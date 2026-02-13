Κόσμος 13/02/2026 Πόλεμοι, κάλπες, εμπόριο και κλίμα: η διεθνής σκηνή “τρέχει” ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα

Η σημερινή ημέρα στον κόσμο μοιάζει με έναν χάρτη όπου ανάβουν ταυτόχρονα πολλά «κόκκινα» και «κίτρινα» φωτάκια: από την Ουκρανία, όπου η διπλωματία επανέρχεται με νέους γύρους συνομιλιών ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονται, μέχρι τη Νότια Ασία, όπου μια μεγάλη εκλογική ανατροπή στο Μπανγκλαντές ξαναγράφει το πολιτικό σκηνικό μετά από μια περίοδο αναταραχής. Την ίδια στιγμή, στην Κατμαντού χιλιάδες πολίτες βγαίνουν στον δρόμο ζητώντας επιστροφή της μοναρχίας — μια υπενθύμιση ότι η ιστορία, σε ορισμένες χώρες, δεν θεωρείται «κλειστό κεφάλαιο» αλλά ενεργή πολιτική πρόταση.

Παράλληλα, στην καρδιά της ευρωπαϊκής διπλωματίας και ασφάλειας, το Μόναχο λειτουργεί ως κόμβος: η συζήτηση για κυρώσεις, συμμαχίες, εμπορικούς κανόνες και το πώς θα αποφευχθεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση, περνά από τραπέζια, διαδρόμους και παρασκηνιακές επαφές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO) ανεβάζει τους τόνους για την ανάγκη μεταρρύθμισης του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος, σε μια περίοδο όπου οι δασμοί, οι αλυσίδες εφοδιασμού και οι γεωπολιτικές «σφαίρες επιρροής» επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την οικονομική καθημερινότητα.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στις ΗΠΑ η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από την κλιματική πολιτική και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εκπομπές αποκτά νέα ένταση, ανοίγοντας εκ νέου μια από τις πιο κρίσιμες συζητήσεις της εποχής: τι σημαίνει «επιστήμη» στη δημόσια πολιτική και πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει το θεσμικό τοπίο.

1) Ουκρανία – Ρωσία: νέος γύρος συνομιλιών, παλιά αδιέξοδα

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα , ενώ πληροφορίες προς Reuters αναφέρουν πως συζητήθηκε ως πιθανή τοποθεσία και το Μαϊάμι . Το Κρεμλίνο παραδέχεται παράλληλα ότι υπάρχει δίαυλος συζήτησης με την Ουάσιγκτον και για οικονομικά/εμπορικά ζητήματα, αλλά υπογραμμίζει ότι όσο ο πόλεμος παραμένει ενεργός, οι «μεγάλες» προσεγγίσεις είναι δύσκολες.

ανακοίνωσε ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία έχει προγραμματιστεί , ενώ πληροφορίες προς Reuters αναφέρουν πως συζητήθηκε ως πιθανή τοποθεσία και το . Το Κρεμλίνο παραδέχεται παράλληλα ότι υπάρχει δίαυλος συζήτησης με την Ουάσιγκτον και για οικονομικά/εμπορικά ζητήματα, αλλά υπογραμμίζει ότι όσο ο πόλεμος παραμένει ενεργός, οι «μεγάλες» προσεγγίσεις είναι δύσκολες. Από την πλευρά του, το AP μεταδίδει ότι οι ΗΠΑ μεσολαβούν για νέο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη την επόμενη εβδομάδα, ενώ στο πεδίο συνεχίζονται πλήγματα και αντεπιθέσεις χωρίς ορατό άμεσο τέλος.

για νέο γύρο συνομιλιών στη την επόμενη εβδομάδα, ενώ στο πεδίο συνεχίζονται πλήγματα και αντεπιθέσεις χωρίς ορατό άμεσο τέλος. Στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνάντηση με τον Ρεζά Παχλαβί, εστιάζοντας (σύμφωνα με Reuters) σε ζητήματα ενίσχυσης/επιβολής κυρώσεων και στη σύμπραξη αυταρχικών καθεστώτων.

Τι σημαίνουν αυτά πρακτικά: η διπλωματία «κινείται», αλλά οι συνομιλίες μοιάζουν να πατούν πάνω σε δύσκολα δομικά ζητήματα (ασφάλεια, εδαφικό, εγγυήσεις), που μέχρι σήμερα έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικά σε λύσεις.

2) Μπανγκλαντές: μεγάλη εκλογική ανατροπή και επιστροφή της BNP

Το Reuters μεταδίδει ότι η Bangladesh Nationalist Party (BNP) κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές, με αποτέλεσμα που της δίνει τον έλεγχο της Βουλής (με διαφορετικές καταγραφές/εκτιμήσεις ανά ροή ενημέρωσης), σηματοδοτώντας μια ισχυρή πολιτική μεταβολή μετά από μια ταραχώδη περίοδο.

κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές, με αποτέλεσμα που της δίνει τον έλεγχο της Βουλής (με διαφορετικές καταγραφές/εκτιμήσεις ανά ροή ενημέρωσης), σηματοδοτώντας μια μετά από μια ταραχώδη περίοδο. Η διεθνής κάλυψη εστιάζει στο ότι πρόκειται για κρίσιμο σημείο επαναφοράς/σταθεροποίησης θεσμών και οικονομίας, αλλά και σε ερωτήματα για την επόμενη ημέρα: κυβερνητική συνοχή, μεταρρυθμίσεις, κοινωνική ένταση, και σχέσεις με περιφερειακούς παίκτες.

3) Νεπάλ: “επιστροφή του βασιλιά;” — μαζική πίεση στους δρόμους

Χιλιάδες υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν στην Κατμαντού, υποδεχόμενοι τον πρώην βασιλιά Γκιανέντρα Σαχ και ζητώντας την επαναφορά της μοναρχίας (έχει καταργηθεί από το 2008). Οι κινητοποιήσεις ήταν ισχυρές σε εικόνα και συμβολισμό, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιτήρηση για αποφυγή εντάσεων.

Γιατί έχει βαρύτητα: σε μια χώρα που πέρασε από μοναρχία σε νέο πολιτειακό μοντέλο μέσα από κρίσεις, η επανεμφάνιση ενός τόσο ισχυρού «νοσταλγικού» αιτήματος δείχνει κοινωνική κόπωση και αναζήτηση εναλλακτικής πολιτικής αφήγησης.

4) Παγκόσμιο εμπόριο: ο WTO ζητά «μεταρρύθμιση τώρα»

Η Γενική Διευθύντρια του ΠΟΕ, Ngozi Okonjo-Iweala, κάλεσε σε μεταρρύθμιση του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος, λέγοντας ουσιαστικά ότι το σημερινό μοντέλο «αντέχει, αλλά δεν είναι αρκετά στιβαρό» για την εποχή των μεγάλων γεωοικονομικών συγκρούσεων. Η παρέμβαση έρχεται ενόψει σημαντικής συνάντησης του ΠΟΕ τον επόμενο μήνα.

Κεντρικό μήνυμα: όταν οι δασμοί, οι κρατικές επιδοτήσεις και η ασφάλεια εφοδιασμού γίνονται στρατηγικό εργαλείο, η «ουδετερότητα» των κανόνων δοκιμάζεται — και ο ΠΟΕ πιέζεται να αποδείξει ότι μπορεί να προσαρμοστεί.

5) ΗΠΑ – Κλίμα: αναζωπύρωση σύγκρουσης γύρω από το θεσμικό πλαίσιο εκπομπών

Διεθνή μέσα και επιστημονική κάλυψη αναφέρονται στην κλιμάκωση της πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ γύρω από το ρυθμιστικό υπόβαθρο που στηρίζει κανόνες για εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικούς φορείς και επιστημονική κοινότητα.

Το ουσιαστικό διακύβευμα: δεν είναι μόνο ένα «μέτρο», αλλά το αν (και πώς) το ομοσπονδιακό κράτος μπορεί να στηρίζει τη ρύθμιση της ρύπανσης πάνω σε επιστημονικά συμπεράσματα-κλειδιά.

6) Ένα πολιτιστικό στιγμιότυπο στη Μέση Ανατολή: “Bharat Mela 2026” στο Κουβέιτ

Ανάμεσα στις βαριές γεωπολιτικές ειδήσεις, υπάρχει και μια «ήπια ισχύς»: στο Κουβέιτ προβάλλεται η διοργάνωση Bharat Mela 2026, μια μεγάλη γιορτή ινδικής πολιτιστικής παρουσίας με εκατοντάδες καλλιτέχνες και ανοιχτό χαρακτήρα για το κοινό.

Η 13η Φεβρουαρίου 2026 δείχνει καθαρά ότι ο κόσμος δεν κινείται πια «γραμμικά», με μία μόνο μεγάλη ιστορία τη φορά. Οι εξελίξεις μοιάζουν με ταυτόχρονα κύματα: πόλεμος και διπλωματία στην Ευρώπη, μεταπολιτευτική επαναχάραξη στη Νότια Ασία, αναθεωρήσεις ταυτότητας και πολιτεύματος στα Ιμαλάια, και μια παγκόσμια οικονομία που παλεύει να βρει νέα ισορροπία ανάμεσα σε κανόνες, δασμούς και γεωπολιτικές πιέσεις.

Και πίσω από όλα αυτά, υπάρχει το μεγάλο «υπόστρωμα» της δεκαετίας μας: η σύγκρουση για το ποιος ορίζει το πλαίσιο (θεσμοί), τι θεωρείται αλήθεια (επιστήμη/τεκμηρίωση), και πώς μοιράζεται το κόστος (κοινωνίες/οικονομίες). Στις επόμενες μέρες, τα βλέμματα θα μείνουν καρφωμένα στις συνομιλίες για την Ουκρανία, στη σταθερότητα του Μπανγκλαντές μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, και στο αν οι διεθνείς οργανισμοί —από τον ΠΟΕ έως τα πολυμερή φόρα ασφάλειας— μπορούν να δώσουν λύσεις πριν οι κρίσεις γίνουν «μόνιμη κανονικότητα».

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