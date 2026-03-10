Κόσμος 10/03/2026 Ο πλανήτης σε κατάσταση συναγερμού: πόλεμος στη Μέση Ανατολή, διεθνείς αναταράξεις, νέα ρήγματα σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική

Η σημερινή παγκόσμια ειδησεογραφία, την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, δεν μοιάζει με μια απλή αλληλουχία διεθνών εξελίξεων. Μοιάζει περισσότερο με έναν πυκνό, επικίνδυνο χάρτη πολλαπλών κρίσεων που αλληλοτροφοδοτούνται. Το κεντρικό μέτωπο είναι πλέον ξεκάθαρο: η σύγκρουση Ιράν–ΗΠΑ/Ισραήλ έχει μετατραπεί στο κυρίαρχο γεγονός του πλανήτη, με στρατιωτικές, ενεργειακές, οικονομικές και διπλωματικές συνέπειες που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της Μέσης Ανατολής. Η διεθνής αγορά ενέργειας παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τα Στενά του Ορμούζ, οι αεροπορικές και ναυτιλιακές μεταφορές πιέζονται, οι αγορές αντιδρούν νευρικά και οι μεγάλες δυνάμεις επιχειρούν ταυτόχρονα να ελέγξουν το παρόν και να προλάβουν το επόμενο στάδιο της κρίσης.

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη συνεχίζει να ζει στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, με μια νέα, βαριά διεθνή εξέλιξη: επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ κατέληξε ότι οι απελάσεις ουκρανικών παιδιών από τη Ρωσία συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Παράλληλα, στο ασιατικό μέτωπο, η Κίνα εκπέμπει διπλό μήνυμα: από τη μία εμφανίζει εντυπωσιακή οικονομική επιτάχυνση μέσω εξαγωγών και από την άλλη ενισχύει στρατιωτικά την ισχύ της, σε μια περίοδο όπου το διεθνές σύστημα ισορροπεί όλο και δυσκολότερα ανάμεσα στον οικονομικό ανταγωνισμό και τη γεωπολιτική ένταση. Στην Αμερική, η ανάληψη της προεδρίας στη Χιλή γίνεται μέσα σε περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας, ενώ στην Αϊτή νέα στοιχεία για εκατοντάδες θανάτους από επιθέσεις με drones προσθέτουν άλλη μία σκοτεινή σελίδα στη διεθνή επικαιρότητα.

Αυτό που κάνει τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα κρίσιμη δεν είναι μόνο η ένταση των μεμονωμένων γεγονότων. Είναι το ότι όλα δείχνουν να συνδέονται: ο πόλεμος ανεβάζει το κόστος της ενέργειας, η ενέργεια πιέζει οικονομίες και μεταφορές, οι αγορές γίνονται πιο ευάλωτες, τα κράτη σκληραίνουν τη στάση τους, και οι κοινωνίες καλούνται να απορροφήσουν σοκ που έρχονται σχεδόν ταυτόχρονα. Ο κόσμος δεν παρακολουθεί πλέον μία κρίση. Παρακολουθεί πολλές κρίσεις να συγκλίνουν.

Η μεγάλη φωτιά της ημέρας: ο πόλεμος Ιράν–ΗΠΑ/Ισραήλ βαθαίνει

Το κέντρο βάρους της διεθνούς ειδησεογραφίας βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος εισήλθε στην 11η ημέρα του, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι η σημερινή ημέρα θα είναι από τις πιο έντονες σε επίπεδο χτυπημάτων στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να απαντά με επιθέσεις και απειλές για περαιτέρω κλιμάκωση. Το Ιράν επιχείρησε να αυξήσει την πίεση πλήττοντας ενεργειακές υποδομές στην περιοχή και προειδοποιώντας ότι μπορεί να παρεμποδίσει τη θαλάσσια κυκλοφορία, σε μια προσπάθεια να μεταφέρει το κόστος της σύγκρουσης σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Από ισραηλινής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει έναν «ατελείωτο πόλεμο», αφήνοντας όμως σαφές ότι ο τερματισμός των επιχειρήσεων θα γίνει σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και όχι υπό πίεση του Ιράν. Η δήλωση αυτή δεν ερμηνεύεται ως αποκλιμάκωση, αλλά ως μήνυμα ότι το πολεμικό χρονοδιάγραμμα εξακολουθεί να διαμορφώνεται από τους στρατιωτικούς και πολιτικούς υπολογισμούς Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Η διεθνής ανησυχία εστιάζει πλέον όλο και περισσότερο στο ενδεχόμενο να πληγεί ουσιαστικά η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι εργάζεται με συμμάχους για τη στήριξη της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, ενώ η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας συγκαλεί επαφές καθώς κράτη-μέλη εξετάζουν ακόμη και αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, αν η κρίση κλιμακωθεί περαιτέρω. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι οι κυβερνήσεις δεν βλέπουν πλέον την κρίση ως προσωρινή αναλαμπή, αλλά ως απειλή για τη σταθερότητα της παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας.

