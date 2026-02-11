Κόσμος 11/02/2026 Κρίσιμες ισορροπίες, σοκ στον Καναδά, «νέα πυρηνική εποχή» και οικονομία σε νευρικότητα

Η σημερινή παγκόσμια ειδησεογραφία μοιάζει με έναν χάρτη όπου ανάβουν ταυτόχρονα πολλά «κόκκινα» και «πορτοκαλί» λαμπάκια: η Μέση Ανατολή παραμένει στο επίκεντρο, με την Ουάσιγκτον να ετοιμάζεται για υψηλού επιπέδου συνάντηση που συνδέεται άμεσα με το Ιράν, τις περιφερειακές ισορροπίες και το μέλλον της ασφάλειας στην περιοχή. Ταυτόχρονα, η Ευρασία στέκεται σε ένα μεταίχμιο που η Ιστορία έχει δείξει πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει: οι τελευταίοι δεσμευτικοί περιορισμοί στα στρατηγικά πυρηνικά όπλα μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας έχουν τυπικά εκπνεύσει και η συζήτηση περνά σε μια «μετα-συνθήκη» πραγματικότητα, όπου κάθε κίνηση αποκτά μεγαλύτερο βάρος και κάθε παρερμηνεία μεγαλύτερο κόστος.

Στο εσωτερικό των κοινωνιών, όμως, η μέρα έχει και μια τραγωδία που διαπερνά σύνορα: ο Καναδάς συγκλονίζεται από σπάνιας κλίμακας σχολική επίθεση στη Βρετανική Κολομβία, με πολλά θύματα και μια χώρα που αναζητά απαντήσεις μέσα στο πένθος. Και πάνω από όλα αυτά «τρέχει» ο παγκόσμιος οικονομικός παλμός: τα αμερικανικά στοιχεία απασχόλησης δείχνουν αντοχές, αλλά οι αγορές στέλνουν ταυτόχρονα σήματα νευρικότητας, ειδικά στον τεχνολογικό κλάδο όπου η μεταβλητότητα φρενάρει deals και εισαγωγές στο χρηματιστήριο.

Με λίγα λόγια: σήμερα ο κόσμος δείχνει ότι κινείται με δύο ταχύτητες—τη «γεωπολιτική των μεγάλων αποφάσεων» και την «κοινωνική πραγματικότητα των μεγάλων πληγών».

1) ΗΠΑ – Μέση Ανατολή: Συνάντηση Τραμπ–Νετανιάχου με Ιράν στην κορυφή της ατζέντας

Στη διεθνή σκηνή, κεντρικό θέμα είναι η επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, με τη συζήτηση να εστιάζει στις διαπραγματεύσεις/επαφές για το ιρανικό ζήτημα (πυρηνικό πρόγραμμα, περιφερειακή επιρροή, πυραυλικές δυνατότητες) και στις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά σήμερα:

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να «κλειδώσει» γραμμές συντονισμού με το Ισραήλ σε μια περίοδο που η κλιμάκωση αποτελεί διαρκή κίνδυνο.

Το Ιράν εμφανίζεται να επιμένει σε βασικές θέσεις (όπως το ζήτημα του εμπλουτισμού), ενώ από την άλλη πλευρά τίθενται ζητήματα πυραύλων και περιφερειακών δικτύων επιρροής.

2) Πυρηνική ασφάλεια: Μετά τη λήξη του New START, η Ρωσία δηλώνει «τήρηση ορίων» υπό όρους

Ένα από τα πιο βαριά θέματα της ημέρας είναι η κατάσταση μετά τη λήξη της συνθήκης New START. Η Μόσχα δηλώνει ότι θα συνεχίσει να τηρεί τα όρια σε πυραύλους/κεφαλές μόνο εφόσον το κάνει και η Ουάσιγκτον—μια θέση που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης αν οι σχέσεις επιδεινωθούν ή αν υπάρξει αμφισβήτηση συμμόρφωσης.

Γιατί αυτό αλλάζει το «κλίμα» διεθνώς:

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, ο κόσμος κινδυνεύει να μπει σε φάση χωρίς δεσμευτικό πλαίσιο περιορισμών για τα στρατηγικά πυρηνικά ΗΠΑ–Ρωσίας.

Η «τριγωνική» διάσταση (ΗΠΑ–Ρωσία–Κίνα) κάνει τη συζήτηση πιο περίπλοκη και αυξάνει την αβεβαιότητα.

3) Καναδάς: Μαζική επίθεση σε σχολείο στη Βρετανική Κολομβία — 10 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Η πιο σοκαριστική είδηση της ημέρας έρχεται από τον Καναδά: πυροβολισμοί σε λύκειο στην κοινότητα Tumbler Ridge (British Columbia), με απολογισμό 10 νεκρούς (συμπεριλαμβανομένης της φερόμενης ως δράστιδας) και πολλούς τραυματίες/νοσηλευόμενους.

