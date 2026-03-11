Κόσμος 11/03/2026 Σε κατάσταση νευρικής ασφυξίας: πόλεμος, ενεργειακό σοκ, γεωπολιτική παράλυση και ανθρωπιστικός συναγερμός σφραγίζουν τη σημερινή ημέρα

Η σημερινή διεθνής ειδησεογραφία, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, δεν αποτυπώνει απλώς μια αλληλουχία γεγονότων. Αποτυπώνει έναν πλανήτη που κινείται πάνω σε πολλαπλές γραμμές ρήξης ταυτόχρονα. Στη Μέση Ανατολή, η πολεμική κλιμάκωση μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια μιας ακόμη περιφερειακής ανάφλεξης και μετατρέπεται σε κρίση με παγκόσμιες ενεργειακές, οικονομικές, στρατιωτικές και ανθρωπιστικές συνέπειες. Το Στενό του Ορμούζ, ένας από τους κρισιμότερους θαλάσσιους διαύλους του κόσμου, βρίσκεται στο επίκεντρο της αγωνίας. Οι αγορές πετρελαίου τρέμουν, οι κυβερνήσεις μετρούν αποθέματα, οι διεθνείς οργανισμοί εκπέμπουν συναγερμό και ολόκληρες κοινωνίες βγαίνουν στους δρόμους για να διαδηλώσουν, να καταγγείλουν, να στηρίξουν ή να φοβηθούν αυτά που έρχονται.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχει σταματήσει ούτε έχει υποχωρήσει σε σημασία· απλώς κινδυνεύει να επισκιαστεί από το νέο μεσανατολικό σοκ. Η Μόσχα και το Κίεβο συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα και κατηγορίες, ενώ ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και στρατιωτικοί μηχανισμοί προσαρμόζονται σε ένα σκηνικό μακράς αστάθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται πιεσμένη ανάμεσα σε δύο μέτωπα, προσπαθώντας να συγκρατήσει το νέο κύμα ενεργειακής ανασφάλειας χωρίς να διολισθήσει σε παλιές εξαρτήσεις. Και πάνω απ’ όλα, ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η διεύρυνση της κρίσης απειλεί να τινάξει στον αέρα τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια, ακριβώς τη στιγμή που εκατομμύρια άνθρωποι σε εμπόλεμες ή ευάλωτες ζώνες εξαρτώνται από αυτήν για να επιβιώσουν.

Μέση Ανατολή: η σύγκρουση ξεφεύγει από τα σύνορα και χτυπά την παγκόσμια σταθερότητα

Το πιο βαρύ και καθοριστικό θέμα της ημέρας παραμένει η ραγδαία κλιμάκωση της σύγκρουσης με επίκεντρο το Ιράν. Σύμφωνα με τις σημερινές εξελίξεις, το Ιράν έπληξε εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο και στόχευσε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, κλιμακώνοντας την πίεση στον θαλάσσιο και αεροπορικό άξονα της περιοχής. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται τα πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, ενώ το Στενό του Ορμούζ παραμένει στο κέντρο του παγκόσμιου φόβου, καθώς από εκεί περνά τεράστιο ποσοστό της παγκόσμιας πετρελαϊκής διακίνησης.

Η σημασία αυτής της εξέλιξης δεν είναι μόνο στρατιωτική. Είναι παγκόσμια. Όταν ένα τέτοιο πέρασμα τίθεται υπό πρακτική απειλή ή περιορισμό, δεν απειλείται μόνο η περιοχή· απειλείται η ενεργειακή ισορροπία ολόκληρου του πλανήτη. Γι’ αυτό και η σημερινή ειδησεογραφία δεν περιορίζεται σε χάρτες, πυραύλους και δηλώσεις. Συνδέεται άμεσα με το κόστος ζωής, τη βενζίνη, τον πληθωρισμό, τα ναύλα, τις μεταφορές και τις βιομηχανικές αλυσίδες από την Ασία έως την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Ενεργειακό σοκ: η IEA ανοίγει τα αποθέματα αλλά οι αγορές δεν πείθονται

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα τη μεγαλύτερη στην ιστορία της συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου: 400 εκατομμύρια βαρέλια. Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο να μετριαστεί το σοκ από την αναταραχή στον Ορμούζ και τη διατάραξη των εξαγωγών. Ωστόσο, οι αγορές δεν έδειξαν να καθησυχάζονται πλήρως, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να πιέζονται ανοδικά από τον φόβο ότι η πραγματική διακοπή της προσφοράς μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μπορούν να καλύψουν τα έκτακτα αποθέματα.

