Κόσμος 12/02/2026 Ο Πλανήτης σε Κατάσταση Επιφυλακής: Πόλεμοι, Γεωπολιτικές Ανατροπές, Ενεργειακή Αβεβαιότητα και Κλιματική Κρίση Διαμορφώνουν τη Νέα Παγκόσμια Τάξη

Η σημερινή διεθνής ειδησεογραφία (Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026) μοιάζει με έναν «χάρτη εντάσεων» όπου οι μεγάλες γεωπολιτικές υποθέσεις, η οικονομία και η τεχνολογία διασταυρώνονται με ολοένα πιο σκληρά σημάδια της κλιματικής αστάθειας. Στη Μέση Ανατολή, πρωτοβουλίες με ισχυρό πολιτικό φορτίο επιχειρούν να αναδιατάξουν την επόμενη μέρα στη Γάζα, ενώ στο παρασκήνιο η συζήτηση για Ιράν και οι ισορροπίες ασφαλείας συνεχίζουν να πυροδοτούν ανασφάλεια στις αγορές.

Την ίδια ώρα, στην Ευρώπη ενισχύονται οι ροές στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, ενόψει κρίσιμων συναντήσεων και πολιτικών ζυμώσεων, με δημόσιες δεσμεύσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία να μπαίνουν στο επίκεντρο.

Στην Ασία, εκλογικές εξελίξεις στο Μπανγκλαντές δείχνουν προσπάθεια επιστροφής σε πολιτική σταθερότητα μετά από μια ταραγμένη περίοδο.

Παράλληλα, οι αγορές «μετρούν» τα όρια της αισιοδοξίας γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ η ενέργεια παραμένει νευρική: οι προοπτικές ζήτησης πετρελαίου και οι γεωπολιτικές σκιές δημιουργούν μια μέρα με πολλαπλά μηνύματα και αντιφατικά σήματα κινδύνου.

Και πάνω απ’ όλα, η Ευρώπη –ιδίως η Ιβηρική– βιώνει ακόμη ένα «κύμα» ακραίων φαινομένων, θυμίζοντας ότι το κλίμα δεν είναι πλέον φόντο της επικαιρότητας: είναι πρωταγωνιστής.

1) Μέση Ανατολή – Γάζα, «Board of Peace» και γεωπολιτική πίεση

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πληροφορία ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει πολυδισεκατομμυριακό σχέδιο χρηματοδότησης/ανασυγκρότησης για τη Γάζα, ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται σχήμα δύναμης σταθεροποίησης με εξουσιοδότηση ΟΗΕ και παρουσία στρατευμάτων στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης συνεδρίασης του λεγόμενου “Board of Peace”.

Σχετικά με το ίδιο σχήμα, καταγράφεται και η είδηση ότι το Ισραήλ έχει ενταχθεί στο “Board of Peace”, σύμφωνα με δηλώσεις/αναφορές που αποδίδονται στον Νετανιάχου.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να υποστηρίζει ότι ο Τραμπ «ίσως δημιουργεί συνθήκες» για μια συμφωνία με το Ιράν, μια δήλωση που –ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί– λειτουργεί ως σινιάλο προς συμμάχους και αντιπάλους ότι ανοίγουν (ή επανανοίγουν) δίαυλοι, με προφανείς συνέπειες στην περιφερειακή ασφάλεια και στην αγορά ενέργειας.

Στο ανθρωπιστικό σκέλος, τα Ηνωμένα Έθνη (OCHA) συνεχίζουν να περιγράφουν ένα πεδίο όπου οι αποστολές βοήθειας και οι όροι πρόσβασης παραμένουν κρίσιμοι, ενώ οργανώσεις επισημαίνουν τον χρόνο και τις δυσκολίες ιατρικών διακομιδών/εκκενώσεων.

2) Ουκρανία – Νέοι πόροι, ΝΑΤΟϊκές δεσμεύσεις και ευρωπαϊκή «γραμμή»

Η Ευρώπη συνεχίζει να ενισχύει τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία. Σήμερα καταγράφεται ότι Νορβηγία και Γαλλία προχωρούν σε πρόσθετη χρηματοδότηση/εγγυήσεις για στρατιωτική υποστήριξη (με σαφή μεγέθη που αναφέρονται από τη νορβηγική πλευρά).