Οι παγκόσμιες επιπτώσεις είναι ήδη εδώ: ενέργεια, μεταφορές, αγορές

Η οικονομική επίδραση του πολέμου είναι άμεση και απτή. Σύμφωνα με τις σημερινές εξελίξεις, η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη εκτινάξει το κόστος μεταφορών και έχει αναστατώσει τον αεροπορικό κλάδο, με αεροπορικές εταιρείες να αυξάνουν τιμές εισιτηρίων λόγω του ακριβότερου καυσίμου και των αναγκαστικών αναδιαδρομολογήσεων. Ακόμη και η Lufthansa οδηγείται σε απεργιακή αναταραχή, αν και οι πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή εξαιρέθηκαν, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο στρατηγικά κρίσιμη θεωρείται η συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη αυτή τη στιγμή.

Στις αγορές, η εικόνα παραμένει νευρική αλλά όχι πανικόβλητη. Η Wall Street κινήθηκε πιο σταθερά σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, καθώς οι επενδυτές αναζητούν το επόμενο σήμα για το αν και πότε μπορεί να αποκλιμακωθεί ο πόλεμος. Την ίδια στιγμή, διεθνείς κεφαλαιακές ροές προς αναδυόμενες αγορές επιβραδύνθηκαν τον Φεβρουάριο, δείχνοντας ότι το διεθνές επενδυτικό κλίμα παραμένει ευάλωτο απέναντι στη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και επεισόδιο στις ΗΠΑ, όπου ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας διέγραψε ανάρτηση που ανέφερε ότι αμερικανικό πολεμικό σκάφος είχε συνοδεύσει δεξαμενόπλοιο μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η διαγραφή αυτή αποτυπώνει το πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες στην επικοινωνιακή διαχείριση του πολέμου, σε μια περίοδο που ακόμη και μία δημόσια φράση μπορεί να ανατινάξει τις αγορές ή να θεωρηθεί ένδειξη άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής μεγαλύτερης κλίμακας.

Λίβανος και περιφερειακή έκρηξη: ο πόλεμος απλώνεται πέρα από το Ιράν

Η κρίση δεν περιορίζεται στο ιρανικό έδαφος. Ο Λίβανος βρίσκεται αντιμέτωπος με ραγδαία επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, καθώς ο ΟΗΕ και η UNHCR ανέφεραν ότι περίπου 700.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί μέσα σε επτά ημέρες, ενώ δεκάδες παιδιά συγκαταλέγονται ανάμεσα στους νεκρούς. Οι ισραηλινές επιθέσεις κοντά στη Βηρυτό, σε συνδυασμό με τη δράση της Χεζμπολάχ, έχουν δημιουργήσει ένα δεύτερο, εξαιρετικά επικίνδυνο μέτωπο.

Η έκταση της πίεσης φαίνεται και από το γεγονός ότι διεθνείς οργανισμοί μιλούν πλέον ανοιχτά για καταρρέουσες υποδομές υγείας και μαζικές μετακινήσεις αμάχων. Παράλληλα, η Human Rights Watch κατηγόρησε το Ισραήλ για παράνομη χρήση λευκού φωσφόρου πάνω από κατοικημένες περιοχές στον νότιο Λίβανο, προσθέτοντας μια ακόμη σοβαρή διάσταση στο ήδη βαρύ διπλωματικό και ανθρωπιστικό φορτίο της σύγκρουσης.