Η σημερινή κίνηση της IEA είναι από μόνη της ιστορική και αποκαλυπτική. Δείχνει ότι οι μεγάλες οικονομίες θεωρούν πλέον την κρίση αρκετά σοβαρή ώστε να χρησιμοποιήσουν τα πιο κρίσιμα εργαλεία άμυνας που διαθέτουν. Δείχνει επίσης ότι οι διεθνείς αγορές λειτουργούν πλέον όχι μόνο με βάση τα πραγματικά δεδομένα προσφοράς και ζήτησης, αλλά με βάση την πιθανότητα μιας παρατεταμένης στρατιωτικής αποσταθεροποίησης. Με άλλα λόγια, το σημερινό ενεργειακό σοκ είναι ταυτόχρονα πραγματικό και προληπτικό: δεν στηρίζεται μόνο σε ό,τι ήδη χάθηκε, αλλά και σε ό,τι φοβάται ο κόσμος ότι μπορεί να χαθεί τις επόμενες ημέρες.

ΟΗΕ: η ανθρωπιστική βοήθεια κινδυνεύει παγκοσμίως

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία της ημέρας ήρθε από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η εξάπλωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια, επειδή εκτοπίζει πόρους, αυξάνει το κόστος, δυσκολεύει τις μεταφορές και αποσπά την πολιτική προσοχή από άλλες ήδη καταστροφικές κρίσεις. Η προειδοποίηση αυτή έχει τεράστιο βάρος, γιατί δεν αφορά μόνο τη Γάζα, τον Λίβανο ή το Ιράν, αλλά και χώρες όπως το Σουδάν, το Τσαντ και άλλες περιοχές όπου η επιβίωση εκατομμυρίων εξαρτάται από διεθνή εφοδιασμό και χρηματοδότηση.

Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή κρίση δεν είναι μόνο υπόθεση κρατών και στρατών. Είναι κρίση αλυσίδων επιβίωσης. Όταν η πολεμική κλιμάκωση απορροφά κονδύλια, κατευθύνει αλλού τις πολιτικές προτεραιότητες και αυξάνει το κόστος μεταφοράς, το τίμημα το πληρώνουν πρώτοι οι πιο αδύναμοι πληθυσμοί του πλανήτη. Γι’ αυτό και ο σημερινός συναγερμός του ΟΗΕ πρέπει να διαβαστεί ως προειδοποίηση για μια δεύτερη, λιγότερο ορατή, αλλά εξίσου θανατηφόρα κρίση: την κρίση εγκατάλειψης των ήδη πληγωμένων κοινωνιών.

Παγκόσμιες διαδηλώσεις: ο πόλεμος γεννά οργή, πόλωση και διεθνή κινητοποίηση

Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης δεν περιορίζονται στα μέτωπα και στις κυβερνητικές αίθουσες. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters από την ACLED, από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 6 Μαρτίου καταγράφηκαν περισσότερες από 990 διαδηλώσεις ανά τον κόσμο σχετικές με τον πόλεμο στο Ιράν. Οι κινητοποιήσεις αυτές ήταν διαφορετικές μεταξύ τους: άλλες καταδίκαζαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, άλλες καταδίκαζαν το ιρανικό καθεστώς, άλλες καλούσαν σε ειρήνη, άλλες έβγαζαν στην επιφάνεια τον βαθύ διχασμό που ήδη προκαλεί η κρίση στις κοινωνίες.

Η σημερινή εικόνα δείχνει ότι η κρίση έχει περάσει οριστικά από το πεδίο της γεωπολιτικής στο πεδίο της κοινωνικής ψυχολογίας. Οι διαδηλώσεις, οι αντιδράσεις και οι δημόσιες συγκρούσεις αφηγήσεων αποκαλύπτουν πως οι πόλεμοι του 2026 δεν διεξάγονται μόνο με πυραύλους και drones, αλλά και με σύμβολα, συνθήματα, ερμηνείες και παγκόσμια ψηφιακή κινητοποίηση. Ο πόλεμος δεν μένει στον τόπο όπου ξεσπά. Διαστέλλεται πολιτικά και ηθικά σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ουκρανία: το μέτωπο δεν έκλεισε, απλώς μπήκε πίσω από τη σκιά του Ιράν

Παρά τη δεσπόζουσα θέση της Μέσης Ανατολής στη σημερινή ατζέντα, ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει ενεργός και κρίσιμος. Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία είχε εμπλοκή σε ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα εντός ρωσικού εδάφους, εντείνοντας τη ρητορική κλιμάκωσης και επαναφέροντας το ζήτημα της δυτικής εμπλοκής στο προσκήνιο. Παράλληλα, από τη γερμανική πλευρά έγινε γνωστό ότι Ουκρανοί εκπαιδευτές θα συνδράμουν την προετοιμασία του γερμανικού στρατού απέναντι στη ρωσική απειλή με ορίζοντα το 2029.