Ταυτόχρονα, από το ΝΑΤΟ αναφέρεται ότι κράτη-μέλη δεσμεύονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια στο πλαίσιο ώθησης παραγωγής/προμήθειας οπλικών συστημάτων για την Ουκρανία, με δημόσιες δηλώσεις της ηγεσίας της Συμμαχίας.

Στο ευρωπαϊκό ενημερωτικό ρεύμα, καταγράφονται επίσης ζωντανές εξελίξεις για ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές και νέες δεσμεύσεις όπλων από το Ηνωμένο Βασίλειο (σε επίπεδο πολιτικών ανακοινώσεων/πακέτων), δείχνοντας ότι το μέτωπο ενέργειας–άμυνας παραμένει απόλυτα συνδεδεμένο.

3) Νότια Ασία – Εκλογές στο Μπανγκλαντές και αναζήτηση σταθερότητας

Στο Μπανγκλαντές, η είδηση της ημέρας είναι ότι το BNP εμφανίζεται να κερδίζει τις κοινοβουλευτικές εκλογές, ξεπερνώντας το όριο απλής πλειοψηφίας σύμφωνα με τοπικά μέσα, σε μια διαδικασία που παρουσιάζεται ως κομβική για την επιστροφή πολιτικής σταθερότητας.

Πέρα από το αποτέλεσμα, το ενδιαφέρον εστιάζει στο τι σημαίνει αυτό για τη διακυβέρνηση, τις κοινωνικές ισορροπίες και το πώς θα κινηθεί η χώρα σε οικονομία, θεσμούς και διεθνείς σχέσεις. Τα πρώτα μηνύματα της επόμενης μέρας θα φανούν στην ταχύτητα σχηματισμού κυβέρνησης και στη διαχείριση τυχόν εντάσεων.

4) ΗΠΑ – Εσωτερική πολιτική με συνέπειες στη διεθνή ατζέντα

Στην Ουάσιγκτον, η Γερουσία φέρεται να μπλοκάρει χρηματοδότηση για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, αυξάνοντας τον κίνδυνο shutdown, εξέλιξη που πάντα επηρεάζει (άμεσα ή έμμεσα) την αξιοπιστία προγραμματισμού της αμερικανικής διοίκησης σε διεθνείς δεσμεύσεις και αγορές.

Στο περιβαλλοντικό πεδίο, αμερικανική ειδησεογραφία καταγράφει ότι η διοίκηση Τραμπ ανακάλεσε/ανέτρεψε ένα κρίσιμο επιστημονικό/ρυθμιστικό εύρημα που είχε αποτελέσει επί χρόνια βασική νομική βάση για πολιτικές περιορισμού αερίων του θερμοκηπίου, κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις και δικαστικές εξελίξεις.

5) Οικονομία & Αγορές – Τεχνητή Νοημοσύνη, επιτόκια και νευρικότητα

Στο χρηματιστηριακό αφήγημα, αναλύσεις επισημαίνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως «κύμα» που σηκώνει όλους: αρχίζει να ξεχωρίζει νικητές και χαμένους, αυξάνοντας τη μεταβλητότητα και τον κίνδυνο λανθασμένων στοιχημάτων.

Παράλληλα, τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ και οι επιπτώσεις στις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων κρατούν τις αγορές σε στάση αναπροσαρμογής, με τους επενδυτές να «ζυγίζουν» ανάπτυξη, πληθωρισμό και επόμενο βήμα κεντρικών τραπεζών.

Στην Ευρώπη, οι μετοχές κινούνται με έντονη ευαισθησία σε εταιρικά αποτελέσματα και κλαδικές μετακινήσεις, ενώ παρά τις ενδείξεις βελτίωσης στο κλίμα, παραμένουν πιέσεις/αβεβαιότητες σε προβλέψεις κερδοφορίας.

6) Ενέργεια – Πετρέλαιο, ζήτηση, ΙΕΑ και γεωπολιτικό premium

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί πιο αργά από ό,τι αναμενόταν, καθώς οι τιμές έχουν κινηθεί ανοδικά και οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες.

