Κόσμος 12/04/2026 πάνω σε κινούμενη άμμο: πόλεμος, εύθραυστες εκεχειρίες, εκλογές και οικονομικός συναγερμός στη διεθνή σκηνή

Ο σημερινός παγκόσμιος χάρτης ειδήσεων δεν διαμορφώνεται από ένα μόνο μέτωπο, αλλά από πολλές ταυτόχρονες εστίες έντασης που αλληλοεπηρεάζονται. Η πιο βαριά σκιά πέφτει ξανά στη Μέση Ανατολή, όπου η αποτυχία των επαφών ΗΠΑ-Ιράν επαναφέρει τον φόβο γενικευμένης ανάφλεξης και αναζωπυρώνει την αγωνία για τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις πιο κρίσιμες αρτηρίες της παγκόσμιας ενέργειας. Ταυτόχρονα, στην Ουκρανία, ακόμη και η ολιγόωρη πασχαλινή εκεχειρία αποδεικνύεται εύθραυστη, καθώς Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις, επιβεβαιώνοντας ότι ο πόλεμος παραμένει βαθιά ριζωμένος στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Στη Λατινική Αμερική, το Περού ψηφίζει σε κλίμα θεσμικής φθοράς και κοινωνικής δυσπιστίας, ενώ στη Γάζα και στο Σουδάν η ανθρωπιστική πίεση εντείνεται με τρόπο που θυμίζει ότι πίσω από τους γεωπολιτικούς υπολογισμούς βρίσκονται εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε καθεστώς αβεβαιότητας.

Η μεγάλη εικόνα της ημέρας είναι σκληρή και απολύτως χαρακτηριστική της εποχής: ο κόσμος δεν αντιμετωπίζει πια απομονωμένες κρίσεις, αλλά ένα πλέγμα κρίσεων. Πόλεμος, ενεργειακό ρίσκο, πληθωριστικές πιέσεις, ναυτιλιακή ανασφάλεια, πολιτική αστάθεια και ανθρωπιστικές ελλείψεις συνδέονται πλέον άμεσα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επικείμενες εαρινές συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας πραγματοποιούνται με φόντο τον φόβο ενός νέου μεγάλου διεθνούς οικονομικού σοκ, το οποίο οι αναλυτές συνδέουν ευθέως με την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στις τιμές της ενέργειας, των τροφίμων και της χρηματοδότησης των πιο ευάλωτων χωρών.

Μέση Ανατολή: ναυάγιο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Η σημαντικότερη διεθνής εξέλιξη της ημέρας προέρχεται από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν προέκυψε ούτε σαφές πλαίσιο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, ενώ το ήδη εύθραυστο κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τις δημόσιες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανικό αποκλεισμό της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει τεράστιο γεωπολιτικό βάρος, διότι το Ορμούζ δεν είναι απλώς ένα ακόμη θαλάσσιο πέρασμα· είναι κόμβος μέσω του οποίου κινείται κρίσιμο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.

Η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη να σκληρύνει τη στάση της μετά την αποτυχία των συνομιλιών, όμως η ίδια η διατύπωση των αμερικανικών δηλώσεων αφήνει να φανεί ότι η πρακτική εφαρμογή ενός τέτοιου αποκλεισμού δεν είναι απλή υπόθεση. Παράλληλα, η αγορά αντέδρασε με νευρικότητα: οι μετοχές στον Κόλπο κινήθηκαν υποτονικά και η συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των ενεργειακών ροών επανήλθε με ιδιαίτερη ένταση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η αντίδραση των κρατών του Κόλπου. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αποκατέστησε πλήρως τη δυναμικότητα του ανατολοδυτικού αγωγού της στα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι εξακολουθεί να διαθέτει εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγής. Την ίδια στιγμή, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπήρξε σαφές μήνυμα ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να θεωρηθούν χώρος αποκλειστικού ελέγχου του Ιράν. Οι κινήσεις αυτές δεν λύνουν την κρίση, αλλά δείχνουν πόσο μεγάλη είναι η αγωνία των πετρελαιοπαραγωγών χωρών να αποτρέψουν μια παρατεταμένη διακοπή στη ροή ενέργειας.

Η παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση επιφυλακής

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν μένουν στο στρατιωτικό επίπεδο. Οι οικονομικές συνέπειες είναι ήδη ορατές. Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα μπαίνουν στις εαρινές συνεδριάσεις τους με την αίσθηση ότι ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε ένα τρίτο μεγάλο σοκ της δεκαετίας, μετά την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι εκτιμήσεις που μεταδίδονται από διεθνή μέσα κάνουν λόγο για χαμηλότερη ανάπτυξη στις αναδυόμενες οικονομίες, μεγαλύτερη πίεση στον πληθωρισμό και αυξημένο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας, ειδικά αν η ενεργειακή αστάθεια παραταθεί.

