Αιτωλοακαρνανία )

(κυρίως ) Δυτική και Νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα ( πορτοκαλί προειδοποίηση )

από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα ( ) Ανατολική Μακεδονία & Θράκη έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Πέμπτη 08/01/2026

Από το πρωί της Πέμπτης προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων, χωρίς αυτό να σημαίνει «τέλος κινδύνου»: η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί σε πολλές περιοχές, αλλά με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.

3) Τι σημαίνει «επιχειρησιακή ετοιμότητα» για την Πυροσβεστική

Απέναντι σε τέτοιου τύπου επεισόδια, ενεργοποιείται το επιχειρησιακό πλαίσιο αντιμετώπισης κινδύνων από:

πλημμυρικά φαινόμενα

και τα συνοδά τους (χαλάζι, ισχυροί άνεμοι, επικίνδυνη ηλεκτρική δραστηριότητα)

Συγκεκριμένα, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένονται τα έντονα φαινόμενα τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης αν χρειαστεί, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που θα προκαλέσει η κακοκαιρία.

Με απλά λόγια: περισσότερη επιφυλακή, καλύτερος συντονισμός, ετοιμότητα για άμεσες παρεμβάσεις (π.χ. κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, απεγκλωβισμούς, κοπές δέντρων, συνδρομή σε συμβάντα που σχετίζονται με θυελλώδεις ανέμους ή πλημμυρισμένα σημεία).

4) Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας: ενημέρωση φορέων και «εγρήγορση» τοπικής αυτοδιοίκησης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και Περιφέρειες και Δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση επιπτώσεων από τα έντονα φαινόμενα.

Παράλληλα, απευθύνεται άμεση σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

5) Οδηγίες αυτοπροστασίας: τι να κάνουμε πρακτικά (και τι να αποφεύγουμε)

Α) Όταν προβλέπονται έντονες βροχές/καταιγίδες ή θυελλώδεις άνεμοι

Ασφαλίζουμε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν (γλάστρες, ελαφριά έπιπλα μπαλκονιού, πρόχειρες κατασκευές) και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

που μπορεί να παρασυρθούν (γλάστρες, ελαφριά έπιπλα μπαλκονιού, πρόχειρες κατασκευές) και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς. Ελέγχουμε ότι λούκια και υδρορροές δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν σωστά.

δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν σωστά. Δεν διασχίζουμε χειμάρρους/ρέματα πεζή ή με όχημα κατά τη διάρκεια καταιγίδων/βροχής, αλλά ούτε και αμέσως μετά — γιατί ο όγκος νερού μπορεί να παραμείνει επικίνδυνος. Ιδιαίτερη προσοχή σε δρόμους που τέμνονται με ρέματα χωρίς γέφυρα.

πεζή ή με όχημα κατά τη διάρκεια καταιγίδων/βροχής, αλλά ούτε και αμέσως μετά — γιατί ο όγκος νερού μπορεί να παραμείνει επικίνδυνος. Ιδιαίτερη προσοχή σε δρόμους που τέμνονται με ρέματα χωρίς γέφυρα. Αποφεύγουμε υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες σε θαλάσσιες/παράκτιες περιοχές κατά την εκδήλωση των φαινομένων (υπάρχει κίνδυνος από κεραυνούς).

και δραστηριότητες σε κατά την εκδήλωση των φαινομένων (υπάρχει κίνδυνος από κεραυνούς). Σε χαλαζόπτωση: μπαίνουμε άμεσα σε κτίριο ή αυτοκίνητο και δεν βγαίνουμε μέχρι να περάσει η καταιγίδα (επικίνδυνο και για ανθρώπους και για ζώα).

και δεν βγαίνουμε μέχρι να περάσει η καταιγίδα (επικίνδυνο και για ανθρώπους και για ζώα). Δεν περνάμε κάτω από μεγάλα δέντρα , πινακίδες , μπαλκόνια ή σημεία όπου μπορεί να πέσουν αντικείμενα/θραύσματα.

, , μπαλκόνια ή σημεία όπου μπορεί να πέσουν αντικείμενα/θραύσματα. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών (π.χ. Τροχαία).