Η ΕΕ παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι μέχρι στιγμής ο μόνος κερδισμένος από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι η Ρωσία, καθώς οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν και η διεθνής προσοχή απομακρύνεται από το ουκρανικό μέτωπο. Πρόκειται για μια δήλωση με ιδιαίτερο βάρος, γιατί συμπυκνώνει το κεντρικό ευρωπαϊκό άγχος: ότι η νέα σύγκρουση μπορεί να αποσυντονίσει πλήρως τη δυτική στρατηγική απέναντι στη Μόσχα.

Ουκρανία: νέα βαριά καταδίκη κατά της Ρωσίας από επιτροπή του ΟΗΕ

Στο ευρωπαϊκό μέτωπο, η σημαντικότερη εξέλιξη της ημέρας είναι το πόρισμα επιτροπής έρευνας του ΟΗΕ, σύμφωνα με το οποίο οι απελάσεις ουκρανικών παιδιών από τη Ρωσία συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η έκθεση κάνει λόγο για «συστηματικό» χαρακτήρα των ενεργειών αυτών, ενώ η Ουκρανία ζητεί περαιτέρω διεθνή πίεση για την επιστροφή των παιδιών. Η Μόσχα, από την πλευρά της, επιμένει ότι πρόκειται για εθελοντικές εκκενώσεις.

Παράλληλα, το πολεμικό πεδίο παραμένει ενεργό. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα στην περιφέρεια Μπριάνσκ προκάλεσε θύματα και τραυματισμούς, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τη μετατόπιση της διεθνούς προσοχής προς τη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία ούτε έχει παγώσει ούτε έχει χάσει τη δυναμική του ως πεδίο καθημερινής στρατιωτικής φθοράς.

Κίνα: οικονομική αντεπίθεση και στρατιωκή ενίσχυση

Στην Ασία, η Κίνα επιχειρεί να προβάλει δύναμη σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα. Σε οικονομικό επίπεδο, οι εξαγωγές της αυξήθηκαν κατά 21,8% στο πρώτο δίμηνο του 2026, επίδοση που ξεπερνά σαφώς τις προβλέψεις και δείχνει ότι το κινεζικό παραγωγικό μοντέλο εξακολουθεί να διατηρεί τεράστια διεθνή ισχύ, ιδίως σε ηλεκτρονικά, ημιαγωγούς και τεχνολογικά προϊόντα. Η ίδια δυναμική συνοδεύεται από άνοδο και των εισαγωγών, εικόνα που ενισχύει την αίσθηση ότι το Πεκίνο μπαίνει στο 2026 με μεγαλύτερη αντοχή απ’ ό,τι περίμεναν πολλοί αναλυτές.

Στο πολιτικοστρατιωτικό επίπεδο, το Πεκίνο αύξησε τον αμυντικό του προϋπολογισμό, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τον εξοπλιστικό του εκσυγχρονισμό. Παράλληλα, Κινέζοι αξιωματούχοι μίλησαν για πιο ενεργό ρόλο της χώρας τόσο στη διεθνή πυρηνική διακυβέρνηση όσο και στην τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο αναζωογόνησης της οικονομίας και της απασχόλησης. Με απλά λόγια, η Κίνα εμφανίζεται σήμερα όχι μόνο ως οικονομικός παίκτης, αλλά ως δύναμη που θέλει να καθορίσει κανόνες σε κρίσιμα στρατηγικά πεδία του 21ου αιώνα.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι δήλωσε ότι το 2026 θα μπορούσε να αποτελέσει «έτος-ορόσημο» για τις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας, ενόψει και αναμενόμενης συνάντησης κορυφής. Όμως η αισιοδοξία αυτή συνυπάρχει με τον φόβο ότι η παγκόσμια αναταραχή, οι ενεργειακές πιέσεις και οι εμπορικές αντιθέσεις μπορούν πολύ γρήγορα να ακυρώσουν κάθε προσπάθεια σταθεροποίησης.

Από τη Λατινική Αμερική στην Καραϊβική: πολιτική μετάβαση και ωμή βία

Στη Χιλή, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ αναλαμβάνει την προεδρία σε μια χρονική στιγμή που η διεθνής οικονομική αναταραχή απειλεί να διαβρώσει το θετικό momentum με το οποίο εξελέγη. Η νέα κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο τις εσωτερικές προσδοκίες, αλλά και ένα παγκόσμιο περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας, όπου οι τιμές ενέργειας, οι ροές κεφαλαίων και οι γεωπολιτικές εντάσεις μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη σταθερότητα μιας εξαγωγικής οικονομίας όπως η χιλιανή.