Ταυτόχρονα, οι τιμές πετρελαίου παρουσιάζουν διακυμάνσεις με φόντο ένα «risk-off» κλίμα στις αγορές και τις εξελίξεις γύρω από τις εντάσεις ΗΠΑ–Ιράν/Μ. Ανατολής, που συνεχίζουν να ενσωματώνουν γεωπολιτικό premium ή να το αποτιμούν εκ νέου σχεδόν ώρα με την ώρα.

7) Τεχνολογία & Ρύθμιση – Η ΕΕ «πιάνει» την ψηφιακή αγορά από την καρδιά της

Στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται να εξετάζει/στοχεύει πρακτικές της Google που σχετίζονται με τον τρόπο τιμολόγησης και λειτουργίας δημοπρασιών για διαφημίσεις αναζήτησης, μια υπόθεση που –αν κλιμακωθεί– μπορεί να επηρεάσει τόσο το κόστος ψηφιακής διαφήμισης όσο και τη διαφάνεια/ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας, δημοσίευμα αναφέρει ότι η Palo Alto επέλεξε να μην αποδώσει δημόσια συγκεκριμένη μεγάλη καμπάνια hacking στην Κίνα λόγω φόβου αντιποίνων, δείχνοντας πόσο στενά πλέον συνδέονται εταιρικές αποφάσεις, γεωπολιτική και κίνδυνος κλιμάκωσης.

8) Κλίμα & Ακραία Φαινόμενα – Η Ευρώπη δοκιμάζεται ξανά

Η Πορτογαλία βρίσκεται σε έντονη συζήτηση για το πώς θα προσαρμοστεί σε «καθεστώς κλιματικής έκτακτης ανάγκης», μετά από σειρά καταιγίδων που προκάλεσαν θύματα, εκκενώσεις και καταστροφές σε κατοικίες.

Στην Ισπανία, ισχυροί άνεμοι (σε συνθήκες κακοκαιρίας) αναφέρονται ότι διέκοψαν πτήσεις και προκάλεσαν τραυματισμούς/ζημιές, υπογραμμίζοντας την ένταση των φαινομένων στη δυτική Μεσόγειο.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, ευρωπαϊκές θεσμικές αναφορές μιλούν για την ανάγκη ενίσχυσης της ανταπόκρισης σε ακραία καιρικά γεγονότα, καθώς πολλές περιοχές της Μεσογείου έχουν βιώσει διαδοχικά επεισόδια υψηλού κινδύνου.

9) Πολιτισμός & Αθλητισμός – Ο κόσμος «αναπνέει» και μέσα από μεγάλα γεγονότα

Στον πολιτισμό, ξεκινά (ή «ανοίγει αυλαία») η 76η Berlinale στο Βερολίνο, που λειτουργεί πάντα ως βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή κινηματογραφική ατζέντα και τα μηνύματα της εποχής.

Στον αθλητισμό, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026 τροφοδοτούν ισχυρή καθημερινή επικαιρότητα: ενδεικτικά, η AP καταγράφει χρυσό της Federica Brignone στο Super-G, σε αγώνες με υψηλό συμβολισμό για την Ιταλία ως διοργανώτρια.

Η εικόνα της 12ης Φεβρουαρίου 2026 είναι μια εικόνα κόσμου σε «πολλαπλές ταχύτητες», αλλά με κοινό παρονομαστή την αβεβαιότητα: η γεωπολιτική αναδιάταξη στη Μέση Ανατολή και η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία συμπιέζουν τη διπλωματία, αυξάνουν το κόστος διαχείρισης κρίσεων και μεταφέρουν ένταση στις αγορές ενέργειας.

Ταυτόχρονα, η οικονομία εισέρχεται σε φάση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη παύει να είναι απλώς «υπόσχεση» και γίνεται πεδίο σκληρού ανταγωνισμού—κάτι που αλλάζει επενδυτικές ισορροπίες, εταιρικές στρατηγικές και ρυθμιστικές συγκρούσεις.

Και πάνω από όλα, η κλιματική πραγματικότητα πιέζει κυβερνήσεις και κοινωνίες να μετατρέψουν την προσαρμογή από σύνθημα σε πρακτική πολιτική, γιατί τα ακραία φαινόμενα δεν «περιμένουν» μεταρρυθμίσεις: έρχονται πρώτα και ρωτούν μετά

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