Β) Όταν υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα

Αν είμαστε στο σπίτι:

Δεν κρατάμε ηλεκτρικές συσκευές ή τηλέφωνο με τρόπο που μπορεί να μεταφέρει ρεύμα μέσω καλωδίων· αποσυνδέουμε, όπου γίνεται, συσκευές (π.χ. τηλεόραση από κεραία και ρεύμα).

Αποφεύγουμε επαφή με υδραυλικές σωληνώσεις (κουζίνα/μπάνιο), καθώς μπορούν να λειτουργήσουν ως αγωγοί.

Αν είμαστε στο αυτοκίνητο:

Σταματάμε στην άκρη και μακριά από δέντρα που μπορεί να πέσουν.

και που μπορεί να πέσουν. Μένουμε μέσα με αλάρμ μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. Κλείνουμε τα τζάμια, δεν ακουμπάμε μεταλλικά μέρη και αποφεύγουμε πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν είμαστε σε εξωτερικό χώρο:

Καταφεύγουμε σε κτίριο ή αυτοκίνητο· αλλιώς καθόμαστε αμέσως χαμηλά χωρίς να ξαπλώσουμε.

χωρίς να ξαπλώσουμε. Σε δάσος, προστασία κάτω από συμπαγή χαμηλά κλαδιά , αλλά ποτέ κάτω από ψηλό, μεμονωμένο δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

, αλλά κάτω από ψηλό, μεμονωμένο δέντρο σε ανοιχτό χώρο. Αποφεύγουμε χαμηλά εδάφη (κίνδυνος πλημμύρας) και δεν στεκόμαστε κοντά σε πυλώνες/γραμμές ρεύματος/φράκτες.

Δεν πλησιάζουμε μεταλλικά αντικείμενα (ποδήλατα, εργαλεία, εξοπλισμό κατασκήνωσης κ.λπ.).

Απομακρυνόμαστε από ποτάμια/λίμνες/μάζες νερού, και αν είμαστε στη θάλασσα βγαίνουμε αμέσως.

Αν νιώσουμε τα μαλλιά να «σηκώνονται» (ένδειξη επικείμενου κεραυνού), κάνουμε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, μειώνοντας την επιφάνεια επαφής, και πετάμε μεταλλικά αντικείμενα.

6) Πού βρίσκουμε επίσημη ενημέρωση κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας

Για πρακτικές οδηγίες αυτοπροστασίας και επίσημες ενημερώσεις, παραπέμπεται το κοινό σε επίσημες πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ για την κατάσταση/βατότητα του οδικού δικτύου λόγω πλημμυρικών υδάτων, υπάρχει ενημέρωση μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας. Για την εξέλιξη των φαινομένων, η καθημερινή παρακολούθηση των δελτίων της ΕΜΥ παραμένει κλειδί.

Η πιο ύπουλη πλευρά μιας τέτοιας κακοκαιρίας δεν είναι μόνο η «στιγμή» της καταιγίδας, αλλά το πώς συσσωρεύονται οι κίνδυνοι: η διάρκεια της βροχής που βαραίνει το έδαφος, τα νερά που ανεβαίνουν σε ρέματα και δρόμους, οι άνεμοι που μετατρέπουν ένα απλό αντικείμενο σε επικίνδυνο «βλήμα», οι κεραυνοί που δεν προειδοποιούν, και οι μετακινήσεις που γίνονται από συνήθεια ενώ οι συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά.

Το θετικό είναι ότι σε τέτοια επεισόδια υπάρχει συγκεκριμένη κινητοποίηση: η Πυροσβεστική τίθεται σε αυξημένη ετοιμότητα, η Πολιτική Προστασία ενεργοποιεί ενημέρωση φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης, και οι οδηγίες προς τους πολίτες είναι ξεκάθαρες και εφαρμόσιμες.

Αν κρατήσουμε μια ουσία, είναι αυτή: η πρόληψη είναι η πιο ισχυρή “επένδυση” ασφάλειας. Έλεγχος στο σπίτι, αποφυγή επικίνδυνων διελεύσεων, περιορισμός άσκοπων μετακινήσεων στις ώρες αιχμής της κακοκαιρίας, και πιστή τήρηση οδηγιών των αρχών. Γιατί όταν ο καιρός γίνεται απειλή, η ψυχραιμία και η πειθαρχία σε απλές κινήσεις είναι συχνά αυτό που αποτρέπει τα δύσκολα.