Στην Αϊτή, η εικόνα είναι πολύ πιο ζοφερή. Νέα έκθεση που επικαλείται η Reuters αναφέρει ότι επιθέσεις με εκρηκτικά drones από δυνάμεις ασφαλείας κατά συμμοριών έχουν προκαλέσει πάνω από 1.200 θανάτους, μεταξύ των οποίων και άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών. Η υπόθεση αυτή υπενθυμίζει ότι σε πολλά σημεία του πλανήτη η τεχνολογία του πολέμου και της επιτήρησης περνά ήδη από τα παραδοσιακά μέτωπα σε χαοτικά, εσωτερικά πεδία σύγκρουσης, με τεράστιο ανθρώπινο κόστος.

Η μεγάλη εικόνα της ημέρας

Αν επιχειρήσει κανείς να συμπυκνώσει τη σημερινή παγκόσμια ειδησεογραφία σε μία μόνο φράση, θα μπορούσε να πει το εξής: ο κόσμος βρίσκεται σε φάση επικίνδυνης αλληλεπίδρασης κρίσεων. Η Μέση Ανατολή δεν είναι απλώς ένα πολεμικό μέτωπο· είναι καταλύτης διεθνών ενεργειακών και χρηματοπιστωτικών πιέσεων. Η Ουκρανία παραμένει ανοιχτή πληγή της Ευρώπης. Η Κίνα προχωρά σε οικονομική και στρατηγική αναβάθμιση. Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα πολιτική μετάβαση και βίαιη αποσταθεροποίηση.

Η σημερινή μέρα δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αυταπάτες. Ο διεθνής ορίζοντας δεν χαρακτηρίζεται πια από μεμονωμένες εστίες έντασης, αλλά από μια ευρύτερη κατάσταση εύφλεκτης αστάθειας. Ο πόλεμος Ιράν–ΗΠΑ/Ισραήλ έδειξε μέσα σε ελάχιστες ημέρες ότι μπορεί να αγγίξει την παγκόσμια ενέργεια, τη ναυσιπλοΐα, το εμπόριο, τις αερομεταφορές, τις αγορές και το διπλωματικό ισοζύγιο μεταξύ Δύσης, Ρωσίας και Κίνας. Όταν μια περιφερειακή ανάφλεξη παράγει σχεδόν ακαριαία διεθνές οικονομικό και στρατηγικό σοκ, τότε δεν μιλάμε πια για «μακρινό πόλεμο». Μιλάμε για γεγονός που αλλάζει το κλίμα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Την ίδια ώρα, τα υπόλοιπα μέτωπα δεν έπαψαν ούτε στιγμή να καίνε. Η Ουκρανία εξακολουθεί να παράγει βαρύτατες καταγγελίες και νέο αίμα. Ο Λίβανος βυθίζεται ξανά στην ανθρωπιστική ασφυξία. Η Κίνα επιταχύνει την οικονομική και αμυντική της προβολή. Και η Αϊτή υπενθυμίζει ότι, πίσω από τα μεγάλα πρωτοσέλιδα, υπάρχουν κοινωνίες που συνθλίβονται σε λιγότερο φωτισμένες αλλά εξίσου φονικές συγκρούσεις. Αυτή είναι ίσως η πιο σκληρή αλήθεια της ημέρας: ο κόσμος δεν ζει μία κρίση, αλλά μια εποχή συσσώρευσης κρίσεων, όπου το ένα γεγονός δεν διαδέχεται το άλλο — το ένα πέφτει πάνω στο άλλο.

Και αυτό ακριβώς κάνει τη σημερινή ειδησεογραφία τόσο βαριά. Δεν περιγράφει απλώς τι συμβαίνει. Προειδοποιεί για το τι μπορεί να έρχεται. Για έναν κόσμο πιο νευρικό, πιο οπλισμένο, πιο ακριβό, πιο σκληρό και πολύ πιο απρόβλεπτο από αυτόν που ξέραμε μέχρι πρόσφατα.