Τα βασικά στοιχεία που τονίζονται στα ρεπορτάζ:

Η επίθεση χαρακτηρίζεται ως σπάνιο γεγονός για τα καναδικά δεδομένα, με ισχυρό κοινωνικό και πολιτικό αντίκτυπο.

Η κοινότητα είναι μικρή και απομακρυσμένη, κάτι που επιτείνει το συλλογικό τραύμα.

Παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα για κίνητρο, προειδοποιητικά σημάδια και μέτρα πρόληψης.

4) Νότια Ασία: Μετασχηματισμός της εξέγερσης στο Πακιστάν — νέες τακτικές, νέα όπλα, μεγαλύτερος κίνδυνος

Από τη Νότια Ασία, ρεπορτάζ εστιάζουν σε εξέλιξη της ένοπλης δράσης στο Πακιστάν: χρήση γυναικών-βομβιστριών αυτοκτονίας και νέων οπλικών/τεχνολογικών δυνατοτήτων που, σύμφωνα με αναλύσεις, αλλάζουν το επιχειρησιακό τοπίο και δυσκολεύουν την αντιμετώπιση από τις αρχές.

5) Παγκόσμια οικονομία: Η αμερικανική αγορά εργασίας «κρατά», αλλά η τεχνολογία τρέμει από τη μεταβλητότητα

Στο οικονομικό μέτωπο, δύο γραμμές τρέχουν παράλληλα:

Α) ΗΠΑ: Ισχυρότερα στοιχεία απασχόλησης από τις εκτιμήσεις

Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση θέσεων εργασίας πάνω από τις προβλέψεις και μικρή υποχώρηση της ανεργίας, κάτι που ενισχύει την εκτίμηση ότι η Fed μπορεί να παραμείνει σε στάση αναμονής με τα επιτόκια (χωρίς βιαστικές μειώσεις).

Β) Τεχνολογία: Πτώση software με επιπτώσεις σε M&A και IPO

Την ίδια στιγμή, η μεγάλη πτώση σε μετοχές λογισμικού προκαλεί «πάγωμα» σε αποτιμήσεις, καθυστερήσεις συμφωνιών εξαγορών/συγχωνεύσεων και αναβολές IPO, καθώς η αβεβαιότητα (και γύρω από την επίδραση της AI σε μοντέλα εσόδων) δυσκολεύει το κλείδωμα τιμών.

6) Κοινωνία & Ρύθμιση τεχνολογίας: Εντείνεται η ευρωπαϊκή συζήτηση για περιορισμούς social media σε εφήβους

Στον κοινωνικό-θεσμικό διάλογο, κερδίζει έδαφος η τάση περιορισμών στη χρήση social media από ανήλικους/εφήβους, με διάφορες χώρες να εξετάζουν ή να προωθούν απαγορεύσεις/όρια ηλικίας, επικαλούμενες εθισμό και επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.

7) Υγεία/πολιτικές δημόσιας υγείας: Η Ινδία διατηρεί την απαγόρευση e-cigarettes

Σημαντική είδηση πολιτικής υγείας είναι η επιβεβαίωση ότι η Ινδία διατηρεί την απαγόρευση στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και σε συσκευές «θερμαινόμενου καπνού», παρά πιέσεις/λόμπινγκ. Το θέμα αγγίζει ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, αλλά «κουμπώνει» και πάνω στη διεθνή διαμάχη: μείωση βλάβης (harm reduction) vs. κίνδυνοι εθισμού και νέας γενιάς καπνιστών.

8) Αθλητισμός: Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί (Μιλάνο–Κορτίνα 2026) συνεχίζουν να γράφουν ιστορίες

Μέσα στη βαριά επικαιρότητα, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες δίνουν καθημερινά έναν άλλο παλμό: ξεχωρίζουν επιδόσεις όπως νίκες-τίτλοι σε αλπικό σκι και διάκριση στη βιοαθλοδρομία, με ιστορικές επιδόσεις αθλητών/χωρών.

Η σημερινή εικόνα του κόσμου (11/02/2026) δεν είναι μία ιστορία—είναι πολλές, ταυτόχρονες και συχνά αντιφατικές. Από τη μία, οι μεγάλοι γεωπολιτικοί κόμβοι πιέζουν: Μέση Ανατολή, πυρηνική ισορροπία, στρατηγική αβεβαιότητα. Από την άλλη, η ανθρώπινη πραγματικότητα επιβάλλεται ωμά: μια σχολική σφαγή στον Καναδά υπενθυμίζει πόσο εύθραυστες είναι οι κοινωνίες όταν η βία «σπάει» την πόρτα της καθημερινότητας. Και, κάτω από όλα, η οικονομία λειτουργεί σαν νευρικό σύστημα του πλανήτη: αντέχει σε κάποια σημεία (απασχόληση), αλλά τρέμει σε άλλα (τεχνολογία, αποτιμήσεις, επενδυτική ψυχολογία).

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