Οι σημερινές αυτές εξελίξεις φανερώνουν ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν λειτουργεί πια σε «μία κρίση τη φορά». Αντίθετα, οι πρωτεύουσες της Ευρώπης αναγκάζονται να σχεδιάζουν για ένα περιβάλλον όπου η ρωσική πίεση, η μεσανατολική ανάφλεξη, η ενεργειακή αστάθεια και η στρατηγική αβεβαιότητα συνυπάρχουν. Το αποτέλεσμα είναι ένας γεωπολιτικός υπερκορεσμός, στον οποίο καμία κρίση δεν λήγει πραγματικά και καμία δεν επιτρέπει την πλήρη εστίαση στην άλλη.

Ευρώπη: φόβος για νέα ενεργειακή παγίδα και εσωτερικές τριβές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προλάβει τη νέα ενεργειακή πίεση εξετάζοντας, σύμφωνα με το Reuters, ακόμη και μέτρα όπως πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου για τη στήριξη της βιομηχανίας και τον περιορισμό του κόστους. Ταυτόχρονα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι η επιστροφή στα ρωσικά καύσιμα θα ήταν στρατηγικό λάθος, δείχνοντας πως η Ευρώπη νιώθει ήδη να πλησιάζει πάλι σε γνώριμες ζώνες ανασφάλειας.

Πίσω από αυτές τις τεχνικές συζητήσεις υπάρχει ένα καθαρά πολιτικό πρόβλημα: η Ευρώπη μοιάζει να προσπαθεί να σβήσει φωτιές σε δύο κατευθύνσεις, χωρίς να έχει πλήρως ενιαία φωνή. Η σημερινή διεθνής συγκυρία την πιέζει να αποδείξει ότι μπορεί ταυτόχρονα να απορροφήσει ένα νέο ενεργειακό σοκ, να στηρίξει την Ουκρανία, να διαχειριστεί τις συνέπειες της μεσανατολικής κρίσης και να μην επιστρέψει σε στρατηγικές εξαρτήσεις που είχε πληρώσει ακριβά τα προηγούμενα χρόνια.

Ο σημερινός παγκόσμιος χάρτης της επικαιρότητας είναι βαρύς, πυκνός και επικίνδυνος. Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν είναι πλέον ένα θέμα που αφορά μόνο τις εμπλεκόμενες χώρες. Έχει ήδη μετατραπεί σε παγκόσμιο επιταχυντή αστάθειας. Σπρώχνει το πετρέλαιο, δοκιμάζει τις αντοχές των αγορών, ενεργοποιεί μηχανισμούς έκτακτης άμυνας, διαχέει φόβο σε λιμάνια και αεροδρόμια, προκαλεί διεθνείς διαδηλώσεις και απειλεί να στεγνώσει την ανθρωπιστική βοήθεια σε περιοχές που ήδη ζουν στο όριο. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει ανοιχτός και η Ευρώπη παλεύει να μη βρεθεί ξανά παγιδευμένη ενεργειακά και γεωπολιτικά.

Αν υπάρχει ένα συμπέρασμα από τη σημερινή ημέρα, είναι ότι ο κόσμος έχει μπει σε φάση ταυτόχρονων κρίσεων χωρίς ασφαλή απόσταση μεταξύ τους. Δεν υπάρχει πια η πολυτέλεια να θεωρείται μια ανάφλεξη «τοπική» ή μια πολεμική σύγκρουση «περιφερειακή». Στον σημερινό πλανήτη, κάθε έκρηξη μετατρέπεται σχεδόν αμέσως σε αλυσίδα οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιπτώσεων. Η διεθνής ειδησεογραφία της 11ης Μαρτίου 2026 δεν είναι απλώς μια αποτύπωση γεγονότων. Είναι μια προειδοποίηση ότι η παγκόσμια τάξη βρίσκεται σε περίοδο σκληρής δοκιμασίας και ότι η επόμενη μέρα δεν θα κριθεί μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στο αν οι κοινωνίες, οι κυβερνήσεις και οι θεσμοί μπορούν ακόμη να συγκρατήσουν το ντόμινο της αποσταθεροποίησης.