Η ανησυχία δεν είναι θεωρητική. Ήδη χώρες που είχαν πληγεί από προηγούμενες κρίσεις, όπως η Σρι Λάνκα, η Αίγυπτος και το Πακιστάν, αισθάνονται νέα πίεση από τις αυξημένες τιμές καυσίμων και τις νομισματικές αναταράξεις. Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή κρίση δεν είναι μόνο διπλωματική ή στρατιωτική. Είναι και κοινωνική, γιατί μεταφέρεται γρήγορα στο κόστος ζωής, στις μεταφορές, στην παραγωγή και στη δυνατότητα των κρατών να στηρίξουν τους πολίτες τους.

Ουκρανία: πασχαλινή εκεχειρία με καταγγελίες και καχυποψία

Στο ουκρανικό μέτωπο, η εικόνα της ημέρας είναι αποκαλυπτική για το πόσο δύσκολη έχει γίνει ακόμη και η προσωρινή αποκλιμάκωση. Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν κατηγορίες για παραβιάσεις της 32ωρης πασχαλινής εκεχειρίας, η οποία είχε παρουσιαστεί ως ανθρωπιστική κίνηση για το Ορθόδοξο Πάσχα. Οι δύο πλευρές περιγράφουν εντελώς διαφορετική πραγματικότητα στο πεδίο, ενώ το Reuters σημειώνει ότι οι επιμέρους ισχυρισμοί δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα. Αυτή η λεπτομέρεια είναι κρίσιμη, διότι δείχνει ότι ακόμη και όταν ανακοινώνεται μια παύση πυρός, το επίπεδο δυσπιστίας παραμένει τόσο βαθύ ώστε η εκεχειρία να λειτουργεί περισσότερο ως δοκιμασία προθέσεων παρά ως πραγματική ανάπαυλα.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, η ανταλλαγή 175 αιχμαλώτων από κάθε πλευρά λίγο πριν από την εκεχειρία ήταν μια από τις ελάχιστες εξελίξεις που έδωσαν μια ανθρώπινη νότα σε έναν πόλεμο μεγάλης φθοράς. Ωστόσο, η ευρύτερη πολιτική προοπτική δεν έχει αλλάξει. Οι περιορισμένες ανθρωπιστικές κινήσεις δεν σημαίνουν ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε σταθερή ειρήνη· αντίθετα, επιβεβαιώνουν ότι προς το παρόν μόνο αποσπασματικές συμφωνίες είναι εφικτές.

Γάζα: η ανθρωπιστική αγωνία παραμένει ανοιχτή πληγή

Στη Γάζα, η διεθνής προσοχή στρέφεται σήμερα και σε μια νέα προσπάθεια μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας διά θαλάσσης. Δεύτερη νηοπομπή με 39 σκάφη επρόκειτο να αποπλεύσει από τη Βαρκελώνη με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό και να μεταφέρει βοήθεια στους Παλαιστινίους. Η πρωτοβουλία αυτή, ανεξάρτητα από το αν θα πετύχει επιχειρησιακά, δείχνει ότι η ανθρωπιστική πίεση στη Γάζα παραμένει οξεία και ότι η διεθνής κοινωνία πολιτών συνεχίζει να αναζητά τρόπους παρέμβασης.

Παράλληλα, η ίδια η ειδησεογραφική ροή από το μέτωπο Ισραήλ-Παλαιστίνης δείχνει ότι η ευρύτερη πολεμική εξίσωση δεν έχει σταθεροποιηθεί. Η κατάσταση γύρω από τη Γάζα εξακολουθεί να εξαρτάται από ένα ευρύτερο σύστημα συγκρούσεων που περιλαμβάνει το Ιράν, τον Λίβανο, τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή και τις πιέσεις των περιφερειακών συμμάχων. Αυτό σημαίνει ότι το ανθρωπιστικό ζήτημα δεν μπορεί να απομονωθεί από το γεωπολιτικό πλαίσιο που το αναπαράγει.

Περού: κάλπες μέσα σε θεσμική κόπωση και κοινωνική απογοήτευση

Στη Λατινική Αμερική, το Περού βρίσκεται σήμερα σε μια από τις πιο αβέβαιες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών. Οι πολίτες ψηφίζουν για πρόεδρο και Κογκρέσο, με περισσότερους από 30 υποψηφίους στο προεδρικό πεδίο, κάτι που σχεδόν προεξοφλεί δεύτερο γύρο. Πίσω από τον μεγάλο αριθμό υποψηφίων κρύβεται ένα πολύ βαθύτερο πρόβλημα: χρόνια πολιτική αστάθεια, διάχυτη απογοήτευση προς τους θεσμούς, φόβος για την εγκληματικότητα και κόπωση από μια δεκαετία κρίσεων.

Η σημερινή ψηφοφορία δεν είναι απλώς μια ακόμη εναλλαγή προσώπων. Είναι ένα τεστ αντοχής για το ίδιο το περουβιανό πολιτικό σύστημα. Όταν μια κοινωνία προσέρχεται στις κάλπες χωρίς εμπιστοσύνη ότι η εκλογική διαδικασία μπορεί πράγματι να αποκαταστήσει σταθερότητα, τότε το αποτέλεσμα δεν κρίνει μόνο την επόμενη κυβέρνηση αλλά και το βάθος της θεσμικής κρίσης.

Σουδάν: η ξεχασμένη κρίση βαθαίνει

Μακριά από τα πρωτοσέλιδα που κυριαρχούνται από τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, η κρίση στο Σουδάν συνεχίζει να βαθαίνει. Πάνω από ένα εκατομμύριο Σουδανοί πρόσφυγες στο Τσαντ κινδυνεύουν να δουν τη βοήθεια σε τρόφιμα και νερό να μειώνεται δραστικά, εάν δεν καλυφθεί χρηματοδοτικό κενό άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δύο υπηρεσίες του ΟΗΕ που επικαλείται το Reuters. Η είδηση αυτή είναι από τις πιο βαριές της περιόδου, όχι γιατί συνοδεύεται από θεαματικές στρατιωτικές εικόνες, αλλά ακριβώς γιατί περιγράφει μια σιωπηλή καταστροφή που εξελίσσεται σχεδόν εκτός διεθνούς κάδρου.

Η υποχρηματοδότηση της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας είναι ίσως μία από τις πιο ανησυχητικές πτυχές της σημερινής διεθνούς πραγματικότητας. Όσο οι μεγάλες δυνάμεις εστιάζουν στους στρατηγικούς συσχετισμούς, ο κίνδυνος είναι να μείνουν ολόκληροι πληθυσμοί χωρίς τα απολύτως βασικά: νερό, τροφή, περίθαλψη και ασφάλεια. Το Σουδάν είναι σήμερα ένα από τα πιο καθαρά παραδείγματα αυτής της ανισορροπίας.

Η γενική εικόνα της ημέρας

Η 12η Απριλίου 2026 δεν είναι μια «συνηθισμένη» ημέρα διεθνούς ειδησεογραφίας. Είναι μια ημέρα που συνοψίζει το βασικό χαρακτηριστικό της εποχής μας: ο πλανήτης ζει με ταυτόχρονες, αλληλένδετες κρίσεις. Μια αποτυχημένη διαπραγμάτευση στη Μέση Ανατολή μπορεί να μετατραπεί σε πίεση στις τιμές ενέργειας, να επηρεάσει τις συνεδριάσεις του ΔΝΤ, να επιβαρύνει αδύναμες οικονομίες και να μεγαλώσει τη δυσκολία χρηματοδότησης προσφυγικών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων σε μέρη όπως το Σουδάν. Μια υποτιθέμενη εκεχειρία στην Ουκρανία δεν αρκεί για να μειώσει το γεωπολιτικό ρίσκο στην Ευρώπη. Και μια εκλογική διαδικασία στο Περού δείχνει ότι η πολιτική αστάθεια παραμένει κεντρικό παγκόσμιο πρόβλημα, όχι περιφερειακή εξαίρεση.

Ο σημερινός κόσμος δεν κινείται πια με τη λογική της διαδοχής των κρίσεων, αλλά με τη λογική της συσσώρευσής τους. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό μήνυμα της ημέρας. Δεν ζούμε απλώς σε μια περίοδο διεθνούς έντασης· ζούμε σε μια περίοδο όπου κάθε νέα κρίση πέφτει πάνω σε μια προηγούμενη που δεν έχει λυθεί. Γι’ αυτό και η σημερινή ειδησεογραφία δεν αφήνει περιθώριο για εφησυχασμό. Αφήνει όμως ένα καθαρό συμπέρασμα: η ανάγκη για σοβαρή διπλωματία, ανθρωπιστική κινητοποίηση και διεθνή συντονισμό είναι πλέον πιο επείγουσα από ποτέ.

